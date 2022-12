Champion du monde de la double morale Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Champion du monde de la double morale

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 29 novembre 2022

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/kommentar-vom-hochblauen-weltmeister-in-doppelmoral-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

« En politique internationale, il n’est jamais question de démocratie ou de droits de l’homme. Il s’agit des intérêts des Etats. Retenez bien cela, quoi qu’on vous raconte en cours d’histoire ». (Egon Bahr)

Si le 30 novembre, sous la pression massive exercée depuis des décennies par le lobby ukrainien, le Parlement allemand déclare la famine de 1932/33 en Ukraine, connue sous le nom d’« Holodomor », comme un génocide, ce ne serait qu’un mauvais point de plus pour la politique étrangère allemande.

https://www.nau.ch/news/europa/russland-erhebt-volkermord-klage-wegen-der-blockade-leningrads-66270547

Selon la plupart des historiens, cet « Holodomor » n’était pas un génocide, mais une famine catastrophique qui a touché l’Union soviétique dans son ensemble. À ce sujet, me vient d’abord à l’esprit le terrible siège de Leningrad par Hitler. Ce blocus qui a eu lieu entre 1941 et 1944 peut, sans aucun doute, être classé comme génocide ! En effet, l’objectif déclaré des Allemands était d’affamer la population de Leningrad, c’est-à-dire de l’exterminer. Le bombardement impitoyable de Leningrad à lui seul poursuivait déjà cet objectif. Entre 1,1 million et 1,5 million d’habitants civils de Leningrad ont été victimes de ce génocide. La Russie a déposé plainte à juste titre pour génocide contre l’Allemagne. https://www.nau.ch/news/europa/russland-erhebt-volkermord-klage-wegen-der-blockade-leningrads-66270547

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/9096

Fraternisation avec l’idéologie nazie

Jusqu’à quel point le gouvernement de la coalition de la « Grande Allemagne » veut-il encore fraterniser avec le milieu ukrainien de collaboration nazie qui ferme les yeux sur la vénération ikronazie du bataillon Azov et de Bandera, cette vénération qui détermine encore aujourd’hui une grande partie de la politique ukrainienne. La haine envers les Russes doit être si grande qu’on s’allie à nouveau avec des Ukrainiens à l’idéologie nazie et qu’on leur accorde tout soutien.

La critique n’est évidemment pas souhaitée et sera peut-être bientôt passible d’une peine. Le Parlement fédéral y a déjà œuvré en renforçant le paragraphe sur l’incitation à la haine dans le code pénal. C’est précisément sous la direction de l’assemblée du Premier ministre de Thuringe Bodo Ramelow (Die Linke !) qu’a été initiée cette extension scandaleuse, la soi-disant « loi muselière » de l’article 130 avec le nouveau paragraphe 5. https://www.jungewelt.de/artikel/439525.grundrecht-auf-meinungsfreiheit-bundesrat-nickt-maulkorbgesetz-ab.html

L’Allemagne tente ainsi de protéger à toute force sa politique envers l’Ukraine de toute critique, au besoin par des mesures punitives. Cela nous conduit inévitablement vers une politique qui ne peut être justifiée ni par la démocratie, ni par la vérité. Si le négationnisme et les crimes de guerre non prouvés sont bientôt mis sur le même plan, ce sera une gifle pour tous les survivants et toutes les victimes de l’Holocauste.

Une falsification malveillante de l’histoire

Précisément les libérateurs russes/soviétiques d’Auschwitz resteront à jamais un symbole de la libération de la terreur nazie. Seulement, nous constatons depuis des années que l’on n’accorde plus de place aux millions de victimes russes/soviétiques de la campagne d’extermination allemande dans la nouvelle culture du souvenir. Ce n’est rien d’autre qu’une falsification malveillante de l’histoire !

On entend déjà parler de préparatifs – soit en Ukraine, soit même en Allemagne ( !) – pour déposer plainte contre des crimes de guerre russes. Le ministre allemand de la Justice, Marco Buschmann, l’a exprimé haut et fort : « Aucun criminel de guerre ne doit se sentir en sécurité et impuni dans le monde – et surtout pas en Allemagne ou dans l’UE ». Peut-on être plus hypocrite ? Qu’ils commencent par traduire en justice les criminels de guerre qui ont mis le Proche-Orient à feu et à sang à l’aide de mensonges ! Là, ces pharisiens s’écrasent. Surtout, lorsqu’il s’agit de crimes de guerre sionistes contre le peuple palestinien, ce ministre de la Justice du FDP se tait, comme tous les politiciens allemands en fonction.

https://www.jungewelt.de/artikel/439525.grundrecht-auf-meinungsfreiheit-bundesrat-nickt-maulkorbgesetz-ab.html

https://www.focus.de/politik/deutschland/buschmann-will-russische-kriegsverbrecher-in-deutschland-jagen_id_179430211.html

