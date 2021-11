Solidarität mit Nemi El-Hassan, wir sind alle Palästinenser

WDR beendet Zusammenarbeit mit Nemi El-Hassan endgültig Der Westdeutsche Rundfunk hat sich endgültig gegen eine Zusammenarbeit mit der Journalistin Nemi El-Hassan entschieden. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender in Köln am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte die Journalistin einen Gastbeitrag in der „Berliner Zeitung” veröffentlicht, in dem sie Kritik am WDR zum Umgang mit ihr in den vergangenen Wochen äußerte.

Brauchen wir die öffentlich- rechtlichen Rundfunkanstalten noch?

Der “Kampagnenkönig” des Zentralrats der Juden, Josef Schuster begrüßt die Entscheidung des WDR, allerdings mit mehr als unglaubwürdigen Aussagen gegenüber Muslimen. Ich, aber sage, diese Entscheidung ist ein weiteres Zeichen für die Macht für den unheilbaren Einfluss gewisser Lobbyisten in den “öffentlich Rechtlichen Rundfunkanstalten” für den wir Steuerzahler auch noch bezahlen und damit auch noch indirekt die Kampagnen von “Bild-Zeitung” und Co. bezahlen.

Übrigens frage ich mich, wo bleibt die Solidarität der WDR-Kollegen, die ich übrigens auch in der Süddeutschen Zeitung ausblieb, als der langjährige Cartoonist, Dieter Hanitzsch wegen einer mehr als gelungenen Netanjahu Karikatur, von einem Tag auf den anderen seine Stellung verlor. Auch in diesem Fall, war es die “Israel-Lobby”, die einen Shitstorm veranstaltete und damit Erfolg hatte,

Evelyn Hecht-Galinski

Die „Bild“-Zeitung habe ein von rechtsextremen Internet-Aktivisten initiiertes Narrativ in weite Teile der Öffentlichkeit getragen, kritisiert El-Hassan in dem Gastbeitrag. Die Journalistin verweist darauf, dass sie sich nach der ersten Berichterstattung der „Bild“ öffentlich für die Teilnahme an einer Al-Kuds-Demonstration im Jahr 2014 entschuldigt hatte. Zudem hätten Recherchen von „Zeit Online“ gezeigt, wie die Kampagne gegen sie in rechtsextremen Foren „von langer Hand vorbereitet“ worden sei.

Zentralrat begrüßt Entscheidung

Der Zentralrat der Juden in Deutschland begrüßte die Entscheidung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, von einer Zusammenarbeit mit El-Hassan nun vollständig abzusehen. „Wir begrüßen es, dass der WDR den Fall Nemi El-Hassan sorgfältig geprüft und jetzt klar entschieden hat“, sagte Zentralratspräsident Josef Schuster der „Jüdischen Allgemeinen“ (Mittwoch, Online-Ausgabe). „Die Zweifel an den grundsätzlichen Positionen von Frau El-Hassan waren offenbar berechtigt.“ Allerdings seien jegliche Pauschalverdächtigungen von Muslimen völlig inakzeptabel. (mit dpa, epd) Lesen auf Tagesspiegel.de

Wir müssen handeln und uns mit Nemi El-Hassan solidarisieren! https://www.berliner-zeitung.de/…/nemi-el-hassan-ich… Gastbeitrag : Berliner Zeitung Nemi El-Hassan: „Ich bin Palästinenserin – deal with it!“

Nach einer rassistischen Bild-Kampagne suspendierte der WDR Nemi El-Hassan von der Rolle, „Quarks“ zu moderieren. Eine Stellungnahme der Journalistin.

Nemi El-Hassan, 2.11.2021

Die Journalistin und Ärztin Nemi El-Hasan.

Berlin – Wissen Sie, was erlernte Hilflosigkeit ist? Ich bin auf den Begriff gestoßen, als ich einen Psychologen gefragt habe, wie er meinen Gemütszustand erklären würde. Diese Mischung aus purer Panik, die einen im Moment verharren lässt und einem buchstäblich die Luft zum Atmen nimmt. Der Angst vor der nächsten Hiobsbotschaft der kommenden Stunden, Tage und Wochen. Und vor einer zwischen diesen Erregungszuständen immer wieder aufblitzenden Gleichgültigkeit – immerhin, ich lebe und fühle und schlafe noch. Solange ich nur schlafen kann, muss alles gut sein.

Erlernte Hilflosigkeit, sagte er, sei das, was das menschliche Gehirn als Lehre aus Ereignissen zieht, die einen vor die Trümmer der eigenen Existenz stoßen und gegen die man sich zu wehren versucht, nur um zu erkennen, dass all das Handwerkszeug, dessen man sich im Laufe der Zeit zu bedienen gelernt hat und das sonst in Ausnahmesituationen half, plötzlich wirkungslos geworden ist. Man lernt, dass die Wirkmächtigkeit des eigenen Handelns und damit der Einfluss auf alles entscheidende Geschehnisse nichtig ist. Ein in seiner Absolutheit brutaler Kontrollverlust. So in etwa fühlt es sich an, wenn die Bild-Zeitung es sich zur Aufgabe gemacht hat, dich in aller Öffentlichkeit zu demontieren. Genau das ist mir in den vergangenen Wochen widerfahren.

Kommentar Der Triumph der Bild-Zeitung: Warum Nemi El-Hassan zu Unrecht ihren Job verliert

Schreiben wir an den WDR und solidarisieren uns mit Nemi El-Hassan. Dieser Öffentlich Rechtliche Sender hat jedes Vertrauen verspielt und sich einseitig auf die Position der Israel-Lobby und deren Versuch gestellt einen “Völkerrechtswidrigen Besatzungsstaat” über das Recht und die Meinungsfreiheit zu stellen. Es ist an der Zeit, dass deutsche “Öffentlich rechtliche System” zu beenden, dass auf Kosten von uns Beitragszahlern Völker und Menschenrechtsverbrechen mit finanziert und Palästinenserinnen und Israel-Kritikerinnen diffamiert und “entfernt”. https://www1.wdr.de/kontakt/index.html

Eine weitere “öffentlich -rechtliche” deutsche Schande, die nicht ohne Folgen für die Verursacher bleiben darf. Solidarität mit Nemi El-Hassan https://www.spiegel.de/…/wdr-entscheidet-sich-gegen… »Vertrauen nicht mehr vorhanden« WDR entscheidet sich gegen Zusammenarbeit mit El-Hassan Der WDR hat eine Anstellung von Nemi El-Hassan endgültig ausgeschlossen. Zuvor hatte die Moderatorin deutliche Kritik an dem Sender geäußert. 03.11.2021 Nemi El-Hassan: »Gezielte Kampagne« Foto: Tilman Schenk / WDR Der Westdeutsche Rundfunk (WDR) hat sich endgültig gegen eine Zusammenarbeit mit der Journalistin Nemi El-Hassan entschieden. Das teilte der öffentlich-rechtliche Sender am Dienstag mit. Als Begründung hieß es, das Vertrauen für eine künftige Zusammenarbeit sei nicht mehr vorhanden. Weiterlesen auf Spiegel.de

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...