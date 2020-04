Covid-19: Eine erste Bilanz über das Wirken eines gefährlichen Virus Von Klaus-Dieter Kolenda NRhZ

Eine Stimme aus der Sicht eines Mediziners

Covid-19: Eine erste Bilanz über das Wirken eines gefährlichen Virus

Von Klaus-Dieter Kolenda

Die Covid-19-Pandemie beherrscht seit Monaten die Diskussion in unserem Land und geht mit erheblichen und sehr einschneidenden Maßnahmen einher, die von der Mehrheit unserer Bevölkerung derzeit als unumgänglich angesehen werden. Als ehemaliger und langjährig tätiger Internist und Rehabilitationsmediziner, der der älteren Generation und damit der wichtigsten Risikogruppe für Covid-19 angehört, verfolge ich die Berichterstattung über die Corona-Krise mit großer Anteilnahme und Betroffenheit. In den folgenden Ausführungen, die natürlich nur eine erste Bilanz sein können, möchte ich einige Lehren anführen, die ich aus der Beobachtung des bisherigen Verlaufs der Corona-Krise gezogen habe. Meine Stellungnahme stützt sich vor auch auf die detaillierte und kritische Analyse des Schweizer Mediziners und praktizierenden Herzchirurgen Paul Robert Vogt, der bis heute jahrzehntelange berufliche Verbindungen in die asiatischen Länder hat. Diese Analyse ist erstmals am 7.4.2020 in einer Schweizer Tageszeitung erschienen hat inzwischen dort national und auch international eine große Resonanz gefunden (1).

Was bedeutet Covid-19?

Covid-19 ist eine Abkürzung für Corona virus disease 2019. Es handelt sich um eine neue Atemwegserkrankung, die durch ein neu aufgetretenes Corona-Virus verursacht wird. Dieses Virus heißt SARS-CoV-2, wobei die Abkürzung SARS für Sudden Airways Respiratory Syndrom steht und auf Deutsch Schweres akutes Atemwegssyndrom bedeutet. Dieses neue Virus ist hoch ansteckend, die Ansteckung erfolgt mit exponentiellem Verlauf und hat inzwischen zu einer Pandemie geführt, das heißt, sie hat sich aufgrund der Globalisierung über die ganze Welt verbreitet.

Die dramatisch ansteigenden Zahlen von schwerkranken und intensivpflichtigen Patienten, zunächst in China, im Iran und Südkorea, dann in Italien, Spanien, Frankreich, Großbritannien und den USA, weisen darauf hin, dass dieses neue Corona-Virus häufiger schwere und schwerste Atemwegserkrankungen verursacht als die bekannten Grippeviren, gegen die man ja auch durch eine regelmäßige jährliche Impfung eine gewisse Immunität aufbauen kann. Dagegen besitzen die mit SARS-CoV-2 erstmals Infizierten keine schützende Immunität und eine wirksame Impfung gegen dieses Virus ist (noch) nicht in Sicht.

Doch die große Mehrheit, 85-90% der Infizierten, die über eine gesunde Immunabwehr verfügen, bemerken von der Virus-Infektion gar nichts oder nur geringe grippeartige Symptome. Dennoch können sie die Viren auf eine Vielzahl anderer Menschen übertragen.

Bei circa 10-15% der Infizierten, deren Abwehrsystem nicht (mehr) so stark ist, können die Corona-Viren aber bis in die tiefen Atemwege und die Lungen gelangen und dort eine schwere Lungenentzündung auslösen, die unter Umständen so schwer verlaufen kann, dass die Patienten auf der Intensivstation beatmet werden müssen und am Ende zu einem großen Prozentsatz trotzdem am Lungenversagen versterben. In den oben genannten Ländern sind bereits Tausende Patienten daran verstorben.

Für Deutschland werden mit dem Datum vom 23.4.2020 vom Robert-Koch-Institut (RKI) bislang 5.315 Todesfälle bei 150.729 positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen und 91.612 Genesenden im Zusammenhang mit Corona-Infektion gemeldet.

Risiko-Patienten und Risikogruppen

Den 10-15% der mit dem Corona-Virus Infizierten mit eingeschränkten Abwehrkräften, den so genannten Risiko-Patienten, gilt mit Recht unsere Solidarität. Für sie nimmt die gesamte Bevölkerung tiefgreifende Restriktionen und Einbußen auf sich, um sie vor einer Ansteckung zu schützen, denn für sie geht es nicht selten um „Leben oder Tod“. Die erlassenen Maßnahmen sollen die Ausbreitung der Infektion verlangsamen, damit möglichst wenige Risikopersonen zur gleichen Zeit erkranken und jedem Schwerer- oder Schwersterkrankten in den Krankenhäusern eine optimale medizinische Versorgung zuteilwerden kann, ohne dass die Kapazitäten unseres Gesundheitssystem überschritten werden, wie das in mehreren europäischen Ländern schon der Fall ist.

