“Ein US-Präsident, der während eines grausamen Krieges nicht meint, was er zu Fragen von Krieg und Frieden sagt, und der von seinem hyperventilierenden Stab korrigiert werden muss, ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für alle.”

https://www.sott.net/article/466014-Bidens-reckless-words-underscore-the-dangers-of-the-U-Ss-use-of-Ukraine-as-a-proxy-war



Bild: Raketen © 7NEWS Melbourn/Twitter

Bidens rücksichtslose Worte unterstreichen die Gefahren der Nutzung der Ukraine durch die USA als Stellvertreterkrieg

Von Glenn Greenwald

greenwald.substack.com

Sonntag, 27. März 2022

Drei Langstrecken-Marschflugkörper werden von einem russischen U-Boot im Schwarzen Meer abgeschossen, nachdem Biden den Regimewechsel erklärt hat.

So ernst die Bedrohung durch einen bewussten Krieg auch ist, so schlimm kann eine unbeabsichtigte Eskalation aufgrund von Fehlkommunikation und Fehleinschätzung sein. Biden ist das perfekte Gefäß für solche Risiken.

Die zentrale Frage, die sich die Amerikaner seit Beginn des Krieges in der Ukraine stellten, lautete: Welche Rolle sollte die US-Regierung in diesem Krieg spielen, wenn überhaupt? Eine damit zwangsläufig zusammenhängende Frage lautet: Wenn sich die USA in diesen Krieg einmischen, welche Ziele sollten sie dabei verfolgen?

Bevor sich die USA direkt in diesen Krieg stürzten, wurden diese Fragen nie ernsthaft erwogen. Stattdessen ließen die Emotionen, die durch die unerbittliche Aufmerksamkeit der Medien für die Schrecken dieses Krieges absichtlich geschürt wurden – Schrecken, die im Gegensatz zur Medienpropaganda des Westens allen Kriegen gemein sind, auch dem eigenen -, wenig bis gar keinen Raum für eine öffentliche Diskussion dieser Fragen. Die einzigen akzeptablen Ausdrucksformen im US-Diskurs bestanden darin, zu erklären, dass die russische Invasion ungerechtfertigt war, und – in einer Ausdrucksweise, die Chris Hayes 2011 zu Recht als pubertär abtat – dass Putin ein “Bösewicht” ist. Diese Anprangerungsrituale, so kathartisch und applausfördernd sie auch sein mögen, lieferten keine nützlichen Informationen darüber, welche Maßnahmen die USA in diesem zunehmend gefährlichen Konflikt ergreifen sollten oder nicht.

Das war der Zweck, den Diskurs so stark auf diese einfachen moralischen Behauptungen zu beschränken: den politischen Entscheidungsträgern in Washington freie Hand zu lassen, um im Namen des Stoppens von Putin zu tun, was sie wollen, ohne in Frage gestellt zu werden. Wie so oft, wenn ein Krieg ausbricht, wurde jedem, der die politische Führung der USA in Frage stellte, sofort sein Patriotismus und seine Loyalität abgesprochen (es sei denn, man beschwerte sich darüber, dass die USA sich noch stärker in den Konflikt einmischen sollten, als sie es ohnehin schon taten – eine Form des kriegsbefürwortenden “Dissenses”, die im amerikanischen Diskurs immer zulässig ist).

Angesichts dieser fest verankerten Diskursregeln wurden diejenigen, die versuchten, sich auf die Argumente des ehemaligen Präsidenten Obama zu einem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu berufen – nämlich, dass die Ukraine ein zentrales russisches, aber kein amerikanisches Interesse sei und die USA deshalb keine Konfrontation mit Moskau riskieren sollten -, weithin als Kreml-Agenten, wenn nicht gar als Agenten verleumdet. Andere, die die USA aufforderten, den Krieg auf diplomatischem Wege abzuwenden – indem sie beispielsweise offiziell versprachen, dass der Ukraine keine NATO-Mitgliedschaft angeboten würde und dass Kiew in dem neuen Kalten Krieg, den der Westen mit Moskau führt, neutral bleiben würde – sahen sich mit denselben Anschuldigungen hinsichtlich ihrer Loyalität und ihres Patriotismus konfrontiert.

