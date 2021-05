Wird das für deutsche Schulkinder bald auch Wirklichkeit?

https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-uk-students-punished-protests-activism

Bild:Children across the UK have faced disciplinary action for their Palestine activism on school premises (AFP)



Britische Schulkinder werden bestraft, weil sie Palästina-Fahnen und Keffiyehs tragen

Von Areeb Ullah

26. Mai 2021

Schüler sagten, dass ihnen aufgrund ihres Pro-Palästina-Aktivismus mit Nachsitzen, Ausschluss und dem Ausschluss von Prüfungen gedroht wurde

Kinder in ganz Großbritannien wurden wegen ihres Palästina-Aktivismus auf dem Schulgelände mit Disziplinarmaßnahmen konfrontiert (AFP)

26. Mai 2021

Schulkinder in Großbritannien werden für ihren pro-palästinensischen Aktivismus auf dem Schulgelände bestraft. Einige werden diszipliniert, weil sie Keffiyehs tragen und Palästina-Fahnen halten.

Mehrere Schüler, die mit Middle East Eye sprachen, sagten, dass ihnen mit Nachsitzen, Ausschluss und einer Sperre für ihre Prüfungen gedroht wurde, wenn sie weiterhin für die Rechte der Palästinenser auf dem Schulgelände protestierten.

Zu den Formen des Aktivismus, die von den Schulen bestraft werden, gehören das Zeigen der palästinensischen Flagge auf Gesichtsmasken oder den Händen und das Aufhängen von Postern, die von Schülern entworfen wurden, um ihre Mitschüler über das israelisch-palästinensische Problem aufzuklären.

Alle Schüler und Lehrer, die mit MEE sprachen, baten um Anonymität, da sie mögliche Konsequenzen von ihrer Schule für ihre Äußerungen befürchteten.

Die Schüler, die mit MEE sprachen, besuchten Schulen in Birmingham, Leeds, Manchester, Rochdale und in verschiedenen Gegenden von London.

Jay, eine Schülerin der Allerton Grange School in Leeds, sagte, sie sei motiviert gewesen, Plakate aufzuhängen, nachdem sie an Demonstrationen teilgenommen und Geschichten über den Tod von Kindern in Gaza gelesen hatte.

Inspiriert von den letztjährigen Black Lives Matter-Protesten (BLM) und den Sensibilisierungskampagnen ihrer Schule zu LGBT-Rechten und psychischer Gesundheit, nahm Jay an, dass Allerton Grange die Diskussion über Palästina fördern würde.

Doch als die Schüler ohne Erlaubnis Plakate in den Gemeinschaftsräumen der Schule aufhängten, wurden diese von den Lehrern schnell abgenommen.

“Die Lehrer gingen so weit, dass sie die Palästina-Plakate in Stücke rissen und sie uns ins Gesicht zerknüllten”, erzählt Jay gegenüber MEE.

“Als wir fragten, warum sie die Plakate abgenommen haben, sagten die Lehrer, dass sie sich vor uns nicht rechtfertigen müssen und klare Anweisungen erhalten haben, diese Plakate abzunehmen, da sie als antisemitische Botschaften angesehen werden.”

Jay betonte, dass die Botschaften auf den Plakaten nicht antisemitisch seien und sagte: “Beendet die israelische Apartheid, beendet die illegale Besatzung und befreit Palästina”.

Sie fügte hinzu: “Sie haben uns unsere Schlüsselbänder abgenommen, weil sie die Palästina-Flagge hatten.

“Als wir sie fragten, warum es in Ordnung sei, BLM- oder LGBTQ+-Flaggen auf unseren Schlüsselbändern zu tragen, aber nicht die Palästina-Flagge, konnten sie uns keine Antwort geben und sagten später, dass es als politisches Anliegen anderen Kummer bereite.”

Schüler von Allerton Grange posteten später ein Video von Schulleiter Mike Roper, der die palästinensische Flagge als “Aufruf zu den Waffen” und “Symbol des Antisemitismus” bezeichnete. Roper hat sich inzwischen entschuldigt, nachdem er mit Protesten außerhalb der Schule konfrontiert wurde.

Plakate wurden heruntergerissen und in den Müll geworfen

Jay sagte, die Schule habe sich geweigert, die israelische Flagge, die in der Bibliothek ausgestellt war, abzunehmen, nachdem sie gesehen hatte, dass die Palästina-Flagge abgenommen wurde.

Allerton George hatte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht auf die Bitten von MEE um einen Kommentar geantwortet.

Einige Lehrer von anderen Schulen, die mit MEE sprachen, bestätigten ebenfalls, dass Schüler nachsitzen mussten, weil sie Plakate zur Unterstützung Palästinas aufgehängt hatten.

Wie Jay hat auch Sam aus West-London in seiner Schule Plakate für Palästina an den Klassentafeln aufgehängt und Abzeichen getragen, um das Bewusstsein für Palästina zu schärfen.

