13. Juli 2021

Khalida Jarrar, die inhaftierte palästinensische Feministin, Linke und Parlamentarierin, eine palästinensische nationale Führungspersönlichkeit und prominente Vertreterin der Volksfront zur Befreiung Palästinas, gab am Dienstag, den 13. Juli, aus ihrer Gefängniszelle im Damon-Gefängnis die unten stehende Erklärung ab und trauert um ihre Tochter Suha.

Khalida Jarrar wurde von der israelischen Besatzung eine vorzeitige Entlassung oder sogar Hafturlaub verweigert, um an der Beerdigung ihrer Tochter teilzunehmen. Suha, 30, starb am Sonntag, 11. Juli, auf tragische Weise an einem Herzinfarkt. Hunderte von Palästinensern nahmen an ihrem Trauerzug in Ramallah teil.

Brief von Khalida Jarrar aus dem Damon-Gefängnis, Haifa, besetztes Palästina, 13. Juli 2021

Ich habe so viel Schmerz, mein Kind, nur weil ich dich vermisse.

Aus den Tiefen meiner Qualen heraus streckte ich die Hand aus und umarmte den Himmel unseres Heimatlandes durch das Fenster meiner Gefängniszelle im Damon-Gefängnis in Haifa. Mach dir keine Sorgen, mein Kind. Ich stehe aufrecht und unerschütterlich, trotz der Fesseln und des Kerkermeisters. Ich bin eine Mutter im Kummer, vor Sehnsucht, dich ein letztes Mal zu sehen.

Das gibt es nur in Palästina. Alles, was ich wollte, war, meiner Tochter ein letztes Lebewohl zu sagen, mit einem Kuss auf die Stirn, und ihr zu sagen, dass ich sie so sehr liebe, wie ich Palästina liebe. Meine Tochter, vergib mir, dass ich nicht an der Feier deines Lebens teilgenommen habe, dass ich nicht an deiner Seite war während dieses herzzerreißenden und letzten Moments. Mein Herz hat die Höhen des Himmels erreicht und sich danach gesehnt, dich zu sehen, dich zu streicheln und dir durch das kleine Fenster meiner Gefängniszelle einen Kuss auf die Stirn zu drücken.

Suha, mein Schatz. Sie haben mich davon abgehalten, Dir einen letzten Abschiedskuss zu geben, also verabschiede ich mich mit einer Blume von Dir. Deine Abwesenheit ist unendlich schmerzhaft, unerträglich schmerzhaft. Aber ich bleibe standhaft und stark, wie die Berge des geliebten Palästina.

الأسيرة الأم خالدة جرار “أم يافا”

١٣ تمّوز ٢٠٢١:

موجوعة يا ماما بس لأنّي مشتاقة

من قوة هذا الوجع، عانقتُ سماء هذا الوطن من خلال نافذة زنزانتي في قلعة الدامون/ حيفا. أنا شامخة وصابرة، رغم القيد والسجّان. أنا الأم الموجوعة من الاشتياق. لا يحصل هذا كلّه إلّا في فلسطين. فقط أردتُ أن أودّع ابنتي بقبلةٍ على جبينها، وأقول لها أُحبّك بحجم حبّي لفلسطين. اعذريني يا ابنتي لأنّي لم أكُن في عرسك، أكُن بقربك في هذا الموقف الإنساني الصعب والمؤلم. ولكنّ قلبي وصل عنان السماء اشتياقاً، لامَس جسدك وطبَع قبلةً على جبينك من خلال نافذتي في قلعة الدامون.

سهى غاليتي..

حرموني من وداعك بقبلة، أودّعك بوردة. فراقك موجع، موجع.. ولكنّي قوية كقوة جبال وطني الحبيب.

Dieser jüngste Angriff auf Jarrar und ihre Familie kam, als Tausende von Menschen auf der ganzen Welt eine Petition unterzeichneten, ihre Regierungen zum Handeln aufforderten und ihre Empörung über die anhaltende Repression gegen Khalida Jarrar und ihre Familie zum Ausdruck brachten, selbst in einem Moment großer Tragödie. Suha Ghassan Jarrar, 30, war eine engagierte palästinensische Menschenrechtsverteidigerin, die mit Al-Haq zusammenarbeitete und in der ganzen Welt Vorträge hielt, um die Rechte und die Befreiung der Palästinenser zu verteidigen und aufrechtzuerhalten.

Wir trauern um Suha Jarrar und sprechen Khalida, Ghassan und Yafa Jarrar unser tiefstes Beileid aus. Wir fordern alle Unterstützer Palästinas auf, den internationalen Aufruf zur Forderung nach Freiheit für Khalida Jarrar zu verstärken und zu intensivieren.

HANDELN:

Unterschreiben und teilen Sie die Petition!

Wir fordern alle Unterstützer Palästinas auf, die Petition zu unterzeichnen, um die sofortige Freilassung von Khalida Jarrar zu fordern und um weltweite Unterstützung zu bitten: https://bit.ly/FreeKhalidaJarrar

Unterzeichnen Sie die Petition, um Khalidas sofortige Freilassung zu fordern.

Aktualisieren Sie Ihr Facebook-Profil mit einem Rahmen, der Khalidas Freilassung fordert.

Sind Sie in Kanada? Schreiben Sie an die kanadische Regierung, um Khalidas sofortige Freilassung zu fordern.

Diese Petition richtet sich an die Vereinten Nationen und fordert Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International auf, sich für Khalidas sofortige Freiheit einzusetzen.

Beteiligen Sie sich an der Social-Media-Kampagne

Posten Sie mit dem Hashtag #FreeKhalidaJarrar und schließen Sie sich Palästinensern und Unterstützern der Gerechtigkeit auf der ganzen Welt an!

Aktualisieren Sie Ihr Facebook-Profil mit einem Bild, das Khalidas Freilassung fordert.

Verwenden Sie die untenstehenden Poster zum Teilen!

Protestieren Sie vor der israelischen Botschaft oder dem Konsulat in Ihrem Land!

Schließen Sie sich den vielen Protesten an, die überall auf der Welt stattfinden – konfrontieren, isolieren und belagern Sie die israelische Botschaft oder das Konsulat in Ihrer Stadt oder dem Land, in dem Sie wohnen. Machen Sie deutlich, dass die Menschen mit Palästina sind! Schicken Sie uns Ihre Veranstaltungen an samidoun@samidoun.net.

Gehen Sie auf die Straße: Organisieren Sie einen Protest in Solidarität mit Palästina!

Hunderttausende – Millionen von Menschen – auf der ganzen Welt haben in der vergangenen Woche mit Palästina, seinem Volk und seiner Befreiung demonstriert und protestiert. Ihr Protest und Ihre Organisation sind auch der Schlüssel, um die Kampagne zur Befreiung von Khalida hervorzuheben! Gehen Sie auf die Straße und beteiligen Sie sich an den Aktionen auf unserer vollständigen Veranstaltungsliste, die ständig aktualisiert wird, wenn neue Aktionen angekündigt werden! Organisieren Sie Ihre eigene, wenn es in Ihrer Gegend keine gibt, und schicken Sie uns Ihre Veranstaltungen an samidoun@samidoun.net. Übersetzt mit Deepl.com

Boykottieren Sie Israel!