Das größte Tabu von allen war jede Diskussion über das starke Engagement der USA in der Ukraine von 2014 bis zur Invasion: von der Mikrosteuerung der ukrainischen Politik über die Bewaffnung des Militärs bis hin zur Entsendung von Militärberatern und Geheimdienstmitarbeitern vor Ort, die die ukrainischen Soldaten im Kampf ausbilden (was Biden im November letzten Jahres in Erwägung zog) – all dies kam einer Art De-facto-NATO-Erweiterung ohne formale Mitgliedschaft gleich. Und das lässt die immer noch unbeantwortete, aber äußerst verdrängte Frage nach den “biologischen Forschungseinrichtungen” der Ukrainer beiseite, die Staatssekretärin Victoria Nuland als so gefährlich und jenseits der derzeitigen russischen Bioforschungskapazitäten bezeichnete, dass sie ernsthaft befürchtete, sie könnten “in russische Hände fallen”.

Da sich die Medien auf moralische Rechtschaffenheit versteift haben, anstatt diese entscheidenden geopolitischen Fragen zu erörtern, hat die US-Regierung ihre Beteiligung an diesem Krieg konsequent und aggressiv ausgeweitet, ohne dass es irgendeine Hinterfragung, geschweige denn Widerspruch gegeben hätte. US-Beamte führen stolz die Bemühungen an, die russische Wirtschaft zusammenbrechen zu lassen. Zusammen mit ihren NATO-Verbündeten haben die USA die Ukraine mit hochentwickelten Waffen im Wert von Milliarden von Dollar überschwemmt, wobei zumindest ein Teil dieser Waffen in den Händen von Neonazi-Bataillonen gelandet ist, die in die ukrainische Regierung und das Militär integriert sind. Russland stellt Überwachungstechnologie in Form von Drohnen und eigenen Geheimdienstinformationen zur Verfügung, um die ukrainischen Streitkräfte ins Visier zu nehmen. Präsident Biden drohte Russland mit einer Antwort “in natura”, falls Russland chemische Waffen einsetzen sollte. In der Zwischenzeit, so berichtet die New York Times, helfen CIA-Offiziere dabei, sicherzustellen, dass die Waffenkisten in die Hände von überprüften ukrainischen Militäreinheiten gelangen.

Die USA führen per definitionem einen Stellvertreterkrieg gegen Russland, wobei sie die Ukrainer als Instrument benutzen, mit dem Ziel, den Krieg nicht zu beenden, sondern ihn zu verlängern. Diese Tatsache über die Ziele der USA ist so offensichtlich, dass sogar die New York Times am vergangenen Sonntag ausdrücklich berichtete, dass die Regierung Biden “der Ukraine helfen will, Russland in einen Sumpf zu sperren” (wobei sie allerdings darauf achtet, dass es nicht zu einem atomaren Schlagabtausch kommt). Tatsächlich behaupten sogar “einige amerikanische Beamte, dass die Bereitstellung von Waffen und Geheimdienstinformationen an die ukrainische Armee die Vereinigten Staaten nach internationalem Recht zu einem Kollateralschaden gemacht hat”, obwohl dies “ein Argument ist, das einige Rechtsexperten bestreiten”. Niall Ferguson, der all diese Beweise sowie Gespräche mit seinen eigenen US-amerikanischen und britischen Quellen ausgewertet hat, verkündete in Bloomberg:

“Ich komme zu dem Schluss, dass die USA diesen Krieg fortsetzen wollen.” Auch britische Beamte sagten ihm, dass “die erste Option Großbritanniens darin besteht, den Konflikt auszuweiten und damit Putin auszubluten”.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Regierung Biden genau das tut, wovor der ehemalige Präsident Obama 2016 gewarnt hat: Sie riskiert einen Krieg zwischen den beiden größten Atommächten der Welt wegen der Ukraine. Doch wenn es eine Pathologie gibt, die die letzten fünf Jahre des US-Mainstream-Diskurses bestimmt, dann ist es die, dass jede Behauptung, die die Interessen der liberalen US-Eliten untergräbt – egal wie wahr – als “russische Desinformation” abgetan wird.

