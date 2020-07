Das Elend der jüdisch-zionistischen Besatzung, paart sich mit der Covid-19 Pandemie

Palästinas erste Tierschutzorganisation steht vor Herausforderungen durch die Besatzung und Covid-19

18. Juli 2020

In Palästina, wo die israelische Besatzung und die militärischen Kontrollpunkte, das Eindringen in die Siedlungen und die unmittelbare Gefahr der Annexion tägliche Realität sind, hat der Tierschutz für die meisten Menschen keine wirkliche Priorität. Für den Gründer der Palästinensischen Tierliga (PAL), Ahmad Safi, ist dies jedoch nicht der Fall.

Die Wohltätigkeitsorganisation ist seit ihrer Gründung im Jahr 2011 in Ramallah ansässig. Sie war die erste ihrer Art im Westjordanland, und trotz der unzähligen Herausforderungen, mit denen die PAL konfrontiert ist, steht sie nach wie vor an vorderster Front der Bemühungen um den Tierschutz in Palästina.

PAL hat mehrere Großprojekte, darunter ein Programm zur Rettung, Behandlung und Rehabilitation von Straßenhunden, Katzen, Pferden und Eseln sowie ein Programm „Jugend für den Wandel“, das Universitätsstudenten darin ausbildet, Schulkindern Tierschutz beizubringen. Ziel des Jugendprojekts, erklärt Safi, ist es, die Einheimischen zu ermutigen, ihre Einstellung zu Tieren zu ändern.

Streunende Katzen im Tierheim der Palästinensischen Tierliga, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Tierschutz in Palästina einsetzt, 17. Juli 2020 [Palästinensische Tierliga]

Eine streunende Katze wird im Tierheim der Palästinensischen Tierliga, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Tierschutz in Palästina einsetzt, medizinisch versorgt, 17. Juli 2020 [Palästinensische Tierliga].

Streunende Katzen im Tierheim der Palästinensischen Tierliga, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Tierschutz in Palästina einsetzt, 17. Juli 2020 [Palästinensische Tierliga].

„Wir müssen die örtliche Gemeinde davon überzeugen, sich nicht über die Hunde auf den Straßen zu beschweren“, sagt er mir. „Wir müssen versuchen, sie dazu zu bringen, diesen Tieren Hilfe anzubieten, anstatt sich bei den Stadtbehörden zu beschweren, die sie dann vergiften oder erschießen werden.

Ein Grund, warum es so wichtig ist, die Einstellung der lokalen Bevölkerung zu ändern, sagt er, ist, dass die PAL wegen der durch die israelische Besatzung auferlegten Einschränkungen der Bewegungsfreiheit im Westjordanland nicht immer in der Lage ist, die bedürftigen Tiere zu erreichen. In der Vergangenheit hat die Liga versucht, einige Einschränkungen zu umgehen, indem sie Tiere mitten in der Nacht gerettet hat. Doch selbst dann hat sie darum gekämpft, die Einschränkungen zu überwinden.

In einem Fall, sagt er, reisten Freiwillige der PAL mitten in der Nacht zur Rettung einer Gruppe von Hunden in die nördliche Stadt Tulkarem, wurden aber von israelischen Soldaten zurückgeschickt. „Die Soldaten fragten uns, was wir dort während der Nacht gemacht hätten… und erlaubten uns dann nicht einmal, die Hunde einzufangen, die nur 500 Meter von der Mauer entfernt waren.

Bei anderen Gelegenheiten waren die angehenden Retter gezwungen, Umwege zu gehen, um die Tiere zu erreichen. Bei einem Rettungsversuch am späten Samstagabend musste die Gruppe von Ramallah über Jericho, das im östlichen Jordantal liegt, nach Tulkarem fahren.

„Wir bereiteten das Material für eine Tiertransporthütte in Ramallah vor und mussten sie nach Tulkarem fahren, aber der Weg war gesperrt, so dass wir über Jericho herumfahren mussten. Wir fuhren drei Stunden statt 45 Minuten, nur um Tulkarem in dieser Nacht zu erreichen.

Ein Pferd, das von der Palästinensischen Tierliga, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Tierschutz in Palästina einsetzt, mit Trinkwasser versorgt wird, 17. Juli 2020 [Palästinensische Tierliga].

