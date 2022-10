Comment agit le poison de la propagande Evelyn Hecht-Galinski Traduction : Christiane Reynaud

Comment agit le poison de la propagande

Evelyn Hecht-Galinski

Commentaire du 18 octobre 2022

Texte original : http://sicht-vom-hochblauen.de/wie-das-gift-der-propaganda-wirkt-von-evelyn-hecht-galinski/

Traduction : Christiane Reynaud

Jamais je n’aurais pu imaginer ce qui nous arrive actuellement. Nous sommes poussés, en pleine conscience, vers un désastre par un tsunami de propagande obsédée de guerre. Les pays qui, pendant la Seconde guerre mondiale, nous ont « accompagnés » aux côtés des nazis, sont aujourd’hui membres de l’OTAN et essaient de nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale. Les Etats-Unis ont, une fois déjà, soutenu l’économie de l’Allemagne hitlérienne dans sa lutte contre la Russie. C’est seulement ainsi que la guerre d’extermination d’Hitler a été possible et c’effrayant de voir comment l’histoire se répète. Aujourd’hui, on s’allie aux fascistes de l’Ukraine et on les soutient dans le but de détruire la Russie. Cette nouvelle époque rouge-verte n’est qu’un terrible changement vers le réarmement et la dépendance servile envers les États-Unis pour servir leur exigence d’hégémonie en tant que puissance mondiale et dans le but de détruire la Russie.

Destructive à en couper le souffle

Quelques mois ont suffi à la coalition tricolore pour mettre l’Allemagne dans cet état catastrophique. La vitesse à laquelle surtout les intérêts allemands ont été trahis au profit des Etats-Unis et de l’Ukraine, est aussi époustouflante que destructrice. En effet, nous ne sommes pas habitués à ce que les promesses faites en Allemagne soient tenues, comme c’est le cas des 400.000 logements prévus, dans un pays où un logement abordable est devenu un rêve presque irréalisable. Ses dirigeants, loin de ses citoyens et de leurs besoins, préfèrent rêver d’une nouvelle ivresse de leadership, en dehors de la réalité de leur bureaucratie, d’un mauvais internet, d’une mauvaise infrastructure de transport et d’un chemin de fer en proie à des difficultés pour lesquelles, en fin de compte, seul le passager a à faire face. Des services hospitaliers sont fermés, des opérations sont repoussées, des malades doivent patienter comme victimes d’un système malsain qui préfère injecter des milliards dans l’Ukraine corrompue et dans la guerre. Avec la privatisation, le malheur a suivi son cours. Pénurie de médecins, surtout à la campagne, état d’urgence dans le domaine des soins médicaux tout comme des soins pour les personnes âgées dans une société vieillissante qui va s’accroître. Qui va encore payer les retraites sans l’immigration?

Toutefois, une immigration sélective comme la soutient le ministre du Travail Heil, cause des dégâts. Le « traitement spécial » des réfugiés ukrainiens est un scandale! En fin de compte, cela amène, comme après le 11 septembre, à une haine envers les musulmans et les personnes « qui ne nous ressemblent pas ». Le manque de personnel dans l’enseignement, l’artisanat et la restauration est la conséquence d’une politique totalement ratée menée depuis des années.

Ce que cette coalition tricolore se permet comme amateurisme rempli de haine et de fautes inégalables, est vraiment inouï. Elle suit de toutes ses forces « servilement » les ordres américains et se surpasse littéralement dans un enivrement de fayotage en courbant l’échine et en dilapidant, pour un État nazi corrompu, des milliards qui manquent à notre pays, à nous les citoyens et contribuables poussés dans l’appauvrissement.

Un bon voisinage avec la Russie

C’est précisément notre « dépendance » de la Russie, fournisseur fiable de l’énergie dont nous avons tant besoin, qui a garanti une grande partie de notre prospérité ! Les citoyens l’ont compris et souhaitent majoritairement un bon voisinage avec la Russie. Le prochain « candidat » pour le compte des États-Unis est la Chine que l’on menace également. Nous ne défendons plus « notre » liberté dans l’Hindou Kouch, mais dans l’Ukraine corrompue et aussi dans la Mer de Chine.

Ils mentent avec une hypocrisie que je n’ai constatée jusqu’à présent que lorsqu’il s’agissait de « l’État juif ». Comment expliquer autrement que la ministre des Affaires étrangères Baerbock, avec son incompétence arrogante et son manque total de « diplomatie », soit si « généreuse » en exigences de sanctions ?

Quand j’entends des politiciens allemands parler de « guerre d’extermination » à propos de la Russie, j’enrage encore plus. Qu’en est-il des innombrables guerres d’extermination réellement menées par les États-Unis ? Du largage des premières bombes atomiques de l’histoire mondiale? De la guerre en Iraq commencée sous les mensonges de la propagande? Ou de l’Afghanistan? Des assassinats par drones qui ont touché des civils ? Toutes étaient des guerres d’agression contraires au droit international, pour ne citer que quelques exemples dans la longue liste des crimes de guerre américains. Et tous les changements de régime par la violence ? L’Iran sera bientôt à nouveau « à l’ordre du jour » et notre ministre des Affaires étrangères est déjà dans les starting-blocks.

