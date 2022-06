Besser kann man nicht beschreiben, wohin uns die Politik der USA, EU und Ampel in den Abgrund führt. “Saubere und teure” neue Zukunft!

Evelyn Hecht-Galinski

http://charleshughsmith.blogspot.com/2022/06/our-economy-in-nutshell.html

Das Ende ist da

Unsere Wirtschaft auf den Punkt gebracht

von Charles Hugh Smith über OfTwoMinds blog,

18. Juni 2022

Die Wirtschaft ist an einem Wendepunkt angelangt, an dem alles, was nicht nachhaltig ist, sich aufzulösen beginnt.

Unsere Wirtschaft befindet sich in einer Krise, die sich schon seit Jahrzehnten zusammenbraut. Die chinesischen Schriftzeichen für das englische Wort crisis werden bekanntermaßen – und fälschlicherweise – mit Gefahr und Gelegenheit übersetzt. Die genauere Übersetzung lautet prekär plus kritischer Punkt oder Wendepunkt.

Unter der Oberfläche ihrer Stabilität ist unsere Wirtschaft prekär, weil die Grundlage der Weltwirtschaft – billige Energie – einen Wendepunkt erreicht hat: Von nun an wird Energie teurer werden.

Die Kosten werden zu niedrig sein, damit die Energieerzeuger genug Geld verdienen, um in die künftige Energieerzeugung zu investieren, und zu hoch, damit den Verbrauchern nach der Bezahlung der lebensnotwendigen Dinge wie Energie, Nahrung, Unterkunft usw. noch genug Geld bleibt, um es frei auszugeben.

In den hundert Jahren, in denen die Ressourcen billig und im Überfluss vorhanden waren, konnten wir alles verschwenden und es als Wachstum bezeichnen: Wenn ein Haushaltsgerät auf die Mülldeponie wanderte, weil es so konstruiert war, dass es ausfallen würde (geplante Obsoleszenz), so dass ein neues Gerät gekauft werden musste, wurde diese Verschwendung als Wachstum bezeichnet, weil das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit dem Kauf des Ersatzgeräts stieg.

Eine Million Fahrzeuge, die im Stau stehen, wurde ebenfalls als Wachstum bezeichnet, weil mehr Benzin verbraucht wurde, obwohl das Benzin verschwendet wurde.

Aus diesem Grund ist die Weltwirtschaft eine “Abfall ist Wachstum”-Deponie-Wirtschaft. Je schneller etwas auf der Mülldeponie landet, desto höher ist das Wachstum.

Da wir nun alle leicht zu beschaffenden Ressourcen verbraucht haben, ist alles, was übrig bleibt, schwer zu beschaffen und teuer. Beispielsweise erfordern Mineralien, die in Bergen vergraben sind, die Hunderte von Kilometern von befestigten Straßen und Häfen entfernt sind, enorme Investitionen in die Infrastruktur, nur um die Lagerstätten zu erreichen, sie abzubauen, zu verarbeiten und zu weit entfernten Mühlen und Raffinerien zu transportieren. Ölvorkommen, die tief unter dem Meeresboden liegen, sind nicht billig zu bekommen.

Ist es wirklich sinnvoll zu erwarten, dass sich die menschliche Bevölkerung verdreifachen und unser Energieverbrauch verzehnfachen kann und dass es immer genügend Ressourcen geben wird, um die Versorgung im Überfluss und die Preise niedrig zu halten? Nein, das ist nicht der Fall.

Viele Menschen glauben, dass die Kernenergie (Fusion, Thoriumreaktoren, Minireaktoren usw.) billigen und sicheren Strom liefern wird, der die Kohlenwasserstoffe (Erdöl und Erdgas) ersetzen wird. Aber Kernkraft ist von Natur aus kostspielig, und derzeit gibt es keine Fusions- oder Thoriumreaktoren in großem Maßstab, die Tausende von Haushalten mit billigem Strom versorgen könnten.

