Chomsky on Israeli apartheid, celebrity activists, BDS and the one-state solution This is, said Italian socialist Antonio Gramsci, the “interregnum”; the rare and seismic moment in history when great transitions occur, when empires collapse and others rise, and when new conflicts and struggles ensue. The Gramscian interregnum, however, “is not a smooth transition”, for these profound changes often embody a “crisis”, which “consists precisely in the fact that the old is dying and the new cannot be born.”

Bild: US-Linguist und politischer Aktivist Noam Chomsky in Curitiba, Brasilien am 20. September 2018 [HEULER ANDREY/AFP/Getty Images]

Chomsky über israelische Apartheid, prominente Aktivisten, BDS und die Ein-Staaten-Lösung

Von Ramzy Baroud, Romana Rubeo

27. Juni 2021

Dies ist, wie der italienische Sozialist Antonio Gramsci sagte, das “Interregnum”; der seltene und seismische Moment in der Geschichte, wenn große Übergänge stattfinden, wenn Reiche zusammenbrechen und andere aufsteigen und wenn neue Konflikte und Kämpfe entstehen. Das Gramscianische Interregnum ist jedoch “kein sanfter Übergang”, denn diese tiefgreifenden Veränderungen verkörpern oft eine “Krise”, die “gerade darin besteht, dass das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann”. Der antifaschistische Intellektuelle schrieb in seinen berühmten Gefängnis-Notizen, dass “in diesem Interregnum eine große Vielfalt von krankhaften Symptomen auftritt”.

Schon vor dem Russland-Ukraine-Krieg und der anschließenden Verschärfung der Russland-NATO-Krise befand sich die Welt eindeutig in einer Art Interregnum: der Irak-Krieg, der Afghanistan-Krieg, die globale Rezession, die zunehmende Ungleichheit, die Destabilisierung des Nahen Ostens, der “Arabische Frühling”, die Flüchtlingskrise, der neue “Kampf um Afrika”, der Versuch der USA, China zu schwächen, die politische Instabilität Amerikas selbst, der Krieg gegen die Demokratie und der Niedergang des amerikanischen Imperiums. Die jüngsten Ereignisse haben diese weltbewegenden Veränderungen jedoch endlich deutlicher gemacht: Russland hat sich gegen die NATO-Erweiterung ausgesprochen, und China und andere aufstrebende Volkswirtschaften – die BRICS-Staaten – weigern sich, der amerikanischen Linie zu folgen.

Um über all diese Veränderungen und mehr nachzudenken, sprachen wir mit dem weltweit “meistzitierten” und angesehensten Intellektuellen, Professor Noam Chomsky vom Massachusetts Institute of Technology (MIT). Das Hauptziel unseres Gesprächs bestand darin, die Herausforderungen und Chancen zu untersuchen, denen sich der palästinensische Kampf in diesem “Interregnum” gegenübersieht. Chomsky teilte mit uns seine Ansichten über den Krieg in der Ukraine und seine tatsächlichen Ursachen.

Das Interview konzentrierte sich jedoch weitgehend auf Palästina, auf Chomskys Ansichten über die Sprache, die Taktiken und die Lösungen im Zusammenhang mit dem palästinensischen Kampf sowie auf den palästinensischen Diskurs. Im Folgenden finden Sie einige von Chomskys Gedanken zu diesen Themen, die einem längeren Gespräch entnommen sind, das hier abgerufen werden kann.

Chomsky über israelische Apartheid

Chomsky ist der Ansicht, dass die Bezeichnung der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern als “Apartheid” eigentlich ein “Geschenk an Israel” ist; zumindest, wenn man mit Apartheid die Apartheid nach südafrikanischem Vorbild meint.

“Ich bin seit langem der Meinung, dass die besetzten Gebiete viel schlimmer sind als Südafrika”, erklärte der Professor. “Südafrika brauchte seine schwarze Bevölkerung, es war auf sie angewiesen. Die schwarze Bevölkerung machte 85 Prozent der Bevölkerung aus. Sie war die Arbeitskraft; das Land konnte ohne diese Bevölkerung nicht funktionieren, und deshalb versuchten sie, ihre Situation für die internationale Gemeinschaft mehr oder weniger erträglich zu machen… Sie hofften auf internationale Anerkennung, die sie nicht bekamen.”

Wenn also die Bantustans nach Chomskys Meinung “mehr oder weniger lebenswert” waren, so gilt das “nicht für die Palästinenser in den besetzten Gebieten”. Israel will die Menschen einfach nur loswerden, will sie nicht haben. Und seine Politik der letzten 50 Jahre, mit nicht viel Abwechslung, bestand einfach darin, das Leben irgendwie unbewohnbar zu machen, damit [das palästinensische Volk] woanders hingeht.”

Diese repressive Politik gilt für das gesamte palästinensische Gebiet. “In Gaza zerstören [die Israelis] sie einfach”, sagte Chomsky. “Mehr als zwei Millionen Menschen leben dort unter abscheulichen Bedingungen, die kaum zu überleben sind. Internationale Rechtsorganisationen sagen, dass sie wahrscheinlich nicht einmal in ein paar Jahren überleben können… In den besetzten Gebieten, im Westjordanland, finden jeden Tag Gräueltaten [statt].”

Im Gegensatz zu Südafrika, so Chomsky, sucht Israel nicht die Zustimmung der internationalen Gemeinschaft. “Die Unverfrorenheit der israelischen Aktionen ist ziemlich auffällig. Sie tun, was sie wollen, weil sie wissen, dass die Vereinigten Staaten sie unterstützen werden. Das ist viel schlimmer als das, was in Südafrika passiert ist; es geht nicht darum, die palästinensische Bevölkerung als unterdrückte Arbeitskräfte irgendwie unterzubringen, sondern einfach darum, sie loszuwerden.”