« Guerre d’extermination » contre l’économie et la prospérité de l’Allemagne

Les opérations criminelles sous instructions transatlantiques sont si transparentes ! Et la guerre économique actuelle contre la Russie est une « guerre d’extermination » contre l’économie et la prospérité de l’Allemagne, à nos dépens, nous les citoyens, pour le pays le plus corrompu d’Europe, l’Ukraine, qui ne défend pas ma liberté et n’a pas non plus mon soutien.

Une ministre allemande des Affaires étrangères devrait justement avoir un certain niveau de connaissances historiques et ne pas oublier les guerres d’extermination allemandes contre l’ex-Union soviétique et encore moins les 27 millions de morts de la guerre dont l’Allemagne était responsable. Et la Russie était, malgré tout, prête à nous traiter en voisins et en partenaires.

La nouvelle dépendance voulue vis-à-vis des Etats-Unis, avec la livraison de son gaz de fracturation polluant et trop cher, ne sert qu’à assainir à nos frais ce pays en faillite. La croissance de notre prospérité, alors que leur pays s’est sensiblement appauvri, a dérangé les États-Unis. Ils s’efforcent, depuis longtemps déjà, d’empêcher une bonne coopération entre la Russie et l’Allemagne.

Les États-Unis voulaient cette guerre contre la Russie

Avec ces partenaires de la coalition tricolore, sans force d’âme ni caractère, ce projet était facile à réaliser. A cela s’ajoute un manque de scrupules glacial, avec lequel les intérêts économiques des Etats-Unis passent avant le bien-être de la population allemande. Les Etats-Unis voulaient cette guerre contre la Russie. L’Ukraine nazie, avec son « clown de variétés» Zelensky en tant qu’acteur de propagande, connecté par vidéo-conférence en toute occasion et en tout lieu, est aussi insupportable que dégoûtante. Zelensky n’est qu’un RIEN utile dans la guerre de propagande.

Qu’est-il arrivé à l’Allemagne, à sa politique et à ses médias ? Un pays sur la voie vert-militaire, poussé par une haine pathologique envers la Russie, retournant vers une vision fasciste richement ornée de drapeaux ukrainiens jaunes et bleus, de plein gré et dévotement sous la férule des États-Unis.

Quiconque s’oppose à cette politique qui nous nuit, et ose manifester contre elle, est tout simplement diffamé en tant que « non-conformiste » ou d’extrême droite par nos medias de masse et médias d’État mis au pas (le « droit public » et le soi-disant « quatrième pouvoir » n’existent plus car ils ne remplissent plus depuis longtemps leur mission d’informer de manière indépendante) : il n’est pas permis d’avoir une opinion différente de celle propagée par la radio d’État. La liberté et la diversité d’opinion n’existent plus.

Nous sommes le peuple ! Nous sommes souverains !

Nous ne devons pas nous laisser enfermer dans le camp des « extrémistes », mais rester debout et protester, la tête haute et bien fort, contre cette politique destructive envers les citoyens que nous sommes. Nous sommes le peuple ! Nous sommes souverains ! Et nous devons le rappeler à la coalition et à ces courtisans de l’UE sur la mauvaise voie.

Nous n’avons rien de commun avec une Madame v. d. Leyen, qui n’a pas honte de se présenter en tant que propagandiste, vêtue d’un vilain bleu et jaune, comme haut-parleur des ukrofascistes, et avec le haut représentant Borell dont la surestimation bête et éhontée de soi et le racisme ouvert n’ont guère d’égaux. Tout cela au détriment de l’Allemagne – et cela vaut la peine de manifester. La France nous montre l’exemple, où les gens descendent dans la rue à Paris. Il ne nous reste plus qu’à espérer que l’étincelle se propage ! Dimanche, Annie Ernaux a également participé à Paris à une manifestation avec plusieurs milliers de personnes pour la justice sociale.

Nos armes ne sauvent pas des vies, elles tuent et elles tuent délibérément. Quelle est la différence entre les drones iraniens et les drones américains ? Pourquoi l’UE peut-elle livrer des armes à tout va à l’Ukraine et prochainement former des milliers d’Ukrainiens, rien que 5000 pour combattre la Russie ? Cela ne fait-il pas de nous des belligérants et ne nous conduit-il pas petit à petit vers la troisième guerre mondiale ?

Que valent les « valeurs » occidentales ? Rien du tout !

C’est terrible d’être témoin d’une telle hypocrisie partiale. Au lieu de réclamer toujours « plus d’armes, d’armes, d’armes » et de milliards pour l’Ukraine, la ministre Baerbock, la coalition et l’UE qui constamment radotent sur les « valeurs », devraient exiger avec fermeté la libération urgente de Julian Assange de sa détention sous torture, ou aussi des sanctions contre Israël à cause de ses agissements en Palestine illégalement occupée. On voit par-là ce que valent les « valeurs » occidentales – vraiment rien du tout !

Je suis entièrement d’accord avec Sahra Wagenknecht : nous allons sciemment à la catastrophe. Parce que les États-Unis et la Grande-Bretagne sont des obstacles à la paix et que la coalition suit servilement ces enjôleurs.

La bonne nouvelle a été l’attribution du prix Nobel de littérature à Annie Arnoux, courageuse et admirable, « endurcie » par son soutien à une Palestine libre et à la campagne non-violente BDS. Et cela fait du bien de savoir que les chasseurs d’antisémites effarouchés ont sonné l’hallali sans succès. À ce sujet, je pense à Günter Grass, car, depuis sa mort, il nous manque un lauréat du prix de littérature de cette envergure.

Et maintenant, gardons-nous du poison de la propagande !

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...