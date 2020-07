Das Ende des Zionismus und weitere Schritte Ali Abunimah Philip Weiss Nada Elia

The End of Zionism: Thoughts and Next Steps Eventbrite – Haymarket Books presents The End of Zionism: Thoughts and Next Steps – Tuesday, July 14, 2020 – Find event and ticket information.



Begleiten Sie Haymarket Books und Mondoweiss zu einem Gespräch über das Ende des Zionismus mit Ali Abunimah, Philip Weiss und Nada Elia.

Der Zionismus – die Behauptung, dass Juden das Recht haben, gewaltsam einen ethno-religiösen Staat im Heimatland und auf Kosten des palästinensischen Volkes zu errichten und aufrechtzuerhalten – war, zumindest in den Vereinigten Staaten, eine weit verbreitete Überzeugung, die vom gesamten politischen Spektrum unterstützt wurde.

In den letzten Jahren ist dieser Konsens zerbröckelt. Palästinenser haben die globale BDS-Bewegung angeführt, die aufzeigt, wie der Zionismus die Rechte aller Palästinenser verletzt, und jüngere Generationen von Amerikanern, einschließlich der Juden, wenden sich von einer Ideologie ab, die sich immer offener mit den reaktionärsten, rechtsgerichteten und weißen rassistischen Kräften verbündet. Ähnliche Veränderungen vollziehen sich überall auf der Welt. Obwohl der Zionismus ideologisch auf dem Rückzug ist, behält Israel eine immense Macht und Straffreiheit.

Was ist nötig, um diese scheinbare Pattsituation zu ändern und die Balance in Richtung Befreiung für die Palästinenser zu verschieben?

Ali Abunimah ist Exekutivdirektor der weithin gefeierten Publikation The Electronic Intifada, einer unabhängigen gemeinnützigen Publikation mit Schwerpunkt Palästina. Er hat weltweit Hunderte von Artikeln geschrieben und zu diesem Thema gesprochen. Er ist Autor von One Country, A Bold Proposal to End the Israeli-Palestinian Impasse (2007) und The Battle for Justice in Palestine (2014).

Philip Weiss ist ein Schriftsteller, der eine lange Karriere im Mainstream-Journalismus hatte, bevor er einen Blog über den Nahen Osten begann, der heute Mondoweiss heißt.

Nada Elia ist eine langjährige Aktivistin, Lehrerin, Schriftstellerin, politische Kommentatorin und häufige Mitarbeiterin von Mondoweiss.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auf der Leseliste Free Palestine Reading List von Haymarket Books.

