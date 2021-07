Cannes: Palästinensische Schauspieler ziehen sich wegen israelischer ‘kultureller Auslöschung’ vom Festival zurück Von Nadda Osman

Was für ein Zeichen, wo bleibt die Solidarität der Kollegen?

Bild: Director Eran Kolirin says he supports the political act to not attend the Cannes Film Festival (Valery Hache/AFP)

Cannes: Palästinensische Schauspieler ziehen sich wegen israelischer ‘kultureller Auslöschung’ vom

Festival zurück

Schauspieler, die in Let It Be Morning mitspielen, prangern an, dass der neue Film als ‘israelische Produktion’ bezeichnet wird

Von Nadda Osman

12. Juli 2021

Palästinensische Schauspieler, die in dem Film Let It Be Morning mitspielen, haben erklärt, dass sie nicht an den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes teilnehmen werden, um dagegen zu protestieren, dass der Film als “israelische Produktion” bezeichnet wird.

Der Film, der von dem Israeli Eran Kolirin geschrieben und inszeniert wurde, erzählt die Geschichte des palästinensisch-israelischen Staatsbürgers Sami, der nicht nach Jerusalem zurückkehren kann, als israelische Soldaten das Dorf mit palästinensischer Bevölkerungsmehrheit, in das er gereist ist, abriegeln. Der Film folgt Samis Reise, während er sich einer Midlife-Crisis gegenübersieht und seine Familie und seine Bestimmung wiederfindet.

Der Film ist eine Adaption eines Buches des palästinensischen Schriftstellers Sayed Kashua und mit einer Reihe prominenter arabischer und palästinensischer Schauspieler besetzt, darunter Alex Bakri, Juna Suleiman und Salim Daw.

Am Donnerstagabend unterzeichneten die Darsteller einen Brief, in dem sie ihre Einwände gegen die Nominierung des Films bei den Filmfestspielen in Cannes, die vom 6. bis 17. Juli stattfinden, als israelische Produktion darlegten und erklärten, sie würden sich von der

“Wir können den Widerspruch nicht ignorieren, dass der Film in Cannes unter dem Etikett eines ‘israelischen Films’ läuft, während Israel seine jahrzehntelange koloniale Kampagne der ethnischen Säuberung, Vertreibung und Apartheid gegen uns – das palästinensische Volk – fortsetzt”, heißt es in der Erklärung.

Der Brief ruft auch die künstlerische und internationale Gemeinschaft auf, die Stimmen der Palästinenser und palästinensischen Künstler zu verstärken.

“Jedes Mal, wenn die Filmindustrie annimmt, dass wir und unsere Arbeit unter das ethno-nationale Etikett ‘israelisch’ fallen, verewigt sie weiter eine inakzeptable Realität, die uns, den palästinensischen Künstlern mit israelischer Staatsbürgerschaft, eine Identität aufzwingt, die von der zionistischen Kolonisation auferlegt wurde, um die anhaltende Unterdrückung der Palästinenser in Palästina aufrechtzuerhalten.”

Neben den Hauptdarstellern haben auch Ehab Elias Salameh, Izabel Ramadan, Samer Bisharat, Yara Jarrar, Marwan Hamdan, Duraid Liddawi, Areen Saba, Adib Safadi und Sobhi Hosary unterschrieben.

Kolirin, der Regisseur, sagte, dass die Entscheidung der Schauspieler, das Festival nicht zu besuchen, eher ein politischer Akt als ein Boykott sei.

“Sie boykottieren nicht, sie sind sehr stolz darauf, in dem Film mitgewirkt zu haben… sie haben sich für einen politischen Akt der Abwesenheit entschieden, um gegen die kulturelle Auslöschung zu protestieren”, sagte er.

“Ich verstehe das und unterstütze jede ihrer Entscheidungen. Es schmerzt mich, dass sie nicht da sein werden, um ihre atemberaubende Arbeit zu feiern, aber ich respektiere ihre Position,” fügte er hinzu. Übersetzt mit Deepl.com