Bild: Naftali Bennett, Israels neuer Premierminister und Vorsitzender der Jamina-Partei, rechts, spricht mit Yair Lapid, Israels neuem Außenminister und Vorsitzender der Jesch Atid-Partei, während einer Sitzung der neuen Regierung in der Knesset in Jerusalem, Israel, am Sonntag, 13. Juni 2021 [Kobi Wolf/Bloomberg via Getty Images]

Das Chaos wird schlimmer, politische Instabilität ist jetzt die Norm in Israel

Von Ramzy Baroud

13. Juli 2022

Der Zusammenbruch der kurzlebigen israelischen Regierung von Naftali Bennett und Yair Lapid bestätigt das Argument, dass die politische Krise in Israel nicht ausschließlich vom ehemaligen Premierminister Benjamin Netanjahu angezettelt und getragen wurde. Bennetts Regierungskoalition bestand aus acht Parteien und bildete eine der wohl merkwürdigsten Koalitionen in der turbulenten Geschichte der israelischen Politik. Dem Mischmasch-Kabinett gehörten rechte und rechtsextreme Gruppierungen wie Jamina, Yisrael Beiteinu und Neue Hoffnung ebenso an wie die zentristischen Parteien Jesch Atid und Blau und Weiß, die linke Meretz und sogar eine arabische Partei, die Vereinigte Arabische Liste (Ra’am). Der Koalition gehörten auch Vertreter der Arbeitspartei an, die einst das vorherrschende politische Lager Israels war und heute fast völlig bedeutungslos ist.

Als die Koalition im Juni 2021 gebildet wurde, wurde Bennett als eine Art politischer Messias gefeiert, der bereit war, Israel aus der Umklammerung des starrsinnigen, selbstsüchtigen und korrupten Netanjahu zu befreien. Das Vertrauen in Bennetts Regierung war jedoch unangebracht. Der millionenschwere Politiker war ein Protegé von Netanjahu und schien bei vielen Gelegenheiten in verschiedenen Fragen auf der rechten Seite des Likud-Parteichefs zu stehen. Im Jahr 2013 erklärte Bennett beispielsweise stolz: “Ich habe in meinem Leben viele Araber getötet – und damit habe ich kein Problem.” Im Jahr 2014 kritisierte er Netanjahu scharf, weil er die Ziele Israels in einem der tödlichsten Kriege gegen die Palästinenser im belagerten Gazastreifen nicht erreicht hatte. Außerdem wird Bennett vor allem von Israels extremster und rechtsextremer Wählerschaft unterstützt.

Viele wollten all dies ignorieren, in der Hoffnung, dass es Bennett gelingen würde, seinen ehemaligen Chef zu verdrängen. Diese Möglichkeit wurde sehr real, als Netanjahu im November 2019 offiziell wegen verschiedener schwerer Korruptionsvorwürfe angeklagt wurde.

Als die Regierung von Bennett und Lapid am 13. Juni 2021 offiziell vereidigt wurde, schien es, als ob eine neue Ära der israelischen Politik begonnen hätte. Es wurde davon ausgegangen, dass die politischen Lager Israels endlich einen gemeinsamen Nenner gefunden hatten. Netanjahu indes wurde in die Reihen der Opposition verbannt. Seine Schlagzeilen begannen zu versiegen, vor allem als er immer tiefer in sein laufendes Korruptionsverfahren verwickelt wurde.

Obwohl einige Analysten weiterhin Netanjahu für die verschiedenen Krisen der Bennett-Koalition verantwortlich machen – als beispielsweise Idit Silman am 6. April von ihrem Amt zurücktrat und die Koalitionsregierung mit nur 60 Sitzen in der Knesset zurückblieb -, gibt es dafür kaum Beweise. Diese besondere kurzlebige israelische Regierung ist unter dem Gewicht ihrer eigenen Widersprüche zusammengebrochen.

Hätte die Regierung, die zwischen Juni 2021 und Juni 2022 in Israel regierte, anders gehandelt, wenn Netanjahu noch Ministerpräsident gewesen wäre? Nicht im Geringsten. Die illegalen jüdischen Siedlungen wachsen ungehindert weiter; die Zerstörung von Häusern, die Enteignung palästinensischer Gemeinden im Westjordanland und im besetzten Jerusalem sowie verschiedene routinemäßige Aggressionen Israels gegen seine arabischen Nachbarn sind unverändert geblieben.

Israel: Fünfte Wahl wird wahrscheinlich in politischer Sackgasse enden – Cartoon [Sabaaneh/Middle East Monitor]

Nach UN-Angaben wurden zwischen Juni 2021 und Mai 2022 79 Palästinenser im Westjordanland von der israelischen Armee getötet. Die Region Masafer Yatta, ein 36 Quadratkilometer großes Gebiet in den südlichen Hebron-Hügeln, wurde von der israelischen Armee zur vollständigen Annexion bestimmt. Die Vertreibung der 1.200 palästinensischen Bewohner des Gebiets hat bereits begonnen. Übersetzt mit Deepl.com

