CNN rekrutiert Washingtons schlimmsten Kriegshetzer, sobald er den Kongress verlässt

von Caitlin Johnstone

5. Januar 2023

CNN hat in seiner Eile, den ehemaligen Abgeordneten Adam Kinzinger für seine Expertenriege zu rekrutieren, die Lichtgeschwindigkeit überschritten, sobald er den Kongress verlassen hat.

Kinzinger, der vor der Neueinteilung seines Sitzes im Repräsentantenhaus ansehnliche Wahlkampfspenden von den Waffenherstellern Lockheed Martin, Boeing, Raytheon und Northrop Grumman erhielt, war wohl der ungeheuerlichste Kriegstreiber auf dem Capitol Hill.

Niemand im Kongress setzte sich so aggressiv für den Beginn des Dritten Weltkriegs ein wie Kinzinger im vergangenen Jahr. Er versuchte, einen Gesetzentwurf voranzubringen, der einen heißen Krieg gegen Russland zuließ, falls Moskau bestimmte rote Linien in der Ukraine überschreiten würde, konnte aber keine Mitunterzeichner finden, weil selbst seine Kollegen im Kongress ihn für zu verrückt hielten. Er war die lauteste Stimme in der US-Regierung, die in den ersten Wochen des Krieges öffentlich für eine Flugverbotszone über der Ukraine eintrat, eine Idee, die von den Massenmedien verrissen wurde, da sie zwangsläufig den Abschuss russischer Kampfflugzeuge durch das US-Militär zur Folge gehabt hätte und zu einem aggressiven Atomkrieg verleitet hätte.

Kinzinger war im Jahr 2022 ein so wahnsinniger, allmächtiger Irrer, dass er noch während seiner Amtszeit ein offizielles Mitglied der vom Imperium unterstützten Online-Trollfarm “NAFO” wurde, die von einem tatsächlichen Neonazi gegründet wurde, den Kinzinger sowohl vor als auch nach Bekanntwerden der Äußerungen des Gründers über seinen Hass auf Juden und seine Vorliebe für Hitler offen unterstützte. Noch als amtierender Kongressabgeordneter hat er Trolle mit Hashtags markiert, die sie aufforderten, die Social-Media-Kommentare von Kritikern der US-Außenpolitik zu überschwemmen, die sich seiner psychopathischen Kriegstreiberei widersetzten.

Vor dem Krieg in der Ukraine forderte Kinzinger die erneute Invasion Afghanistans unmittelbar nach dem Abzug der US-Truppen und wetterte über den öffentlichen Widerstand gegen einen “endlosen Krieg”. Davor bejubelte er Trumps Ermordung des iranischen Militärführers Qassem Soleimani, rief zur US-Intervention in Venezuela auf, verteidigte den von den USA unterstützten Krieg gegen den Jemen, forderte die Invasion in Syrien und drängte ganz allgemein bei jeder Gelegenheit auf mehr Krieg und Militarismus. Davor hat er als Mitglied der US-Luftwaffe dem Imperium geholfen, Iraker zu töten.

Kinzinger ist online ein so unausstehlicher Kriegstreiber, dass ich ihn selbst als “den schlimmsten Twitter-Account, den es je gegeben hat” bezeichnet habe, lange bevor sein CNN-Auftritt nur ein Augenzwinkern war.

Es ist also kein Wunder, dass ein kriegstreiberisches Propagandanetzwerk ihn sich sofort geschnappt hat, um sicherzustellen, dass seine Kriegstreiberei eine möglichst große Plattform erhält. Wie Dave DeCamp von Antiwar über die Einstellung von CNN witzelte: “All die Aufrufe zum Dritten Weltkrieg müssen ihm diesen Auftritt verschafft haben.”



Kinzingers Eingliederung in die Kriegspropaganda-Industrie war so vorhersehbar, dass Glenn Greenwald sie im vergangenen Oktober in eine Twitter-Umfrage aufnahm, in der er seine Zuhörer fragte, wohin sie erwarten, dass seine Karriere ihn nach seinem Ausscheiden aus dem Kongress führen wird, wobei CNN eine der Optionen war. Wie ein Twitter-Follower es ausdrückte, “dreht sich die Drehtür vom Kongressabgeordneten zum Medienkommentator zum Lobbyisten in Washington so schnell, dass sie sogar die Rotation der Erde im Verhältnis zur Sonne beeinflusst”.

Krieg ist der Klebstoff, der das US-Imperium zusammenhält, und um diesen Zweck zu erfüllen, bedarf es endloser Kriegspropaganda. Kriegspropagandisten sind von dem endlosen militärischen Massengemetzel, das sie ermöglichen, nicht mehr getrennt als die Leute, die tatsächlich den Abzug betätigen, und wir sehen das daran, wie Kinzinger nahtlos vom Abwurf von Bomben zur Verabschiedung von Gesetzen zum Bombenabwurf und zur Herstellung von Zustimmung zum Abwurf von Bomben übergehen konnte.

Wir leben in einem Imperium, das von Lügen und menschlichem Blut genährt und von mörderischen Kriegsschlampen wie Adam Kinzinger vorangetrieben wird.

CNN wird perfekt für ihn sein. Übersetzt mit Deepl.com

