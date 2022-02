Mit westlicher “Wertehilfe” heim ins “jüdische Apartheidreich”

Bild: Kiew am Donnerstagmorgen. Kredit: Emilio Morenatti/AP

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine sagt der israelische Botschafter Michael Brodsky: “Wir hätten nie gedacht, dass so etwas möglich ist

Botschaftsmitarbeiter helfen Israelis bei der Ausreise aus der Ukraine über den westlichen Grenzübergang



Von Jonathan Lis

24.Februar 2022

Der israelische Botschafter in der Ukraine, Michael Brodsky, hat am Donnerstagmorgen Vertreter an den Grenzübergängen im Süden und Westen des Landes – die nach Polen, in die Slowakei, nach Ungarn und Rumänien führen – stationiert, um Israelis in der Ukraine zu helfen, die ausreisen wollen.

Brodsky nannte den russischen Angriff auf die Ukraine “das extremste Szenario” und räumte ein, dass er vom Ausmaß des Angriffs überrascht war. “Wir hatten uns nicht vorstellen können, dass so etwas möglich ist. Wir dachten, es würde sich um eine begrenzte Operation handeln”, sagte er dem israelischen Armeeradio. Brodsky rief die Israelis in der Ukraine auf, von sich aus in ein Nachbarland zu gehen.

Brodsky sagte dem öffentlichen Radiosender Kan Reshet Bet, dass die israelische Botschaft im Vorfeld mit den Nachbarländern der Ukraine Kontakt aufgenommen habe, um Israelis die Ausreise zu erleichtern. “Wir erhalten Dutzende, wenn nicht Hunderte von Anrufen von Israelis, die fragen, was sie tun sollen”, sagte der Botschafter. “Jeder, der auf eigene Faust an die Westgrenze gelangen und diese überqueren kann, sollte dies tun.”

Brodsky zufolge wird die israelische Botschaft, die von Kiew in die westukrainische Stadt Lemberg verlegt wurde, versuchen, bei der Evakuierung und der Ausstellung von Reisedokumenten für ausreisewillige Israelis zu helfen. “Wir haben die Kontrolle über das, was hier bei uns passiert ist. Wir haben keine Kontrolle über den Rest des Landes”, sagte der Botschafter mit Blick auf die unsichere Lage.

“Im Moment bleiben wir hier, obwohl auch in Lviv Luftangriffssirenen zu hören waren. Wir prüfen, was das bedeutet. Wir sind hier und bereit, den Israelis unsere Dienste anzubieten”.

Das israelische Außenministerium teilte mit, dass sich Vertreter an folgenden Grenzübergängen befinden: am Medyka-Grenzübergang zu Polen, am Vysne Nemescke-Grenzübergang zur Slowakei, am Zahony-Grenzübergang zu Ungarn und am Sighet-Grenzübergang zu Rumänien. Ein israelischer Vertreter sollte später am Donnerstag zum Grenzübergang Planca nach Moldawien entsandt werden.

Der israelische Außenminister Yair Lapid wird im Außenministerium in Jerusalem eine Lagebeurteilung vornehmen. Es wird geschätzt, dass sich etwa 8.000 Israelis in dem Land befinden. Übersetzt mit Deepl.com