Der Bau von Reaktoren dauert viele Jahre und ist kostspielig in Bau und Wartung. Kostenüberschreitungen sind an der Tagesordnung. Ein neuer Reaktor in Finnland ist beispielsweise neun Jahre hinter dem Zeitplan zurück und die Kosten haben sich verdreifacht.

Die Vereinigten Staaten haben in den letzten 25 Jahren nur zwei neue Reaktoren gebaut.

Die 440 Reaktoren der Welt liefern etwa 10 % des weltweiten Stroms. Derzeit sind 55 neue Reaktoren in 19 Ländern im Bau, aber es wird viele Jahre dauern, bis sie Strom produzieren. Wir müssten viele Jahre lang jede Woche einen neuen Reaktor bauen, um die aus Kohlenwasserstoffen gewonnene Elektrizität zu ersetzen. Ein solcher Bauumfang ist einfach nicht praktikabel.

Um den gesamten Energieverbrauch weltweit zu decken (für den gesamten Verkehr, die Beheizung von Gebäuden usw.), wären nach einigen Schätzungen über 10 000 Reaktoren erforderlich – mehr als das 20-fache der Zahl der derzeit in Betrieb befindlichen Reaktoren.

Viele glauben, dass so genannte erneuerbare Energien wie Sonne und Wind die Kohlenwasserstoffe ersetzen werden. Doch wie der Analyst Nate Hagens erklärt hat, sind diese Energiequellen nicht wirklich erneuerbar, sondern austauschbar; alle Sonnenkollektoren und Windturbinen müssen alle 20 bis 25 Jahre mit großem Aufwand ersetzt werden. Diese Energiequellen machen weniger als 5 % unseres gesamten Energieverbrauchs aus, und es wird viele Jahrzehnte des Ausbaus brauchen, um auch nur die Hälfte der Kohlenwasserstoffbrennstoffe zu ersetzen, die wir derzeit verbrauchen.

Um die durch Wind-/Solaranlagen erzeugte Energie in 25 Jahren zu verdoppeln, müssten wir für jede heute in Betrieb befindliche Anlage drei neue bauen: eine, um die bestehende Anlage zu ersetzen, und zwei weitere, um die erzeugte Energie zu verdoppeln.

All diese Ersatzanlagen für Kohlenwasserstoffe erfordern riesige Mengen an Ressourcen: Dieselkraftstoff für den Transport, Materialien für die Herstellung von Turbinen, Paneelen, Betonfundamenten und so weiter.

Der Mensch ist darauf programmiert zu glauben, dass das, was wir jetzt haben, auch in Zukunft uns gehören wird. Wir mögen es nicht, wenn uns gesagt wird, dass wir in Zukunft weniger von etwas haben werden.

Die derzeitige Lösung besteht darin, mehr Geld aus dem Nichts zu schaffen, in dem Glauben, dass, wenn wir mehr Geld schaffen, auch mehr Öl, Kupfer, Eisen usw. gefunden und gefördert werden.

Aber das ist nicht wirklich eine Lösung. Was passiert, wenn wir unserer gesamten Währung eine Null hinzufügen? Wenn wir einem 10-Dollar-Schein eine Null hinzufügen, so dass er zu 100 Dollar wird, bekommen wir dann plötzlich zehnmal mehr Lebensmittel, Benzin usw. mit dem neuen Schein? Nein.

Die Preise steigen schnell um das Zehnfache, so dass man mit dem neuen 100-Dollar-Schein denselben Betrag kaufen kann wie mit dem alten 10-Dollar-Schein.

Das Hinzufügen von Nullen zu unserem Geld (Hyper-Finanzialisierung) macht nicht alles, was knapp, teuer und schwer zu bekommen ist, plötzlich billig. Es ist immer noch knapp, teuer und schwer zu bekommen, egal wie viele Nullen wir zu unserem Geld hinzufügen.

Viele Menschen haben ein gutes Gefühl, wenn sie einen kleinen Teil dessen, was wir verbrauchen, recyceln. Aber Recycling ist nicht kostenlos, und der größte Teil unseres Verbrauchs wird nicht recycelt.

