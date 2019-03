Can we imagine a just Peace for Palestine? By Richard Falk

Can We Imagine a Just Peace for Palestine? Can We Imagine a Just Peace for Palestine? While waiting without even a glimmer of hope for the Trump ‚deal of the century‘ the Palestinian ordeal unfolds day by day. Many Israelis would like us to believe that the Palestinian struggle to achieve self-determination has been defeated, and that it is time…

Unter diesem „Jüdischen Staates“ kann ich mir keinen gerechten Frieden für Palästina vorstellen, sondern nur ethnische Säuberung und fortlaufende Judaisierung. Evelyn Hecht-Galinski



Können wir uns einen gerechten Frieden für Palästina vorstellen? – Richard Falk

– Während sie ohne auch nur einen Funken Hoffnung auf den Trump „Deal of the century“ wartet, entfaltet sich die palästinensische Tortur Tag für Tag. Viele Israelis möchten, dass wir glauben, dass der palästinensische Kampf um Selbstbestimmung gescheitert ist, und dass es an der Zeit ist, zuzugeben, dass Israel der Sieger und Palästina der Verlierer ist. Alles, was getan werden muss, ist, die Palästinenser mit einer bitteren Pille der Niederlage zu füttern, und jedes Gespräch von Trump oder anderweitig über einen Deal wird irrelevant werden.

Die jüngsten Ereignisse zeichnen ein anderes Bild als dieser vorzeitige Triumphalismus Israels. Jeden Freitag seit Ende März 2018 hat der Große Marsch der Rückkehr Israel am Gaza-Zaun konfrontiert. Israel hat mit tödlicher Gewalt reagiert, die mehr als 250 Palästinenser getötet und über 18.000 verletzt hat, indem es wiederholt grob übertriebene Gewalt anwandte, um mit fast völlig gewaltfreien Demonstrationen umzugehen, die gegen die Verweigerung der grundlegenden Menschenrechte des palästinensischen Volkes durch Israel protestierten. Die Welt lässt diese wöchentlichen Gräueltaten ohne aufeinander abgestimmte Gegenreaktionen zu. Sogar die UNO ist unbeholfen still.

Es scheint, dass in internationalen Kreisen das Gefühl besteht, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht viel getan werden kann, um eine friedliche und gerechte Lösung herbeizuführen. Eine solche Schlussfolgerung könnte die verschiedenen jüngsten Schritte in der arabischen Welt hin zu einer Akzeptanz Israels als legitimer Staat erklären, zu denen auch Schritte zur diplomatischen Normalisierung gehören. Darüber hinaus hat sich Israel mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten in einer kriegszerstörerischen gefährlichen Eskalation einer ohnehin schon ungerechtfertigten und provokanten Konfrontation mit dem Iran zusammengetan. Darüber hinaus arbeiten Israel und Ägypten bei Sicherheitsfragen an der Grenze und im Sinai sowie bei der gemeinsamen Entwicklung von Öl- und Gasprojekten vor der Küste zusammen. Es sei darauf hingewiesen, dass diese Aufweichung der arabischen Welt gegenüber Israel genau zu dem Zeitpunkt stattgefunden hat, in dem der Missbrauch des palästinensischen Volkes sein bisher höchstes Maß an Härte erreicht hat.

Dieser rätselhafte Hintergrund der letzten Zeit macht dies zu einem günstigen Zeitpunkt für eine Bestandsaufnahme dieses seit mehr als einem Jahrhundert andauernden Konflikts und für die Bewertung, was der beste Weg nach vorn wäre. Dabei wird davon ausgegangen, dass das einzig akzeptable Ziel das bleibt, was es schon lange ist, nämlich ein nachhaltiges und gerechtes friedliches Zusammenleben der beiden Völker.

Die größte Herausforderung bei den heutigen Realitäten besteht darin, wie Frieden in einer Weise geschaffen werden kann, die das Grundrecht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung in einem territorialen Raum verwirklicht, der jahrhundertelang ihr Wohnort, ihre eigene Heimat war. Der vorherrschende internationale Konsens war, dass eine Lösung durch geopolitisch geprägte Verhandlungen zwischen Israel und anerkannten Regierungsvertretern des palästinensischen Volkes erreicht werden würde. Die verbindliche Festlegung eines solchen Ansatzes wurde den Vereinigten Staaten übertragen, die selbst unweigerlich einen fatalen Fehler im diplomatischen Prozess andeuteten, wenn es darum ging, einen friedlichen Kompromiss zu erzielen, der für beide Seiten fair und rechtlich sensibel für palästinensische Rechtsansprüche nach dem Völkerrecht war. Es ist vernünftig zu fragen: „Wie könnte ein solcher Kompromiss zustande kommen, wenn die stärkere Partei die bedingungslose Unterstützung des geopolitischen Vermittlers hätte und die schwächere Partei nicht einmal eindeutig der legitime Vertreter großer Teile des palästinensischen Volkes war? Ein weiteres unerkanntes Hindernis für diesen Oslo-Ansatz war der Grad, in dem seine Voraussetzungen mit der wahren Agenda des zionistischen Projekts kollidierten, das darin bestand, die souveräne Kontrolle über das gesamte biblisch versprochene Land zu erlangen, ein Ziel, das offensichtlich unvereinbar mit der Aufrechterhaltung des politischen Raums für einen angemessenen Ausdruck des palästinensischen Rechts auf Selbstbestimmung war.

