https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/how-israel-backs-settlers-to-confiscate-palestinian-lands



Bild: Israeli soldiers stand guard as Palestinian demonstrators gather during a protest against Israeli settlements in Beita town near Nablus [Mohamad Torokman/Reuters]

Analysten sagen, dass alle Außenposten eine Hintertür sind, um weiterhin palästinensisches Land zu beanspruchen, nachdem Israel sich 1993 in den Osloer Verträgen zum Einfrieren der Siedlungen verpflichtet hat.

Das drakonische Gesetz, das Israel benutzt, um palästinensisches Land zu stehlen

Von Anchal Vohra

8 Jul 2021



Analysten sagen, dass alle Außenposten eine Hintertür sind, um weiterhin palästinensisches Land zu beanspruchen, nachdem Israel sich 1993 in den Osloer Verträgen zum Einfrieren der Siedlungen verpflichtet hat.



Anfang Mai packten mehr als 50 jüdische Familien ihre Koffer und zogen auf eine Bergkuppe im Westjordanland in den besetzten palästinensischen Gebieten.

Sie errichteten schnell modulare Häuser, eine Synagoge, einen Kindergarten und gruben sogar einen Spielplatz, um ein Stück Land zu beanspruchen, das sie weder gekauft noch geerbt haben.

Lesen Sie weiter

Norwegen: KLP-Fonds trennt sich von Firmen, die mit israelischen Siedlungen verbunden sind

Dokumentation des israelischen Siedlungswachstums in der besetzten Westbank

UN fordert Israel auf, den Siedlungsausbau “sofort” zu stoppen



Israelische Siedler weigern sich, die illegale Siedlung im Westjordanland zu räumen

Diese Siedler nannten es den Evyatar-Außenposten, nach Evyatar Borosky – einem jüdischen Mann, der 2013 angeblich von einem Palästinenser getötet wurde.

Alle Siedlungen oder Außenposten – eine Hintertür, um weiterhin palästinensisches Land zu beanspruchen, nachdem Israel sich 1993 in den Osloer Verträgen zum Einfrieren von Siedlungen verpflichtet hatte – gelten nach internationalem Recht als illegal.

Der Evyatar-Außenposten stach heraus, weil er auch nach israelischem Recht illegal war.

Außerdem entstand er zu einer Zeit, als US-Präsident Joe Biden Donald Trump abgelöst hatte und Israel einen Regierungswechsel zu einer Mehrparteienkoalition aus linken, rechten und zentristischen Parteien erlebte.

Das Land ist auch strategisch günstig gelegen. Es liegt südlich von Nablus in einem Gebiet namens Jabal Sabih in den Dörfern Beita und Yatma, von dem erwartet wird, dass es ein Teil des zukünftigen Staates Palästina sein wird. Eine Siedlung hier würde die territoriale Kontiguität Palästinas durchbrechen.

Letzte Woche wurden die Siedler schließlich vertrieben und die Palästinenser feierten dies als einen Sieg ihres Widerstands. Analysten warnten jedoch, dass die Feierlichkeiten verfrüht und ungerechtfertigt seien.

Al Jazeera sprach mit mehreren Experten, die sagten, die Räumung spiegele keine Änderung der israelischen Politik wider und zeige nur, wie der israelische Staat seine Instrumente einsetzt, um den systematischen Diebstahl palästinensischen Eigentums zu erleichtern.

Anstatt vom Staat für die illegale Beschlagnahmung von Land, das ihnen nicht gehörte, gerügt zu werden, wurde den Siedlern ein Versprechen gegeben.

Die israelischen Medien berichteten, dass Naftali Bennett, Israels neuer Premierminister und ein entschiedener Befürworter der illegalen Siedlungen, den Siedlern einen Deal anbot – der Staat würde prüfen, ob das Land als “Staatsland” eingestuft werden kann, und wenn ja – zu diesem Schluss soll der Staat kommen – würde es den Siedlern übergeben werden, obwohl es in palästinensischen Dörfern liegt.

Hagit Ofran, Exekutivdirektorin des Settlement-Watch-Programms der israelischen NGO Peace Now, mutmaßte dies für Al Jazeera. “Es wurde veröffentlicht: Die Siedler ziehen ab; die Häuser bleiben; die Armee stellt einen Militärposten auf; die Regierung beginnt den Prozess, staatliches Land zu deklarieren”, sagte Ofran.

Israel legalisiert solche Außenposten oder Siedlungen, indem es eine drakonische Interpretation des osmanischen Gesetzes anwendet, wonach das Land, wenn es mehrere Jahre hintereinander nicht kultiviert wurde, in den Besitz des Staates übergehen würde.

Peace Now behauptet jedoch, dass der Evyatar-Außenposten tatsächlich auf “privatem palästinensischem Land” gebaut wurde und dass ein Luftbild aus dem Jahr 1980 zeigt, dass Teile des Landes sogar “kultiviert” wurden – was bedeutet, dass es daher nicht als Staatsland betrachtet werden kann.

Dennoch könnte der Staat es einfach für die Siedler konfiszieren, wie er es schon hunderte Male getan hat. Israel hat 441.000 Siedler in 280 Siedlungen auf mehr als zwei Millionen Dunam – ein Dunam entspricht 1.000 Quadratmetern – palästinensischem Land im Westjordanland und Ostjerusalem angesiedelt.

Es hat eine Reihe von diskriminierenden Gesetzen verabschiedet, um palästinensisches Eigentum beschlagnahmen zu können.