Wie wir im Vorfeld der Wahl 2020 am deutlichsten gesehen haben – als dieses Etikett von der Vereinigung von CIA, Konzernmedien und Big Tech unhinterfragt und doch fälschlicherweise auf das Laptop-Archiv angewandt wurde, das Joe Bidens politische und finanzielle Aktivitäten in der Ukraine und in China enthüllte – werden alle Fakten, die die Machtzentren des Establishments dämonisieren oder unterdrücken wollen, reflexartig als “russische Desinformation” bezeichnet. So listet der DNC-Propagandazweig Media Matters die unbestreitbare Tatsache, dass die USA die Ukraine nicht verteidigen, sondern sie vielmehr ausbeuten und opfern, um einen Stellvertreterkrieg mit Moskau zu führen, als “pro-russische Propaganda” auf. Je wahrer eine Behauptung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie im Diskurs des US-Establishments diese Bezeichnung erhält.

Dass es nur wenige, wenn überhaupt, schwerwiegendere oder rücksichtslosere Risiken gibt als eine direkte militärische Konfrontation zwischen den USA und Russland, sollte zu offensichtlich sein, um eine Erklärung zu erfordern. Dennoch scheint dies in dem Eifer, der Erregung, dem Ziel und der Aufregung, die ein Krieg immer auslöst, völlig vergessen worden zu sein. Es bedarf keiner großen Anstrengung, um zu erkennen, dass sich derzeit die Dynamik entwickelt, vor der Adam Smith vor 244 Jahren in Wealth of Nations so eindringlich gewarnt hat:

In großen Reichen empfinden die Menschen, die in der Hauptstadt und in den vom Schauplatz des Geschehens entfernten Provinzen leben, in vielen Fällen kaum Unannehmlichkeiten durch den Krieg, sondern genießen in aller Ruhe das Vergnügen, in den Zeitungen die Heldentaten ihrer eigenen Flotten und Armeen zu lesen. Dieses Vergnügen entschädigt sie für den geringen Unterschied zwischen den Steuern, die sie wegen des Krieges zahlen, und denen, die sie in Friedenszeiten zu zahlen gewohnt waren. Sie sind in der Regel unzufrieden mit der Rückkehr des Friedens, der ihren Vergnügungen und tausend visionären Hoffnungen auf Eroberung und nationalen Ruhm ein Ende setzt, wenn der Krieg länger andauert.

Die schwerwiegenden Gefahren, die von den beiden größten atomar bewaffneten Mächten der Welt ausgehen, wenn sie in einem heißen Krieg auf der Gegenseite stehen, gehen weit über die Absicht der USA hinaus, Russland direkt anzugreifen. Ein solcher Krieg, selbst wenn die USA ihn “nur” über ihre Stellvertreter führen, führt zu einer erheblichen Eskalation der Spannungen, des Misstrauens, der Feindseligkeiten und eines Klimas der Paranoia. Das gilt insbesondere, wenn man bedenkt, dass – seit die Demokraten beschlossen haben, Putin für Hillarys Niederlage 2016 verantwortlich zu machen – mindestens die Hälfte der Amerikaner unter dem Deckmantel von “Russiagate” eine ununterbrochene, giftige Diät des antirussischen Hasses zu sich genommen haben. Noch 2018 glaubten 2/3 der Demokraten, dass Russland sich in die Wahlmaschinen gehackt und die Stimmenauszählung 2016 verändert hat, um Trump zum Sieg zu verhelfen. Diese Kultivierung extremer antirussischer Animosität in Washington wurde durch das faktische Verbot des Dialogs mit russischen Amtsträgern noch gefährlicher, das während der “Russiagate”-Affäre als inhärent verdächtig, wenn nicht gar kriminell angesehen wurde.

Und all diese bereits bestehenden Gefahren werden durch einen amerikanischen Präsidenten, der oft zu altersschwach ist, um klar und deutlich zu sprechen, noch erheblich verschärft. Dieser Zustand ist von Natur aus gefährlich und wird noch dadurch verstärkt, dass er ihn anfällig für Manipulationen durch die nationalen Sicherheitsberater der Demokratischen Partei macht, die das Jahr 2016 nie vergessen werden und mehr denn je darauf bedacht zu sein scheinen, endlich Rache an Putin zu üben, egal wie hoch das Risiko ist. In seiner Rede vor den US-Truppen in Polen am Freitag schien ein sichtlich erschöpfter und abschweifender Präsident Biden – nach ausgedehnten Reisen, Zeitzonen-Hopping, langwierigen Treffen und Reden – den US-Truppen mitzuteilen, dass sie auf dem Weg seien, den Widerstand der Ukrainer aus erster Hand zu erleben, was bedeutet, dass sie in die Ukraine einmarschieren würden:

“Die Ukraine bleibt ein potenzieller Krisenherd, und die russischen Truppenverlegungen an der ukrainischen Grenze erhöhen die täglichen Spannungen.”

