Liebesgrüße vom zionistischen Besatzer mit dem blutigen Symbol der Unterdrückung und ethnischen Säuberung Palästinas.

https://electronicintifada.net/content/bulldozers-bring-heartbreak-silwan/33801

Homes taken over by Israeli settlers decorated with Stars of David are seen among Palestinian homes in the Silwan neighborhood of Jerusalem on 12 June. Heather Sharona Weiss ActiveStills

Bulldozer bringen Herzensbrecher nach Silwan

Von Kelly Kunzl

14.September 2021



Mit Davidsternen geschmückte Häuser, die von israelischen Siedlern übernommen wurden, sind zwischen palästinensischen Häusern im Jerusalemer Stadtteil Silwan am 12. Juni zu sehen.

Die Ruinen der ehemaligen Metzgerei von Nidal al-Rajabi im besetzten Ostjerusalemer Stadtteil Silwan sind noch immer mit Warnbändern verziert. Am 29. Juni zerstörten die israelischen Streitkräfte den Laden von Nidal al-Rajabi, der die einzige Einkommensquelle für 14 Menschen war, mit einem einzigen Bulldozer. Für 1.500 Menschen im von Vertreibung und Abriss bedrohten al-Bustan-Viertel von Silwan sind die Trümmerhaufen die Überbleibsel eines viel größeren Kampfes gegen Israels Bemühungen, die Palästinenser aus dem Gebiet zu vertreiben.

Amani Odeh, eine 34-jährige Zahnärztin, führt diesen Kampf, seit die israelischen Behörden 2005 den Abrissbefehl vor der Tür ihrer Eltern ablieferten. Durch die Abrissarbeiten in dem Viertel drohen alle 170 ihrer Verwandten, die sich auf 39 Häuser verteilen, vertrieben zu werden. “Ich habe mein ganzes Leben in Silwan verbracht, das ist alles, was ich kenne”, sagte Odeh gegenüber The Electronic Intifada. Das Haus ist seit Jahrzehnten im Besitz ihrer Familie. Amani Odeh ist dort aufgewachsen, hat geheiratet und zieht nun nebenan ihre Familie auf, darunter einen 11-jährigen Sohn und eine 7-jährige Tochter, die Silwan heißt. Odeh wohnt in einem Anbau an ihr Haus, den sie und ihr Mann 2017 gebaut haben, um Platz für ihre wachsende Familie zu schaffen.

Die israelischen Behörden verweigerten Odeh die Genehmigung für den Bau der zusätzlichen Wohnung. Und nur wenige Wochen nach dem Bau des Anbaus erteilten die Behörden die Anweisung, diesen zu zerstören oder eine hohe Geldstrafe zu zahlen. Die israelischen Behörden “erteilen Palästinensern keine Genehmigungen für den Bau großer Häuser, aber wir werden immer mehr, also müssen wir Räume an die ursprünglichen Gebäude anbauen, aber nicht einmal das erlauben sie uns”, sagte Odeh. “Wo sollen wir sonst hingehen? Das ist nicht menschenwürdig.”

Nach Angaben von Amy Cohen von Ir Amim, einer israelischen Gruppe, die die Siedlungstätigkeit in Jerusalem überwacht, sind rund 1 500 Bewohner von fast 100 Gebäuden in al-Bustan von der Vertreibung bedroht, weil der Abriss angeordnet wurde. Nach Angaben von Cohen haben 48 Familien einen Antrag auf Verlängerung eines vorläufigen Abrissstopps gestellt, der bis Februar 2022 verlängert wurde. Der Abrissstopp gilt jedoch nicht für weitere 16 Gebäude in al-Bustan, denen der Abriss unmittelbar bevorsteht.

Nach einer Änderung des Planungsrechts im Jahr 2017 können die israelischen Behörden den Abriss palästinensischer Gebäude in vielen Fällen beschleunigen. Seit diese Änderungen in Kraft getreten sind, benötigen die Behörden für Abrisse keine gerichtlichen Anordnungen mehr.

Das Haus von Amani Odeh ist eines der 16 Gebäude in al-Bustan, denen der Abriss durch die israelischen Behörden droht. Odeh ist aufgrund der 2017 erfolgten Änderung der israelischen Planungsgesetze daran gehindert, den Fall vor Gericht überprüfen zu lassen.

