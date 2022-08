https://www.strategic-culture.org/news/2022/08/21/fly-like-an-eagle-darya-dugina/

Darya Dugina wird wie ein Adler in einen anderen Himmel fliegen.

Von Pepe Escobar

21. August 2022

Darya Dugina, 30, Tochter von Alexander Dugin, eine kluge, starke, überschwängliche, unternehmungslustige junge Frau, die ich in Moskau kennengelernt habe und die ich als Freundin schätzen durfte, wurde brutal ermordet.

Als junge Journalistin und Analytikerin war abzusehen, dass sie sich einen glänzenden Weg zu breiter Anerkennung und Respekt bahnen würde (hier ist ihr Beitrag über Feminismus).

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der FSB direkt an der Zerschlagung von Attentatsversuchen gegen russische Journalisten beteiligt war, die vom SBU organisiert wurden, wie im Fall von Olga Skabaeyeva und Wladimir Solowjew. Es ist unfassbar, dass Dugin und seine Familie nicht vom russischen Geheimdienst/Sicherheitsapparat geschützt wurden.

Die wichtigsten Fakten der Tragödie sind bereits bekannt. Ein Land Cruiser Prado Geländewagen, der Dugin gehörte und in dem Darya am Steuer saß, explodierte auf einer Landstraße in der Nähe des Dorfes Bolchie Vyazemy, etwas mehr als 20 km von Moskau entfernt.

Die beiden waren auf dem Weg von einem Familienfest, auf dem Dugin einen Vortrag gehalten hatte. In letzter Minute nahm Darya den Geländewagen und Dugin folgte ihr in einem anderen Auto. Augenzeugen zufolge gab es eine Explosion unter dem Geländewagen, der sofort in Flammen aufging und gegen ein Gebäude am Straßenrand prallte. Darjas Leiche war bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

Das russische Untersuchungskomitee stellte bald fest, dass der Sprengsatz – etwa 400 g TNT, unverpackt – unter dem Boden des Geländewagens auf der Fahrerseite platziert worden war.

Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um einen vorsätzlichen Autobombenanschlag handelte.

Es ist noch nicht bekannt, ob die Bombe mit einem Zeitzünder versehen war oder ob ein Unbekannter in der Nähe den Knopf gedrückt hat.

Was bereits bekannt ist, ist, dass Alexander Dugin ein Ziel auf der Myrotvorets-Liste war. Myrotvorets steht für ein Zentrum zur Erforschung von Anzeichen für Verbrechen gegen die nationale Sicherheit der Ukraine. Es arbeitet Seite an Seite mit der NATO und sammelt Informationen über “pro-russische Terroristen und Separatisten”.

Denis Puschilin, der Chef der DVR, ließ keine Zeit verstreichen, um “die Terroristen des ukrainischen Regimes” für die Ermordung von Darya zu beschuldigen. Die unschätzbare Maria Sacharowa war da schon diplomatischer: Sie sagte, wenn die ukrainische Führung bestätigt werde, sei das eine Politik des Staatsterrorismus, die von Kiew betrieben werde.

Ein existenzieller Krieg

In mehreren Aufsätzen – von denen dieser wohl der wichtigste ist – hatte Dugin ausführlich dargelegt, wie viel auf dem Spiel steht. Dies ist ein Krieg der Ideen. Und ein existenzieller Krieg: Russland gegen den kollektiven Westen, angeführt von den Vereinigten Staaten.

Der SBU, die NATO oder höchstwahrscheinlich die Kombo – wenn man bedenkt, dass der SBU von der CIA und dem MI6 befehligt wird – haben sich nicht für einen Angriff auf Putin, Lawrow, Patruschew oder Schoigu entschieden. Sie hatten es auf einen Philosophen abgesehen und ermordeten schließlich seine Tochter, was die Sache noch schmerzhafter macht. Sie griffen einen Intellektuellen an, der Ideen formuliert. Das beweist einmal mehr, dass die westliche Cancel-Kultur nahtlos in die Cancel-Person übergeht.

Es ist schön und gut, dass das russische Verteidigungsministerium demnächst mit der Produktion des Hyperschallflugzeugs Mr. Zircon beginnen wird, während es weiterhin jede Menge Mr. Khinzal produziert. Oder dass drei Mig-31-Überschallabfangjäger nach Kaliningrad verlegt wurden, die mit Khinzals ausgerüstet sind und rund um die Uhr im Kampfeinsatz sind.

