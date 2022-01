Nichts dazugelernt. Erneut schaut die scheinheilige “Werte”-Staatengemeinschaft einem schleichenden Völkermord tatenlos zu.

B’Tselem: 2021 war das tödlichste Jahr für Palästinenser seit 2014

5. Januar 2022

2021 Gaza-Anschlag, Hauszerstörung, Besatzung, Politik des offenen Feuers

Israelische Streitkräfte sind bereit, auf palästinensische Kinder in Hebron zu schießen, 18. Mai 2021

Die israelische Menschenrechtsgruppe B’Tselem berichtet, dass Israel im Jahr 2021 mindestens 313 palästinensische Männer, Frauen und Kinder getötet und fast 300 Wohnhäuser abgerissen hat, wodurch 895 Palästinenser obdachlos wurden.

Übernommen von B’Tselem, dem israelischen Zentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten, 4. Januar 2021

Palästinensische Todesopfer

Im Jahr 2021 töteten israelische Sicherheitskräfte 313 Palästinenser, darunter 71 Minderjährige: 236 im Gazastreifen, davon 232 während der Operation “Guardian of the Walls”, und 77 im Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem). Drei weitere Palästinenser wurden entweder von bewaffneten Siedlern oder von Soldaten, die sie eskortierten, getötet; ein weiterer minderjähriger Palästinenser wurde von einem israelischen Zivilisten und später von Beamten der Grenzpolizei erschossen; und zwei Palästinenser wurden von bewaffneten Siedlern getötet.

Neun israelische Zivilisten, darunter zwei Minderjährige, wurden von Palästinensern getötet, sechs von ihnen durch Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen während der Operation “Guardian of the Walls”. Drei ausländische Staatsangehörige wurden ebenfalls durch Raketen getötet. Zwei Mitglieder der israelischen Sicherheitskräfte wurden von Palästinensern getötet.

27 Palästinenser wurden von Palästinensern getötet: 25 im Gazastreifen, 20 von ihnen, darunter sieben Minderjährige, durch Raketen, die während der Operation “Schutz der Mauern” im Gazastreifen auf Israel abgefeuert wurden, und zwei im Westjordanland durch Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde bei ihrer Festnahme.

Bei acht Palästinensern, die während der Operation “Guardian of the Walls” getötet wurden, sechs davon minderjährig, konnte B’Tselem nicht feststellen, ob sie durch israelische Angriffe oder durch palästinensischen Raketenbeschuss getötet wurden.

Im Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem) wurden 83 Palästinenser, darunter 17 Minderjährige und fünf Frauen, getötet, 77 davon durch israelische Sicherheitskräfte

Zweiunddreißig der von den israelischen Sicherheitskräften getöteten Personen, darunter neun Minderjährige, wurden bei oder in der Nähe von Demonstrationen oder bei Zwischenfällen getötet, bei denen Palästinenser Steine auf israelische Sicherheitskräfte oder Zivilisten warfen. Unter ihnen waren Islam Dar Nasser, 16, und Muhammad Tamimi, 17, die von Soldaten von hinten erschossen wurden.

Der 14. Mai 2021 war der tödlichste Tag im Westjordanland seit 2002: 13 Palästinenser wurden getötet (zwei starben in den folgenden Tagen an ihren Verletzungen). Unter ihnen waren Nidal Safadi, ‘Awad Harb und Isma’il Tubasi – alle drei wurden von bewaffneten Siedlern oder von Soldaten getötet, die sie bei Übergriffen auf das Land ihrer Dörfer begleiteten. Diese Vorfälle sind nur einige Beispiele für den Anstieg der Gewalt durch Siedler im vergangenen Jahr. Im Jahr 2021 untersuchte B’Tselem 336 Vorfälle von Siedlergewalt, im Jahr 2020 waren es 251. Diese Vorfälle machen überdeutlich, dass Siedlergewalt keine Privatinitiative ist, sondern ein weiteres, weniger formelles Instrument, das Israels Apartheidregime einsetzt, um sich immer mehr palästinensisches Land anzueignen.

Acht der Todesopfer im Jahr 2021 wurden bei oder in der Nähe von Protesten gegen die Errichtung des Außenpostens Eviatar auf dem Land der Dörfer Beita, Qablan und Yatma getötet – ein Beweis dafür, mit welchen Mitteln das israelische Apartheidregime palästinensisches Land für die Errichtung jüdischer Siedlungen an sich reißt. Sieben der getöteten Personen waren Bewohner von Beita, darunter zwei Minderjährige. Seit der Errichtung des Außenpostens hat das israelische Militär palästinensische Landwirte am Zugang zu Hunderten von Dunas ihres an den Außenposten angrenzenden Landes gehindert, landwirtschaftliche Wege blockiert und wiederholt beschädigt. Ein weiterer Bewohner von Beita wurde von einem Soldaten in der Nähe der Wasserventile des Dorfes tödlich angeschossen.