Alors que le souvenir de l’Holocauste est toujours entretenu et, notamment par les activités du lobby pro-israélien, coulé dans du béton en tant qu’unique pour toujours et à jamais, le déni de la Nakba, l’expulsion des Palestiniens de leur patrie et les épouvantables crimes de guerre qui y sont liés, est la politique allemande tout à fait normale vis-à-vis d’Israël. L’Allemagne et l’Europe sont témoins du nettoyage ethnique de la Palestine et se rendent coupables de crimes contre les droits de l’homme et le droit international dans « l’État juif ». https://taz.de/Verharmlosung-von-Kriegsverbrechen/!5889964/

Une « politique de réparation » de la pire espèce

Tout cela s’inscrit parfaitement dans le soutien non-critique depuis des décennies à « l’État juif » et à sa politique palestinienne – en tant que « politique de réparation » de la pire espèce. Ainsi, alors qu’Israël et l’Ukraine sont « nettoyés », débarrassés de tout facteur perturbateur, la Russie et les Palestiniens sont devenus des objets de haine en Allemagne. Compte tenu de cela, l’exigence de Michael Wolfssohn d’impliquer les « émigrés et leurs descendants » dans le souvenir de l’Holocauste est une pure dérision ! Les immigrés arabo-islamiques ne sont-ils pas les mieux placés pour savoir comment le peuple palestinien est traité par l’occupant israélien ?

https://neuesruhrwort.de/2022/11/28/wolffsohn-holocaust-gedenken-geht-auch-migranten-etwas-an/

https://www.middleeasteye.net/opinion/germany-palestinians-state-racism-directed-why

L’hypocrisie de la « Grande Allemagne » est désormais si démesurée que, stimulée par sa « prétention au leadership », la coalition gouvernementale est tellement enivrée qu’elle critique et stigmatise, en pointant du doigt de la double morale tout État qui ne courbe pas l’échine devant « l’Occident des valeurs ». Cette double morale ne nous empêche pas d’exporter des armes à des pays comme l’Arabie saoudite, qui tuent des centaines de milliers de personnes. Pensons seulement à la guerre « cachée » au Yémen ! Nous coopérons avec les pires dictatures comme l’Egypte, sur le modèle américain. Si l’Amérique durcit le ton contre la Chine, nous pouvons être sûrs que notre ministre des Affaires étrangères Baerbock fera les quatre volontés des États-Unis. Tant que nous continuerons à agir selon les ordres américains, nous ne ferons que prouver que nous ne sommes ni un Etat indépendant ni un pays autodéterminé. Où est donc notre « souveraineté » ?

Nos politiciens de la coalition et toute l’opposition ne voient-ils pas où ce courant nous mène ? Oskar Lafontaine a tout à fait raison lorsque, dans une interview, il considère Baerbock comme « vraisemblablement simplette » et Habeck « absolument pas à la hauteur ». Sa femme Sahra Wagenknecht a totalement raison de qualifier ce gouvernement et cette opposition comme étant les plus stupides qui foncent tout droit dans le mur au pas cadencé. Et les Américains se tordent de rire devant ces idiots.

Une guerre de destruction contre notre pays sous la direction des Etats-Unis avec la haine envers la Russie

On hoche la tête devant la haine sans retenue envers la Russie qui peut maintenant « enfin » être à nouveau montrée ouvertement et qui célèbre le retour joyeux d’un quatrième Reich. La comtesse Alexandra Lambsdorff, veuve de l’ancien président du FDP Otto Graf Lambsdorff, fondatrice et la trésorière du Forum germano-russe, célèbre la fin du « dialogue de Petersbourg » dans une lettre de lecteur au journal F.A.Z., tandis que son neveu, le comte Alexander, prend fait et cause pour les parties de la population chinoise qui protestent contre les strictes mesures anti-Corona. Britta Hasselmann des Verts et le social-démocrate Nils Schmid y firent écho. N’oublions pas qu’ici, les manifestants anti-Corona ont été traités de chicaneurs, d’extrémistes de droite et d’antisémites par des politiciens allemands. Les protestations en Chine, c’est bien, les protestations en Allemagne, c’est mal. https://www.handelsblatt.com/politik/international/proteste-in-china-fdp-politiker-lambsdorff-sehr-harte-reaktion-des-regimes-zu-befuerchten/28834642.html

Je me demande bien combien de temps allons-nous encore participer volontairement, sous la direction des Etats-Unis, à la guerre de destruction de notre propre économie et même la soutenir. Ce n’est pas assez que des milliards d’euros de la coalition gouvernementale s’évaporent dans le pays fasciste ukrainien corrompu ! Il semble que nous soutenons encore avec force cette terrible course à la destruction, et c’est fatal. Partout où l’Allemagne distribue de l’argent pour « faire bonne figure », les Etats-Unis tirent les ficelles et se réjouissent de notre incapacité à voir les liens de cause à effet. Jusqu’où la coalition et le fanatisme vert peuvent-ils encore ruiner l’Allemagne ? Combien de réfugiés ukrainiens l’Allemagne et sa population à qui on n’a pas demandé son avis, peuvent-elles et veulent-elles encore supporter avant que des émeutes ne surviennent ?

En tant que champions du monde de la double morale, nous sommes toutefois imbattables !

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...