Als Sam im September wieder in die Schule kam, bemerkte er, wie seine Schule aktiv versuchte, Diskussionsgruppen zu den Themen BLM und Rassismus in der Gesellschaft abzuhalten.

“Wir hängten kleine palästinensische Flaggen und Plakate an unsere Klassen-Plakatwände und trugen Abzeichen, auf denen ‘Free Palestine’ stand, malten Palästina-Flaggen auf unsere Hände und trugen Keffiyehs, um das Bewusstsein zu verbreiten und das Interesse der Schüler zu wecken”, erzählte Sam dem MEE.

“Die Plakate wurden abgerissen und in die Mülltonne geworfen, den Schülern wurde gesagt, sie sollten ihre Abzeichen unter Androhung eines Schulverweises abnehmen und alle ‘Flaggen und Symbole’ wurden unter Androhung von Nachsitzen aus dem Blickfeld entfernt.”

Sam fügte hinzu, dass den Schülern gedroht wurde, ihnen die GCSE-Prüfungen zu entziehen, wenn sie sich weigerten, ein Video zu löschen, in dem leitende Mitarbeiter Plakate abnehmen oder ein Palästina-Abzeichen tragen.

Aisha erlebte eine ähnliche Situation wie Sam an der Brampton Manor Academy in Newham, im Osten Londons, wo sie sagt, dass sie bestraft wurde, weil sie in ihrer Schule ein Free Palestine-Abzeichen trug.

Sie sagte, ihre Lehrer hätten den Schülern verboten zu protestieren und ihnen mit Nachsitzen gedroht, wenn sie sie weiterhin aufhängen würden.

Sie sagte, ihre Lehrer verboten Studenten aus protestieren und drohte ihnen mit Nachsitzen, wenn sie weiterhin setzen sie auf.

Die Brampton Manor Academy, eine staatliche Schule, die dafür gelobt wurde, dass sie Dutzende von Schülern an die Universitäten Oxford und Cambridge schickt, reagierte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht auf Anfragen nach einem Kommentar.

Studenten haben Angst, sich zu äußern

Mehrere Schüler aus anderen Teilen des Vereinigten Königreichs drückten auch ihre Enttäuschung darüber aus, wie ihre Schulen auf ihren Aktivismus nach den BLM-Protesten reagierten.

In Briefen, die MEE zur Verfügung gestellt wurden und die von der Stadtverwaltung von Redbridge und einer Schule in Birmingham an Lehrer und Eltern geschickt wurden, wurde ihnen mitgeteilt, dass Schulen “unpolitische” Einrichtungen seien und den Schülern nicht erlauben könnten, an den Palästina-Protesten teilzunehmen, obwohl sie Diskussionen für BLM abhielten und Mohnblumen an Schüler verkauften.

Ilyas Nagdee, ein Aktivist, der sich gegen die Prevent-Strategie einsetzt, sagte, dass Kinder und ihre Eltern ihn kontaktiert hätten, weil Schulen den pro-palästinensischen Aktivismus einschränken.

Was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis jahrelanger Versuche von Prevent, politische Gespräche bis ins kleinste Detail zu steuern.

– Shereen Fernandez, Queen Mary Universität

Sein Aufruf auf Twitter, Schülern zu helfen, die wegen ihrer Palästina-Proteste mit Problemen in der Schule konfrontiert sind, wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels 1.300 Mal retweetet.

Seitdem hat Nagdee fast hundert Anfragen um Hilfe erhalten, wobei viele Schüler Angst haben, sich öffentlich zu äußern.

“Die Fälle, die wir erhalten haben, erstrecken sich über die gesamte Länge des Landes mit Hotspots, in denen es beträchtliche muslimische Gemeinden gibt. Die angewendeten Sanktionen sind breit gefächert und reichen von Jugendlichen, die in der Klasse angesprochen oder in der Mittagspause isoliert werden, bis hin zu Ausschlüssen”, so Nagdee.

“Wir erhalten auch eine wachsende Zahl besorgter Eltern, die sich an uns wenden, weil sie befürchten, dass ihr Kind in die Fänge von Prevent geraten ist oder weil sie Angst vor Besuchen der Polizei haben.

“Dies scheint vor allem bei jüngeren Kindern der Fall zu sein, die ohne das Wissen oder die Zustimmung der Eltern unangemessen befragt wurden.”

Prevent in Schulen

Shereen Fernandez, eine Dozentin an der Queen Mary University in London, die sich auf Prevent in Schulen spezialisiert hat, glaubt, dass die Reaktion der Schulen auf die Palästina-Proteste ein direktes Ergebnis der Prevent-Strategie ist, die den Lehrern vermittelt, dass das Eintreten für Palästina mit Extremismus verbunden ist.

Prevent ist ein Teil der Anti-Terror-Strategie der britischen Regierung, die darauf abzielt, “diejenigen zu schützen und zu unterstützen, die anfällig für Radikalisierung sind, um sie davon abzuhalten, Terroristen zu werden oder den Terrorismus zu unterstützen”.

