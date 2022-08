Bundeskanzler Olaf Scholz, das ist wirklich ekelhaft Von Amira Hass

Bild: Shuterstock Bundeskanzler Olaf Scholz, das ist wirklich ekelhaft

Europa und die Vereinigten Staaten glauben offenbar den antisemitischen Verleumdungen, wonach Israel als moderne, rein jüdische Organisation eine allmächtige, vielarmige Krake ist, die man nicht verärgern darf

Von Amira Hass

21. August 2022

“Jenseits des Völkerrechts und ohne Grenzen – das ist Israels unendlicher Raum, in dem es seinen andauernden Krieg gegen das palästinensische Volk führt.

“Unser” Holocaust hat 12 Jahre gedauert, und der Zionismus hat seitdem davon profitiert. Der Nicht-Holocaust der Palästinenser dauert bereits seit 75 Jahren an. Und die Welt – also die Vereinigten Staaten und Europa mit Deutschland an der Spitze – schaut nicht einfach weg.

Die selbsternannten aufgeklärten Länder geben Israel immer wieder grünes Licht, den Nicht-Holocaust fortzusetzen, den es schon so lange betreibt. Ihre gelegentlichen schlaffen Verurteilungen ohne diplomatische Warnungen und Strafen signalisieren Israel nur, dass es weiterhin missbrauchen, demütigen, zerschlagen und foltern, bombardieren und töten, inhaftieren und vertreiben, Land und Wasser stehlen kann. Und all das, während es unsere Familien, die von Nazi-Deutschland und seinen Kollaborateuren ermordet wurden, schändlich und zynisch ausbeutet. Verehrter deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz – sind Sie angewidert? Das ist es, was wirklich ekelhaft ist.