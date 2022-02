https://consortiumnews.com/2022/02/11/the-ultimate-end-of-nato/



Bild: Das Hochwasserdenkmal im Gettysburg National Military Park. (Veggies /Wikimedia Commons)



11. Februar 2022

Russlands Ziel ist es nicht, die Ukraine zu zerstören – das könnte jederzeit gelingen. Das Ziel Russlands besteht vielmehr darin, die NATO zu zerstören, indem es ihre Ohnmacht aufdeckt, schreibt Scott Ritter.

Das endgültige Ende der NATO

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

11. Februar 2022

In den ruhigen Feldern außerhalb der verschlafenen Universitätsstadt Gettysburg, Pennsylvania, steht ein Bronzedenkmal in Form eines offenen Buches. Das als “High-Water Mark of the Rebellion” bekannte Denkmal enthält die Identitäten der verschiedenen militärischen Formationen, die am Nachmittag des 3. Juli 1863 auf und um den Boden, auf dem das Denkmal steht, einen Kampf auf Leben und Tod führten.

Etwa 12 500 Mann unter dem Kommando des konföderierten Generalleutnants James Longstreet formierten sich in drei Divisionen und starteten einen Frontalangriff auf die etwa 10 000 verschanzten Unionstruppen unter dem Kommando von Generalmajor Winfield Scott Hancock.

Zwar gelang es rund 1 500 Konföderierten, die Unionslinie zu durchbrechen, doch wurden sie schnell umzingelt und gezwungen, sich entweder zu ergeben oder zu sterben. An dieser Stelle des Schlachtfelds befindet sich das “High-Water”-Denkmal, das an den so genannten “Pickett’s Charge” erinnert, benannt nach einem der Divisionskommandeure, die an der Schlacht teilnahmen.

Die konföderierte Armee konnte sich wohlbehalten vom Schlachtfeld von Gettysburg zurückziehen und kämpfte noch fast zwei Jahre weiter, bevor sie kapitulierte. Von der Katastrophe, die Pickett’s Charge darstellte, erholte sie sich jedoch nie. Es war wirklich der Höhepunkt der Rebellion.

Eine chaotische Geschichte

Geschichtsstudenten erleben vielleicht das, was Yogi Berra einmal berühmt als “Déjà vu all over again” bezeichnete, wenn sie die hektischen Aktivitäten der Nordatlantikvertrags-Organisation (NATO) betrachten, die heute auf die angeblich provokative russische Militäraufrüstung entlang der russisch-ukrainischen Grenze reagiert.

Das transatlantische Bündnis ist ein seltsames Amalgam politischer, wirtschaftlicher und militärischer Glaubenssysteme, hinter dem sich 30 Nationen verbergen, die die täglichen Aktivitäten ihrer Organisation durch einen auf Konsens basierenden, kollektiven Entscheidungsprozess steuern, der ebenso schwerfällig wie ineffizient ist.

Ursprünglich wurde das transatlantische Bündnis als Zusammenschluss von 12 Staaten gegründet, die, wie der erste Generalsekretär der NATO, Lord Ismay, einmal witzelte, “die Russen draußen, die Amerikaner drinnen und die Deutschen unten halten” wollten. Das transatlantische Bündnis war in erster Linie ein Club von Staaten, die zwei Dinge gemeinsam hatten – den gemeinsamen Glauben an den Vorrang demokratischer Regierungsführung und den Wunsch, unter dem Schirm der amerikanischen Militärmacht geschützt zu sein.

Unterzeichnung des Washingtoner Vertrags zur Gründung der NATO, April 1949. (NATO)

Schon früh erlebte das Bündnis eine Phase der Expansion, als es nach der Aufnahme der Türkei, Griechenlands, Spaniens und Portugals auf 16 Staaten anwuchs. Diese 16 Staaten bildeten während des gesamten Kalten Krieges das Fundament der NATO und waren sich einig in ihrer Entschlossenheit, sich jeder potenziellen sowjetischen Aggression gegen das westeuropäische Territorium entgegenzustellen.

Aus politischer Sicht war die NATO immer ein Chaos. Starke pro-kommunistische Bewegungen in Frankreich und Italien führten zu der unschönen Situation, dass die Geheimdienste eines verbündeten Landes, nämlich der Vereinigten Staaten, die innenpolitischen Angelegenheiten zweier angeblicher Verbündeter manipulierten, um die Kommunisten an der Macht zu halten.