Darüber hinaus wurde dieser ohnehin schon fehlerhafte Rahmen weiter missbraucht, indem der so genannte Friedensprozess den zionistischen expansionistischen Zielen untergeordnet wurde, was durch die Annexion Jerusalems, die Verweigerung des Rückkehrrechts der Flüchtlinge und den Ausbau illegaler Siedlungen im besetzten Palästina zum Ausdruck kam. Diese Anomalien wurden noch verschärft, indem die Amerikaner darauf bestanden, dass die palästinensischen Einwände gegen solche rechtswidrigen israelischen Schritte auf die letzte Phase der Verhandlungen verschoben werden, mit der Begründung, dass solche Einwände den Friedensprozess stören würden. Im Rückblick ist klar, dass diese Muster der Verletzung durch Israel im Gegenteil selbst darauf abzielten, den Friedensprozess daran zu hindern, jemals „Endstatusverhandlungen“ zu erreichen, geschweige denn tatsächlich einen Verhandlungsfrieden zu erreichen. Diese gestörte Diplomatie ist genau das, was geschehen ist, vielleicht hat sie einige naive Palästinenser enttäuscht, aber keineswegs überraschend die Likud-Führung, die immer ein solches Ergebnis erwartet und daran gearbeitet hat.

Dieser geopolitische Rahmen, wie er sich aus der fehlerhaften Umsetzung des 1993 verabschiedeten Osloer Rahmenprinzips ergibt, ist inzwischen von den meisten objektiven Beobachtern und auch von Seiten des Staates weitgehend diskreditiert worden.

Gerade auf der Grundlage dieser Dekonstruktion von Macht und Wandel besteht die Hoffnung auf eine bessere palästinensische Zukunft. Die Stärke der palästinensischen Nationalbewegung liegt und war immer auf der Ebene der Menschen, wie sie durch den wachsenden internationalen moralischen Konsens gestärkt wird, dass der israelische Apartheid-Kolonialismus falsch ist, ja sogar ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach dem Völkerstrafrecht [siehe Artikel 7 des Römischen Statuts über den Internationalen Strafgerichtshof und das Internationale Apartheid-Übereinkommen von 1973 über die Bekämpfung und Bestrafung des Verbrechens der Apartheid]. Es ist dieser Bottom-up-Kampfprozess, der vom palästinensischen Widerstand angeführt wird und durch globale Solidaritätsinitiativen wie die BDS-Kampagne (Boykott, Entblößung und Sanktionen) zum Tragen kommt, während er an Dynamik gewinnt und den Druck erhöht. Historische Ergebnisse sind nie sicher, aber der Fluss der Geschichte ist gegen diese israelisch-zionistische Kombination aus kolonialer Aneignung Palästinas und den Apartheidstrukturen gerichtet, auf die man sich verlassen konnte, um die Unterwerfung des palästinensischen Volkes zu gewährleisten.



Auf dieser Grundlage folgen einige allgemeine Beobachtungen. Die Zwei-Staaten-Lösung sollte als „tot“ bezeichnet werden. Spätestens seit der faktischen Aufgabe der Osloer Diplomatie im Jahr 2014 kann die Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr vernünftigerweise international und in liberalen zionistischen Kreisen als praktikable politische Option propagiert werden. Dennoch wird sie von vielen Regierungen und bei den Vereinten Nationen weiterhin bekräftigt. Dies liegt nicht daran, dass es einen fundierten Glauben gibt, dass es endlich passieren könnte, sondern daran, dass jedes andere Ergebnis unmöglich, zu schrecklich erschien, um es in Betracht zu ziehen, oder daran, dass Israel aufgefordert wird, seinen Anspruch, ein ausschließlich jüdischer Staat zu sein, aufzugeben. Mit anderen Worten, viele führende Politiker und Meinungsbildner halten an dem Zwei-Staaten-Ansatz als Alternative zu dem fest, was sie für Null hielten. Dies spiegelt eine Verarmung der politischen und moralischen Vorstellungskraft wider, die nur in der Lage ist, eine Lösung für einen längeren Kampf dieser Art zu konzipieren, die sich aus Top-down-Ansätzen ableitet; Bottom-up-Ansätze werden nicht einmal berücksichtigt und, wenn sie erwähnt werden, als irrelevant abgelehnt.