Zu den Risikopersonen gehören vor allem die Älteren und Hochbetagten, die über 70- oder 80-Jährigen, das heißt Menschen, die in vielen Fällen bereits an einer vorbestehenden chronischen Krankheit leiden, zum Beispiel an Diabetes, an einer Erkrankung des Herzens, des Kreislaufs oder der Atemwege oder an Krebs (2). Auch Patienten mit einem geschwächten Immunsystem, zum Beispiel aufgrund einer Erkrankung oder durch die Einnahme von Medikamenten wie Cortison, gehören dazu. Bei vielen von ihnen kann eine Infektion mit dem Corona-Virus zu einem schweren bis schwersten Verlauf von Covid-19 führen und sie können daran sterben.

Aber auch jüngere Patienten können von Covid-19 betroffen sein, insbesondere, wenn bei ihnen ebenfalls Gesundheitsstörungen bestehen, die mit einer Schwächung des Immunsystems einhergehen.

In einer ganz aktuellen Studie werteten chinesische Wissenschaftler den Krankheitsverlauf von 2143 Kindern im Alter von unter 1 bis über 16 Jahren mit vermuteter oder nachgewiesener Infektion mit dem Coronavirus aus (3). Die meisten der in der Studie analysierten Kinder wiesen nur milde oder moderate Symptome auf. Im Vergleich zu Erwachsenen, bei denen 18,5% der Fälle schwer beziehungsweise kritisch verliefen, war dies bei Kindern mit 5,9% deutlich seltener der Fall. Dennoch zeigt die Studie, dass das Gesundheitswesen auch auf schwere und kritische Fälle bei Kindern vorbereitet sein sollte.

Eine weitere besondere Risikogruppe sind Pflegekräfte und Ärzte auf Intensivstationen und in Einrichtungen, in denen Infizierte behandelt und betreut werden müssen, zum Beispiel auch in Pflegeheimen. So sollen in Italien und Spanien schon 10-15% der Pflegekräfte und Ärzte auf den Intensivstationen infiziert sein. Sie sind gesundheitlich gefährdet und fallen bei einer Infektion dann wenigstens zeitweise aus, bis sie sich erholt haben. Leider sind auch schon einige Personen aus dieser Risikogruppe an Covid-19 verstorben. Der wichtigste Grund für diese Infektionen ist, dass Schutzbekleidung und schützende Atemmasken in Europa fehlen beziehungsweise nicht in ausreichender Menge vorhanden sind.

Auch Raucher als Risikogruppe anerkennen

Auf eine weitere wichtige und im Durchschnitt eher jüngere Risikogruppe mit einem wahrscheinlich schwereren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 haben wir in einem Artikel in den Nachdenkseiten aufmerksam gemacht: die Gruppe der Raucherinnen und Raucher (4).

In der englischen Ausgabe des Chinese Medical Journal erschien Anfang März eine erste Arbeit zu diesem Thema (5). In dieser Studie wurde der klinische Verlauf bei 78 Patienten, die mit Covid-19 in ein Krankenhaus in Wuhan eingewiesen wurden, zwei Wochen lang beobachtet. Während dieser Beobachtungszeit hatte sich die Krankheit bei 11 Patienten verschlechtert, während sie sich bei 67 Patienten verbessert beziehungsweise stabilisiert hatte. In der Gruppe der Patienten mit einem verschlechterten Krankheitsverlauf war der prozentuale Anteil der Raucher neunmal so groß wie in der Gruppe derjenigen mit mildem Krankheitsverlauf. In dieser Untersuchung war das Rauchen neben dem Lebensalter der stärkste Risikofaktor für einen ungünstigen Krankheitsverlauf.

Eigentlich dürfte das Ergebnis dieser Studie niemanden überraschen. Eine durch Tabakrauch vorgeschädigte Lunge wird natürlich der Ausbreitung einer Virus-Infektion weniger Widerstand entgegensetzen können. So ist zum Beispiel schon lange bekannt, dass Zigarettenrauch die Aktivität der Flimmerhärchen in den Bronchien lähmt, so dass die Selbstreinigungsfunktion der Bronchien, die so genannte mukoziliare Clearance, gestört ist. Das dürfte sich nicht nur auf kleine und kleinste Schmutzpartikel oder Bakterien auswirken, sondern auch auf die in die Bronchien und die Lunge gelangten Viren wie zum Beispiel Sars-CoV-2.

Führende Wissenschaftler und Pneumologen in Deutschland und Österreich haben diese Untersuchung der Forscher aus Wuhan zur Kenntnis genommen und inzwischen in ihren Stellungnahmen berücksichtigt (6-8), aber in der Öffentlichkeit hört man von der Risikogruppe der Raucher leider nichts.

