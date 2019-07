Danny Danon: Israels schamloser PR-Mann Von Ghada Karmi Middleeasteye

Danny Danon: Israel’s shameless PR man At some point in his career, Danny Danon must have discovered that to defend the state of Israel, he would have to upend truth; call black, white; and when that failed, resort to outright falsehoods. His first speech to the Security Council as Israel’s UN ambassador in October 2015 is a case in point.

Dank an Ghada Karmi

Danny Danon: Israels schamloser PR-Mann. –

Von Ghada Karmi

– Irgendwann in seiner Karriere muss Danny Danon entdeckt haben, dass er, um den Staat Israel zu verteidigen, die Wahrheit auf den Kopf stellen müsste; Schwarz, Weiß nennen; und wenn das fehlschlug, auf völlige Unwahrheiten zurückgreifen.

Seine erste Rede vor dem Sicherheitsrat als UN-Botschafter Israels im Oktober 2015 ist ein Beispiel dafür. „Die UNO muss ihre übliche Praxis beenden, beide Seiten aufzurufen, Zurückhaltung zu üben und klar zu sagen: Es gibt eine Seite, die eine Welle des Terrors auslöst“, erklärte er. Ohne Erröten bat er den Rat, die Entschuldigungen für die Täter des Terrorismus, die Palästinenser, einzustellen und sie zur Rechenschaft zu ziehen.

Das hätten die Worte eines Palästinensers sein sollen, der wütend auf den voreingenommenen internationalen Diskurs über den israelisch-palästinensischen Konflikt ist, der die Wahrheit über die einseitige Brutalität Israels ständig mit dem Gerede von „Gleichberechtigung“ verdeckt. Dass es ein israelischer Zionist war, der sie stattdessen sagte, zeigt, wie weit die Umkehrung der Wahrheit in Israel gegangen ist.

Die gleiche Danon-Frechheit wurde erneut in einem Artikel der New York Times gezeigt, der am Vorabend des Wirtschaftsworkshops „Peace to Prosperity“ letzte Woche in Bahrain veröffentlicht wurde. Der Workshop wurde als erster Teil von US-Präsident Donald Trumps „Deal of the century“ bezeichnet und sollte der wirtschaftliche Teil von Trumps dauerhafter Lösung des israelisch-palästinensischen Konflikts sein. Die Grundprämisse ist einfach: Palästinenser können bestochen werden, indem sie ihre Rechte aufgeben und die israelische Herrschaft akzeptieren.

Danons Hauptpunkt ist, dass die Palästinenser wissen sollten, wann sie geschlagen werden, und den Kampf für ihre Rechte aufgeben sollten. Zweifellos ermutigt durch das Spektakel einer Pro-Israel-US-Konferenz, die von Arabern veranstaltet wird, deren Geldbörsen anschließend durchsucht werden, um das Geschäft zu finanzieren, war Danons Haltung zu diesem „neuen Ansatz“ eine Reihe von herablassenden Beleidigungen.

Der einzige bemerkenswerte Aspekt seines Stückes – angefangen bei seinem Titel: „Was ist falsch an der palästinensischen Kapitulation?“ – ist, dass die Times diese wilden Behauptungen und Desinformationen würdigte, indem sie ihnen eine Plattform bot. Danons Hauptpunkt ist, dass die Palästinenser wissen sollten, wann sie geschlagen sind, und den Kampf für ihre Rechte aufgeben sollten – nicht, dass sie welche hätten, so die Litanei der zionistischen Anschuldigungen, die er ausführt. Er beschuldigt die palästinensische Führung, dass sie verhindert, dass sie von Trumps „neuem Ansatz“ profitiert. Die Palästinensische Autonomiebehörde sei völlig korrupt, argumentiert er, und obwohl sie von der internationalen Gemeinschaft mit Milliarden von Hilfe „überhäuft“ werde, gebe es nichts zu zeigen.



Aufruf zur palästinensischen Kapitulation – Die Hamas ist eine terroristische Gruppe, argumentiert Danon, ihre Taktiken stammen von al-Qaida und der Hisbollah. Die Palästinenser haben mehrere Friedensoffensiven abgelehnt und stattdessen den Hass gegen Israel geschürt. Sie haben „Kriege“ gegen Israel geführt und sind Träger des Terrors. Es ist das UNRWA – die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, die die USA zu schließen versuchen -, die für die Aufnahme von Flüchtlingen in Lager verantwortlich ist.

Aber Kapitulation ist nichts, wofür man sich schämen müsste, Danon tröstet die Palästinenser. Er erinnert sie an die Güte der USA gegenüber Deutschland und Japan nach ihrer Kapitulation im Zweiten Weltkrieg – ein historisch unleserlicher Vergleich, wenn es jemals einen gab – oder an die Kapitulation Ägyptens nach seiner Niederlage in den Kriegen gegen Israel. Danon stiehlt Yasser Arafats Linie in seiner historischen Rede vor der UN-Generalversammlung 1974 und fordert die Palästinenser auf, das Schwert niederzulegen und den Olivenzweig zu übernehmen.



Danon gehört zu einer Gruppe geschickter israelischer Agenten, deren Hauptaufgabe es ist, das angeschlagene Image Israels durch geschickte PR zu polieren. Seine bisherigen Positionen zu den Palästinensern sind kompromisslos. In einem Artikel der New York Times von 2011 schlug er vor, die Siedlungen im Westjordanland an Israel anzuschließen und die israelische Souveränität auf den größten Teil des Westjordanlandes zu übertragen. Im israelischen Angriff auf Gaza 2014 sprach er sich für eine Abschaltung aller Gas- und Stromversorgungen aus, um die Hamas zu einem Waffenstillstand zu zwingen. Er glaubt nicht an eine Zwei-Staaten-Lösung und hat erklärt, dass derjenige, der den Frieden mit den Palästinensern unterstützt, keinen Platz in der Likud-Partei hat, zu der er gehört. Er nahm auch an einem rassistischen Protest gegen afrikanische Migranten im Jahr 2012 teil.



Platz am dem höchsten Tisch – Dass ein solcher Mann Trump’s anti-palästinensischen Deal unterstützen sollte, ist kein Geheimnis. Was wirklich unverständlich ist, ist der Nachsicht, die er und sein Volk in den Korridoren der Macht genießen. Während seiner Amtszeit bei den Vereinten Nationen organisierte Danon 2016 die erste UN-Veranstaltung gegen Boycott, Desinvestitionen und Sanktionen, bei der er angebliche anti-israelische Aktivitäten im globalen Gremium aufrief. Etwa zur gleichen Zeit wurde er zum Vorsitzenden des UN-Rechtsausschusses gewählt, eine Premiere für Israel. Dieser Ausschuss befasst sich mit den Aktivitäten der Vereinten Nationen im Bereich des Völkerrechts und dem Status von Zusatzprotokollen der Genfer Konventionen.

Es ist eine große Ironie, dass Israel, ein Serienverstoßer gegen das Völkerrecht und die Genfer Konventionen, eine solche Position hätte erhalten sollen. „Israel ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich des Völkerrechts und der Terrorismusbekämpfung“, sagte Danon damals und fügte hinzu, dass es sein „Wissen mit den Ländern der Welt“ teilen würde. Als Vertreter Israels wird Danon respektiert und in den höchsten Kreisen willkommen geheißen. Warum Israel, ein Apartheidstaat, der täglich Verbrechen gegen das palästinensische Volk völlig ungestraft begeht, von jedermann respektiert werden sollte, ist die eigentliche Frage. Kann wirklich alles von der Unterstützung der USA für den jüdischen Staat abhängen? Übersetzt mit DeepL.com