Es erscheint viel realistischer und damit ehrlicher, die Niederlage der Zwei-Staaten-Diplomatie einzugestehen und die derzeitige Situation der Palästinenser und Israelis zu berücksichtigen, um Alternativen zu prüfen. Um zu diesem Punkt zu kommen, könnte es hilfreich sein, zu erklären, warum die Zwei-Staaten-Lösung so irrelevant geworden ist. Vor allem scheint es offensichtlich, dass der Likud, der seit langem die politische Kontrolle über Israel hat, nie die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates gewollt hat, aber die Vorteile der Öffentlichkeitsarbeit erkannt hat, wenn er dies in der öffentlichen oder gar privaten diplomatischen Kommunikation nicht anerkennt. Netanyahu ließ die Katze aus dem Sack, als er während seines Präsidentschaftswahlkampfes 2014 in Israel versprach, dass ein palästinensischer Staat nie entstehen würde, solange er der Führer Israels sei. Dieses Versprechen ratifizierte für die Israelis im Zweifelsfall, was auf jeden Fall die israelische Politik war, in der Hoffnung, dass die Bildung einer offiziellen Stelle nur im hebräischen internen Diskurs jegliche internationale Gegenreaktion minimieren würde. Dies ermöglichte es Israel nach den Wahlen 2014, seine Bereitschaft zu Verhandlungen innerhalb des Zwei-Staaten-Mantra zynisch zu bekräftigen und gleichzeitig weiterhin ein Verhalten zu zeigen, das für Israelis bestätigte, dass ein solches Ergebnis nie eintreten würde.

Vielleicht, was noch grundlegender ist, ist, dass die Siedlerbewegung längst einen Punkt ohne Rückkehr überschritten hat. Derzeit leben mehr als 600.000 israelische Siedler in mehr als 130 Siedlungen im gesamten Westjordanland und in Ostjerusalem. Siedlerführer glauben, dass die Siedlungen die Karte Israels so verändert haben, dass jede Möglichkeit eines unabhängigen Palästina ausgeschlossen ist. Ihre Führer sind jetzt so zuversichtlich, dass sie sich offen vorstellen, dass die Siedlerbevölkerung zu 2.000.000.000 wird. Dies sollte endlich den Punkt nach Hause bringen, an dem palästinensische Zweistaaten wie auch die Welt, dass Israel nicht mehr vorgibt, bereit zu sein, die Errichtung eines palästinensischen Staates zuzulassen.

Zwar scheint die Palästinensische Autonomiebehörde seit langem bereit zu sein, auch nur einen territorial verkürzten Staat zu akzeptieren, der die Souveränität über die Siedlungsblöcke in der Nähe der Grenze überlässt, obwohl sie weiterhin darauf besteht, dass sich die Hauptstadt eines palästinensischen Staates in Jerusalem befinden muss. Ein breites Spektrum israelischer Politiker ist sich einig, dass die Zukunft Jerusalems nicht verhandelbar ist und dass die Stadt für immer unter alleiniger israelischer Souveränität und Verwaltung vereint bleiben wird. Unter diesen Bedingungen kann man mit Sicherheit zu dem Schluss kommen, dass es nicht einmal für die PA plausibel ist, die Position weiter zu unterstützen, dass der zweistufige Weg zum Frieden zwischen den beiden Völkern als Grundlage für eine Verhandlungslösung des Konflikts irgendwie noch belebt werden kann.

Die arabische Bevölkerung ist schwach. Israel fühlt sich unter den gegenwärtigen Bedingungen wenig gezwungen, einen politischen Kompromiss zu suchen. Mit Trump im Weißen Haus und arabischen Regierungen, die auf Normalisierung und Anpassung hinarbeiten, scheinen die israelischen Führer und die öffentliche Meinung schlecht geneigt zu sein, Zugeständnisse um des Friedens willen zu machen. Als solches ist die Beibehaltung der zweistufigen Nichtlösung als Zombie-Szenario ein Weg, um mit Israels kontinuierlichen Bemühungen fortzufahren, die Siedlungen weiter auszubauen, während er in Wirklichkeit seine zwanghafte Version einer Einstaatenlösung umsetzt.