Westdeutschland führte seine eigene einseitige Ostpolitik durch und bemühte sich um bessere Beziehungen zum sowjetisch besetzten Ostdeutschland, sehr zum Missfallen der Vereinigten Staaten. Frankreich, das sich über die seiner Ansicht nach (zu Recht) bestehende Dominanz der Vereinigten Staaten in der militärischen Kommandostruktur des Bündnisses ärgerte, entzog seine Streitkräfte der NATO-Kommandobehörde. Und die Türkei und Griechenland befanden sich in ihrem eigenen regionalen Kalten Krieg, der sich 1974 um die Insel Zypern zuspitzte.

Der Kitt, der das Bündnis zusammen hielt, waren die Bestimmungen über die kollektive Verteidigung in Artikel 5 der NATO-Charta, die besagen, dass, wenn ein Bündnispartner Opfer eines bewaffneten Angriffs wird, jedes andere Mitglied des Bündnisses diesen Gewaltakt als einen bewaffneten Angriff gegen alle Mitglieder betrachtet und die Maßnahmen ergreift, die es für notwendig hält, um dem angegriffenen Bündnispartner zu helfen.

Während eines Großteils des Kalten Krieges war das NATO-Bündnis militärisch so aufgestellt, dass es kaum Zweifel daran gab, welche Maßnahmen ergriffen werden würden, denn in Westdeutschland war ein stehendes NATO-Heer in ständiger Kampfbereitschaft stationiert, das darauf vorbereitet war, jeden Angriff der sowjetischen Armee und ihrer Verbündeten aus dem Warschauer Pakt abzuwehren. Ebenso unterhielt die NATO bedeutende Luft- und Seestreitkräfte, die im Mittelmeer stationiert waren und bereit waren, jedem sowjetischen Angriff entgegenzutreten. Diese Streitkräfte wurden durch eine massive ständige US-Militärpräsenz verankert, die Hunderttausende von Soldaten, Zehntausende von gepanzerten Fahrzeugen, Tausende von Kampfflugzeugen und Hunderte von Marineschiffen umfasste.

Diese ständige Präsenz konzentrierter, kampfbereiter militärischer Kräfte, die bereit waren, auf Knopfdruck zu kämpfen, verlieh der Verpflichtung nach Artikel 5 weit mehr Gewicht, als sie vielleicht verdiente. In der Realität sieht Artikel 5 so aus, dass die Bündnispartner bei seiner Inanspruchnahme jede Form der Unterstützung leisten können, die sie je nach den Umständen für erforderlich halten, um auf eine Situation zu reagieren.

Diese Hilfe wird zwar in Abstimmung mit anderen Bündnispartnern geleistet, ist aber nicht unbedingt militärischer Natur und hängt von den materiellen Ressourcen der einzelnen Länder ab. Kurz gesagt, Artikel 5 überlässt es dem Ermessen jedes einzelnen Mitgliedslandes, wie und was es im Falle seiner Inanspruchnahme beitragen würde.

Mit dem Ende des Kalten Krieges in den Jahren 1990-91 wurde diese voll einsatzbereite Streitmacht aufgelöst. Der einheitliche Charakter der militärischen Komponente der NATO, der in den 80er Jahren bestand, war kaum zehn Jahre später nicht mehr gegeben, und jeder Mitgliedstaat führte seine eigene Demobilisierung und Umstrukturierung auf der Grundlage innenpolitischer Erfordernisse und nicht der Anforderungen des Bündnisses durch.

Die NATO geht in die Offensive

Das ehemalige militärische Hauptquartier in Belgrad, das vor 10 Jahren von der Nato intensiv bombardiert wurde. (Dennis Jarvis/Wikimedia)

In dieser Zeit sah die NATO auch zu, wie ihr lang gehegtes Mantra, ein reines Verteidigungsbündnis zu sein, in den Hintergrund geriet, als sie offensive Militäroperationen auf dem Boden der ehemaligen Republik Jugoslawien und von Nichtmitgliedern durchführte und eine offensive Bombenkampagne gegen Serbien startete, obwohl Serbien kein NATO-Mitglied angegriffen hatte.