Die Familie Rajabi – Besitzer der im Juni zerstörten Metzgerei – befindet sich in der gleichen Situation. Ihr Haus könnte jeden Moment zerstört werden.



Themenpark – Die Abrisse in der Nachbarschaft sind Teil eines Plans, der von der israelisch kontrollierten Jerusalemer Stadtverwaltung und der Siedlergruppe Elad vorangetrieben wird. Erklärtes Ziel von Elad ist die “Judaisierung” Ostjerusalems, um einen nach der biblischen Figur König David benannten Themenpark zu errichten. Der “City of David”-Park würde dazu dienen, diese territoriale Verbindung mit dem Gebiet zwischen den Siedlungen und touristischen Unternehmen herzustellen, während gleichzeitig das Lebensgefüge in der Gemeinde, der Charakter von Silwan als palästinensisches Viertel und die palästinensische Präsenz in dem Gebiet insgesamt untergraben würde”, sagte Amy Cohen von der Siedlungsbeobachtungsgruppe Ir Amin.

Die Bewohner von al-Bustan erhielten 2005 einen Abrissbefehl, als die Stadtverwaltung erstmals die Räumung des Gebiets vorantrieb, um Platz für einen Touristenpark namens King David’s Valley zu schaffen. Das Projekt wurde 2010 durch einen als King’s Garden Plan bekannten Plan der Stadtverwaltung, der Silwan als “gemischtes Tourismus- und Wohngebiet” auswies, neu verpackt. Der lokale und internationale Druck könnte die Umsetzung des Projekts seit 2010 verlangsamt haben, so Cohen. Doch die Beschleunigung der Abrissarbeiten in diesem Jahr könnte ein Zeichen für eine Wiederbelebung des Projekts sein.



“Die palästinensischen Gemeinden werden immer mehr zersplittert und in kleinere Enklaven gedrängt”, so Cohen gegenüber The Electronic Intifada. Israels Abriss von palästinensischem Eigentum ist nach internationalem Recht illegal. –



Auslöschung der palästinensischen Geschichte – Silwan liegt an einem Hang direkt unterhalb der Altstadt von Jerusalem und ist der Kern des palästinensischen Lebens im besetzten Ostteil der Stadt. Das Viertel macht einen großen Teil des so genannten Heiligen Beckens aus, das sich von den muslimischen und christlichen Vierteln der Altstadt bis zum Ölberg erstreckt. Die israelischen Siedler beanspruchen die religiöse Bedeutung des Gebiets als Vorwand, um den Diebstahl von palästinensischem Land zu rechtfertigen.

Elad hat Silwan seit langem als Teil seiner Mission ins Visier genommen, die jüdische Präsenz in der Stadt auszuweiten und die einheimische palästinensische Bevölkerung unter dem Deckmantel archäologischer und touristischer Bestrebungen zu entwurzeln. Die Abrisse in Silwan beschleunigten sich nach der Verabschiedung des Kaminitz-Gesetzes 2017, einer Änderung des Planungs- und Baugesetzes von 1965. Die Änderung wurde zur “Durchsetzung und Bestrafung von Planungs- und Bauverstößen” eingeführt, so Adalah, eine Interessengruppe für palästinensische Bürger Israels, hat aber Palästinensern in al-Bustan, deren Gebäude zum Abriss vorgesehen sind, ein Gerichtsverfahren verwehrt. Die Änderung steht im Einklang mit einer diskriminierenden Wohnungspolitik, in deren Rahmen Palästinenser seit Jahrzehnten aus Jerusalem vertrieben werden.

1973 folgte die israelische Regierung den Empfehlungen des Interministeriellen Ausschusses zur Prüfung der Entwicklungsrate Jerusalems – auch bekannt als Gafni-Ausschuss -, um das demografische Ungleichgewicht in der Stadt mit einer Mehrheit von 74 Prozent jüdischen Israelis und 26 Prozent Palästinensern aufrechtzuerhalten. Israels Bemühungen, dieses demografische Ungleichgewicht aufrechtzuerhalten und Jerusalem zu judaisieren, werden durch ein äußerst restriktives Netz diskriminierender Flächennutzungs- und Planungsrichtlinien umgesetzt, so Jeff Halper, Direktor des Israel Committee Against House Demolitions.