Das Programm wurde nach den Bombenanschlägen in London 2005 ins Leben gerufen und richtete sich anfangs vor allem an muslimische Gemeinden, was zu anhaltenden Beschwerden über Diskriminierung und zu Bedenken führte, dass das Programm zum Sammeln von Geheimdienstinformationen genutzt wird.

“Was wir jetzt sehen, ist das Ergebnis jahrelanger Versuche von Prevent, politische Gespräche und Debatten unter jungen Kindern und Erwachsenen über Themen zu steuern, die es für umstritten hält und die seiner Meinung nach von der vorgeschriebenen Norm abweichen”, so Fernandez gegenüber MEE.

“Obwohl Prevent behauptet, dass Schulen ‘sichere Räume’ sind, ist das nicht der Fall, da Lehrer ängstlich sein werden, sich ‘kontroversen’ Themen wie Palästina zu nähern, weil es angeblich mit Extremismus in Verbindung gebracht wird, wie in den Schulungsunterlagen angegeben.”

“Symbole der Solidarität wie das Tragen eines Abzeichens, das Palästina unterstützt, haben in der Vergangenheit ausgereicht, um Schüler an Prevent zu verweisen.”

Im Jahr 2016 enthüllte das MEE, dass die britische Regierung Lehrer in Schulen, Colleges und Universitäten angewiesen hat, muslimische Schüler, die ein Interesse an Palästina zeigen, als terrorismusverdächtig zu überwachen.

Und im Jahr 2014 wurde Rahmaan Mohammadi, ein 17-jähriger Schüler aus Luton, Berichten zufolge an Prevent verwiesen und von der Polizei aufgesucht, nachdem er eine Palästina-Spendenaktion an seiner Schule organisiert hatte.

Ein Lehrer der Mayfield-Schule im Londoner Stadtteil Ilford sagte, die Reaktion der Schule auf pro-palästinensische Proteste sei “verwirrend” und fügte hinzu, dass Kollegen “pro-palästinensischen Aktivismus als Rassismus” wahrnehmen.

“Schulen sind unnachgiebig, wenn es darum geht, diese unpolitische Linie zu verfolgen, und bestrafen Kinder dafür, dass sie Palästina-Abzeichen tragen oder auf ihre Hand zeichnen”, sagte der Lehrer, der anonym bleiben wollte.

“Ich wäre nicht überrascht, wenn Prevent daran beteiligt ist, diese Linie für Schulen im ganzen Land zu konstruieren, und ich würde sagen, dass Themen wie BLM und Mohnblumen erlaubt sind, weil sie als neutral genug angesehen werden, damit Schulen darüber sprechen.”

Die Mayfield School hatte bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht auf die Bitten von MEE um einen Kommentar reagiert.

Nagdee, der Aktivist, sagte, dass viele Eltern, die mit ihm sprachen, befürchteten, dass ihre Kinder wegen ihrer Kampagnenarbeit an Prevent verwiesen werden würden.

Voreingenommene” Versammlungen

Nach den Protesten hielten viele Schulen in ganz Großbritannien Versammlungen ab, um die Sorgen der Schüler zu thematisieren und sie zu sensibilisieren.

Aber Schüler, die mit MEE sprachen, sagten, dass die Versammlungen die Wut unter den Schülern weiter anheizten.

Bilder, die online gepostet wurden, zeigten Studenten, die am Judgemeadow Community College in Leicester protestierten, nachdem es als Verharmlosung palästinensischen Leids wahrgenommen wurde.

Es bleibt unklar, ob die Schüler in dem Video für ihren Protest bestraft wurden.

Sam bemerkte, wie sein Lehrer die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern als ähnlich wie ein “unordentliches Schlafzimmer” beschrieb und bestritt die Formulierung der Spannungen als “Konflikt”.

“Um das Unbehagen vieler Schüler über die Zensur von Schülerstimmen anzusprechen, organisierten sie eine Versammlung über das Konzept des ‘Konflikts’, in der die Ereignisse in Palästina mit einem ‘unordentlichen Schlafzimmer’ verglichen wurden, in dem ein rebellisches Kind und seine Eltern unterschiedliche Meinungen darüber hatten, wie damit umgegangen werden sollte”, sagte Sam.

“Es fühlte sich einfach herablassend und erniedrigend für uns alle an.”

Das Bildungsministerium hat zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels nicht auf die Bitten von MEE um einen Kommentar reagiert.

Übersetzt mit Deepl.com

US-Hilfe zu nutzen, um die Hamas zu untergraben, ist “unklug”, sagen Experten

Rettet Silwan”: Israelisches Gericht vertagt Entscheidung über Räumung von Jerusalemer Stadtteilen

Progressive Demokraten fordern Social-Media-Plattformen auf, palästinensische Stimmen nicht länger zu zensieren

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...