The American Empire Is A Sore Loser That Will Get Us All Killed – PopularResistance.Org The American Empire is unmatched in its warmongering and its propaganda alike. This process occurs by design. The endless streams of misinformation pouring out of U.S.-dominated corporate media manufacture consent for the American Empire’s endless wars. However, seeds of desperation are beginning to bloom in the U.S. and the Collective West’s imperial garden.

Das amerikanische Imperium ist ein schlechter Verlierer, der uns alle

umbringen wird

Von Danny Haiphong, Black Agenda Report.

19. Februar 2023

Die USA sind wie ein Drogendealer, der sich an seinem eigenen Stoff berauscht.

Sie glauben an ihren Hype des Exzeptionalismus und gefährden die Welt, wenn sie in irgendeiner Weise ausgebremst werden.

Das amerikanische Imperium ist unübertroffen in seiner Kriegstreiberei und seiner Propaganda gleichermaßen. Dieser Prozess geschieht absichtlich. Die endlosen Ströme von Fehlinformationen, die aus den von den USA dominierten Medien strömen, erzeugen Zustimmung für die endlosen Kriege des amerikanischen Imperiums. Doch die Saat der Verzweiflung beginnt im imperialen Garten der USA und des kollektiven Westens zu blühen. Die herrschende Elite, die im Allgemeinen so zuversichtlich auf die inhärenten Wahrheiten des amerikanischen Exzeptionalismus und der imperialen Überlegenheit des Westens vertraut, wird nun mit einer unbequemen Realität konfrontiert: Das amerikanische Imperium verliert.

Jeder Mensch, der lebt, wird irgendwann mit Verlust konfrontiert. Verlust kann psychologisch traumatisch und lähmend sein. Er kann aber auch unglaublich lehrreich sein. Ähnliche Widersprüche treten auf, wenn Imperien ihre Macht verlieren, nur in einem größeren Maßstab.

Nehmen wir die aktuelle Situation des amerikanischen Imperiums. Russlands spezielle Militäroperation in der Ukraine dauert nun schon ein Jahr an, und seine Position auf dem Schlachtfeld wird immer günstiger. Russlands Wirtschaft ist nicht wie beabsichtigt unter der Last der US- und EU-Sanktionen zusammengebrochen, und die jüngsten Schritte der Vereinigten Staaten und der NATO, die Ukraine mit noch tödlicheren Waffen auszustatten, reichen einfach nicht aus, um den stetigen Rückzug der Ukraine und ihre schweren Verluste zu ändern. Russland hat auch von der Tatsache profitiert, dass ein Großteil des globalen Südens sich geweigert hat, sich an einem US-geführten Sanktionsregime zu beteiligen, das die Armut und Instabilität des Neoliberalismus nur noch verschlimmert hat.

Es gibt keine andere Möglichkeit, diese Bedingungen für das Imperium zu charakterisieren als die Niederlage. Aber die Verluste hören nicht mit der Ukraine auf. Die herrschende Elite hat sich einen Überblick über die globale Landschaft verschafft, und die Lage ist ebenso düster. Syrien und die Türkei bewegen sich auf eine Entspannung zu, die die Grundlage der imperialen Vorherrschaft der USA in der Region bedroht. Argentinien und Brasilien sind in Lateinamerika führend bei der Entwicklung einer Alternativwährung zum US-Dollar, afrikanische Staaten nähern sich China und Russland in allen Entwicklungsbereichen an, und selbst treue Verbündete der USA wie Saudi-Arabien erwägen die Mitgliedschaft in Formationen wie BRICS, deren ausdrückliches Ziel es ist, ein Finanzsystem aufzubauen, das sich von den Fesseln des US-amerikanischen und westlichen Finanzsystems befreit.

Das amerikanische Imperium betrachtet Russland und China als den Kopf eines multipolaren Monsters, das seine Vorherrschaft über die Weltordnung bedroht. Schlagen Sie den Kopf des Monsters ab, und der Albtraum eines souveränen und selbstbestimmten globalen Südens wird ein Ende haben. Die Nationale Sicherheitsstrategie der USA zielt ausdrücklich auf China und Russland gemeinsam ab, und auch die NATO, das wichtigste Militärbündnis der USA, hat China in ihre wachsende Hitliste aufgenommen. Natürlich hat Russlands Fähigkeit, die politische Stabilität inmitten eines schwindelerregenden Stellvertreterkriegs unter Führung der USA zu konsolidieren, jede Illusion zerplatzen lassen, dass ein behindertes amerikanisches Imperium es gleichzeitig mit Russland und China aufnehmen könnte. Dennoch ist ein verzweifeltes Imperium ein gefährliches Imperium, und die Rufe nach einem Krieg mit China sind nur umso lauter geworden, je mehr sich die Lage in der Ukraine für die NATO verschlechtert.