1976 erklärte Israel ein Gebiet rund um die Altstadt und ihre Umgebung zum Nationalpark und stufte die Wohngebiete von Silwan als “grüne” Zonen ein, die für die öffentliche Planung und Zonierung offen sind. Abgesehen von zwei Projekten wurden für palästinensische Viertel in Ostjerusalem keine weiteren öffentlichen Planungsentwürfe vorgelegt. Nur 13 Prozent des Landes wurden für den künftigen Bau palästinensischer Stadtviertel vorgesehen, während 35 Prozent für den Ausbau israelischer Siedlungen in Ostjerusalem vorgesehen sind. “Wohnungsbau, Zoneneinteilung und Planung sind alles sehr trockene, komplexe bürokratische Begriffe, aber das ist viel effektiver als die militärischen Mittel, um die Stadt zu judaisieren”, sagte Halper gegenüber The Electronic Intifada.

“Israel kann Silwan übernehmen, ohne dass es zu viel internationales Aufsehen erregt, weil das alles langsam und unter dem Radar geschieht.” Diese Politik macht es für Palästinenser nahezu unmöglich, eine Baugenehmigung von der Jerusalemer Stadtverwaltung zu erhalten, so dass die Bewohner gezwungen sind, “illegal” zu bauen und den Abriss ihrer Häuser zu riskieren. Von 1991 bis 2019 erteilte die israelisch kontrollierte Stadtverwaltung von Jerusalem mehr als 21.000 Genehmigungen für den Bau jüdischer Siedlungseinheiten in Ostjerusalem, während weniger als 10.000 für Palästinenser erteilt wurden.

Die Zahl der in Ostjerusalem abgerissenen Gebäude ist im Juni dieses Jahres im Vergleich zu den vorangegangenen fünf Monaten um 44 Prozent gestiegen. In einem Bericht der UN-Beobachtungsgruppe OCHA aus dem Jahr 2019 wird ausführlich dargelegt, dass ein Drittel der palästinensischen Häuser in Ostjerusalem ohne Genehmigung gebaut wurde, wodurch 100 000 Bewohner von den israelischen Behörden gewaltsam vertrieben werden könnten.

Gleichzeitig droht Palästinensern im Batan al-Hawa-Gebiet von Silwan die Ausweisung durch israelische Gerichte. Die rechtsextreme Siedlungsorganisation Ateret Cohanim hat die Bewohner in jahrzehntelange Kämpfe um die Eigentumsrechte an ihren Häusern verwickelt, um sie durch jüdische Siedler zu ersetzen. Zu den illegalen touristischen Unternehmungen in Silwan, bei denen Elad Pionierarbeit geleistet hat, gehören auch Ausgrabungen für das Parkprojekt “City of David”. Die unterirdischen Tunnel haben die palästinensischen Häuser in der Gegend zum Einsturz gebracht, seit sie im Jahr 2000 zum ersten Mal gegraben wurden.

“Archäologie ist auch ein Teil des Judaisierungsprozesses”, fügte Halper hinzu. “Man kann graben und alle Schichten zerstören, bis man zu den alten israelischen Schichten gelangt, um sie den Touristen zu zeigen. Auf diese Weise können sie die gesamte palästinensische Geschichte auslöschen, bis hin zu der Geschichte, die Israel hervorheben möchte.”



“Eine politische Situation” – Die jüngsten Abrisse in Silwan erfolgten, nachdem die Stadtverwaltung zum dritten Mal neue Bebauungspläne abgelehnt hatte, die von den Anwohnern vorgelegt worden waren, so Fakhri Abu Diab, ein prominenter Aktivist der Gemeinde Silwan, gegenüber The Electronic Intifada.

Die Anwohner arbeiteten mit Yosef Jabareen, einem Professor für Stadtplanung am Technion in Haifa, zusammen, um einen neuen Entwurf für das Viertel zu entwickeln. Damit sollte optimaler Raum für die Entwicklung geschaffen werden, um die wachsende Bevölkerung unterzubringen, wie es in einer Vereinbarung mit der Stadtverwaltung zur Verlängerung des Abrissstopps vorgesehen war.

Abu Diab zufolge hat das Viertel insgesamt 500.000 Dollar für die Pläne ausgegeben und jedes Mal einen anderen Entwurf vorgelegt. Als die Anwohner bei der Stadtverwaltung nachfragten, warum die Entwürfe weiterhin abgelehnt wurden, wurde ihnen lediglich mitgeteilt, dass die Entscheidung vom israelischen Innenministerium stamme. “Das beweist, dass die Genehmigungen nur Vorwände sind, es handelt sich eindeutig um eine politische Situation.” sagte Abu Diab.