Im Jahr 2018, als die Uhr “nur” zwei Minuten vor Mitternacht stand, betonten sie die Spannungen zwischen Russland und den USA als eine der Hauptursachen:

“Die USA und Russland blieben uneins, setzten ihre Militärübungen entlang der NATO-Grenzen fort, untergruben den Vertrag über nukleare Mittelstreckenwaffen (INF), rüsteten ihre Atomwaffenarsenale auf und entzogen sich den Verhandlungen zur Rüstungskontrolle.”

Sie drängten darauf, diese besondere Gefahr anzuerkennen: “Die großen Nuklearakteure stehen an der Schwelle zu einem neuen Wettrüsten, das sehr teuer sein wird und die Wahrscheinlichkeit von Unfällen und Fehleinschätzungen erhöhen wird.”

Dass Bidens “Fauxpas” in Bezug auf die in die Ukraine entsandten US-Truppen genau diese Art von “Fehleinschätzung” hervorrufen könnte, liegt auf der Hand. Genauso wie die großen Gefahren, die von Bidens plötzlicher, aber nachdrücklicher Erklärung am Samstag ausgehen, dass Putin “nicht an der Macht bleiben kann” – die klassische Sprache der erklärten US-Politik des Regimewechsels:

Diese eindeutige Erklärung eines Regimewechsels als Ziel der USA gegenüber Putin wurde von Bidens Beratern schnell zurückgenommen, die absurder Weise behaupteten, er habe nur gemeint, dass Putin in der Ukraine und anderen Teilen Osteuropas nicht an der Macht bleiben könne, nicht aber, dass er Russland nicht mehr regieren könne. Aber diese Episode war mindestens das dritte Mal in den letzten Wochen, dass Beamte des Weißen Hauses Bidens Äußerungen zurücknehmen mussten, nachdem er eindeutig verkündet hatte, dass die US-Truppen bald wieder in der Ukraine sein würden, und nachdem er zuvor gewarnt hatte, dass die USA chemische Waffen gegen Russland einsetzen würden, wenn dieses sie zuerst einsetzen würde.

Dass Biden eher stolpert und strauchelt, als dass er einem Drehbuch folgt, ist in einigen dieser Fälle wahrscheinlich, aber nicht in allen. Das vehemente Dementi des Weißen Hauses im Anschluss an Bidens Rede, dass ein Regimewechsel in Russland sein Ziel sei, wurde durch Fergusons Bericht in Bloomberg letzte Woche widerlegt:

Wenn ich dies sorgfältig lese, komme ich zu dem Schluss, dass die USA beabsichtigen, diesen Krieg fortzusetzen….Ich habe Beweise aus anderen Quellen, die dies untermauern. “Das einzige Endspiel ist jetzt”, so hörte man einen hochrangigen Regierungsbeamten auf einer privaten Veranstaltung Anfang des Monats sagen, “das Ende des Putin-Regimes.”….. Ich gehe davon aus, dass hochrangige britische Persönlichkeiten sich ähnlich äußern. Es herrscht die Überzeugung, dass “Großbritanniens erste Option darin besteht, den Konflikt auszuweiten und damit Putin ausbluten zu lassen”. Immer wieder höre ich solche Äußerungen. Sie erklärt unter anderem das Fehlen jeglicher diplomatischer Bemühungen der USA um einen Waffenstillstand. Es erklärt auch die Bereitschaft von Präsident Joe Biden, Putin einen Kriegsverbrecher zu nennen.

