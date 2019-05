Das Apartheid Regime „Israel“ wurde auf den Ruinen Palästinas errichtet Von Miko Peled geopolitics

Deal of the Century Adds „New“ to 4000 Year Old Name „Palestine“ The apartheid regime we know as „Israel“ was built on the very ruins of Palestine and imposed a brutal regime on those who still live in their country. Millions of Palestinians still languish in refugee camps in and around Palestine, yet Israel and its allies around the world celebrate „Israeli independence.“

Das Apartheid-Regime „Israel“ wurde auf den Ruinen Palästinas errichtet

Deal of the Century fügt dem 4000 Jahre alten Namen „Palestine“ „New“ hinzu.

12. Mai 2019

Das Apartheid-Regime, das wir als „Israel“ kennen, wurde auf den Ruinen Palästinas errichtet und hat ein brutales Regime gegen diejenigen verhängt, die noch in ihrem Land leben. Millionen von Palästinensern leben noch immer in Flüchtlingslagern in und um Palästina, doch Israel und seine Verbündeten auf der ganzen Welt feiern die „Unabhängigkeit Israels“.

Von Miko Peled

JERUSALEM, PALÄSTINA – Nakba-Tag – der Tag, an dem die Palästinenser der Zerstörung ihres Landes und der Massentötung und Zwangsräumung ihres Volkes gedenken – steht bevor, und mit jedem Tag, der vergeht, entfaltet sich eine weitere beunruhigende Geschichte.

Die vielleicht beunruhigendste Geschichte bisher ist der Plan, Palästina einen neuen Namen zu geben, „Neues Palästina“. Das werden Donald Trump und Jared Kushner einer antizipierenden Welt im Rahmen des sogenannten „Deal of the Century“ präsentieren.

Auch nach dem Leck, abgesehen von der Forderung an die Palästinenser, einen neuen Namen als Teil des „Deal of the Century“ zu akzeptieren – der Verzicht auf den Namen „Palestine“, mit dem ihr Land seit der Bronzezeit beschrieben wird -, wird das palästinensische Volk akzeptieren müssen, dass ihr Erbe und ihre Geschichte gelöscht und ihr Land für immer weggenommen wird. Mit anderen Worten, was die Palästinenser erhalten werden, ist laut dem Leck ein neuer Name, aber kein Land, und von ihnen wird erwartet, dass sie dies akzeptieren, sonst wird ihnen der Zugang zu ausländischer Hilfe verweigert, nicht nur aus den USA, sondern auch aus anderen Ländern.

Von den Wahlen über Gaza bis zum Unabhängigkeitstag

Auf der israelischen Seite des besetzten Palästina geht es schnell voran. Israel hat kürzlich Wahlen abgehalten, dann – innerhalb weniger Wochen und noch bevor eine neue Regierung gebildet wurde – schlug Israel mit einem tödlichen Angriff auf Gaza zu. Dann erkannte Israel einige feierliche Tage an, den ersten Tag zum Gedenken an den Holocaust und den zweiten Tag zum Gedenken an israelische Soldaten, die im Kampf gefallen waren. Dann waren die Israelis los, um die „israelische Unabhängigkeit“ zu feiern.

Auf palästinensischer Seite endet eine Tragödie nicht früher als eine zweite, keine Zeit, in der das frische Blut auf dem Boden trocknet, bevor mehr vergossen wird. Das schöne Gesicht der 16-jährigen Fatima Hijazi, die von einem israelischen Scharfschützen erschossen wurde, ist noch frisch in den Herzen der Menschen, wenn mehr und noch jüngere Opfer gemeldet werden. Die Palästinenser gehen von Trauer zu Trauer, ohne dass ein Ende in Sicht ist.

In den letzten Jahren ist ein neues Phänomen entstanden, eine gemeinsame Gedenkfeier, bei der Israelis und Palästinenser zusammenkommen, um ihrer gefallenen Lieben zu gedenken. Während die Idee eines solchen Ereignisses für einige attraktiv erscheinen mag, ist die moralische Gleichwertigkeit, die sie zu schaffen versucht, zwischen den Opfern der Gewalt und denen, die ihr Leben verloren haben, während sie die Gewalt fortsetzten, beunruhigend. In dem politischen Klima, das jetzt unter den Israelis herrscht, wird dies jedoch als fortschrittlich angesehen. Während diese Veranstaltung fortgesetzt werden durfte, kamen rechte Banden aus Protest gegen die Initiative vorbei und schlugen mit Obszönitäten gegen die Teilnehmer vor: „Söhne von Huren, möge Gott euch alle von euch stinkenden Linkshänder nehmen! Tod den Arabern!“ und so weiter und so fort.

Die Unabhängigkeit feiern

Ein Brauch, der nur als unsensibel, wenn nicht gar grausam bezeichnet werden kann und der seit der Zerstörung Palästinas besteht, ist die Feier der Unabhängigkeit Israels. So wie in Israel Wahlen an dem Tag abgehalten wurden, an dem die Palästinenser dem Massaker von Deir Yassin gedenken, feiert Israel herzlos einen Tag der Unabhängigkeit, während die Palästinenser gleichzeitig den Verlust ihres Landes beklagen.

