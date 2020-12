Biden’s Betrayal of the Democratic Left As Joe Biden names his cabinet and appoints figures to his most senior administration posts, he has assumed the reins of power as president-elect. At the beginning of this process, Democratic progressives held out hope that Biden would act inclusively to appoint allies of Bernie Sanders, Elizabeth Warren and The Squad to some of thse positions.

Bidens Verrat an der demokratischen Linken



von Richard Silverstein

13. Dezember 2020

Biden zu Sanders: ” ” Du kommst nirgendwohin.”

Während Joe Biden sein Kabinett benennt und Persönlichkeiten für die höchsten Posten in der Verwaltung ernennt, hat er die Zügel der Macht als gewählter Präsident übernommen. Zu Beginn dieses Prozesses hatten die progressiven Demokraten die Hoffnung, dass Biden inklusiv handeln und Verbündete von Bernie Sanders, Elizabeth Warren und The Squad in einige dieser Positionen berufen würde. Schließlich haben sie trotz ihrer Ablehnung von Bidens zentristischer politischer Agenda herzhaft für ihn geworben und junge Menschen und Minderheiten mobilisiert wie nie zuvor. Der Beweis dafür ist, dass es bei dieser Wahl die höchste Wahlbeteiligung seit 1902 gab. Biden gewann mehr Stimmen als jeder andere demokratische Präsidentschaftskandidat zuvor.

Trotz alledem ist klar geworden, dass Biden kein Interesse daran hat, sein Vertrauen in Progressive zu setzen, indem er sie auf diese Posten beruft. Biden ist ein Zentrist. Er kommt direkt aus dem zentralen Casting der demokratischen Korporatisten. Er ernennt die gleichen Leute, die er über die Jahrzehnte im Senat und als er Obamas Vizepräsident war, kennengelernt hat. Wie eine Schlagzeile kürzlich lautete: Dies ist kein Team von Rivalen, sondern ein Team von Kumpels.

Biden ignoriert nicht nur die Progressiven, er hat seine Verachtung für sie ausgestrahlt. Bei einem kürzlichen Treffen mit sieben afroamerikanischen Bürgerrechtsgruppen, wenn über sein Engagement für ihre Agenda befragt, er protestierte (Audio oben verfügbar) lautstark, fälschlicherweise behauptet, dass er der einzige Demokrat war, der gegen die Charlottesville Aufruhr sprach. Er verdoppelte sogar nach unten sagen, dass “keine progressive” tat dies:

Lassen Sie uns etwas klar zu bekommen. Sie sollten nicht enttäuscht sein. Was ich bisher getan habe, ist mehr als jeder andere bisher getan hat. OKAY? Nummer 1. Nummer 2: Ich meine, was ich sage, wenn ich es sage! Ich meine, was ich sage, wenn ich es sage! Ich bin die einzige Person, die jemals auf drei Plattformen kandidiert hat, von denen man mir sagte, dass ich die Wahl unmöglich gewinnen könnte. Und ich habe nie damit aufgehört. Eine war auf die Wiederherstellung der Seele dieses Landes wegen dem, was ich sah, passieren in Charlottesville. Das war es. Niemand sonst hat darüber gesprochen. Die Worte des Präsidenten zählen. Niemand sonst. Kein Progressiver hat darüber geredet. Ich schon.

Es ist schwer zu wissen, ob Biden sprach untemperiert und in Eile, und das war ein unbeabsichtigter Fehler; oder ob es eine absichtliche Lüge war. Der designierte Präsident hat die Angewohnheit, spontan und aus dem Stegreif Behauptungen aufzustellen, die ihm dann zum Verhängnis werden. Dies könnte einer von denen sein.

