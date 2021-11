B’Tselem – State Business: Israel’s misappropriation of land in the West Bank through settler violence B’Tselem – The Isareli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories (November 2021) Israel has built more than 280 settlements in the West Bank, which are home to more than 440,000 settlers.

B’Tselem – Staatsgeschäft: Israels Landraub im Westjordanland durch Siedlergewalt





15. 11. 2021

Israel hat mehr als 280 Siedlungen im Westjordanland gebaut, in denen mehr als 440.000 Siedler leben. Von diesen Siedlungen wurden 138 offiziell errichtet und vom Staat anerkannt (ohne die 12 Stadtteile, die Israel in den von ihm annektierten Gebieten Jerusalems gebaut hat), und etwa 150 sind nicht offiziell vom Staat anerkannte Außenposten. Etwa ein Drittel der Außenposten wurde in den letzten zehn Jahren errichtet, die meisten von ihnen werden als “Farmen” bezeichnet.

Die Siedlungen im Westjordanland beherrschen Hunderttausende von Dunams [1 Dunam = 1.000 Quadratmeter], zu denen Palästinenser nur begrenzten oder gar keinen Zugang haben. Israel hat sich einige dieser Gebiete mit offiziellen Mitteln angeeignet, indem es militärische Befehle erteilte, das Gebiet zu “Staatsland”, “Schießzone” oder “Naturschutzgebiet” erklärte und Land enteignete. Andere Gebiete wurden von den Siedlern durch tägliche Gewaltakte, einschließlich Angriffen auf Palästinenser und deren Eigentum, übernommen.

Die beiden Wege scheinen nicht miteinander verbunden zu sein: Der Staat eignet sich offen Land an, indem er offizielle Methoden anwendet, die von Rechtsberatern und Richtern gebilligt werden, während die Siedler, die ebenfalls daran interessiert sind, sich Land anzueignen, um ihre Ziele zu erreichen, aus ihren eigenen Gründen Gewalt gegen Palästinenser anwenden. Doch in Wahrheit gibt es nur eine Spur: Die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser ist ein wichtiges informelles Instrument des Staates, um sich immer mehr Land im Westjordanland anzueignen. Der Staat unterstützt und fördert diese Gewaltakte in vollem Umfang, und seine Vertreter sind manchmal direkt daran beteiligt. Die Gewalt der Siedler ist somit eine Form der Regierungspolitik, die von den offiziellen staatlichen Behörden mit deren aktiver Beteiligung unterstützt und gefördert wird.

Der Staat legitimiert diese Realität auf zwei sich ergänzende Arten:

A. Legalisierung von Landübernahme

Gewaltsame Enteignung von Palästinensern. Dutzende von Außenposten und “Farmen” – Siedlungen im eigentlichen Sinne, die ohne offizielle Genehmigung der Regierung und ohne Pläne, die eine Bebauung ermöglichen, errichtet wurden – werden von den israelischen Behörden unterstützt und bleiben bestehen. Israel hat das Militär beauftragt, die Außenposten zu verteidigen oder für ihre Sicherheit zu sorgen, und hat für die meisten von ihnen Straßen gebaut sowie Wasser- und Stromleitungen verlegt. Israel hat über verschiedene Ministerien, die Siedlungsabteilung der Zionistischen Weltorganisation und die regionalen Räte im Westjordanland Unterstützung geleistet. Darüber hinaus hat sie die finanziellen Anstrengungen in den Außenposten, einschließlich der landwirtschaftlichen Einrichtungen, subventioniert, Unterstützung für neue Landwirte und für die Schafzucht bereitgestellt, Wasser zugeteilt und die Außenposten bei Petitionen für ihre Räumung rechtlich verteidigt.

In der Vergangenheit kündigte der Staat an, das Gesetz über die Außenposten in Zukunft durchzusetzen, und gab sogar der internationalen Gemeinschaft entsprechende Zusicherungen. Im März 2011 gab der Staat bekannt, dass er von nun an offiziell zwischen Außenposten, die auf Land errichtet wurden, das als Privatbesitz von Palästinensern anerkannt ist, und Land, das Israel als “Staatsland” oder “Vermessungsland” betrachtet (Land, das zu “Staatsland” erklärt werden kann, obwohl die Erklärung noch nicht ausgestellt wurde), unterscheiden wird. Der Staat behauptete, er habe nur die Absicht, Außenposten zu entfernen, die auf palästinensischem Privatland errichtet wurden. Diese Unterscheidung, für die es keine Rechtsgrundlage gibt, wurde vom Obersten Gerichtshof Israels akzeptiert. Letzten Endes bleiben fast alle Außenposten bestehen.



B. Legitimierung physischer Gewalt gegen Palästinenser

Die Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser ist seit den ersten Tagen der Besatzung in zahllosen Regierungsdokumenten und Dossiers, Tausenden von Zeugenaussagen von Palästinensern und Soldaten, Büchern, Berichten von palästinensischen, israelischen und internationalen Menschenrechtsorganisationen und Tausenden von Medienberichten dokumentiert worden. Diese umfassende und lückenlose Dokumentation hat kaum Auswirkungen auf die Gewalt der Siedler gegen Palästinenser, die längst zum Alltag unter der Besatzung im Westjordanland gehört.