Ob absichtlich oder unabsichtlich, diese eskalierenden Äußerungen – insbesondere in Verbindung mit den eskalierenden Aktionen der USA – sind mehr als gefährlich. Wie eine australische Nachrichtenagentur am Sonntag berichtete:

“Russland hat in der Nähe von Polen einen Raketenangriff gestartet, was eine tödliche Warnung an die Vereinigten Staaten zu sein scheint.” Das dazugehörige Video (siehe Aufmacherfoto oben) zeigt mindestens drei Langstrecken-Marschflugkörper, die von einem russischen U-Boot im Schwarzen Meer gestartet wurden und Ziele in der Westukraine, in der Nähe von Bidens Aufenthaltsort in Polen, präzise treffen. Dieser Raketenstart, so die Schlussfolgerung des Blattes, “scheint eine tödliche Warnung an die Vereinigten Staaten zu sein”.

Was auch immer sonst wahr sein mag, die USA und Russland befinden sich jetzt in Gewässern, die seit der Kubakrise nicht mehr betreten wurden. Selbst die grausamen Stellvertreterkriege zwischen den USA und der UdSSR in den 1980er Jahren in Lateinamerika und Afghanistan waren nicht mit derartigen, rasch eskalierenden Drohungen verbunden. Ein russischer Präsident, der sich – ob zu Recht oder nicht – durch die NATO-Expansion in der Region bedroht fühlt und von der Frage nach seinem Erbe getrieben wird, auf der anderen Seite eines US-Präsidenten, der sich seit langem als Falke und kriegsbegeistert erwiesen hat und nun durch die Nachlässigkeit und die Gebrechen des Alters behindert wird, ist eine bemerkenswert unbeständige Kombination. Wie es der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis am Samstag ausdrückte:

“Ein US-Präsident, der während eines grausamen Krieges nicht meint, was er zu Fragen von Krieg und Frieden sagt, und der von seinem hyperventilierenden Stab korrigiert werden muss, ist eine klare und gegenwärtige Gefahr für alle.”

Über all diesen ernsten Gefahren schwebt die Frage nach dem Warum? Welche Interessen haben die USA in der Ukraine, die lebenswichtig oder substanziell genug sind, um ein Risiko dieses Ausmaßes zu rechtfertigen? Warum haben die USA nicht mehr getan, um diesen schrecklichen Krieg auf diplomatischem Wege abzuwenden, sondern sich offenbar für das Gegenteil entschieden: nämlich den ukrainischen Präsidenten Zelensky mit der angeblichen Begründung, dass solche Gespräche aussichtslos seien und die russische Aggression belohnen würden, von der Fortsetzung solcher Gespräche abzubringen und nicht einmal zu prüfen, ob ein Gelöbnis der Nicht-NATO-Mitgliedschaft der Ukraine ausreichen würde? Welchen Nutzen hat die zunehmende Verwicklung der USA in diesen Krieg für die Bevölkerung der Vereinigten Staaten, zumal diese bereits – vor diesem Krieg – unter der doppelten Last pandemiebedingter wirtschaftlicher Verwerfungen und einer rasch eskalierenden Inflation zu leiden hatte?

Dies sind genau die Fragen, die eine gesunde Nation erörtert und prüft, bevor sie sich kopfüber in einen großen Krieg stürzt. Aber genau diese Fragen wurden als unpatriotisch deklariert, als Beweis dafür, dass man ein Verräter oder ein pro-russischer Propagandist ist, als Kennzeichen dafür, dass man pro-Putin ist. Das ist die übliche Taktik, um abweichende Meinungen oder Fragen zu unterdrücken, wenn ein Krieg ausbricht. Dass die Neocons, die diese Verleumdungstaktik perfektioniert haben, als Diskurs- und Politikführer wieder im Sattel sitzen – aufgrund ihres sechsjährigen Projekts, sich mit performativem Anti-Trump-Agitprop wieder beim amerikanischen Liberalismus einzuschmeicheln -, macht es unvermeidlich, dass sich solche schäbigen Angriffe durchsetzen werden.

Das Ergebnis ist, dass die USA jetzt tiefer denn je in den gefährlichsten Krieg verwickelt sind, den sie seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, geführt haben. Für eine sinnvolle Untersuchung dieser Fragen ist es vielleicht zu spät. Aber in Anbetracht des Einsatzes ist dies ein klarer Fall von “besser spät als nie”, wie man ihn nur kennen kann. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...