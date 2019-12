Filmclips



Christoph Glanz: BDS ::: die palästinensische Menschenrechtsorganisation stellt sich vor



Von Arbeiterfotografie

https://youtu.be/IY9-D34DWXkIY9-D34DWXk Passend zum „International Day of Solidarity with the Palestinian People“ stellt der Oldenburger Pädagoge und Palästina-Experte am 22. November 2019 in Aachen in einem bravourösen und informativen Vortrag die Bedingungen, Grundlagen und Forderungen der BDS-Kampagne vor. Wie kam es zur Gründung dieser Kampagne? Sind die PalästinenserInnen BürgerInnen zweiter Klasse in der angeblich einzigen Demokratie im Nahen Osten? Trifft der von den Vereinten Nationen in den 1970er Jahren definierte Begriff der Apartheid auf die Verhältnisse im Staat Israel zu oder nicht? Bis hin zu der Frage, wie wirkungsvoll sich dieser zivile Boykott-Aufruf auswirkt – mit der Unterstützung von immerhin 40 (!) jüdischen Organisationen weltweit.

In einem folgenden zweiten Teil der Dokumentation ist die Wiedergabe der anschließenden Diskussion geplant.

Veranstalter war die Aachener Aktionsgemeinschaft „Frieden jetzt“.

Online-Flyer Nr. 727 vom 29. November 2019