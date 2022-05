“Gemeinsame” Werte mit Zionisten, was für eine Illusion….

Bild: Orthodoxe Christen in der Grabeskirche in Jerusalem, 23. April 2022 [Mostafa Alkharouf/Anadolu Agency]



Convivencia: Einsatz für Frieden und Koexistenz für alle in Israel/Palästina

Von Faisal Bodi

20. Mai 2022

Einer der vielen Mythen, die die westliche Unterstützung für Israels Kolonisierung Palästinas untermauern, ist, dass die Juden in einem ständigen Zustand der Feindschaft mit den Muslimen der Region leben. Trotz aller Beweise, die auf das Gegenteil hindeuten, haben zionistische Propagandisten und Apologeten der Welt erfolgreich die Täuschung verkauft, sie seien die unschuldigen Opfer muslimischer Gewalt/Terrorismus.

Die jüngsten Ereignisse haben diese Darstellung jedoch widerlegt. Im April wurden palästinensische Christen dabei gefilmt, wie sie von der israelischen Polizei schikaniert, an der Fortsetzung einer religiösen Prozession gehindert und geschlagen wurden, als sie versuchten, das Osterfest in der Jerusalemer Altstadt zu begehen. Nur wenige Wochen später hielten Kameras sowohl den Moment fest, als die christliche palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh von einem israelischen Soldaten erschossen wurde, als auch die anschließenden Angriffe der Polizei auf Trauernde, die an ihrer Beerdigung teilnahmen.

Palästinenser beider religiöser Überzeugungen haben gemeinsam das mit der Besatzung verbundene Leid ertragen. Die Einheit, die historisch gesehen ihre gegenseitigen Beziehungen kennzeichnet, galt – mit Ausnahme der Kreuzzüge – auch für die Juden des Landes, bevor die Zionisten begannen, das Judentum zur Legitimierung ihrer Übernahme und Besetzung des Landes zu benutzen.

Es ist die Sehnsucht nach einer Rückkehr zu dieser friedlichen Koexistenz, die die jüngste öffentliche Friedensinitiative für Palästina/Israel inspiriert hat. Sie heißt “Convivencia” und ist nach der Periode der spanischen Geschichte von der Eroberung Südspaniens durch die Muslime im achten Jahrhundert bis zu ihrer Vertreibung zusammen mit den Juden ab 1492 benannt. Convivencia wurde erstmals vom spanischen Philologen Americo Castro vorgeschlagen und beschreibt ein Goldenes Zeitalter, in dem die drei Religionen friedlich nebeneinander lebten und ein Klima intellektuellen und künstlerischen Schaffens schufen, das in der Welt seinesgleichen sucht. Nach der christlichen Rückeroberung flohen viele Juden in das Osmanische Reich, das bis ins 20. Jahrhundert ein sicherer Ort war, an dem Menschen aller abrahamitischen Religionen in relativer Harmonie leben und sich entfalten konnten. Im osmanischen Palästina teilten sie eine gemeinsame arabische Kultur und lebten in denselben Vierteln, bis der politische Zionismus aus Europa kam.

Convivencia ist die Idee eines Bündnisses von Akademikern, religiösen Führern, Aktivisten und zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich davon inspirieren ließen, wie der öffentliche Druck gegen eine weitere Apartheid ausgeübt wurde. Bei der Vorstellung der Initiative am 8. Mai in London zogen Vertreter der Convivencia-Allianz Parallelen zu Südafrika, wo die Macht des Volkes, nicht die der Politiker, ein ähnliches System der Rassenvorherrschaft teilweise zu Fall gebracht hat. Jeff Halper vom israelischen Komitee gegen die Zerstörung von Häusern erinnerte per Videoschaltung daran, dass der Afrikanische Nationalkongress sich bewusst war, dass er weder die Mehrheit der weißen Südafrikaner noch die Regierungen der Welt für sich gewinnen konnte, “also wandten sie sich an ihren einzigen Verbündeten, nämlich die Menschen in der Welt”. Die Apartheid in Südafrika führte jedoch nicht zu einer gerechten Gesellschaft oder zu einer gemeinsamen politischen und wirtschaftlichen Gemeinschaft von Weißen und Schwarzen, sondern bewahrte Klassenprivilegien und Ungleichheit. Im Gegensatz dazu zielt Convivencia auf eine Dekolonisierung Palästinas ab, die eine Umverteilungsgerechtigkeit beinhaltet.