Das Apartheid-Regime, das wir als „Israel“ kennen, wurde auf den Ruinen Palästinas errichtet und hat ein brutales Regime gegen diejenigen verhängt, die noch in ihrem Land leben. Millionen von Palästinensern leben noch immer in Flüchtlingslagern in und um Palästina, doch Israel und seine Verbündeten auf der ganzen Welt feiern.

Ein junges israelisches Mädchen spielt auf einem Panzer während einer Zeremonie zum israelischen Gedenktag in Latrun, Israel, 8. Mai 2019. Oded Balilty | AP AP

Israelis sind nicht die indigene Bevölkerung Palästinas. Was wir heute als „Israelis“ kennen, sind Menschen, die vor allem während der Zeit des britischen Mandats in Palästina zur Kolonisation kamen, und zwar weitgehend mit Unterstützung der britischen Regierung. Das britische Mandat für Palästina, das in Wirklichkeit eine Besetzung des Landes war, hat die Schaffung des zionistischen Apartheid-Regimes in Palästina erleichtert. Die Juden, die kamen, um zu kolonisieren und sich in Palästina niederzulassen, wurden nie unterdrückt oder besetzt; sie waren sogar privilegiert. Die jüdischen Siedlungen in Palästina hatten schon lange vor vielen der palästinensischen Gemeinden Dienstleistungen wie fließendes Wasser und Strom, und sie wurden von den Briten in jeder erdenklichen Weise unterstützt.

Die biblische zionistische Erzählung

Das Apartheid-Regime, das wir als „Israel“ kennen, wurde auf den Ruinen Palästinas errichtet und hat ein brutales Regime gegen diejenigen verhängt, die noch in ihrem Land leben. Millionen von Palästinensern leben noch immer in Flüchtlingslagern in und um Palästina, doch Israel und seine Verbündeten auf der ganzen Welt feiern.

Ein junges israelisches Mädchen spielt auf einem Panzer während einer Zeremonie zum israelischen Gedenktag in Latrun, Israel, 8. Mai 2019. Oded Balilty | AP

Israelis sind nicht die indigene Bevölkerung Palästinas. Was wir heute als „Israelis“ kennen, sind Menschen, die vor allem während der Zeit des britischen Mandats in Palästina zur Kolonisation kamen, und zwar weitgehend mit Unterstützung der britischen Regierung. Das britische Mandat für Palästina, das in Wirklichkeit eine Besetzung des Landes war, hat die Schaffung des zionistischen Apartheid-Regimes in Palästina erleichtert. Die Juden, die kamen, um zu kolonisieren und sich in Palästina niederzulassen, wurden nie unterdrückt oder besetzt; sie waren sogar privilegiert. Die jüdischen Siedlungen in Palästina hatten schon lange vor vielen der palästinensischen Gemeinden Dienstleistungen wie fließendes Wasser und Strom, und sie wurden von den Briten in jeder erdenklichen Weise unterstützt.

Die biblische zionistische Erzählung

Der Name „Neues Palästina“ wird noch absurder, wenn man bedenkt, dass der Name Palästina „erstmals in der späten Bronzezeit dokumentiert wurde, vor etwa 3.200 Jahren“. Darüber hinaus, so ein neues Buch des Historikers Nur Masalha, „ist der Name Palästina der konventionelle Name, der zwischen 450 v. Chr. und 1948 n. Chr. zur Beschreibung der geografischen Region zwischen Mittelmeer und Jordan verwendet wurde“. Diese Zitate stammen aus Masalha’s Palästina, A Four Thousand Year History, veröffentlicht von Zed Books im Jahr 2018.

Masalha – Professorin für Geschichte an der London University School of Oriental and African Studies, kurz SOAS – übernimmt die schwierige Aufgabe, ernsthaft, wissenschaftlich, und man kann erfolgreich hinzufügen, die vorherrschende Erzählung über Palästina herauszufordern. Das ist eindeutig keine einfache Leistung, aber es ist eine, bei der es dem Historiker Masalha gelingt, auf eine bewundernswerte und zugleich überzeugende Weise.

Leider stehen die Chancen gut, dass weder Jared Kushner noch Benjamin Netanyahu – die beiden Männer, die am ehesten hinter dem „Neuen Palästina“ und dem „Deal of the Century“ stehen – dieses wichtige Geschichtsbuch jemals lesen werden. Masalhas Buch enthüllt Aspekte der palästinensischen Geschichte, die die Zionisten lieber im Dunkeln lassen würden, und ist eine unverzichtbare Lesart. Solange die Geschichte Palästinas nicht erzählt und die grausame Realität, in der die Palästinenser heute leben, bloßgestellt wird, wird Palästina nie frei sein.

Featurefoto | Eine ältere palästinensische Frau betet vor der Kuppel des Felsenschreins während eines heiligen Monats des Ramadan-Gebets in Jerusalem, 10. Mai 2019. Mahmoud Illean | AP

Miko Peled ist Autor und Menschenrechtsaktivist, geboren in Jerusalem. Er ist der Autor von „The General’s Son. Reise eines Israeli nach Palästina“ und „Ungerechtigkeit, die Geschichte der Stiftung des Heiligen Landes Fünf“. – Minzpresse Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Google

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Lade …