Abwesenheitsgesetz (Absentee Property Law)

Israel benutzt das Abwesenheitsgesetz, um Anspruch auf das Land zu erheben, das die Palästinenser in den Kriegen von 1948 und 1967 gezwungen haben, aufzugeben. Es wendet auch eine Reihe von Taktiken an, um alle nicht registrierten Ländereien – die von den osmanischen und britischen Besatzern zurückgelassen wurden und von denen angenommen wird, dass sie zwei Drittel der Westbank ausmachen – als mögliches “Staatsland” zu deklarieren.

Palästinensisches Land wird auch im Namen archäologischer und touristischer Zwecke konfisziert, und wenn es von Palästinensern gekauft wird, geschieht dies fast immer durch Zwangsmaßnahmen, stellte Peace Now fest.

Laut B’Tselem, dem israelischen Informationszentrum für Menschenrechte in den besetzten Gebieten, gewährt Israel Steuervergünstigungen für Siedler, um Häuser zu bauen und für israelische Industrien, um sich in diesen Gebieten niederzulassen. Der israelische Staat ermutigt auch Juden, landwirtschaftliche Betriebe zu errichten und ermöglicht die weitgehende Übernahme von palästinensischem Acker- und Weideland.

“Vierzig solcher Farmen wurden in den letzten zehn Jahren gegründet, die effektiv Zehntausende von Dunams übernommen haben”, bestätigte B’Tselem in einem Bericht vom März.

Anwar Mhajne, eine Assistenzprofessorin am Stonehill College und Politikwissenschaftler mit Spezialisierung auf internationale Beziehungen, sagte, dass Israel 1968 den Prozess der Landregistrierung auf Eis legte, was ihm erlaubte, jedes nicht registrierte Land als Staatsland zu bezeichnen.

Sie fügte hinzu, dass das israelische Gesetz dem israelischen Staat erlaubt, privates Land für palästinensische öffentliche Notwendigkeiten zu konfiszieren, das dann für die Infrastruktur der Siedler weitergegeben wird.

“Israel nutzt dieses Gesetz jedoch, um privates Land für den Bau von getrennten Straßen zu beschlagnahmen, um die Siedlungen zu verbinden”, sagte Mhajne. “Unter Berufung auf ein ähnliches Gesetz in Ostjerusalem hat Israel 12 Siedlungen in Ostjerusalem errichtet.”

Mhajne fügte hinzu, wenn das Stück Land südlich von Nablus den Status von Staatsland erhält, was palästinensische Experten befürchten, würde dies einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen. Es würde “die Siedler ermutigen, noch mehr illegale Siedlungen zu bauen, um die Regierung unter Druck zu setzen, sie anzuerkennen, auch wenn sie unrechtmäßig sind”.

Ines Abdel Razak, Mitglied des palästinensischen Think-Tanks Al-Shabaka und Direktorin für Advocacy des Palestine Institute for Public Diplomacy (PIPD), sagte, dass viele illegale Außenposten dabei sind, legalisiert zu werden.

“Israels siedler-koloniales Projekt, das vor einem Jahrhundert begann, hat ein klares Ziel: maximales Land mit einem Minimum an palästinensischer Bevölkerung”, sagte Abdel Razak. “Das ist heute in Jerusalem und im Westjordanland sehr deutlich, ob in Sheikh Jarrah, Silwan oder Beita.

“Vom Absentee Property Law bis zum Siedlungsunternehmen im Westjordanland war die Politik und Praxis, jüdische Siedlungen zu bauen und Palästinenser aus ihrer Heimat zu enteignen.”

Israel hat rund 441.000 Siedler in 280 Siedlungen angesiedelt [Datei: Abbas Momani/AFP]

Laut einem Bericht von Human Rights Watch, der im Mai letzten Jahres veröffentlicht wurde, pfercht Israel palästinensische Gemeinden ein – und weigert sich, deren natürliches Bevölkerungswachstum zuzulassen – nicht nur im Westjordanland, sondern auch in palästinensischen Städten und Dörfern innerhalb Israels.

Darin heißt es, der israelische Staat kontrolliere 93 Prozent aller Ländereien, auch in Ost-Jerusalem, und habe die Aufgabe, diese Ländereien zu verwalten, an eine staatliche Behörde delegiert – die Israel Land Authority. Aber diese Behörde wird vom Jüdischen Nationalfonds dominiert, dessen “explizites Mandat es ist, Land für Juden zu entwickeln und nicht für andere Bevölkerungsgruppen”.

Der Bericht zitiert auch eine Feststellung aus dem Jahr 2017, dass die Palästinenser zwar 21 Prozent der israelischen Bevölkerung ausmachen, aber weniger als 3 Prozent des Landes unter die Zuständigkeit der palästinensischen Gemeinden fallen.



Was wird Biden tun?

Das Schicksal der Palästinenser, die in einem ungleichen Kampf mit staatlich unterstützten Siedlern gefangen sind, hängt nun davon ab, wie Biden mit der Angelegenheit umgeht, wenn er Premierminister Naftali Bennett später in diesem oder Anfang nächsten Monat trifft.

Wird Biden ihn zurechtweisen und einen Siedlungsstopp fordern, oder wird er ihm nur einen Klaps auf die Hand geben und sich darauf einigen, anderer Meinung zu sein?

Ofran von Peace Now sagte, dass Bennet, wenn er von den Vereinigten Staaten nicht herausgefordert wird, natürlich mit der “Legalisierung” aller Außenposten fortfahren will.

“Die Frage wäre, inwieweit der Druck aus dem Inneren der Regierung und aus der Welt ihn dazu bringen wird, davon Abstand zu nehmen”, sagte Ofran. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...