In unserem Artikel (4) haben wir den Vorschlag gemacht, dass die Gesetzlichen Krankenkassen im Vorgriff auf eine eventuelle positive Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in einigen Jahren in der derzeitigen Situation die Kosten für die ärztliche Raucherentwöhnung übernehmen sollten, um die Chancen auf Gesunderhaltung bei Raucherinnen und Rauchern auch hinsichtlich Covid-19 zu erhöhen.

Zahlen und Daten schwer verständlich und wenig aussagekräftig

Selten waren Zahlen, Daten und Statistiken so gefragt wie in der Corona-Krise. Politiker rechtfertigen damit die von ihnen getroffenen einschneidenden Maßnahmen, Wissenschaftler erhoffen sich von ihnen Erkenntnisse über die Ausbreitung des Virus und Normalbürger suchen eine Antwort auf die entscheidende Frage, wie gefährlich denn das Virus wirklich ist (9-12).

Ein wesentlicher Punkt ist dabei, dass das Virus sich überall exponentiell vermehrt. Der menschliche Verstand ist aber nicht dafür gemacht, exponentiell wachsende Prozesse in ihrem gesamten Ausmaß zu erfassen. Was uns tagtäglich begegnet, verändert sich entweder linear – wie Aktenberge, wachsende Bäume oder volllaufende Badewannen – oder nur sehr, sehr langsam exponentiell wie unsere Ersparnisse auf der Bank durch die Zinserträge.

Die Folge ist: Wir haben kein Gefühl für exponentielle Zuwächse und unterschätzen diese deshalb massiv. Bei der Corona-Pandemie ist die Wirkung jedoch verheerend. Denn die Gefahr zeigt sich erst dann in ihrer vollen Größe, wenn es eigentlich schon zu spät ist und sich das Virus schon weit verbreitet hat.

In der Corona-Pandemie ist das exponentielle Wachstum vielleicht die entscheidende Größe. Der so genannte Reproduktionswert R, das heißt die Ansteckungsrate des neuen Corona-Virus, gibt die Reproduktion der Virusträger an. Er wird bei SARS-CoV-2 auf einen Wert zwischen 2 und 3 geschätzt, wenn keine Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus erfolgen. Man spricht dann von R0. Ein R0-Wert von 2 bedeutet zum Beispiel, dass im Durchschnitt ein Infizierter zwei weitere Menschen ansteckt.

Es mag ernüchternd klingen, aber die meisten der kursierenden Zahlen und Daten lassen keine sehr verlässliche Einschätzung zu.

Die sogenannte Zahl der Infizierten verlangt zum einen nach einer Präzisierung: Geht es nun darum, wie viele sich an einem Tag neuinfiziert haben, wie viele aktuell infiziert sind oder geht es um die Gesamtzahl aller Infizierten seit Ausbruch der Pandemie, zu der auch die verstorbenen oder wieder genesenen Menschen gerechnet werden müssen? Das Letztere, das heißt die Gesamtzahl aller bisher positiv getesteten Infizierten, ist in den täglichen Verlautbarungen im Fernsehen wohl gemeint. Neuerdings wird auch die Zahl der Genesenden genannt. Vielleicht will man damit die Menschen beruhigen.

Zum anderen hält der Begriff – ganz egal, was nun genau gemeint ist –nicht, was er verspricht. Wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich das Coronavirus in sich tragen oder getragen haben, weiß keiner genau.

Bekannt ist lediglich, bei wie vielen Menschen ein entsprechender Test positiv ausgefallen ist. Und diese Zahl hängt in nicht unerheblichem Maße davon ab, wie oft und unter welchen Voraussetzungen getestet worden ist.

Müssen wir uns also damit abfinden, bei der Gesamtzahl der Infizierten im Dunkeln zu tappen? Nicht unbedingt. Es gibt eine Chance, der sogenannten Dunkelziffer auf die Spur zu kommen. Dazu bräuchte es eine vollständige Testung einer repräsentativen Stichprobe aus der Bevölkerung.

Die Politik scheint das inzwischen verstanden zu haben. Warum nicht schon früher? In München begann die bislang größte Studie zur Corona-Verbreitung in Deutschland, bei der Menschen aus 3.000 Haushalten auf Antikörper gegen SARS-CoV-2 getestet werden sollen. Die Ergebnisse könnten auch Rückschlüsse auf die Situation in anderen deutschen Großstädten zulassen. Eine erste repräsentative Studie wurde in dem Hotspot Heinsberg in Nordrhein-Westphalen durchgeführt, die Ergebnisse sind allerdings umstritten.