Convivencia stützt sich auf gemeinsame Werte und das Bekenntnis zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. Die Gewährleistung von Menschenrechten und Gerechtigkeit ist die Pflicht aller Regierungen, aber ihre Rechenschaftspflicht hängt vom kollektiven Handeln der Bürger ab. 1970 wurde das Verbrechen der Apartheid – die legalisierte Form des Rassismus – von der UNO definiert und für illegal erklärt, da es mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der UNO unvereinbar ist. In den letzten Jahren ist eine wachsende Zahl internationaler Menschenrechtsorganisationen zu dem Schluss gekommen, dass Israels politisches System der UN-Definition von Apartheid entspricht.

Convivencia ist zum Teil auch eine Antwort auf die von Israel und den USA vorangetriebene Normalisierungsagenda – verkörpert durch das Abraham-Abkommen von 2020 und die von Zionisten geführte interreligiöse Arbeit -, die darauf abzielt, die Palästinenser vom Rest der arabischen Welt zu trennen. Diese “Koexistenz” ist unehrlich und untergräbt die Grundwerte der drei abrahamitischen Religionen. Die von westlichen Regierungen geförderten israelisch-palästinensischen Normalisierungsprojekte legitimieren die Apartheid, indem sie darauf abzielen, die Situation in Palästina einzufrieren, die Rechte der Palästinenser zu verleugnen und zuzulassen, dass immer mehr Gebiete Palästinas aktiv illegal beschlagnahmt und von Siedlern kolonisiert werden. All diese Praktiken sind mit Rassismus verbunden und müssen durch eine echte antirassistische Agenda bekämpft werden, nämlich durch eine gerechte Koexistenz auf der Grundlage der Dekolonisierung.

Convivencia lehnt die Zweistaatenlösung ab, weil sie die Errungenschaften des Siedlerkolonialismus zementiert. Sie folgt dem ursprünglichen Programm der Palästinensischen Befreiungsorganisation zum Aufbau einer gemeinsamen politischen Gemeinschaft – einer Ein-Staaten-Lösung – durch einen Prozess der Entkolonialisierung, der mit Palästina beginnt. Dies erfordert ein Ende von Zionismus, Apartheid und Besatzung und den Aufbau einer gerechten und demokratischen Zivilgesellschaft in ganz Palästina. Dieser Ansatz spaltet die Menschen nicht, sondern vereint sie bei der Suche nach einem gerechten Frieden auf der Grundlage der Gleichheit aller Menschen in Palästina/Israel. Die Initiative hofft, auf das Konzept der Gerechtigkeit zurückgreifen zu können, das für alle drei monotheistischen Religionen von zentraler Bedeutung ist, um ein politisches System zu schaffen, das Gleichheit, Gerechtigkeit und universelle Menschenrechte miteinander verbindet, um Frieden, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu gewährleisten.

Zu den Unterstützern der Initiative gehören Prominente und Politiker wie der Schauspieler Alexei Sayle und der Filmregisseur Ken Loach. Auch Yusuf Islam, der frühere Sänger Cat Stevens, unterstützt die Initiative, ebenso wie der bekannte arabische Schriftsteller und Kulturkommentator Ahdaf Soueif, der Autor Tariq Ali und die ehemalige britische Ministerin für internationale Entwicklung Clare Short. Übersetzt mit Deepl.com

