U.S. Afghan regime was corrupt and humiliating, and Taliban controlled half the country in ’09 – says book ignored by mainstream apologists – Mondoweiss Mainstream pundits argue that if the U.S. had stayed in Afghanistan the current tragedy could have been staved off indefinitely. But no one who reads journalist Nir Rosen’s 2010 book, Aftermath, will be at all surprised at the unfolding events.

Bild: Mullah Abdul Ghani Baradar, from a 2020 interview with Afghan journalist Najibullah Quraishi on the Frontline documentary “Taliban Country.”

Das afghanische US-Regime war korrupt und demütigend, und die Taliban kontrollierten ’09 die Hälfte des Landes – sagt ein Buch, das von den Mainstream-Apologeten ignoriert wird

Von James North

22. August 2021

Eine Welle von Apologeten argumentiert in diesen Tagen, dass die gegenwärtige Tragödie auf unbestimmte Zeit hätte abgewendet werden können, wenn die USA in Afghanistan geblieben wären. Aber niemand, der das 2010 erschienene Buch Aftermath des Journalisten Nir Rosen liest, wird von den sich entfaltenden Ereignissen überrascht sein. Rosen hat sieben Jahre lang für Rolling Stone, Harper’s, Mother Jones und andere Publikationen über den Nahen Osten berichtet und seine mutige Arbeit in einem unverzichtbaren 587-seitigen Buch zusammengefasst.

Der Afghanistan-Teil umfasst nur 80 Seiten, aber er ist außerordentlich vorausschauend. Rosen verließ Kabul so schnell er konnte und unternahm drei Reisen aufs Land, wo die Mehrheit der Afghanen lebt. Bevor er sich auf den Weg machte, holte er sich die Erlaubnis von Taliban-Kontakten und verbrachte Zeit mit deren Soldaten vor Ort. Er erklärte: “Die ‘aufgeklärte’ afghanische Elite, die die Regierung führt, hat wenig mit der Mehrheit der Landbevölkerung gemein, die das Meer ist, in dem die Taliban schwimmen.” Vieles von dem, was er zwischen 2008 und 2010 herausgefunden hat, klingt, als hätte er es vor ein paar Monaten schreiben können.

Er legt nahe, dass die US/NATO-Intervention von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Zunächst gingen die USA fälschlicherweise davon aus, dass die Taliban nach der Invasion nach dem 11. September besiegt waren, doch in Wirklichkeit hielten sie sich nur zurück oder hatten sich in sichere Zufluchtsorte im benachbarten Pakistan zurückgezogen. Die USA sponserten daraufhin eine nationale Konferenz zur Bildung einer neuen Regierung – schlossen aber die Taliban aus, die, ob sie wollten oder nicht, immer noch beträchtliche Unterstützung hatten. Stattdessen übergaben die Amerikaner das Land an regionale Kriegsherren, die wegen ihrer Brutalität und Korruption bei großen Teilen der Bevölkerung ohnehin verhasst waren.

Rosen stellte fest, dass die von den USA unterstützte Regierung von Korruption durchdrungen war. Polizeichefs erkauften sich ihre Posten, und die Polizei in der Provinz Helmand “war dafür bekannt, Gefangene gegen Bestechungsgelder von fünfhundert bis zwanzigtausend Dollar freizulassen.” Außerdem – und das ist ein Aspekt, den man sonst nirgendwo liest – lebte die Opiumindustrie wieder auf, die Drogensucht stieg, und viele afghanische Polizei- und Armeerekruten fielen bei Drogentests durch. Ein weiterer Punkt, über den die Mainstream-Medien nie berichtet haben: In der Provinz Ghazni südlich von Kabul stellte sich heraus, dass die nationale Armee “überwiegend” aus der tadschikischen Volksgruppe bestand, und das in einem Gebiet, in dem die Paschtunen die Mehrheit bildeten.

Rosen erfuhr auch, dass unbedachte US-Militärtaktiken den lokalen Widerstand verstärkten. Amerikanische Soldaten führten mitten in der Nacht Razzien in afghanischen Häusern auf dem Lande durch und zwangen afghanische Frauen in ihrer Nachtwäsche nach draußen. Niemand würde diese Taktik irgendwo begrüßen, aber im konservativen ländlichen Afghanistan ist sie besonders wütend und noch schlimmer als das Verhalten der sowjetischen Armee in den 1980er Jahren. Ein Afghane erklärte ihm: “‘Die Russen haben nie Frauen verhaftet. . Die Amerikaner verhaften afghanische Frauen und bringen sie zu Stützpunkten.'” Außerdem bombardierten die Amerikaner regelmäßig Hochzeiten, weil sie fälschlicherweise annahmen, dass es sich bei den Massenversammlungen um feindliche Konzentrationen handelte.