Natürlich Bernie Sanders und Elizabeth Warren sprach energisch über Charlottesville aus. Biden hat kein Monopol auf Tugend in dieser Hinsicht. Also der Versuch, sich auf Kosten der Progressiven zu aggrandize fällt nicht nur flach. Es ist beleidigend. Noch hat sich Biden für diesen großen Fauxpas entschuldigt. Und ich habe keinen Aufschrei von den Gruppen gehört, die er beleidigt hat. Also wird er vielleicht mit dieser Beleidigung davonkommen.

Während der gleichen Rede, er hallte die Wut der demokratischen Moderaten wie Repräsentant James Clyburn, die behauptet, dass Slogans wie “Sozialismus” abgewandt Swing State Wähler und kosten Demokraten diese elf verloren House Sitze:

“Ich glaube auch nicht, dass wir uns zu weit voraus, um mit der Polizeireform in, dass, weil sie bereits beschriftet uns als ‘defund die Polizei’ alles, was wir in Bezug auf die Organisationsstruktur, um die Polizeiarbeit zu ändern – was ich verspreche Ihnen, wird auftreten. Versprechen Sie,” Biden sagte.

“Das ist, wie sie die lebende Hölle aus uns im ganzen Land zu schlagen, sagen, dass wir über defunding der Polizei sprechen. We’re not. Wir reden darüber, sie zur Verantwortung zu ziehen. Wir reden davon, ihnen Geld zu geben, damit sie die richtigen Dinge tun. Wir reden darüber, mehr Psychologen und Psychiater an die Telefone zu setzen, wenn die Notrufe durchkommen. Wir reden darüber, Geld auszugeben, damit sie ihre Arbeit besser machen können, nicht mit mehr Gewalt, sondern mit weniger Gewalt und mehr Verständnis.”

Das geht natürlich weit über die Forderungen von Black Lives Matter hinaus. Es ist eine schreckliche Enttäuschung der Erwartungen von Mitgliedern der schwarzen Gemeinschaft, die jeden Tag mit Massengewalt durch die Polizei in den meisten Großstädten zu tun haben. Es wird einfach nicht ausreichen. Es schießt weit über das Ziel hinaus.

Zurück zu Clyburn: Als er den Slogan von Black Lives Matter anprangerte, berief er sich sogar auf John Lewis, der nicht mehr am Leben war, um ihm zu widersprechen, um seine Behauptung zu untermauern. Lewis wurde ironischerweise von rassistischen Alabama State Troopers fast zu Tode geprügelt. Es scheint zweifelhaft, dass er irgendwelche Sympathien für Kollegen, die die Polizei verteidigen, hegen würde.

Biden verdankt Clyburn, der Joe Biden seine Unterstützung zuwarf, nachdem frühe Vorwahlsiege von Bernie Sanders ihm einen möglichen Weg zum Gewinn der Nominierung boten. Clyburns Unterstützung brachte die afroamerikanischen Stimmen in South Carolina zu Biden, der die Vorwahlen in diesem Bundesstaat gewann und dann zum Sieg überging. Zufälligerweise ist Clyburn der größte Empfänger von Wahlkampfgeldern von Big Pharma, das sich gegen Medicare for All, eine von Sanders’ Hauptplanken, stellt.

Andere Moderaten wie Ex-CIA-Offizier, Rep. Abigail Spanberger, exorziert linken Demokraten für espousing mit Slogans wie “defund die Polizei.” Tatsächlich unterstützte kein demokratischer Kandidat einen solchen Ansatz, obwohl viele dafür plädierten, die Verantwortung für bestimmte Polizeifunktionen auf soziale Dienste und psychiatrische Einrichtungen zu übertragen.

Das Gejammer der unterlegenen Demokraten verdeckte auch die Tatsache, dass die meisten Punkte der progressiven Agenda wie ein “Green New Deal”, kostenlose Studiengebühren, “Medicare for All” und die Reform des Strafrechtssystems von einer Mehrheit der Amerikaner befürwortet werden. Eine komfortable Mehrheit der Amerikaner befürwortet sogar die Black Lives Matter selbst, die als erste den Slogan “defund the police” vertrat. Alle progressiven Kandidaten, die für den Kongress kandidieren, haben gewonnen. Als Alexandria Ocasio Cortez ihren gemäßigten Kollegen sogar Wahlkampfberatung für ihre eigenen Wahlen anbot, nahmen nur fünf ihr Angebot an. Alle fünf gewannen ihre Wahlen.