Die israelischen Behörden drohen auch mit dem Abriss des Hauses von Abu Diab in al-Bustan, in dem seine Frau, fünf Kinder und 12 Enkelkinder leben. Die israelischen Behörden verweigerten Abu Diab sieben Mal eine Baugenehmigung und zwangen ihn, ohne israelische Genehmigung einen Anbau mit zwei Zimmern an sein eigenes Haus zu bauen. Trotz des Anbaus sind die Lebensbedingungen immer noch sehr beengt. “Wenn man sich das Haus von innen ansieht, sieht es aus wie ein Flüchtlingslager mit so vielen Menschen. Es ist überhaupt nicht genug Platz, aber wir haben keine andere Möglichkeit”, sagte Abu Diab. “Soll ich auf der Straße schlafen, nur damit sie einen Garten auf mein Haus bauen können?” sagte Abu Diab.

“Jeden Tag hier sagen wir, dass dies vielleicht die letzte Nacht ist, in der wir in unseren Häusern schlafen, denn [die israelischen Streitkräfte] könnten morgen kommen und es zerstören”, sagte Abu Diab. “Wenn wir es nicht selbst tun, wird die Stadtverwaltung uns 1.000 Schekel pro Meter abreißen lassen.”

Seit dem 29. Juni haben die israelischen Streitkräfte Palästinenser, die gegen den Abriss protestierten, mit gummiummantelten Stahlgeschossen und Tränengas angegriffen und dabei mindestens 19 Personen verletzt. In Szenen, die an die Situation im benachbarten Stadtteil Sheikh Jarrah erinnern – wo die israelischen Streitkräfte weiterhin brutal gegen palästinensische Bewohner vorgehen, die gegen die vollständige Übernahme ihrer Häuser durch Siedler protestieren – wurde Silwan am 20. Juli ebenfalls zur militärischen Sperrzone erklärt.

Die israelischen Streitkräfte errichteten Kontrollpunkte an den Ein- und Ausfahrtsstraßen des Viertels und schränkten die Bewegungsfreiheit der Palästinenser in der Stadt weiter ein. “Die Situation ist sehr schrecklich. Jeden Tag wird jemand verhaftet. Jeden Tag gibt es Zusammenstöße, die Polizei verhängt Geldstrafen. Und jeden zweiten Tag hört man Gummigeschosse”, so Abu Diab gegenüber The Electronic Intifada.

“Ich würde meine Kinder nach 19 Uhr nicht mehr rausgehen lassen, weil sie verhaftet oder erschossen werden könnten.” Die Lage ist so verzweifelt, dass die Palästinenser ihre eigenen Häuser abreißen, um nicht mit einer Rechnung konfrontiert zu werden, wenn Israel den Abriss durchführt. In diesem Jahr wurden bisher 45 Prozent der Abrisse von den Eigentümern selbst durchgeführt, das sind 27 Prozent mehr als in den fünf Jahren zuvor. Nach Angaben der UN-Beobachtungsgruppe OCHA wird dieser Anstieg auf neue Gesetze zurückgeführt, die der von Israel kontrollierten Stadtverwaltung von Jerusalem die Möglichkeit geben, Druck auf Familien auszuüben, damit diese ihre eigenen Gebäude abreißen.



Seit Anfang des Jahres hat Israel mehr als 670 palästinensische Gebäude im besetzten Westjordanland abgerissen und beschlagnahmt, wodurch fast 1.000 Menschen vertrieben wurden. Fast die Hälfte der Vertriebenen waren Kinder. Dazu gehören 116 Gebäude im besetzten Ostjerusalem, wo mehr als 200 Menschen vertrieben wurden.

Die Bewohner haben sich an öffentlichen Kunstprojekten in der Nachbarschaft und an gemeinsamen Abendessen als weitere Form des Protests beteiligt. Amani Odeh organisiert auch wöchentliche Versammlungen für Jugendaktivisten. Odeh hielt die Tränen zurück, als sie den Jugendlichen bei einem solchen Treffen erzählte: “Es gibt ein altes Volksmärchen, das besagt, dass Silwan ein Brunnen ist, aus dem man trinken kann, um seinen Kummer zu vergessen”. Übersetzt mit Deepl.com

Kelly Kunzl ist eine amerikanische freiberufliche Journalistin, die über Palästina berichtet.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...