Ein Hund, der im Tierheim der Palästinensischen Tierliga versorgt wird, einer Wohltätigkeitsorganisation, die sich für den Tierschutz in Palästina einsetzt, 17. Juli 2020 [Palästinensische Tierliga].

Trotz der Einschränkungen rettete und rehabilitierte die PAL im Jahr 2019 etwa 260 Tiere im gesamten Westjordanland. Dieser Erfolg ist zum Teil auf ein Abkommen mit der Palästinensischen Autonomiebehörde zurückzuführen. Safi weist darauf hin, dass die Palästinensische Autonomiebehörde Tierärzten und Autos, die mit Tieren umgehen, Zugang zu allen Gebieten der Westbank gewährt.

Die Coronavirus-Pandemie hat jedoch zusätzliche Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und Ausgangssperren mit sich gebracht, was neue Schwierigkeiten für die Liga bedeutet, zu einer Zeit, in der die Nachfrage nach Rettungsaktionen dramatisch gestiegen ist. Versuche, die Einschränkungen zu umgehen, sind wegen des Coronavirus nicht mehr durchführbar.

In der Vergangenheit wurden Rettungstiere, die in der Nähe von Ramallah gefunden wurden, zur dringenden medizinischen Versorgung in das Zentrum der PAL gebracht, bevor sie zur Adoption freigegeben wurden. Weiter weg gerettete Tiere wurden einem Netzwerk von Freiwilligen übergeben, die sie vor der Adoption vorübergehend pflegten. Durch die Beschränkungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus sind diese Lösungen jedoch obsolet geworden.

Seit im März der erste Fall des Virus im Westjordanland registriert wurde, so Safi, haben Pflegeeltern der PAL mitgeteilt, dass es ihnen schwerer fällt, sich um die Tiere zu kümmern. In einem Fall in Hebron, einem Hotspot für Coronavirus-Infektionen, teilte eine Gruppe von Frauen, die sich um Katzen und Hunde kümmern, der PAL mit, dass sie nicht in der Lage sind, die Grundbedürfnisse, einschließlich Tierfutter, zu decken.

In der Vergangenheit hätte die Tierschutzgruppe versucht, eine Nahrungsmittellieferung an Pflegepersonen zu organisieren, die keinen Zugang zu Lebensmitteln haben. Lokale Pandemiesperren, die durch oft willkürliche israelische Restriktionen verschärft wurden, haben jedoch die Lieferung dringend benötigter Hilfsgüter unmöglich gemacht.

Vor der Pandemie war die PAL bestrebt, ihre Dienstleistungen zu erweitern. Die Organisation beschaffte die Mittel für den Kauf eines Tiertransportwagens. Sie war jedoch nicht in der Lage, ein geeignetes Fahrzeug aus Israel zu importieren, weil die PA nach der Enthüllung von Donald Trumps „Friedensplan“ im Januar die Koordination mit dem Besatzungsstaat einschränkte.

„Das ist eine gewisse Ironie“, lächelt Safi. „Wir haben das Geld, um einen Krankenwagen zu kaufen, aber wir können kein geeignetes Fahrzeug importieren“, lächelt Safi. Wir können kein in Israel zugelassenes Fahrzeug nach Palästina bringen und es als palästinensisch registrieren lassen, weil es keine Koordination gibt. Wir haben das Geld, um den Krankenwagen zu kaufen, aber wir können nicht wirklich einen kaufen“, lächelt Safi.

Dennoch besteht Safi trotz der Herausforderungen der Besetzung und der Pandemie darauf, dass sich die Palästinensische Tierliga in einer starken Position befindet. Die Wohltätigkeitsorganisation plant nun im neunten Jahr ihres Bestehens die Eröffnung eines Ladens mit selbstgemachten veganen Produkten und hat damit begonnen, Veganertouren durch Palästina zu organisieren.

„Bei jedem Projekt oder jeder Idee, die uns einfällt“, so seine Schlussfolgerung, „gibt es immer eine gewisse Komplikation, wie wir sie Wirklichkeit werden lassen können. Es gibt immer irgendeine Komplikation… Früher waren es die israelischen Kontrollpunkte, jetzt haben wir es mit Annexion und Coronavirus zu tun. Dies ist jedoch eine wichtige Arbeit, also werden wir nicht aufhören“. Übersetzt mit Deepl.com