Wer hat verloren? Kandidaten, die entweder in Randbezirken kandidierten, die sie zuvor gegen republikanische Amtsinhaber gewonnen hatten, oder Kandidaten wie Max Rose, der wie ein Republikaner im Gewand eines Demokraten kandidierte. Die Lektion sollte sein: Wenn du ein Demokrat bist, kandidiere wie einer. Laufen Sie nicht vor Themen weg, für die es in Amerika eine Mehrheit gibt. Laufen Sie stolz für diese Themen. Selbst wenn es eine starke Opposition gibt. Schauen Sie sich die Kampagnen von Bernie Sanders an. Als er zum ersten Mal als Präsidentschaftskandidat antrat, hielten ihn die meisten Experten für den größten aller Außenseiter. Sie sahen in den Vorwahlen keinen Platz für einen demokratischen Sozialisten. Raten Sie mal? Es gab ihn. Denn Sanders hat Platz geschaffen. Er drängte sich in das nationale Gespräch, indem er bewies, dass die Öffentlichkeit auf einen ehrlichen Politiker reagieren würde, dessen Ideen rational und vernünftig vorgetragen wurden.

Außenpolitik kann einen Präsidenten ausmachen oder brechen

Der Kampf um die Herzen und Köpfe der Partei spielt sich größtenteils in Bezug auf die Innenpolitik ab, also in Bezug auf die Themen, die viele Wähler in der Tasche haben und nach denen sie ihre Entscheidungen treffen. Aber es ist wichtig, die Tatsache nicht aus den Augen zu verlieren, dass Präsidentschaften oft auf dem Gebiet der Außenpolitik gemacht oder gebrochen werden.

Eine von Obamas größten Errungenschaften war der Atomdeal mit dem Iran, der das Atomprogramm des Landes einschränkte und sicherstellte, dass es keine Atomwaffen herstellen würde. Im Gegensatz dazu zerstörte die Demütigung, die Jimmy Carter während der iranischen Geiselkrise erlitt, und die geheime Absprache zwischen Reagan und Ayatollah Khomeini, um die Freilassung der Geiseln bis nach der Wahl zu verzögern, seine Kandidatur zur Wiederwahl.

Aber Außenpolitik definiert nicht nur eine Präsidentschaft oder sichert ihr politisches Überleben, sie ist ein moralischer Imperativ, der unsere Werte für die Welt definiert. Erinnern Sie sich daran, dass Bill Clintons Weigerung, in den ruandischen Völkermord einzugreifen, die Ermordung von 800.000 Tutsi ermöglichte und zum Aufstieg eines weiteren völkermordenden Führers, Paul Kagame, führte. Was unsere Präsidenten auf der internationalen Bühne tun oder nicht tun, definiert uns als Nation.

Progressive Demokraten müssen die gleiche Art von kohärenter, umfassender außenpolitischer Vision vorschlagen, die sie in der innenpolitischen Arena anbieten. Außer in Anfällen und Anfängen, haben sie dies nicht getan. Ich produzierte ein Webinar für KBOO Community Radio vor ein paar Wochen mit Panelisten Omar Rahman und Muhammad Sahimi vorschlagen, was eine progressive US-Nahost-Politik aussehen würde.

