Chris Hedges: Wie die Kriegsmaschine die Demokratische Partei übernommen hat

Chris Hedges: How The War Machine Took Over The Democratic Party

Chris Hedges: Es gab einmal einen Flügel der Demokratischen Partei, der sich der Kriegsindustrie entgegenstellte. J. William Fulbright, George McGovern, Gene McCarthy, Mike Gravel, William Proxmire, und natürlich Dennis Kucinich. Aber das ist weitgehend Jahrzehnte her. Die neuen Demokraten, insbesondere unter der Präsidentschaft von Bill Clinton, wurden zu Handlangern nicht nur der amerikanischen Unternehmen, sondern auch der Rüstungsindustrie. Kein Waffensystem ist zu kostspielig. Kein Krieg, egal wie katastrophal er ist, wird nicht finanziert . Der massive Militärhaushalt, 858 Milliarden Dollar an Militärausgaben für das Haushaltsjahr 2023, liegt 45 Milliarden Dollar über dem Haushaltsantrag der Regierung Biden und fast 80 Milliarden Dollar über dem Betrag, den der Kongress für das laufende Haushaltsjahr bewilligt hat. Und es werden immer mehr. Als 30 Mitglieder der progressiven Fraktion der Partei kürzlich Joe Biden zu Verhandlungen mit Wladimir Putin aufforderten, wurden sie von der Parteiführung und den kriegslüsternen Medien gezwungen, einen Rückzieher zu machen und ihr Schreiben zurückzuziehen.

Was ist mit der Demokratischen Partei geschehen? Warum ist es unmöglich geworden, Krieg und die massiven Rüstungsausgaben in Frage zu stellen? Warum ist eine solche Infragestellung politischer Selbstmord? Warum kann ein Demokrat nicht fragen, vor allem in einer Zeit wirtschaftlicher Not und enormer Defizite, wie viel wir für den Krieg in der Ukraine abzweigen werden, der bereits 60 Milliarden Dollar verschlungen hat? Der ehemalige Präsidentschaftskandidat und achtmalige Kongressabgeordnete Dennis Kucinich spricht im Chris Hedges Report über das letzte halbe Jahrhundert der Demokraten und darüber, wie die Kriegsmaschinerie die Partei erobert hat.

Chris Hedges: Inwieweit sind diese Konflikte, und dazu zähle ich auch die Ausweitung der NATO, von der Gier der Kriegsindustrie und der Waffenhersteller getrieben?

Dennis Kucinich: Als ich im Kongress saß, habe ich eine Gesetzgebung eingebracht, die es den Vereinigten Staaten verbietet, in einen von der NATO geführten Krieg einzutreten, weil ich der Meinung war, dass dies eine Untergrabung des Verfassungsgrundsatzes in Artikel 1, Abschnitt 8 ist, der besagt, dass der Kongress der Vereinigten Staaten die Befugnis hat, unser Land aus einem Zustand des Friedens in einen Krieg zu führen. So stand es in der Verfassung. Die NATO hat sich weiterentwickelt. Sie war zunächst eine Verteidigungsorganisation. Nach Clinton wurde sie dann zu einer offensiven Organisation. Und jetzt ist sie eine Art Marionette für westliche Mächte geworden, insbesondere für mein eigenes Land, die Vereinigten Staaten. Infolgedessen überschätzt die NATO ihr Gewicht und gibt Erklärungen ab, die lächerlich sind. Sehen Sie, ich werde hier eine Vorhersage machen, dass es als Ergebnis der Rolle der NATO und der EU, diesen Krieg in der Ukraine anzuheizen, in ein paar Jahren keine NATO und keine EU mehr geben wird.

Chris Hedges: Und warum?

Dennis Kucinich: Nun, zunächst einmal, schauen Sie sich an, was passiert ist. Ich denke, die Art und Weise, wie sich das in der Ukraine entwickelt hat, wir alle wissen aus dem Jahr 2014, wie die USA einen Staatsstreich inszeniert und die ukrainische Regierung gestürzt haben und eine Regierung eingesetzt haben, die den Interessen der USA diente, nämlich die Macht der russischsprachigen Wählerschaft in der Ostukraine zu brechen. Sie wollten mit allen Mitteln verhindern, dass diese die Politik in der Region beeinflusst, was ihnen auch gelang. Schätzungen zufolge wurden zwischen 2014 und 2021 14.000 russischsprachige Ukrainer getötet. Die meisten Amerikaner haben davon keine Ahnung.