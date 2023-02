Brzezinskis Geständnis von Jacob G. Hornberger The Future of Freedom Foundation

Brzezinski’s Confession – The Future of Freedom Foundation While American interventionists remain stone-cold silent about the way that the Pentagon, operating through its old Cold War dinosaur NATO, knowingly, deliberately, and intentionally provoked Russia into invading Ukraine, it’s instructive to remind ourselves that this wasn’t the first time that the Pentagon provoked Russia into invading another country.

Bild: Zbigniew Brzezinski with members of the Joint Chiefs of Staff. Licensed under Creative Commons.

Brzezinskis Geständnis

von Jacob G. Hornberger

22. Februar 2023

Während die amerikanischen Interventionisten eisern darüber schweigen, dass das Pentagon über seinen alten Dinosaurier des Kalten Krieges, die NATO, Russland wissentlich, absichtlich und vorsätzlich zum Einmarsch in die Ukraine provoziert hat, ist es lehrreich, uns daran zu erinnern, dass dies nicht das erste Mal war, dass das Pentagon Russland zum Einmarsch in ein anderes Land provoziert hat.

Gehen wir zurück ins Jahr 1979, als das Pentagon noch seinen alten Kalten Krieg führte. In diesem Jahr schmiedeten US-Beamte einen erfolgreichen Plan, um die Sowjets zum Einmarsch in Afghanistan zu provozieren.

Bevor Sie jetzt ausrufen: “Verschwörungstheorie, Jacob!”, was die offizielle Standardantwort ist, wenn jemand die dunklen Machenschaften des nationalen Sicherheitsapparats der USA kritisiert, erlauben Sie mir, etwas Wichtiges zu sagen: Es gibt ein Geständnis.

Ja, Sie haben den letzten Teil richtig gelesen. Es gibt ein Geständnis des nationalen Sicherheitsapparates, dass sie genau das getan haben. Selbst für diejenigen, die nur ungern zugeben wollen, dass das nationale Sicherheitsestablishment böse, dunkle Machenschaften betreibt, ist ein Geständnis ein ziemlich überzeugender Beweis, der die Dinge aus dem Bereich der “Verschwörungstheorie” herausholt und sie direkt in den Bereich einer tatsächlichen Verschwörung stellt.

Der Bekenner war Zbigniew Brzezinski, der 1979 als nationaler Sicherheitsberater von Präsident Jimmy Carter fungierte. Er gestand, dass die USA die Sowjets wissentlich, vorsätzlich und absichtlich zum Einmarsch in Afghanistan provoziert hatten.

Allerdings gestand Brzezinski dies erst 1998, etwa 20 Jahre nach der sowjetischen Invasion. Es liegt daher auf der Hand, dass, wenn 1979 jemand die Möglichkeit angesprochen hätte, dass die USA die Invasion provoziert haben, die Standardantwort “Verschwörungstheorie” gewesen wäre. Dies gilt umso mehr, als die US-Beamten nach der Invasion die Unschuldigen spielten. Mit dem gleichen Maß an Empörung und Entrüstung, das sie in Bezug auf die russische Invasion in der Ukraine an den Tag legen, geißelten und verurteilten sie die Russen für ihre Aggression gegen Afghanistan. Sie sagten sogar die Teilnahme der USA an den Olympischen Sommerspielen 1980 in Russland ab, um die Russen für den Einmarsch in Afghanistan zu bestrafen.

Im Jahr 1998 gab Brzezinski einer französischen Zeitung ein Interview, in dem er alles gestand. Sie können das Interview hier lesen. (Den vollständigen Kontext von Brzezinskis Geständnis finden Sie in einem Artikel auf Aljazeera mit dem Titel “Afghanistan: Das Vietnam der Sowjetunion”.) Er erklärte, dass US-Beamte begannen, extremistische muslimische Elemente in Afghanistan zu bewaffnen, die versuchten, das pro-russische Regime zu stürzen, das Afghanistan kontrollierte. Auf diese Weise hoffte man, dass die Sowjets in Afghanistan einmarschieren würden, um die russlandfeindlichen Dschihadisten niederzuschlagen.

Der Plan ging auf. Die Sowjets marschierten ein, und die US-Beamten waren ekstatisch. Brzezinski erklärte stolz, dass der Plan den Sowjets nun ihr eigenes Vietnam beschert habe. Er bezog sich damit auf die mehr als 10-jährige US-Intervention in Vietnam, die mehr als 58.000 amerikanische Soldaten umsonst geopfert hatte. Die US-Beamten feierten nun die Tatsache, dass nun auch Tausende russischer Soldaten umsonst geopfert werden sollten.

Genau wie die US-Beamten gehofft hatten, wurden in den nächsten 10 Jahren mehr als 14.000 sowjetische Soldaten getötet. (Einige Schätzungen gehen bis zu 26.000). Weitere 53.753 wurden verwundet.

Es erübrigt sich zu erwähnen, dass der Tod der russischen Soldaten die US-Beamten äußerst zufrieden stellte, da er das sowjetische Regime entwürdigte.

Was für ein Regime tut so etwas? Welches Regime provoziert ein anderes Regime dazu, in ein Land einzumarschieren, wohl wissend, dass dies zu massivem Tod und Zerstörung auf beiden Seiten führen wird? Was ist das für ein Regime, das sich daran erfreut, dass ausländische Soldaten, die alle Familien oder Freunde in der Heimat haben, getötet und verwundet werden?

Ich werde Ihnen sagen, was für ein Regime solche Dinge tut: Ein böses Regime. Besser kann man es nicht beschreiben.

Als Brzezinski zu den möglichen Folgen der Bewaffnung extremistischer dschihadistischer Gruppen in Afghanistan befragt wurde, antwortete er: “Was ist für die Weltgeschichte am wichtigsten? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Einige aufgewiegelte Moslems oder die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?” Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Beitrag wurde verfasst von: Jacob G. Hornberger

Jacob G. Hornberger ist Gründer und Präsident der Stiftung “Zukunft der Freiheit”. Er ist in Laredo, Texas, geboren und aufgewachsen und hat seinen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften am Virginia Military Institute und seinen Abschluss in Rechtswissenschaften an der University of Texas gemacht. Er war zwölf Jahre lang als Prozessanwalt in Texas tätig. Außerdem war er außerordentlicher Professor an der Universität von Dallas, wo er Recht und Wirtschaft lehrte. 1987 gab Hornberger seine Tätigkeit als Anwalt auf und wurde Programmdirektor der Foundation for Economic Education. Er hat in Talk-Radios im ganzen Land sowie in den Sendungen von Neil Cavuto und Greta van Susteren von Fox News für Freiheit und freie Märkte geworben und ist regelmäßig als Kommentator in der Sendung Freedom Watch von Richter Andrew Napolitano aufgetreten. Sehen Sie sich diese Interviews auf LewRockwell.com und bei Full Context an. Schicken Sie ihm eine E-Mail.

Drei Jahre später folgten die Anschläge vom 11. September 2001, die Invasion der US-Regierung in Afghanistan, die sich in einen zwanzigjährigen Sumpf verwandelte, sowie der andauernde Krieg gegen den Terrorismus und schließlich die Wiederbelebung des Kalten Krieges gegen Russland. Das US-Komplott zur nationalen Sicherheit, mit dem Russland 1979 zum Einmarsch in Afghanistan provoziert werden sollte, wurde für das amerikanische Volk zum Bumerang.