Zuerst berichtete James Bierman, der oberste General des US Marine Corps in Japan, dass die USA den Krieg mit China im asiatisch-pazifischen Raum “vorbereiten”. US-Luftwaffengeneral Mike Minihan ging in einem durchgesickerten Memo noch weiter und riet Kommandeuren und Personal, “auf den Kopf zu zielen” und die Bereitschaft für einen Krieg mit China bis 2025 zu erhöhen. Der absurde “Ballon-Gate”-Skandal setzte dem Krieg das Sahnehäubchen auf. US-Militär- und Geheimdienstquellen behaupteten, China habe am 28. Januar einen Überwachungsballon über US-Territorium fliegen lassen, was dazu führte, dass die Regierung Biden eine Woche später den Abschuss des unbemannten Flugzeugs anordnete. Seitdem haben die USA ihre Beziehungen zu den Philippinen vertieft und können zusätzlich zu den Hunderten von Militärstützpunkten in der Region vier neue einrichten.

Natürlich ist der Drang der USA zum Krieg mit China weder neu noch ein Ausdruck von Stärke. Eine intensive Kampagne der militärischen “Eindämmung” ist spätestens seit 2010 im Gange, als die USA ihre “Hinwendung zu Asien” ankündigten. Die Militärbasen und Flugzeugträger der Marine, die einen Ring um China bilden, werden durch eine ununterbrochene wirtschaftliche, diplomatische und propagandistische Kriegsführung ergänzt. Das Ziel des “Pivot to Asia” und der Gesamtstrategie der USA, China “einzudämmen”, basiert auf der angeblichen Bedrohung, die die sozialistische Marktwirtschaft für die Vorherrschaft der USA darstellt. China wird die kapitalistische Wirtschaft der USA bis zum Ende des Jahrzehnts in Bezug auf das Bruttoinlandsprodukt übertreffen und steht an der Spitze einer globalen Bewegung für Selbstbestimmung, die sich in multilateralen und multipolaren Vereinbarungen wie der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit und der Belt and Road Initiative ausdrückt.

Der Aufstieg Chinas als Wirtschaftsmacht und Russlands als selbstbewusste Führungsmacht in der Welt ist eine historische Tatsache, die nicht mehr aufzuhalten ist. Das gilt auch für den Aufstieg einer multipolaren Welt. Die herrschende Elite hat auf diese Realität reagiert, indem sie mit immer gefährlicheren Kriegsdrohungen um sich schlug. Das amerikanische Imperium, einst der “Goldstandard” der unternehmerischen und militärischen Macht, wird zunehmend als schlechter Verlierer auf der Weltbühne entlarvt.

Doch anders als ein schlechter Verlierer in einem Sport oder einem anderen Wettbewerb sind die Herrscher eines Imperiums wie die USA schlechte Verlierer mit mörderischen Fähigkeiten, die sie immer wieder eingesetzt haben, um ihre Vorherrschaft zu behaupten und auszubauen. Die Zukunft der Weltpolitik, ja der Menschheit hängt davon ab, wie sich der Widerspruch zwischen einem untergehenden amerikanischen Imperium und einer aufstrebenden multipolaren Welt entwickelt. Die wirtschaftliche, politische und militärische Vormachtstellung der USA mag schwinden, aber ihre imperiale Reichweite bleibt ein großes Hindernis für den menschlichen Fortschritt. US-Sanktionen lähmen die Wirtschaft bis hin zu Massenarmut und Tod in Ländern wie Syrien, Stellvertreterkriege in der Ukraine führen zu Hunderttausenden von Toten, und aktive US-Kriege im Nahen Osten und Nordafrika verursachen massives Leid. Russland und China haben der imperialen Macht der USA jedoch strikte Grenzen gesetzt, nicht nur durch die Führung multipolarer Arrangements, die die Selbstbestimmung im globalen Süden stärken, sondern auch durch die Tatsache, dass beide Nationen nicht wie Afghanistan (2001) oder Irak (2003) ohne nukleare Konsequenzen eingeschüchtert werden können.

Das amerikanische Imperium ist also ein Papiertiger, aber einer mit der Fähigkeit, uns alle in einem nuklearen Schlagabtausch zu töten. Nur eine einzige Nation auf der Welt hat Atomwaffen eingesetzt: die Vereinigten Staaten. Und obwohl der Einsatz von Atomwaffen gegen Russland oder China das Ende des amerikanischen Imperiums und möglicherweise der Menschheit selbst bedeuten würde, rücken die unaufhörlichen Provokationen und Aggressionen der USA gegenüber beiden Ländern die Welt immer näher an ein solches Szenario heran. Die Menschheit steht vor folgender Wahl: einen zunehmend gefährlichen Verlierer zu tolerieren, der nicht weiß, wann er aufhören soll, oder sich zusammenzuschließen, um das amerikanische Imperium kollektiv in eine dauerhafte Auszeit zu versetzen.

Die Entscheidung sollte jedem leicht fallen, der sich zu Lebzeiten Weltfrieden und gemeinsamen Wohlstand wünscht. Übersetzt mit Deepl.com

