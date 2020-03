Coronavirus proves we need a global response to improve human rights The coronavirus pandemic has presented a serious test to how different societies and countries can work together to tackle an unprecedented force. Many governments and individuals have grappled the situation by acting selflessly and honourably by breaking down current societal and cultural barriers and indifferences.

Das Coronavirus beweist, dass wir eine globale Antwort brauchen, um die Menschenrechte zu verbessern

20. März 2020

Die Coronavirus-Pandemie hat einen ernsthaften Test dafür dargestellt, wie verschiedene Gesellschaften und Länder zusammenarbeiten können, um eine beispiellose Kraft zu bekämpfen. Viele Regierungen und Einzelpersonen haben die Situation in den Griff bekommen, indem sie selbstlos und ehrenhaft gehandelt haben, indem sie die derzeitigen gesellschaftlichen und kulturellen Barrieren und Gleichgültigkeiten überwunden haben. Menschenrechtsverletzungen gehen jedoch seit langem weit verbreiteten Krankheiten voraus, und in vielen Fällen hat das neuartige Coronavirus viele tief verwurzelte Verletzungen verstärkt.

Da sich das Virus weiterhin rasch auf der ganzen Welt verbreitet, nimmt auch die Angst vieler Menschen zu, da das Virus unberechenbar ist. Zu dieser Furcht kamen noch die unterschiedlichen Reaktionen und Versuche der Regierungen, den Ausbruch einzudämmen. Die Bürger Israels wurden in ihren eigenen bürgerlichen Freiheiten verletzt, als die Regierung beschloss, die Mobiltelefone von Menschen mit Coronavirus oder von Personen, die im Verdacht stehen, sich mit der Krankheit infiziert zu haben, zu verfolgen.

Israel hat eine lange Geschichte der Verletzung demokratischer Rechte, der Zerstörung palästinensischer Häuser, der Durchführung willkürlicher Verhaftungen und natürlich der fortgesetzten Besetzung des Westjordanlands und des Gazastreifens.

Premierminister Benjamin Netanjahu verabschiedete die Notstandsregelung ohne Gerichtsbeschluss und verglich den Kampf um die Eindämmung des Virus mit dem Kampf gegen den Terrorismus. Der neue Schritt würde es der Regierung ermöglichen, auf Telefondaten von Personen zuzugreifen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Sie würden dann die Orte dokumentieren, die die Person in den kommenden Wochen besucht hat, und eine Liste der Personen zusammenstellen, mit denen die infizierte Person in direktem Kontakt gestanden hat. Die Behörden würden die Informationen nutzen, um mit den Personen, die möglicherweise dem Virus ausgesetzt waren, Kontakt aufzunehmen und zu verlangen, dass sie in Quarantäne gehen.

Diese neue Maßnahme wurde von Bürgerrechtlern, Politikern und Gesundheitsexperten verurteilt, die behaupten, die israelische Regierung gehe zu weit und der Schritt würde die Privatsphäre des Einzelnen verletzen. Obwohl Israel geschickt strenge Reisebeschränkungen und obligatorische Selbstisolierungen eingeführt hat, müssen angesichts des historischen Machtmissbrauchs Spionagestrategien sorgfältig eingesetzt werden, um die Verletzung der Privatsphäre so gering wie möglich zu halten. Der Zugang zu Informationen sollte auf Fachleute in bestimmten Bereichen, die mit der Bekämpfung des Virus zu tun haben, beschränkt werden, um sicherzustellen, dass die Privatsphäre der Menschen vor jeglichem Fehlverhalten geschützt wird.

Um die Besorgnis und Unsicherheit über die Absichten Israels zu verstärken, fehlte auf der Website des Gesundheitsministeriums die Information und Anleitung zum Coronavirus-Ausbruch in arabischer Sprache. Muhammad Barakeh, Vorsitzender des arabischen Obersten Überwachungsausschusses, der arabische Bürger und palästinensische Gruppen in Israel vertritt, sah einen enormen Mangel an Informationen in arabischer Sprache über die Pandemie und darüber, wie sich die Menschen schützen müssen. Da 20 Prozent der israelischen Bevölkerung aus Arabern besteht, zementiert dieses Versagen des Gesundheitsministeriums die tief sitzende und anhaltende Intoleranz gegenüber den Palästinensern noch weiter.

Bei einer rücksichtslosen Pandemie wie dieser darf es keinen Raum für Diskriminierung geben.