So könnte man der Dunkelziffer, die manche Experten für fünf-, andere für zehnmal so hoch wie die erfassten Werte einschätzen, auf die Spur kommen. Aber welche Folgen hätte eine hohe Anzahl an nicht-erfassten Fällen überhaupt? Wir würden dann die Gesamtzahl der Infizierten und nicht nur der positiv Getesteten kennen und dann abschätzen können, ob wir uns noch am Beginn der Infektionswelle befinden oder schon auf ihrem Höhepunkt beziehungsweise diesen schon überschritten haben.

Dazu ein Rechenbeispiel, das jeder nachvollziehen kann: Wenn zum Beispiel die Zahl der positiv Getesteten bei uns circa 150.000 beträgt und sich die Dunkelziffer als zehnmal so groß herausstellt, dann müssten wir derzeit mit circa 1,5 Million Infizierten rechnen. Wenn wir nun davon ausgehen, was häufig von Epidemiologen zu hören ist, dass sich mindestens 60% unserer Bevölkerung, das sind etwa 50 Millionen Menschen, mit dem Virus angesteckt haben müssen, um eine natürliche „Herdenimmunität“ zu erlangen, dann können wir die Frage leicht beantworten, ob wir die Infektionswelle schon hinter uns haben oder uns noch ganz am Anfang befinden.

Je mehr Infizierte es tatsächlich gibt, umso geringer ist die Letalität, das heißt die statistische Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben. Doch die Suche nach der wirklichen Zahl der Infizierten ist nicht das einzige Hindernis bei der Bestimmung der Letalität.

Auch die Anzahl der Corona-Toten, die auf den ersten Blick exakt bestimmbar scheint, ist alles andere als verlässlich. Auf der einen Seite dürfte es auch hier eine Dunkelziffer geben, auf der anderen Seite ist nicht immer klar, ob die Erkrankung an dem Virus tatsächlich auch zum Tod geführt hat. Stirbt jemand „am“ oder „mit“ dem Virus?

Mittlerweile wird die statistische Todes-Rate in Deutschland mit 1,9 Prozent angegeben. Der im Vergleich zu früheren Zahlen jetzt erfolgte Anstieg kam nicht unerwartet. Das liegt vor allem daran, dass es vom Ausbruch bis zum Tod an der Corona-Infektion im Durchschnitt mehrere Wochen dauert. Die Zahl der bis heute registrierten Opfer müsste man also eigentlich mit der Zahl der registrierten Infizierten von vor zwei oder drei Wochen ins Verhältnis setzen. Andersherum werden wir erst in einigen Wochen wissen, wie viele von den bis heute als infiziert Gemeldeten tatsächlich nicht überlebt haben werden.

Daneben hält das RKI die Todeszahlen in Deutschland für unterschätzt. Nicht jeder Gestorbene sei vorher getestet worden und nicht alle Toten würden obduziert werden und im Obduktionsmaterial sei das Virus nicht immer nachweisbar.

Und so dürfte es noch ein ziemlich steiniger Weg sein, bis eines Tages wirklich aussagekräftige Zahlen vorliegen. Aktuell wird der oben erläuterte Reproduktionswert R in Deutschland auf 0,9, das heißt unter 1, eingeschätzt. Das bedeutet, dass ein Infizierter weniger als eine Person ansteckt und damit die Zahl der Infizierten nicht mehr zu, sondern langsam abnehmen müsste. Die nächsten Wochen werden zeigen, wie belastbar diese Zahlen wirklich sind.

Bis dahin ist Vorsicht nicht der schlechteste Ratgeber, denn eines lässt sich anhand der bislang gesammelten Daten mit großer Sicherheit sagen: Die Pandemie ist für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen sehr gefährlich. Und nicht nur für die, wie oben ausgeführt.



Keine gewöhnliche Grippe, sondern eine gefährliche Viruspandemie

Dass die Pandemie das Potenzial besitzt, eine Katastrophe auszulösen, zeigt ein Blick nach Italien, Spanien, Frankreich oder New York. Aber wie bedrohlich ist die Situation gerade bei uns in Deutschland?

Wenn ich mir die jetzige extrem schwierige Situation in vielen Krankenhäusern und Alten-Pflegeeinrichtungen in unseren europäischen Nachbarländern, den USA und teilweise auch schon bei uns vor Augen führe, kann ich Behauptungen, bei der augenblicklichen Pandemie handele es sich nur um die Auswirkungen einer „gewöhnlichen Grippe“, nicht nachvollziehen und halte diese für unverantwortlich.

Der Schweizer Mediziner Paul Robert Vogt sagt dazu in seiner oben zitierten Veröffentlichung mit dem Blick auf die Schweiz, die nach den USA pro Kopf der Bevölkerung die höchste Zahl der Infizierten aufweist (1):