Einer der Hauptkritikpunkte an Bernie Sanders auf der linken Seite während der 2016 Präsidentschaftsvorwahlen war, dass er sich zwar auf innenpolitische Themen konzentrierte, aber der Außenpolitik nicht annähernd so viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Wenn er sie ansprach, schienen seine Ansichten weit weniger visionär und überzeugend zu sein als die zu innenpolitischen Programmen. Seine liberal-zionistische Herangehensweise an den israelisch-palästinensischen Konflikt, die eine allergische Reaktion auf eine Ein-Staaten-Lösung und eine Einstellung der US-Militärhilfe beinhaltete, sind nur einige Beispiele dafür.

Progressive außenpolitische Agenda

Progressive müssen ein außenpolitisches Team von Biden fordern, das unabhängig von Verbindungen zu Rüstungsunternehmen, multinationalen Firmen und Konzernlobbyisten ist. Das sind die Figuren in den republikanischen und demokratischen Verwaltungen, die uns in Kriege geführt haben, von denen ihre ehemaligen Kunden und Arbeitgeber profitiert haben.

Wie das American Prospect schrieb:

Der Einfluss der Rüstungsindustrie auf die nationale Sicherheitspolitik hat zu einer… rücksichtslosen Priorisierung militärischer Aktionen gegenüber der Diplomatie geführt, einschließlich des militärischen Engagements der Vereinigten Staaten im Irak, in Syrien, Somalia und Afghanistan sowie der fortgesetzten Unterstützung der Bombardierung der jemenitischen Zivilbevölkerung durch Saudi-Arabien. Aufgeblähte Verteidigungsausgaben segeln durch den Kongress, während Investitionen in das Gesundheitswesen, in die Infrastruktur, in die medizinische Forschung, in die Bildung und in den Wohnungsbau nur schwer vorankommen.

Die Biden-Administration hat die Möglichkeit, eine fortschrittliche nationale Sicherheitsagenda zu verfolgen: Vorrang der Diplomatie vor Militäraktionen, Reduzierung des Pentagon-Budgets, Ablehnung von Regimewechsel-Interventionen, Unterstützung von Flüchtlingen und Verurteilung von Regierungen, die Menschenrechte verletzen. Aber das Biden-Lager muss zuerst den Einfluss des militärisch-industriellen Komplexes in der Exekutive beenden.

Die Abgeordnete Ilhan Omar verfasste kürzlich ihre eigene Vision einer progressiven US-Politik, von der sie hoffte, dass Biden sie übernehmen würde.

Die erste Aufgabe wäre es, den großen Schaden rückgängig zu machen, den Trump unseren internationalen Verpflichtungen zugefügt hat. Der Handel ist ein wichtiger Bestandteil der US-Außenpolitik, da er unserer Wirtschaft, unseren Arbeitern und unseren Verbrauchern zugute kommt. Aber Handelsabkommen müssen den Schutz der Umwelt beinhalten und sicherstellen, dass ausländische Arbeiter nicht bei Löhnen oder Arbeitsbedingungen ausgebeutet werden; und dass sie nicht gegen amerikanische Arbeiter in einem Win-Lose-Szenario ausgespielt werden.

Der Moloch Big Tech hat im Inland immensen Schaden angerichtet, wie wir bei den letzten nationalen Wahlen gesehen haben, aber seine Auswirkungen reichen weit über unsere Küsten hinaus. Wir haben die Pflicht, seine Aktivitäten zu regulieren, wettbewerbsfeindliche Monopole aufzubrechen und seine schlimmsten Impulse zu bremsen, um Schaden außerhalb unserer Grenzen zu verhindern.

Biden hat versprochen, zum Pariser Klimaabkommen zurückzukehren. Im Konzert mit dem inländischen Green New Deal sollten sich Progressive nicht nur für Verpflichtungen zur Kohlenstoffneutralität und Nachhaltigkeit einsetzen, wir sollten die Technologie und das Fachwissen im globalen Maßstab exportieren. Wir sollten mit anderen Ländern bei der Entwicklung dieser Lösungen zusammenarbeiten, so wie wir einen COVID19-Impfstoff durch internationale Kooperation entwickeln. Wir müssen offen dafür sein, Lektionen von Nationen zu lernen, die uns in ihren Bemühungen um diese Ziele voraus sind.