Es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass dieses israelische Vertrauen, dass die palästinensische Forderung nach Rechten auf unbestimmte Zeit ignoriert werden kann, verfrüht ist und wahrscheinlich durch die Ereignisse in naher Zukunft untergraben wird. Zum einen sind die arabischen Normalisierungsbewegungen wie die gesamte Region instabil. Wenn es im Geiste von 2011 zu einer Erneuerung der arabischen Aufstände kommt, ist es durchaus möglich, dass die Unterstützung der palästinensischen Selbstbestimmung abrupt an die Spitze der regionalen politischen Agenda rückt, wahrscheinlich in einer militanteren Form als je zuvor. Das arabische Volk fühlt sich im Gegensatz zu den Regierungen nach wie vor tief verbunden mit seinen palästinensischen Brüdern und Schwestern, und irgendwann ist es fast sicher, dass sein Gewicht zum Tragen kommt. Wie bereits erwähnt, sind es die Menschen und die soften Kräfte, nicht Regierungen, Eliten und die so genannten harten Kräfte, die sich schließlich seit 1945 durchgesetzt haben, insbesondere in Kämpfen gegen den Kolonialismus. Der palästinensische Kampf ist der einzige noch nicht abgeschlossene Kolonialkrieg, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass er dem Siegesmuster der antikolonialen Bewegung der nationalen Machtausübung widersprechen wird.

Darüber hinaus wird es im Falle einer Niederlage der Trump-Präsidentschaft im Jahr 2020 wahrscheinlich zu einer Neubewertung ihrer Interessen durch Israel kommen. Eine solche Perspektive wird durch Anzeichen dafür verstärkt, dass die bedingungslose Unterstützung der Juden für Israel dramatisch abnimmt, auch in den Vereinigten Staaten. Darüber hinaus verbreitet, vertieft und wächst die globale Solidaritätsbewegung, die die palästinensische Nationalbewegung unterstützt. Sie wird militanter, zieht eine gemäßigte globale Öffentlichkeit an und hat den symbolischen Vorteil einer starken Unterstützung in Südafrika, das den Kampf für die palästinensischen Rechte als analog und in gewisser Weise sogar als Fortsetzung seiner eigenen Anti-Apartheidskampagne betrachtet.



Was nun?… Aus dieser Analyse ergeben sich zwei Schlussfolgerungen: Erstens, ein Ende des anhaltendes Vertrauen in die Zwei-Staaten-Diplomatie innerhalb eines Rahmens, der sich auf die Vereinigten Staaten als Vermittler oder Friedensvermittler stützt, ist längst überfällig, sollte als irrelevant und diskreditiert angesehen werden. Seine fortgesetzte Unterstützung dient nur als Ablenkung von dem, was sowohl möglich als auch wünschenswert sein könnte. Zweitens, trotz der jüngsten Akzeptanzerfolge Israels im Nahen Osten und seiner absurd einseitigen Unterstützung in Trumps Washington besteht die palästinensische Nationalbewegung weiter und könnte unter bestimmten Bedingungen eine ernsthafte Herausforderung für Israels Kolonialismus und Apartheidstrukturen der Regierungsführung darstellen.

Was ist angesichts dieser Schlussfolgerungen die beste Vorgehensweise? Es scheint, dass nur ein demokratischer und säkularer Einheitsstaat die Selbstbestimmung beider Völker wahren und ein Versprechen für einen dauerhaften Frieden halten kann. Es müsste sorgfältig geplant und mit internationalen Sicherheitsvorkehrungen auf dem Weg zur Realisierung gefördert werden. Es scheint im Moment keine praktische Möglichkeit zu sein, aber es als ein vernünftiges und verantwortungsbewusstes Ergebnis vorzuschlagen, das so angesehen werden kann, dass es nur Verzweiflung vermeidet und Hoffnung auf einen menschenwürdigen Frieden macht, wenn die Zeit reif ist. Es ist hilfreich, sich daran zu erinnern, dass in Südafrika die Meinung geteilt wurde, dass die Regierungseliten ihr Vertrauen in die Apartheid niemals freiwillig aufgeben würden, bis sie es taten. Damit ein solches Ergebnis zustande kommt, bedarf es einer grundlegenden Veränderung der israelischen Identität, vor allem der Akzeptanz eines säkularen Staates, was die Aufgabe der statistischen Dimension des zionistischen Projekts bedeutet.

In einer solchen binationalen (ein Staat, zwei Nationen) Situation könnte der neu geschaffene Einheitsstaat Juden und Palästinensern nationale Heimat bieten und gleichzeitig einen Namen für den neuen Staat finden, der für beide Völker kongenial ist. Vielleicht wird dies nie geschehen, aber es ist die gerechteste und nachhaltigste Vision einer friedlichen Zukunft, die auf jahrzehntelanges diplomatisches Versagen, massives palästinensisches Leid und Missbrauch reagiert. Eine solche Lösung erkennt vor allem Menschen an, die die moralische Autorität besitzen und das politische Versprechen des nationalen Widerstands und der globalen Solidarität erfüllen. Ein solches Verständnis wäre gleichbedeutend mit einem legislativen Sieg durch das noch nicht anerkannte, aber mächtige Parlament der Humanität.

Übersetzt mit www.DeepL.com