Der Prozentsatz der Lithiumbatterien, die recycelt werden, ist zum Beispiel sehr gering, weniger als 5 %. Wir müssen riesige Mengen an Lithium abbauen, weil wir 95 % der Lithium-Ionen-Batterien auf die Mülldeponie werfen. Dafür gibt es viele Gründe, einer davon ist, dass die Batterien nicht für das Recycling ausgelegt sind, weil dies mehr Geld kosten würde.

Der Großteil aller hergestellten Waren – Waren, für deren Herstellung immense Mengen an Kohlenwasserstoffen benötigt werden – landet auf der Mülldeponie.

Waren und Dienstleistungen sind Massenware und werden in langen Abhängigkeitsketten aus der ganzen Welt bezogen (Hyperglobalisierung): Wenn ein Glied bricht, bricht die gesamte Lieferkette zusammen.

Unsere Wirtschaft ist prekär, weil sie sich in einem Lose-Lose-Dilemma befindet: Die Rohstoffpreise können nicht hoch genug bleiben, damit die Produzenten einen Gewinn erzielen können, ohne dass die Verbraucher verarmen. Die Preise können nicht niedrig genug bleiben, um den Verbrauchern freie Ausgaben zu ermöglichen, ohne dass die Produzenten Geld verlieren und die Produktion einstellen, wodurch der Wirtschaft wichtige Ressourcen entzogen werden.

Hyperfinanzielle Spielchen – Geld aus dem Nichts erschaffen, Kredite von morgen aufnehmen, um heute mehr auszugeben, und Spekulationsblasen bei Aktien, Immobilien usw. aufblasen – führen nicht dazu, dass mehr von dem geschaffen wird, was knapp ist. All diese Spielchen verschlimmern die Vermögensungleichheit (Hyper-Ungleichheit) und untergraben die soziale Stabilität.

Die Wirtschaft ist an einem Wendepunkt angelangt, an dem alles, was nicht nachhaltig ist, sich aufzulösen beginnt. Jedes dieser Systeme ist von allen anderen Systemen abhängig (was wir ein eng verflochtenes System nennen). Wenn also ein kritisches System zusammenbricht, greift die Krise schnell auf das gesamte Wirtschaftssystem über: Wenn ein Dominostein fällt, fallen alle anderen Dominosteine um, die sich durch die Weltwirtschaft schlängeln.

Diejenigen, die verstehen, wie eng vernetzte, nicht nachhaltige Systeme im Grunde darauf ausgelegt sind, zusammenzubrechen, können sich darauf vorbereiten, indem sie antifragil werden: flexibel, anpassungsfähig und offen für die Chancen, die sich ergeben, wenn die Dinge ungeordnet und unvorhersehbar sind. Übersetzt mit Deepl.com



Charles Hugh Smith

Recent podcasts/videos:

The Big Problems And Crash Dynamics Of The Spring/Summer 2022 Housing Market Crisis, Simplified (1:08 hr)

My new book is now available at a 10% discount this month: When You Can’t Go On: Burnout, Reckoning and Renewal.

If you found value in this content, please join me in seeking solutions by becoming a $1/month patron of my work via patreon.com.

Charles Hugh Smith

My recent books:

Global Crisis, National Renewal: A (Revolutionary) Grand Strategy for the United States (Kindle $9.95, print $24, audiobook) Read Chapter One for free (PDF).

A Hacker’s Teleology: Sharing the Wealth of Our Shrinking Planet (Kindle $8.95, print $20, audiobook $17.46) Read the first section for free (PDF).

Will You Be Richer or Poorer?: Profit, Power, and AI in a Traumatized World

(Kindle $5, print $10, audiobook) Read the first section for free (PDF).

Pathfinding our Destiny: Preventing the Final Fall of Our Democratic Republic ($5 Kindle, $10 print, (audiobook): Read the first section for free (PDF).

The Adventures of the Consulting Philosopher: The Disappearance of Drake $1.29 Kindle, $8.95 print); read the first chapters for free (PDF)

Money and Work Unchained $6.95 Kindle, $15 print) Read the first section for free

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...