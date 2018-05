B`Tselem Folter in Israel, Zambon Verlag

Ein dünnes Buch das es in sich hat.Es unter die Haut geht und in einer unglaublichen Weise, die Vorgehensweise bei Verhaftungen, Vernehmungen sowie die Bedingungen in den Zellen in der ISA (Israel Securitiy Agency betriebenen Haftanstalt Shikma in der nähe von Ashkelon beschreibt. beschreibt.

Ein Kapitel befasst sich mit den Folterungen, die in der Westbank (illegal besetztes Westjordanland) -im Auftrag Israels – von den sogenannten Palästinensischen Behörden durchgeführt werden.

Zambon Verlag: Folter in Israel Zambon Verlag, zambon.net, Giuseppe Zambon, Buchhandel

