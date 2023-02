“Westliche-Werte-Logik” ohne jeden Realitätssinn! Evelyn Hecht-Galinski

Borrell an China: “Großer Unterschied” zwischen Waffenlieferungen an Ukraine und Russland

Der EU-Spitzendiplomat Josep Borrell hat sich geweigert, die genaue Erklärung zu verraten, die er dem chinesischen Außenminister Wang Yi für seine Behauptung gegeben habe, dass es einen “Unterschied” zwischen der militärischen Unterstützung Russlands und der Ukraine gebe.

Vergangene Woche hatten sich der chinesische Chefdiplomat und Borrell am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz getroffen. Laut der Darstellung des EU-Spitzendiplomaten gegenüber Reportern am Dienstag kam dabei ein Dialog zustande, bei dem Wang Borrell gefragt hätte, warum er so besorgt darüber sei, dass Peking potenziell Waffen an Moskau liefere, während doch gleichzeitig Brüssel Waffen an Kiew vermittle.

Borrell hatte am Montag nach dem Ende der Konferenz in München und am Rande eines EU-Außenministertreffens in Brüssel davor gewarnt, dass jegliche chinesische Unterstützung für das russische Militär von der EU als “rote Linie” betrachtet würde. Sollte China Waffen an Russland liefern, wäre damit “eine rote Linie” überschritten, habe Borrell demnach auch Wang Yi gesagt.

Nach einem NATO-Treffen am Dienstag sagte Borrell vor Reportern, er und Wang hätten in München ein “offenes Gespräch” geführt. Während des Dialogs stellte Wang demnach klar, dass “China keine Waffen an Länder liefert, die sich im Krieg befinden”, und dass es nicht vorhabe, Waffen an Russland zu liefern. Dies “ist der Grundsatz der chinesischen Außenpolitik”, habe laut Borrells Erinnerung Wang erklärt. Borrell sagte jedoch, dass Wang ihn folgendes gefragt habe:

“Warum zeigen Sie sich besorgt, dass ich vielleicht Waffen für Russland liefern könnte, während Sie der Ukraine Waffen bereitstellen?”

Borrell sagte, er habe daraufhin den “großen Unterschied” zwischen diesen beiden Szenarien erläutert und aufgezeigt, “was für uns Europäer im Krieg in der Ukraine auf dem Spiel steht”. Allerdings gab Borrell seine Erklärung dieses “Unterschieds” nicht an die Presse weiter.