Flüchtlinge und Binnenvertriebene

Eine weitere große Sorge ist die Auswirkung, die das Virus haben könnte, wenn es die Rohingya-Gemeinde erreicht und sich in ihr ausbreitet. Es ist wahrscheinlich, dass sich das Virus unentdeckt über Myanmar und andere Teile Südostasiens ausbreitet. Myanmar hat enge Grenzen zu Bangladesch, Indien, Thailand und China, die alle Fälle bestätigt haben. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es Minderheitengemeinschaften erreicht.

Im Rakhine-Staat Myanmar sind die Rohingyas auf Lager beschränkt oder leben in teilweise zerstörten Dörfern ohne angemessene sanitäre Einrichtungen. Während in Bangladesch fast eine Million Rohingya-Flüchtlinge in Flüchtlingslagern in unmittelbarer Nähe zueinander leben. Obwohl die bestätigten COVID-19-Fälle in der mehrheitlich muslimischen südasiatischen Nation bestehen bleiben, sind die Rohingya aufgrund ihrer Lebensbedingungen extrem verwundbar. Vier bis fünf teilen sich ein schwaches Zelt, schlafen auf schlammigen Böden und kämpfen um sauberes Wasser, Seife oder Handdesinfektionsmittel, um gute Hygiene zu praktizieren, wodurch sie einem möglichen Ausbruch ausgesetzt sind.

Nach Angaben des UNHCR leben mindestens 12 Millionen Binnenvertriebene und Flüchtlinge zwischen Syrien, Irak, Türkei, Libanon und Iran. Was passiert mit diesen Staatenlosen, die sich allein auf den guten Willen anderer verlassen, während die Regierungen ihre milliardenschweren Coronavirus-Pakete vorbereiten? Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die internationale Gemeinschaft und die Vereinten Nationen diese Minderheitengruppen und Entwicklungsländer berücksichtigen und ihnen helfen, indem sie die Ausbreitung des Virus behandeln und bekämpfen sowie sie und ihre Rechte während dieser Krise schützen.

Syrische Flüchtlingspatienten aus dem behelfsmäßigen Lager Rukban, das im Niemandsland an der Grenze zwischen Syrien und Jordanien im abgelegenen Nordosten liegt, gehen am 1. März 2017 zur Untersuchung in eine von den Vereinten Nationen betriebene medizinische Klinik auf der jordanischen Seite. [KHALIL MAZRAAWI/AFP/Getty Images]



Arbeitsgesetze

Eines der größten Probleme der Coronavirus-Pandemie sind die Auswirkungen auf die Arbeit der Länder: Krankengeld, die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten, und die Arbeitslosenversicherung. Je nach der Arbeit einer Person hängen ihre Leistungen und die Auswirkungen des Ausbruchs stark von ihrem Arbeitgeber und den Vorschriften der einzelnen Länder ab. In einigen Sektoren können die Arbeitnehmer in der Lage sein, sich selbst zu quarantänisieren und vollständig von zu Hause aus zu arbeiten, während von anderen verlangt werden kann, weiter zu arbeiten, was sie für die Krankheit anfällig macht, wie die Beschäftigten im öffentlichen Gesundheits- und Dienstleistungssektor.

Angesichts der hohen Übertragungsrate des Virus muss die Frage des bezahlten Krankheitsurlaubs dringend geklärt werden. Die Länder, zu denen die VAE, Katar und Bahrain gehören, bieten mindestens zwei Wochen voll bezahlten Krankheitsurlaub an. Saudi-Arabien 30 Tage und Ägypten 90 Tage. Darüber hinaus bieten die VAE, Katar und Saudi-Arabien ihren Mitarbeitern eine obligatorische Krankenversicherung an. In Ägypten sind die Arbeitgeber verpflichtet, kostenlose Behandlung und Medikamente in einer zugewiesenen Klinik bereitzustellen, einschließlich kostenloser Krankenhausbehandlung. Da Gesundheitsexperten Menschen, die krank sind, dazu ermutigen, zu Hause zu bleiben und sich selbst zu quarantieren, ist es für einige völlig unmöglich, zu Hause zu bleiben.

Die Regierungen sind gezwungen, drastische Maßnahmen zu ergreifen, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen und gleichzeitig die direkt und indirekt betroffenen Bürger zu schützen. Da immer mehr Menschen infiziert werden, die Aktienmärkte zusammenbrechen, Schulen geschlossen werden, Arbeitsplätze verschwinden und die Länder sich einschließen, war eine einheitliche globale Reaktion noch nie so entscheidend. Die Überwindung dieser Pandemie bedeutet, die tief verwurzelten und diskriminierenden Ungleichgewichte aufgrund von Reichtum, sozialer Schicht, Geschlecht, Rasse oder Religion gemeinsam zu überwinden und die Grundrechte aller Menschen zu schützen. Übersetzt mit Deepl.com