Ein weiteres wichtiges außenpolitisches Ziel muss die Wiederbelebung der Rüstungskontrolle und der nuklearen Nichtverbreitung sein. Trump hat kläglich versagt, als er wichtige Rüstungskontrollverträge mit Russland auslaufen ließ und damit ein bilaterales nukleares Wettrüsten erneuerte. In den letzten vier Jahren haben beide Länder mit der Forschung an noch tödlicheren Waffen wie Hyperschallraketen begonnen. Wir müssen diese Verträge erneuern und den Einsatz dieser neuen Gefahren für den Weltfrieden eindämmen.

Trump hat unsere Beziehungen zu China völlig falsch gemanagt. Sie befinden sich in einem schlechteren Zustand als seit dem Koreakrieg. Ein progressiver Ansatz würde die politischen, militärischen und handelspolitischen Konflikte, die in den letzten vier Jahren entstanden sind, entflechten. Während wir Hongkongs demokratische Bewegung voll und ganz unterstützen sollten, gibt es keinen Grund für Handelskriege, die sowohl Hersteller als auch Verbraucher in beiden Ländern bestrafen. China ist eindeutig ein Rivale, aber es sollte nicht zum Feind werden.

Der scheidende US-Präsident genehmigte auch den Verkauf von Atomreaktoren an Saudi-Arabien, was leicht zu einem neuen Wettrüsten zwischen den Saudis und dem Iran führen könnte. Wir haben keine Möglichkeit, die Sicherheit der Technologie, die wir ihnen anbieten, zu garantieren. Wir können nicht sicherstellen, dass sie sie nicht anderen Staaten anbieten, mit denen sie verbündet sind. Und wenn das Haus Saud gestürzt wird, haben wir keine Ahnung, wer an seine Stelle treten wird und was er mit unserer Nukleartechnologie machen könnte. Unsere Politik sollte sich weigern, eine solche Weiterverbreitung zu fördern. Wenn wir stattdessen die regionale Stabilität fördern, Feindseligkeit abbauen und rivalisierenden Staaten Sicherheit bieten, werden sie vielleicht nicht so sehr versucht sein, einen nuklearen Weg einzuschlagen.

Eine progressive US-Außenpolitik würde nicht nur zum JCPOA-Abkommen mit dem Iran zurückkehren, wie Biden es versprochen hat, sondern eine vollständige Normalisierung der Beziehungen anstreben. Gegenseitige Anerkennung, Beendigung der Sanktionen und gegenseitige Deeskalation der verschiedenen Interventionen sowohl der USA als auch des Irans in regionalen Konflikten. Unsere militärische Präsenz in der Region stabilisiert die Gesellschaften oft nicht, sondern führt eher zu noch mehr Blutvergießen. Wenn wir versuchen, die iranische Intervention in Syrien, Irak und Jemen zu stoppen, dann müssen wir und unser engster regionaler Verbündeter, Israel, unser eigenes Abenteuertum stoppen.

Amerika muss eine Politik der Nichteinmischung sowohl in unserer eigenen Hemisphäre (d.h. Venezuela, Kuba) als auch im Nahen Osten verfolgen. Wir sollten die Menschenrechte als ein Element unserer Außenpolitik wiederherstellen. Länder wie die Philippinen, Saudi-Arabien und Ägypten, die es zulassen, dass Monarchen und Diktatoren sich rücksichtslos über Menschenleben hinwegsetzen, müssen in ihren Beziehungen zu den USA einen Preis zahlen. Ein vorübergehender Stopp von Waffenlieferungen, wie wir ihn mit der ägyptischen Junta gemacht haben, ist ein Klaps auf die Hand ohne nennenswerte Wirkung. Übersetzt mit Deepl.com

