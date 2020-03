Arab silence on the Uyghur genocide is no surprise Arab silence on the looming genocide of the Uyghur Muslims in China is deafening. Supposedly influential and powerful Arab states look on as the persecution continues.



Das arabische Schweigen zum drohenden Völkermord an den uigurischen Muslimen in China ist ohrenbetäubend.



Angeblich einflussreiche und mächtige arabische Staaten sehen der weiteren Verfolgung zu. Es gibt immer mehr Zeugenaussagen von uigurischen Flüchtlingen und Asylsuchenden, die die unvorstellbarsten Formen von Grausamkeiten dokumentieren, aber als sich die Gelegenheit bot, das Thema bei der UNO anzusprechen, entschied sich jede arabische Regierung in der Golfregion und darüber hinaus, Chinas Menschenrechtsverletzungen zu ignorieren oder ihre Unterstützung auszudrücken. Die internationale Gemeinschaft verfügt über alle Informationen und Beweise, die sie braucht, um zu wissen, dass Völkermord stattfindet, und dennoch gibt es noch immer keine Strafmaßnahmen gegen China.

Die Lage der türkischsprachigen Uiguren ist mit dem Ausbruch des Coronavirus viel gefährlicher geworden. Allein in China sind fast 111.500 Menschen infiziert worden, und mehr als 3.000 sind gestorben, da die Weltgesundheitsorganisation die Epidemie zu einem „öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationaler Bedeutung“ erklärt hat. Trotzdem sind die „Umerziehungslager“ in der Provinz Xinjiang – in denen möglicherweise bis zu drei Millionen Uiguren und andere indigene Völker inhaftiert sind – immer noch in Betrieb und laufen Gefahr, zu Todeskammern zu werden, was der chinesischen Regierung zugute kommt.

Leider wird auf internationaler Ebene, abgesehen von Verurteilungen und öffentlichen Erklärungen, nur sehr wenig dagegen unternommen. Selbst sinnvolle Verurteilungen sind Mangelware, geschweige denn verbietende Maßnahmen.

Das Schweigen der arabischen Welt sollte jedoch nicht überraschen, wenn man bedenkt, dass die Solidarität mit den Palästinensern, Rohingya und Muslimen in Indien praktisch aufgegeben wurde. Im Jahr 2017 wurden die Regierungen der mehrheitlich muslimischen Nationen wiederholt beschuldigt, bei der Behandlung der Rohingya, von denen etwa eine dreiviertel Million in das benachbarte Bangladesch geflohen sind, wo sie im „grössten Flüchtlingslager der Welt“ leben, gegenüber Myanmar nachsichtig zu sein. Viele Tausende weitere wurden von der Armee Myanmars im Bundesstaat Rakhine getötet.

Myanmar, China und jetzt Indien: Ist die muslimische Würde so billig?

Kritiker haben auf die tiefen finanziellen und politischen Verbindungen des Nahen Ostens zu Myanmar hingewiesen, um zu erklären, warum die sogenannten muslimischen Staaten nicht mehr zum Schutz der Rohingya-Moslems getan haben. Die mangelnde Solidarität Saudi-Arabiens wurde durch ein unerbittliches hartes Vorgehen gegen Rohingya-Flüchtlinge demonstriert, die angeblich mit Pilgervisa ins Land kamen, aber zu lange blieben und versuchten, im Königreich zu arbeiten. Bis zu 1.000 Rohingya-Flüchtlinge, darunter Hunderte von Kindern, wurden nach ihrer Inhaftierung in Gefangenenlagern gewaltsam nach Bangladesch abgeschoben.

Die Rohingya sind jetzt staatenlos, mit wenigen Verbündeten, die bereit sind, für ihre Menschenrechte einzutreten; ganz ähnlich wie die Palästinenser, und ganz so, wie sich rechte Hindu-Nationalisten die muslimischen Bürger Indiens wünschen. Es ist durchaus möglich, dass sich der Mob, der die Muslime in Indien angreift, und die Politiker, die dies zulassen, durch die Untätigkeit der arabischen Regime angesichts der Ungerechtigkeiten gegen die Menschen im besetzten Palästina, die Uighuren und die Rohingya ermächtigt fühlen, zu handeln.

Die Rohingya-Muslime, die vor den laufenden Militäroperationen in Myanmars Staat Rakhine geflohen sind, stellen sich am 20. September 2017 in einem Flüchtlingslager in Cox’s Bazar, Bangladesch, für Nahrungsmittelhilfe auf [Safvan Allahverdi / Agentur Anadolu].

Rohingyas, die vor den laufenden Militäroperationen in Myanmar geflohen sind, stellen sich am 24. September 2017 in einem Flüchtlingslager in Bangladesch für Nahrungsmittelhilfe auf [Safvan Allahverdi/Anadolu Agency].

Der indische Premierminister Narendra Modi, der 2014 sein Amt antrat, hat als Chefminister des Bundesstaates Gujarat 2002 einen Rekord an Aufwiegelung eines antimuslimischen Pogroms aufgestellt. Er hat ein neues Staatsbürgerschaftsgesetz durchgesetzt, das „ein rechtliches Schlupfloch“ für Hindus, Sikhs, Buddhisten, Jains, Parsis und Christen, aber nicht für Muslime, schafft, damit diese die Staatsbürgerschaft erhalten können. Kritiker aus allen Gemeinschaften „behaupten, dass das Gesetz die säkulare Demokratie Indiens bedroht“ als Teil einer „hinduistisch-nationalistischen Agenda“.