Rosen war zu intelligent, um genaue Schätzungen darüber abzugeben, wie viel Unterstützung die Taliban in den von ihm besuchten Gebieten tatsächlich hatten. Er wies darauf hin, dass viele Afghanen glaubten, dass die Amerikaner irgendwann abziehen würden, und deshalb auf dem Zaun blieben. Er wies auf einen weiteren wichtigen Punkt hin, der in der Regel in den Berichten der Mainstream-Medien nicht erwähnt wird: Die Taliban waren trotz ihrer extrem konservativen Ansichten im Grunde Nationalisten. Er führte weiter aus:

Wie lange würde das afghanische Volk die Anwesenheit bewaffneter Ausländer in seinem Land akzeptieren? Selbst eine Botschaft der Hilfe kann demütigend sein, erst recht, wenn sie mit einer Waffe unterlegt ist. Die Amerikaner unterschätzten die Bedeutung der Würde und das Ausmaß, in dem ihre bloße Anwesenheit in Afghanistan zutiefst beleidigend war.

Er kommt zu dem Schluss, dass “2009 die Hälfte Afghanistans von den Taliban kontrolliert wurde”. Diejenigen, die heute für eine Fortsetzung der US-Militärpräsenz dort plädieren, sollten diesen Satz ein paar Mal lesen müssen.

Rosen stolperte auch über eine unangenehme und gefährliche Realität, die auch heute noch relevant sein könnte. Er stellte fest, dass die Taliban nicht unbedingt ein straff organisiertes Gebilde mit einer klaren Befehlskette sind. Einige Taliban führten ihn in der Provinz Ghazi herum und erfuhren, dass ein örtlicher Kommandeur von seiner Anwesenheit gehört hatte und ihn entführen und Lösegeld für ihn fordern wollte. Es bedurfte mehrerer Anrufe bei noch ranghöheren Taliban-Führern, um ihn zu schützen. (Mobiltelefone funktionierten offenbar sogar im ländlichen Afghanistan.) Einer derjenigen, die anordneten, ihn unverletzt zu lassen, war Mullah Abdul Ghani Baradar, der heute de facto der Anführer der Organisation ist.

Was dieser Mangel an interner Taliban-Disziplin heute bedeuten könnte, ist offensichtlich. Hochrangige Taliban-Vertreter können der Weltgemeinschaft beispielsweise bestimmte Zusagen zum Schutz von Zivilisten machen, die dann von anderen, niedrigeren Stellen gebrochen werden.

Rosen fand verständlicherweise harte Worte für die “prominenten Experten aus Washingtoner Denkfabriken”, die damals die amerikanischen Kommandeure auf dem Schlachtfeld berieten. Er kritisierte auch bestimmte hochrangige US-Militäroffiziere: “Die Generäle manipulierten die öffentliche Meinung, indem sie prominente Experten einluden, an Überprüfungen teilzunehmen und dann Meinungsartikel zu schreiben, die die von den Experten und Generälen vorgeschlagenen Schlussfolgerungen unterstützten.”

Rosen hatte schon vor zehn Jahren eine Antwort auf die heutigen Argumente, dass der Sieg der Taliban bedeutet, dass Al-Qaida sich in Afghanistan wieder etablieren wird: “. . . Al-Qaida war in Pakistan, sie war im Internet, sie war in Europa (die Anschläge vom 11. September wurden schließlich in Deutschland geplant).” Mit anderen Worten: Al Qaida braucht Kandahar nicht.

Solche Fähigkeiten könnten wir heute bei der Berichterstattung über Afghanistan gebrauchen. 2012 verließ Rosen den Journalismus und ging zum Zentrum für humanitären Dialog in Genf, Schweiz. Die Reporter von heute sollten seine Erkenntnisse über Afghanistan von vor mehr als einem Jahrzehnt überprüfen und sie auf die heutige Realität anwenden. Übersetzt mit Deepl.com