Das Problem ist, dass sich die Regeln geändert haben – und die SBU/NATO-Kombination, die mit einem unbeschreiblichen Debakel im Donbass konfrontiert ist, erhöht den Einsatz von Sabotage, Gegenspionage und Ablenkungsmanövern.

Sie begannen mit der Beschießung russischen Territoriums, breiteten sich im Donbass aus – wie beim Versuch, den Bürgermeister von Mariupol, Konstantin Iwachtschenko, zu töten -, starteten sogar Drohnenangriffe auf das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte in Sebastopol und stehen nun – mit der Tragödie von Darya Dugina – vor den Toren Moskaus.

Es geht nicht darum, dass all dies irrelevant ist, wenn es darum geht, die Fakten vor Ort zu ändern, die durch die militärische Sonderoperation geschaffen wurden. Der Punkt ist, dass eine bevorstehende Serie blutiger Psyops, die auf einen reinen PR-Effekt abzielen, für die russische öffentliche Meinung äußerst schmerzhaft werden kann – und diese wird eine verheerende Bestrafung fordern.

Es ist klar, dass Moskau und St. Petersburg jetzt die Hauptziele sind. Die ukrainische ISIS ist einsatzbereit. Natürlich haben ihre Handlanger große Erfahrung in dieser Angelegenheit, im gesamten globalen Norden und Süden. Alle roten Linien sind verschwunden.

Die Ankunft der ukrainischen ISIS

Der koksende Komiker hat jede russische Reaktion entsprechend dem NATO-Drehbuch, mit dem er täglich gefüttert wird, vorweggenommen: Russland könnte versuchen, in der kommenden Woche etwas “besonders Ekelhaftes” zu tun.

Das ist irrelevant. Die eigentliche – brennende – Frage ist, inwieweit der Kreml und der russische Geheimdienst reagieren werden, wenn sich herausstellt, dass der SBU/NATO das Dugin-Komplott ausgeheckt hat. Das ist Kiewer Terrorismus vor den Toren Moskaus. Das schreit förmlich nach einer “roten Linie” in blutigem Rot und einer Reaktion, die mit dem von Putin selbst wiederholten Versprechen verbunden ist, “Entscheidungszentren” anzugreifen.

Es wird eine schicksalhafte Entscheidung sein. Moskau führt im Grunde keinen Krieg gegen die Kiewer Marionetten, sondern gegen die NATO. Und andersherum. Es bleibt abzuwarten, wie die Tragödie von Darya Dugina den russischen Zeitplan im Hinblick auf eine radikale Überarbeitung der bisherigen langfristigen Strategie beschleunigen wird.

Moskau kann den Kiewer Schläger mit ein paar Hyperschall-Visitenkarten enthaupten. Doch das ist zu einfach; mit wem soll man danach über die Zukunft der Rumpf-Ukraine verhandeln?

Im Grunde genommen nichts zu tun, bedeutet dagegen, eine unmittelbar bevorstehende, de facto terroristische Invasion der Russischen Föderation in Kauf zu nehmen: die Tragödie von Darya Dugina auf Steroiden.

In seinem vorletzten Beitrag auf Telegram hat Dugin noch einmal deutlich gemacht, was auf dem Spiel steht. Dies sind die wichtigsten Aussagen.

Er fordert von der russischen Führung “strukturelle, ideologische, personelle, institutionelle und strategische” Veränderungen.

Anhand der Beweise – von den verstärkten Angriffen auf die Krim bis hin zu den Versuchen, eine nukleare Katastrophe in Saporoshje zu provozieren – kommt er zu dem richtigen Schluss, dass die NATO-Sphäre “beschlossen hat, bis zum Ende am anderen Ende zu stehen. Man kann sie verstehen: Russland hat tatsächlich (und das ist keine Propaganda) den Westen als Zivilisation herausgefordert.”

Die Schlussfolgerung ist eindeutig: “Wir müssen also den ganzen Weg gehen”. Das deckt sich mit dem, was Putin selbst behauptet hat: “Wir haben noch nichts wirklich angefangen”. Dugin: “Jetzt müssen wir anfangen.”

Dugin schlägt vor, dass der derzeitige Status quo um die Operation Z nicht länger als sechs Monate andauern kann. Es steht außer Frage, dass sich “die tektonischen Platten verschoben haben”. Darya Dugina wird wie ein Adler in einen anderen Himmel fliegen. Die Frage ist, ob ihre Tragödie der Katalysator sein wird, der Putins strategische Zweideutigkeit auf eine ganz neue Ebene hebt. Übersetzt mit Deepl.com

Pepe Escobar

Unabhängiger geopolitischer Analyst, Schriftsteller und Journalist

