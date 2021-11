Carlos Latuff Israels Besatzung Palästinas aus Sicht eines Karikaturisten

Apartheid in Bildern. Dieses gemeinnützige Projekt, das hinter diesem Buch steht, ist

so unterstützenswert, gerade in der heutigen Zeit, in der Palästina immer mehr als

nicht existent in der Versenkung der zionistischen Vorherrschaft verschwinden soll.

Wie wir wissen, ist es ja mit Karikaturen so eine Sache. So mancher deutsche Karikaturist

scheiterte, wenn es um Israel ging. Ich denke hierbei speziell an Dieter

Hanitzsch, der es wagte, eine mehr als treffende Karikatur über den ehemaligen Regierungschef

von Israel, Benjamin Netanjahu für »seine« Zeitung, die Süddeutsche,

zu machen. Kaum war sie erschienen, kam der Shitstorm der Israel-Lobbyisten und

schrie: »Haltet den Antisemiten!« Die Süddeutsche fühlte sich sofort bemüßigt im

vorauseilenden Gehorsam zu reagieren und der langjährige Karikaturist Hanitzsch

war seinen Posten los. So schnell kann es gehen in der deutschen Medienlandschaft.

In Deutschland ist Israel und Palästina ein Tabuthema.

Ganz anders, wenn es um Carlos Latuff und seine Karikaturen geht. Mein lieber, leider

viel zu früh verstorbener Freund, Peter Kleinert, brachte mich schon 2012 zu

Carlos Latuff und seinen Bildern. Er wies mich darauf hin, wie gut diese Karikaturen

mit meinen Palästina-Kommentaren »harmonieren« würden, sich ergänzen und die

gleichen Ziele im Blick hätten, nämlich die Menschen aufzurütteln für den Kampf

Palästinas für Selbstbestimmung und Befreiung. Latuff versteht es meisterhaft, mit

seinen provokanten Bildern genau den »Pinsel« in die Wunde der Besatzung zu legen.

Alle Versuche seine Bilder als antisemitisch darzustellen können nur kläglich

scheitern, angesichts der noch viel grausameren Wirklichkeit im »jüdischen Staat«.

Schließlich ist es der »jüdische Staat«, der ganz bewusst »heilige, religiöse Symbole«

verwendet, wie die Menora oder den Davidstern, und das blutige Symbol der Unterdrückung

auf seine Tötungsmaschinen F-16-Jets malt.

Wer also sind hier die Antisemiten? Sind es nicht gerade die, die diese Symbole instrumentalisieren,

um kritiklos ihre schrecklichen Verbrechen im Schatten der jüdischen

Symbole ungestört ausüben zu können?

Es gibt keinen anderen Zeichner, der es so brillant versteht, die Leiden des palästinensischen

Volkes so authentisch darzustellen und das Schicksal der Palästinenser

zu Recht mit dem der Juden zu vergleichen. Wohl bemerkt, er vergleicht und setzt

nicht gleich. Aber gibt es ein anderes Schicksal, das so tief verbunden ist wie das zwischen

Palästinensern und Juden im Holocaust und im »jüdischen Staat«? Sind nicht

die Palästinenser die letzten Opfer? Kann man die Nakba und den Holocaust nicht

vergleichen? Warum darf man die »Einmaligkeit« des Holocaust nicht hinterfragen

und angesichts der vielen Genozide auch den in Gaza, begangenen von jüdischen

Israelis, in eine Reihe stellen? Es ist an der Zeit sich offen dem Thema der bekannten,

aber unredlichen Taktik der Vermischung von Antizionismus und Antisemitismus zu

stellen und diese als Hasbara (Propaganda) zu entlarven. Latuff schuf unvergessliche

Leitmotiv-Poster für die Israel-Apartheid Week, aber auch die der Militäreinsätze

im Irak und Afghanistan – kein politisches Thema ist vor ihm sicher und ihm fremd.

Es gibt viel Karikaturisten, aber es gibt nur einen Carlos Latuff, der es wagt, die

Apartheid in Bildern darzustellen und der sich nicht beirren lässt von Anfeindungen

auf seinem Weg in der Darstellung der politischen Verbrechen.

Dieses Buch ist ein Gewinn für uns, ebenso wie Carlos Latuff und seine einmaligen

und treffenden Karikaturen.

Evelyn Hecht-Galinski