Zu den Gewalttaten gehören Schläge, Steinwürfe, Drohungen, das Abfackeln von Feldern, die Zerstörung von Bäumen und Ernten, der Diebstahl von Ernten, der Einsatz von scharfen Waffen, die Beschädigung von Häusern und Autos und in seltenen Fällen auch Mord. In den letzten Jahren haben Siedler in so genannten Farmen palästinensische Bauern und Hirten gewaltsam von ihren Feldern sowie von Weideflächen und Wasserquellen vertrieben, die sie seit Generationen nutzen. Täglich kommt es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und sie schüchtern die Herden der Palästinenser ein, um sie zu vertreiben.

Das Militär vermeidet es grundsätzlich, gewalttätige Siedler zu konfrontieren, obwohl die Soldaten die Befugnis und die Pflicht haben, sie festzuhalten und zu verhaften. In der Regel zieht es das Militär vor, Palästinenser von ihrem eigenen Acker- oder Weideland zu vertreiben, anstatt die Siedler zu konfrontieren, wobei es verschiedene Taktiken anwendet, wie z. B. die Anordnung einer militärischen Sperrzone, die nur für Palästinenser gilt, oder das Abfeuern von Tränengas, Betäubungsgranaten, gummiummantelten Metallgeschossen und sogar scharfer Munition. Manchmal beteiligen sich die Soldaten aktiv an den Angriffen der Siedler oder schauen vom Rand aus zu.

Die Untätigkeit Israels setzt sich auch nach Angriffen von Siedlern auf Palästinenser fort, wobei die Vollzugsbehörden ihr Möglichstes tun, um eine Reaktion auf diese Vorfälle zu vermeiden. Es ist schwierig, Anzeige zu erstatten, und in den wenigen Fällen, in denen tatsächlich Ermittlungen eingeleitet werden, werden diese schnell wieder verworfen. Anklagen gegen Siedler, die Palästinenser verletzen, werden kaum erhoben, und wenn doch, dann meist wegen geringfügiger Vergehen, die im seltenen Fall einer Verurteilung mit symbolischen Strafen geahndet werden.

Der Bericht stellt fünf Fallstudien vor, die veranschaulichen, wie die kontinuierliche, systematische Gewalt durch Siedler Teil der offiziellen Politik Israels ist und die massive Übernahme von palästinensischem Acker- und Weideland vorantreibt. In den im Rahmen der Untersuchung gesammelten Zeugenaussagen beschreiben Palästinenser, wie diese Gewalt die Lebensgrundlage der palästinensischen Gemeinschaften untergräbt und ihr Einkommen schmälert. Die Bewohner beschreiben, wie palästinensische Gemeinschaften ohne Schutz, unter dem Druck von Gewalt und Angst und ohne eine andere Wahl zu haben, traditionelle Berufe wie die Schaf- und Ziegenzucht oder verschiedene saisonale Anbauprodukte, die ihnen über Generationen hinweg einen würdigen Lebensunterhalt und ein angenehmes Leben ermöglichten, aufgeben oder einschränken. Die palästinensischen Bewohner halten sich von Weideland und Wasserquellen fern, die einst ihre Gemeinden versorgten, und beschränken den Anbau von Ackerland. An diesem Punkt kann der Staat ihr Land für seine eigenen Zwecke in Besitz nehmen.

Staatliche Gewalt – ob offiziell oder nicht – ist fester Bestandteil des israelischen Apartheidregimes, das darauf abzielt, zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer einen ausschließlich jüdischen Raum zu schaffen. Das Regime behandelt Land als eine Ressource, die der jüdischen Öffentlichkeit dienen soll, und nutzt es dementsprechend fast ausschließlich, um bestehende jüdische Wohngemeinschaften zu entwickeln und zu erweitern und neue zu bauen. Gleichzeitig zersplittert das Regime den palästinensischen Raum, enteignet die Palästinenser von ihrem Land und zwingt sie dazu, in kleinen, überbevölkerten Enklaven zu leben.

Das Apartheidregime basiert auf organisierter, systematischer Gewalt gegen Palästinenser, die von zahlreichen Akteuren ausgeübt wird: der Regierung, dem Militär, der Zivilverwaltung, dem Obersten Gerichtshof, der israelischen Polizei, der israelischen Sicherheitsbehörde, dem israelischen Gefängnisdienst, der israelischen Natur- und Parkbehörde und anderen. Siedler sind ein weiterer Punkt auf dieser Liste, und der Staat bezieht ihre Gewalt in seine eigenen offiziellen Gewalttaten mit ein. Die Gewalt der Siedler geht manchmal der offiziellen Gewalt der israelischen Behörden voraus, manchmal wird sie in sie integriert. Wie die staatliche Gewalt ist auch die Siedlergewalt organisiert, institutionalisiert, gut ausgerüstet und wird eingesetzt, um ein bestimmtes strategisches Ziel zu erreichen.

Die Kombination aus staatlicher Gewalt und nominell inoffizieller Gewalt ermöglicht es Israel, beide Seiten zu bedienen: Es kann glaubhaft leugnen, dass die Gewalt eher den Siedlern als dem Militär, den Gerichten oder der Zivilverwaltung zuzuschreiben ist, und gleichzeitig die Enteignung der Palästinenser vorantreiben. Die Fakten machen jedoch eine plausible Leugnung zunichte: Wenn die Gewalt mit Erlaubnis und Unterstützung der israelischen Behörden und unter deren Schirmherrschaft stattfindet, handelt es sich um staatliche Gewalt. Die Siedler widersetzen sich nicht dem Staat, sie tun, was er will. Übersetzt mit Deepl.com