Diese Schwächung der militärischen Fähigkeiten der NATO und ihres Status als ausschließlich defensive Organisation ging Hand in Hand mit dem Beschluss der NATO, ihre Mitgliedschaft um die ehemaligen Mitglieder des Warschauer Paktes zu erweitern, was 1999 mit dem Beitritt Polens, Ungarns und der Tschechischen Republik begann. Mit der Erweiterung der NATO wurden zwei Ziele verfolgt: Aus der Sicht der NATO wurde damit der größte Teil Europas zu einem einzigen Kollektiv von Bündnispartnern zusammengeführt, die aufgrund ihrer Mitgliedschaft zur allgemeinen Stabilität Europas beitragen würden.

Es gab jedoch noch eine weitere Perspektive, nämlich die der Vereinigten Staaten. Während die NATO auf die Berufung der USA auf Artikel 5 nach den Anschlägen vom 11. September 2001 mit der Bereitstellung von Luftüberwachungsflugzeugen für nordamerikanische Patrouillen und von Seestreitkräften im Mittelmeer reagierte, sträubten sich mehrere Kernmitglieder, allen voran Deutschland und Frankreich, gegen eine Beteiligung an den militärischen Missgeschicken der USA nach dem 11. September 2001 in Afghanistan und Irak.

Dies veranlasste den damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld zu einer Bemerkung, in der er das “alte Europa” auf Kosten des “neuen Europas” verunglimpfte. Die fortgesetzte Osterweiterung der NATO, bei der alle ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes sowie drei ehemalige Sowjetrepubliken im Baltikum aufgenommen wurden, verlagerte nicht nur den geopolitischen Schwerpunkt der NATO weiter nach Osten, sondern brachte die NATO auch auf Kollisionskurs mit Russland, dessen Meinung die meisten NATO-Mitglieder zu ignorieren sich konditioniert hatten.

Nach der Niederlage Iraks gegen eine Militärkoalition, zu der die USA, das Vereinigte Königreich und Polen mit Kampftruppen und Spanien, Portugal und die Niederlande mit politischer Unterstützung gehörten, leistete die NATO 2004 militärische und polizeiliche Ausbildungsunterstützung für diesen Staat.

Ebenso stellte die NATO bedeutende militärische Kräfte für den Wiederaufbau Afghanistans bereit. Diese Truppen wurden auf der Grundlage von Artikel 4 eingesetzt, nachdem die USA die allgemeine Mitgliedschaft über die Lage in Afghanistan nach dem 11. September 2001 unterrichtet hatten, und diese beschloss, die Mitgliedstaaten zu ermächtigen, zur Unterstützung des Wiederaufbaus und des Aufbaus eines Staates durch die USA nach Afghanistan zu entsenden.

Im Jahr 2011 führte die NATO offensive militärische Operationen in Libyen durch, die Teil einer größeren politischen Kampagne zur Entmachtung des libyschen Staatschefs Muammar Gaddafi waren.

Ein US-Adjutant

(Creative Commons/Wikipedia)

Bis 2008 hatte sich die NATO zu einem aufgeblähten Gebilde entwickelt, das von der Organisation, die bei ihrer Gründung 1949 ins Leben gerufen worden war, kaum noch zu unterscheiden war. Ihr Expansionsdrang kannte keine Grenzen, und so wurden zwei ehemaligen Sowjetrepubliken, Georgien und der Ukraine, Beitrittsangebote unterbreitet, und es wurden militärische Engagements in Nordafrika und am Persischen Golf eingeleitet.

Die aufgeblähte Organisationsstruktur der NATO sah zwar auf dem Papier beeindruckend aus, aber es gab zwei Tatsachen, die sich durch kein noch so großes Geschwafel und Getue aus der Welt schaffen ließen. An erster Stelle stand der absolute Mangel an echter militärischer Macht auf Seiten der nichtamerikanischen NATO-Komponenten. Um ihr jeweiliges militärisches Engagement in Afghanistan zu unterstützen und aufrechtzuerhalten, waren die wichtigsten beteiligten NATO-Staaten – Kanada, die Niederlande, das Vereinigte Königreich, Frankreich und Italien – gezwungen, ihre militärischen Gesamtkapazitäten auszuschlachten, um ihre jeweiligen militärischen Komponenten nach vorne zu bringen. Doch selbst dann konnte keine dieser Nationen ihren Auftrag in Afghanistan ohne die logistische Unterstützung der Vereinigten Staaten erfüllen.