Sechsunddreißig Palästinenser, darunter vier Minderjährige und fünf Frauen, wurden bei Vorfällen getötet, bei denen sie israelische Sicherheitskräfte oder Zivilisten mit einem Auto, einem Messer oder einer Schusswaffe angriffen, anzugreifen versuchten oder angeblich angriffen. Natürlich rechtfertigen selbst solche Fälle nicht automatisch tödliches Feuer. Zwei eklatante Beispiele für unrechtmäßige und ungerechtfertigte Schüsse unter solchen Umständen sind die Tötung von Osama Mansur, der das Leben der Soldaten nicht gefährdete und fälschlicherweise verdächtigt wurde, sie überfahren zu wollen, und von Fahmeyeh al-Hrub, 60, die sich langsam auf die Soldaten zubewegte, die sie töteten.

Während der Kämpfe im Mai im Gazastreifen tötete Israel mindestens 232 Palästinenser [IAK meldet 260 palästinensische Todesopfer], darunter 54 Minderjährige und 38 Frauen. Mindestens 137 von ihnen waren nicht an den Kampfhandlungen beteiligt, darunter 53 Minderjährige und alle Frauen. Drei weitere Palästinenser, darunter ‘Omar Abu a-Nil, 13, wurden bei Protesten entlang des Zauns getötet, ein vierter wurde bei der Vogeljagd einige Dutzend Meter vom Zaun entfernt getötet.

Israels tödliche, skrupellose und rechtswidrige Politik des offenen Feuers hat im vergangenen Jahr Hunderte von Palästinensern das Leben gekostet. Etwa 70 % wurden im Gazastreifen getötet, als die verbrecherische Politik der Bombardierung dicht besiedelter Gebiete eingeführt wurde. Israel kehrt in jeder Runde der Kämpfe zu dieser Politik zurück, trotz der schrecklichen, vorhersehbaren Folgen.

Hochrangige israelische Beamte – Regierungsminister, Militärkommandeure und Rechtsberater – rechtfertigen die Politik des offenen Feuers. Sie betonen, dass tödlicher Beschuss nur als letztes Mittel und in Übereinstimmung mit israelischem und internationalem Recht eingesetzt wird, und betonen, dass die Vorfälle untersucht werden. Doch die Fakten zeigen das Gegenteil: Tödliche Schüsse sind Routine, und niemand wird zur Rechenschaft gezogen.

Erfahren Sie mehr über alle Todesopfer – sowohl palästinensische als auch israelische – von 2000 bis heute auf der If Americans Knew Timeline.

Ein israelischer Soldat beobachtet den Abriss eines palästinensischen Hauses im Dorf Al-Walajah, 9. November 2021. Aus dem B’Tselem-Video

Ein israelischer Soldat beobachtet den Abriss eines palästinensischen Hauses im Dorf

Im Westjordanland und in Ostjerusalem wurden in diesem Jahr 895 Palästinenser, darunter 463 Minderjährige, obdachlos, nachdem 295 Wohngebäude abgerissen worden waren – die höchste Zahl seit 2016.

Im Laufe des Jahres wurden auf Anordnung der israelischen Behörden weitere 548 Nichtwohngebäude abgerissen, darunter Zisternen, Lagerhäuser, landwirtschaftliche Gebäude, Unternehmen und öffentliche Gebäude – die höchste Zahl seit 2012.

Allein in Ostjerusalem wurden 160 Gebäude abgerissen, davon 96 Wohnhäuser. Im Westjordanland haben die Abrisse von Wohnhäusern in den letzten Jahren stetig zugenommen: Im Jahr 2021 rissen die israelischen Streitkräfte 199 Gebäude ab, gegenüber 151 Wohngebäuden im Jahr 2020 und 104 im Jahr 2019.

Bei diesen Abrissen geht es nicht um “Strafverfolgung”, wie Israel behauptet, und Palästinenser, die ohne Genehmigung bauen, sind keine “Kriminellen”. Das israelische Apartheidregime blockiert fast alle palästinensischen Bauvorhaben in weiten Teilen des Westjordanlands, einschließlich Ostjerusalem, während es gleichzeitig massiv für Juden baut. Diese Politik lässt den Palästinensern keine andere Wahl, als ohne Genehmigung zu bauen, um ein Dach über dem Kopf zu haben. Daraufhin erteilen die israelischen Behörden die Anweisung, die Gebäude abzureißen. Ob die Anordnungen nun erfüllt werden oder nicht – sie lassen die Bewohner in einem ständigen Zustand der Ungewissheit über ihre Zukunft. Übersetzt mit Deepl.com