Chomsky über die neue palästinensische Einheit

Die Ereignisse vom Mai 2021 und die Einigkeit der Palästinenser sind nach Chomskys Meinung “eine sehr positive Veränderung”. “Was den palästinensischen Kampf stark behindert hat, ist zum einen der Konflikt zwischen der Hamas und der PLO. Wenn er nicht gelöst wird, ist das ein großes Geschenk an Israel.”

Den Palästinensern sei es auch gelungen, die territoriale Zersplitterung zu überwinden: “Die Spaltung zwischen den rechtlichen Grenzen”, die Israel von “dem erweiterten Gebiet von Großpalästina” trennt, war immer ein Hindernis für die palästinensische Einheit. Dies wird nun überwunden, da der palästinensische Kampf “zu einem gemeinsamen Kampf wird. Die Palästinenser sitzen alle im selben Boot”.

Er wies darauf hin, dass die Beschreibung der gesamten Region durch B’tselem und Human Rights Watch als eine Region der Apartheid – “auch wenn ich aus den genannten Gründen nicht ganz damit einverstanden bin, weil ich denke, dass es nicht hart genug ist” – ein Schritt in Richtung der Anerkennung ist, dass es etwas “entscheidend Gemeinsames” zwischen all diesem Gebiet gibt. “Ich denke, dies ist ein positiver Schritt. Es ist klug und vielversprechend, dass die Palästinenser anerkennen, dass wir alle an einem Strang ziehen, auch die Diaspora-Gemeinschaften. Ja, es ist ein gemeinsamer Kampf.”

Chomsky über einen Staat, zwei Staaten

Obwohl die Unterstützung für einen Staat in den letzten Jahren exponentiell zugenommen hat, so dass eine kürzlich vom Jerusalem Media and Communication Centre (JMCC) durchgeführte Meinungsumfrage zu dem Ergebnis kam, dass eine Mehrheit der Palästinenser im Westjordanland nun die Ein-Staaten-Lösung unterstützt, warnt Chomsky vor Diskussionen, die das dringlichere Thema des kolonialen Strebens von Tel Aviv nach einem “Groß-Israel” nicht in den Vordergrund stellen.

“Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass sich die Ereignisse in Richtung einer Ein-Staaten-Lösung oder einer Konföderation entwickeln, wie sie jetzt von einigen der israelischen Linken diskutiert wird. Es bewegt sich nicht in diese Richtung, das ist im Moment nicht einmal eine Option. Israel wird dies niemals akzeptieren, solange es die Option eines Großisrael hat. Und außerdem gibt es dafür keine Unterstützung in der internationalen Gemeinschaft, keine. Nicht einmal die afrikanischen Staaten. Zwei Staaten, nun ja, wir können darüber reden, aber Sie müssen erkennen, dass wir gegen die immer noch existierende Option eines Groß-Israel kämpfen müssen.”

In der Tat, so Chomsky, “scheint mir ein Großteil der Diskussion über dieses Thema fehl am Platze. Es ist vor allem eine Debatte zwischen zwei Staaten und einem Staat, die die wichtigste Option ausschließt, die lebendige Option, die angestrebte, nämlich Groß-Israel. Die Errichtung eines Groß-Israel, in dem Israel alles übernimmt, was es im Westjordanland will, den Gazastreifen zerstört und – illegal – die syrischen Golanhöhen annektiert … nimmt sich einfach, was es will, und vermeidet die palästinensischen Bevölkerungskonzentrationen, so dass es sie nicht eingliedert. Sie wollen die Palästinenser nicht wegen des so genannten demokratischen jüdischen Staates, dem Vorwand eines demokratischen jüdischen Staates, in dem der Staat der souveräne Staat des jüdischen Volkes ist. Es ist also ‘mein’ Staat, aber nicht der Staat irgendeines palästinensischen Dorfbewohners.”

Um diesen Schein aufrechtzuerhalten, fügte Chomsky hinzu, muss man eine große jüdische Mehrheit behalten, dann kann man irgendwie so tun, als sei es nicht repressiv. “Aber die Politik zielt auf ein Groß-Israel ab, in dem es kein ‘demographisches Problem’ gibt. Die Hauptansammlungen von Palästinensern werden in anderen Gebieten ausgeschlossen; sie werden im Grunde vertrieben.”

Chomsky über BDS und internationale Solidarität

Wir fragten Prof. Chomsky auch nach der wachsenden Solidarität mit den Palästinensern auf der internationalen Bühne und in den sozialen Medien sowie nach der Unterstützung des palästinensischen Kampfes durch viele bekannte Persönlichkeiten und Prominente.

“Ich glaube nicht, dass Mainstream-Prominente so viel bedeuten. Es kommt darauf an, was in der breiten Bevölkerung der Vereinigten Staaten geschieht. In Israel ist die Bevölkerung leider auf dem Weg nach rechts. Es ist eines der wenigen Länder, die ich kenne, vielleicht das einzige, in dem die jüngeren Menschen reaktionärer sind als die älteren. Die Vereinigten Staaten entwickeln sich in die entgegengesetzte Richtung. Die jungen Leute stehen Israel kritischer gegenüber und unterstützen mehr und mehr die Rechte der Palästinenser.”

Bei der Diskussion über die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) erkannte Chomsky die bedeutende Rolle an, die die globale Basisbewegung spielt, obwohl er feststellte, dass sie “eine gemischte Bilanz” hat. Die Bewegung sollte “flexibler [und] nachdenklicher” werden, was die Auswirkungen von Aktionen angeht. “Die Grundlagen sind vorhanden”, schloss er. “Es ist notwendig, sorgfältig darüber nachzudenken, wie es weitergehen soll”. Übersetzt mit Deepl.com