Was im besetzten Palästina, in Myanmar und jetzt in Indien üblich ist, ist, dass diejenigen, die hinter der Unterdrückung von Minderheiten stehen, in der extremen Rechten des politischen Spektrums stehen. Ethnische Säuberung ist das Gebot der Stunde.

READ: Nicht alle Uiguren sind Terroristen, sagt die Türkei zu China

Muslime in aller Welt haben jahrzehntelang zugesehen, wie die Palästinenser vertrieben, kollektiv bestraft und ihnen die Staatlichkeit verweigert wurden, alles im Namen von Israels „Sicherheit“, „Selbstverteidigung“ und „Krieg gegen den Terror“. Anschuldigungen des Terrorismus oder der Unterstützung des Terrorismus sind überall dort üblich, wo Regierungen einen Vorwand brauchen, um muslimische Minderheiten zu unterdrücken.

Heute sehen wir, dass arabische Regime offen über die Normalisierung ihrer Beziehungen zum Besatzungsstaat Israel sprechen. Sie wollen von der israelischen Expertise in den Bereichen Sicherheit, Militär und Geheimdienst sowie von israelischen Waffen und Munition profitieren, die an lebenden Palästinensern im belagerten Gazastreifen und im besetzten Westjordanland erprobt wurden.

Diese unverschämte Normalisierung, selbst nach der Veröffentlichung von Donald Trumps „Friedensplan“, der stark zu Gunsten Israels gewichtet ist, ruft die Besorgnis hervor, dass die arabischen Staaten den palästinensischen Kampf gegen die israelische Besatzung beiseite schieben, um die diplomatischen und geschäftlichen Beziehungen zum Weißen Haus zu schützen. Dieselben Faktoren sind auch darin zu sehen, dass die Golfstaaten China zu ihren Haupthandelspartnern zählen – insbesondere für Rohöl -, so dass es leicht zu verstehen ist, warum die Verteidigung der Uiguren für Riad, Abu Dhabi und die anderen nicht das Risiko wert ist. Die arabischen Regime sehen daher davon ab, die völkermörderische Behandlung der Uiguren durch Peking zu verurteilen.

In einer aggressiven Kampagne zur Verhinderung der Diskussion über die uigurischen Muslime haben chinesische Beamte viele Länder davon überzeugt, ihre Regierung in dieser Frage öffentlich zu unterstützen. Zu den bekanntesten unter ihnen gehören beschämenderweise die muslimischen Staaten in Afrika, Asien und im Nahen Osten.

LESEN: Während sich China der globalen Solidarität über das Coronavirus beugt, ist es Zeit, etwas gegen den uigurischen Völkermord zu unternehmen.

Chinas laufende „Belt and Road Initiative“ (BRI) zielt auf den Aufbau eines Handels- und Infrastrukturnetzes ab, das Asien mit Europa und Afrika entlang alter Handelsrouten, viele davon im Nahen Osten, verbindet. Bis heute hat Peking mit achtzehn arabischen Ländern BRI-Kooperationsabkommen unterzeichnet, und chinesische Unternehmen haben dort Verträge im Wert von 35,6 Milliarden Dollar unterzeichnet, von denen 1,2 Milliarden Dollar für den lokalen Energie- und Fertigungssektor bestimmt sind. Der Handel zwischen China und dem arabischen Welthandel wurde im vergangenen Jahr mit 244,3 Milliarden Dollar bewertet.

Als der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan im vergangenen Sommer Peking besuchte, begrüßte er die neue „Seidenstraße“, die Asien und Europa verbindet, und begrüßte chinesische Investitionen zur Ankurbelung seiner angeschlagenen Wirtschaft. Er schwieg – zumindest in der Öffentlichkeit – über die anhaltende Behandlung der Uiguren durch die chinesische Regierung.

Während einer Podcast-Diskussion mit Nury Turkel, einem in den USA ansässigen Anwalt und uigurischen Rechtsbeistand bei The Intercept, wies Mehdi Hassan darauf hin, dass die chinesische Regierung nicht nur im Inland, sondern auch im Ausland mächtig ist. „Ihre wirtschaftliche Macht und ihre schiere Größe bedeuten, dass Regierungen, auch westliche Regierungen, nicht viel tun können oder wollen, um den Uiguren zu helfen. Als Muslim ist es für mich zutiefst deprimierend zu sehen, dass die Länder der muslimischen Mehrheitswelt nicht nur zu diesem drohenden Völkermord an den Uiguren in China schweigen, sondern sich tatsächlich öffentlich äußern und die chinesische Regierung unterstützen.

READ: Uiguren in Saudi-Arabien vor einer unmöglichen Wahl

In Zeiten wie diesen ist Schweigen eine Mitschuld an der Unterdrückung; es ist keine neutrale Haltung, wie der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu bekanntlich betonte. Die arabischen Regime haben ihre muslimischen Mitbürger in China für den Preis ihrer Geschäftsbeziehungen mit dem Unterdrücker verkauft.

Es ist an der Zeit, dass die Welt aufsteht und gezählt wird. Die Unterdrückung findet heute im besetzten Palästina, in Myanmar, Indien und China statt. Wer werden morgen die Opfer sein? Jeder Bürger in jedem Land muss wissen, dass sie die nächsten Palästinenser, Rohingya, indische Muslime und Uighuren sein könnten, wenn die Menschenrechte von der internationalen Gemeinschaft nicht ernster genommen werden und nicht von finanziellen Erwägungen überlagert werden dürfen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...