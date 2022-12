BlackRock Logo To Be Added To Ukrainian Flag Kyiv has announced the addition of a fifth corporate logo to the Ukrainian flag following news that BlackRock will be playing a crucial role in the reconstruction of the nation. The world’s largest investment management firm will join Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Lockheed Martin, and McDonald’s upon the now-omnipresent blue and yellow flag.

BlackRock-Logo wird der ukrainischen Flagge hinzugefügt

von Caitlin Johnstone

29. Dezember 2022



Kiew hat die Aufnahme eines fünften Firmenlogos in die ukrainische Flagge angekündigt, nachdem bekannt wurde, dass BlackRock eine entscheidende Rolle beim Wiederaufbau des Landes spielen wird. Die weltgrößte Vermögensverwaltungsgesellschaft wird sich zu Raytheon Technologies, Northrop Grumman, Lockheed Martin und McDonald’s auf der inzwischen allgegenwärtigen blau-gelben Flagge gesellen.

“Ich verstehe, dass einige Ukrainer über die ständigen Ergänzungen der ruhmreichen Flagge unseres Landes frustriert sind”, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Rede, in der er die Änderung ankündigte. “Erst letzten Monat haben wir das Logo von Raytheon hinzugefügt, und jetzt kommt BlackRock hinzu. Ich bin mir sicher, dass es für unsere amerikanischen Freunde etwas unangenehm war, denn auch sie fügten ihrer Flagge ständig Sterne hinzu, als sie ihrer Republik viele neue Staaten hinzufügten.”

“Der einzige Unterschied ist, dass wir keine Staaten hinzufügen, sondern multinationale Megakonzerne”, sagte der Anführer.

Dann nahm Selenskyj einen großen Bissen von einem McDonald’s Big Mac™️ und sagte auf Englisch: “Mmm mmm, I’m lovin it!”, was in der Walt Disney Company Presidential Press Hall einen peinlichen Applaus auslöste.

Kritiker haben sich darüber beschwert, dass die neue Rolle von BlackRock in der Ukraine Korruptionsvorwürfe nach sich ziehen könnte. Einige wiesen darauf hin, dass der Geschäftsführer des Unternehmens, Eric Van Nostrand, erst im August dieses Jahres direkt in eine leitende Beraterposition im Finanzministerium der Biden-Regierung berufen wurde, ausdrücklich um die US-Wirtschaftspolitik gegenüber Russland und der Ukraine zu gestalten.

Andere haben darauf hingewiesen, dass BlackRock einer der größten wirtschaftlichen Eigentümer von Aktien großer Waffenhersteller ist, die immense Gewinne aus dem Krieg in der Ukraine ziehen, mit Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden in Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Northrop Grumman und Raytheon.

Diese warnenden Worte haben die ukrainische Regierung jedoch nicht davon abhalten können, die Ukraine Stück für Stück an westliche Oligarchen wie den Milliardär und CEO von BlackRock, Larry Fink, zu verkaufen, und nun bekommt ein weiteres riesiges Unternehmen ein weiteres Stück des Landes.

Wir können davon ausgehen, dass Kiew, das Anfang nächsten Jahres in Goldman Sachs City umbenannt werden soll, noch mehr solcher Geschäfte abschließen wird.

Der McProxy War geht weiter. Übersetzt mit Deepl.com

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Beitrag also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn mit anderen zu teilen, mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen, etwas Geld in mein Trinkgeldglas auf Ko-fi, Patreon oder Paypal zu werfen oder eine Ausgabe meines monatlichen Zines zu kaufen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, die dich per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem amerikanischen Ehemann Tim Foley verfasst.

