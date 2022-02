Britische Abgeordnete für den Vergleich der Ukraine-Krise mit der israelischen Besetzung Palästinas kritisiert

Bild : Pro-Palästina-Demonstranten bei einer Demonstration im Zentrum Londons, am 26. Juni 2021 (AFP)

25. Februar 2022Eine britische Politikerin wurde am Donnerstag kritisiert, weil sie die russische Invasion in der Ukraine mit der israelischen Besetzung palästinensischer Gebiete verglich und die Einhaltung des Völkerrechts in beiden Fällen forderte.

“Mein Mitgefühl gilt dem ukrainischen Volk”, sagte die Labour-Abgeordnete Julie Elliott während einer Unterhausdebatte über die Anerkennung Palästinas, als sie die Regierung aufforderte, die Anerkennung des Staates Palästina an der Seite Israels in Betracht zu ziehen, um eine Zweistaatenlösung anzustreben.

“Wir sprechen zu Recht über das Völkerrecht. In der Tat habe ich die Ministerin [Amanda Milling] erst vor wenigen Minuten über die entscheidende Bedeutung der Souveränität von Staaten sprechen hören. Doch wenn die Palästinenser das hören, wie müssen sie sich dann fühlen? Sie haben 54 Jahre Besatzung ertragen, was an sich schon eine Aggression ist”.

Der konservative Abgeordnete Stephen Crabb warf daraufhin ein, Elliotts Vergleich sei “historisch falsch, sachlich falsch und moralisch falsch”. [Er erweist nicht nur dem ukrainischen Volk einen Bärendienst, sondern auch dem palästinensischen und dem israelischen Volk, die mit einer einzigartigen Situation und einer Reihe von Herausforderungen konfrontiert sind”, sagte er.

Elliott forderte ein “vollständiges und totales Verbot der illegalen israelischen Siedlungen im Westjordanland” und sagte, dass die Anerkennung Palästinas das “absolute Minimum” dessen sei, was das Vereinigte Königreich im Rahmen einer Zweistaatenlösung tun sollte.

In ihrer Antwort an Crabb sagte sie: “Was ich meinte, war die Einhaltung des Völkerrechts, über das Ihr eigener Minister vor ein paar Minuten gesprochen hat, und das Recht, das Völkerrecht einzuhalten, ist in der Ukraine genauso wichtig wie in Palästina”.

Die Abgeordnete der Scottish National Party, Philippa Whitford, unterstützte die Ansichten der Abgeordneten aus Sunderland und sagte: “Nach 55 Jahren Besatzung, 15 Jahren Blockade des Gazastreifens und der fortgesetzten Annexion des Westjordanlandes ist die Zweistaatenlösung einfach nicht mehr realisierbar, wenn es nicht zu einer Umkehr der gegenwärtigen israelischen Politik kommt.”

Die britische Außenministerin Amanda Milling erklärte, Großbritannien werde einen dauerhaften palästinensischen Staat “zu einem Zeitpunkt anerkennen, zu dem dies dem Ziel des Friedens am besten dient”.

Sie sagte vor dem Unterhaus: “Wir sind der festen Überzeugung, dass eine gerechte und dauerhafte Lösung, die Frieden für Israelis und Palästinenser bringt, längst überfällig ist. Wir glauben auch, dass der beste Weg zu diesem Ziel in Verhandlungen zwischen beiden Seiten besteht, die deren legitimen Anliegen Rechnung tragen.

Anfang dieser Woche stimmte die britische Regierung mit überwältigender Mehrheit für einen Änderungsantrag, der es den Beschäftigten des öffentlichen Dienstes verbieten würde, israelische Investitionen in ihren Rentenkassen zu boykottieren.

Zwar wurde die pro-palästinensische Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung gegen Israel in dem Änderungsantrag nicht ausdrücklich erwähnt, doch wurde in der vom konservativen Abgeordneten Robert Jenrick eingebrachten Debatte deutlich, dass sich die Politik auf den Boykott konzentriert.mit Deepl.com Übersetzt