Dieser übermäßige Rückgriff auf die militärischen Kapazitäten der Vereinigten Staaten unterstrich nur die unbequeme Tatsache, dass die NATO kaum mehr als ein Anhängsel der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik geworden war. Die Vereinigten Staaten hatten in der NATO schon immer eine übergroße Rolle gespielt. Wenn diese sich ausschließlich auf die Wahrung der europäischen Sicherheit konzentrierte, konnten die nichtamerikanischen NATO-Mitglieder dem Irrglauben erliegen, sie seien gleichberechtigte Partner in einer defensiv ausgerichteten transatlantischen Vereinbarung.

Als die NATO anfing, sich auszudehnen, und zwar sowohl hinsichtlich der Zusammensetzung der Mitglieder als auch hinsichtlich des Umfangs und der Größenordnung ihrer nicht europäischen militärischen Verpflichtungen, war es für jeden Beobachter, der ein Mindestmaß an intellektueller Neugier an den Tag legte, offensichtlich, dass die NATO ausschließlich zum Nutzen der Vereinigten Staaten existierte.

Nichts machte dies deutlicher als die Demütigung, die die NATO durch die USA erlitt, als es um den Abbruch der Wiederaufbaumission in Afghanistan ging. Die Entscheidung, sich aus Afghanistan zurückzuziehen, wurde von den Vereinigten Staaten einseitig und ohne Konsultation getroffen. Die NATO, die vor vollendete Tatsachen gestellt wurde, hatte keine andere Wahl, als den Befehl zu befolgen und Afghanistan mit eingezogenem Schwanz zu verlassen.

Die endgültige Demütigung stand noch bevor. Nichts geschieht im Vakuum, und die Ausweitung der NATO in Verbindung mit ihrer offensiven Neuausrichtung zog den Zorn Russlands auf sich, das sich über das Eindringen eines Militärbündnisses, das nicht mehr an die Zwänge der kollektiven Selbstverteidigung gebunden war, sondern vielmehr von einer Haltung aus der Zeit nach dem Kalten Krieg geprägt war, die darauf abzielte, ein Russland einzudämmen und in die Schranken zu weisen, das sich von seiner nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eingetretenen Malaise erholte und unter der Führung Wladimir Putins seine Position als regionale und globale Macht aktiv wiederherstellte.

Risse in der NATO

Von den USA unterstützter, gewaltsamer Putsch in der Ukraine, 2014. (Wikipedia)

Russland hatte seit 2001 die NATO-Erweiterung und die von ihr ausgehende Bedrohung für die russischen Sicherheitsinteressen angemahnt. Diese Rufe wurden von der NATO und ihren US-amerikanischen Herren ignoriert, vor allem weil sie Russland sowohl militärisch als auch wirtschaftlich für zu schwach hielten.

Während die NATO nach dem 11. September 2001 auf Geheiß ihres amerikanischen Aufsehers im Nahen Osten und in Afghanistan Geister jagte, arbeitete Russland an der Reform seiner Wirtschaft und seines Militärs. Im Jahr 2008 besiegte Russland Georgien in einem kurzen, aber heftigen Krieg, der durch einen georgischen Militärangriff auf das abtrünnige Gebiet von Südossetien ausgelöst wurde. Im Jahr 2014 reagierte Russland auf den von den USA inszenierten Maidan-Putsch, durch den der demokratisch gewählte ukrainische Präsident Viktor Janukowitsch gestürzt wurde, mit der Annexion der Krim und der Unterstützung pro-russischer Separatisten in der Donbass-Region der Ukraine.

Das Wichtigste an der aktuellen Krise in der Ukraine ist, dass die zugrundeliegenden Probleme zwar nur ein Nebenprodukt der Übervorteilung durch die NATO sind, der Zeitpunkt der Krise jedoch auf einem russischen Zeitplan beruht, der durch rein russische Ziele definiert ist. Das Ziel Russlands besteht nicht darin, die Ukraine zu zerstören – dies könnte jederzeit erreicht werden. Das Ziel Russlands besteht vielmehr darin, die NATO zu zerstören.

Dies wird nicht durch die direkte Anwendung militärischer Gewalt geschehen, sondern durch die indirekte Androhung militärischer Maßnahmen, die die NATO zu einer Reaktion zwingen, die die Ohnmacht einer Organisation offenbart, die ihre Daseinsberechtigung, die kollektive Verteidigung, schon vor langer Zeit verloren hat und stattdessen unter der Last einer Aufgabe – der Eindämmung Russlands – schwankt, die sie nicht erfüllen kann und bei deren Verfolgung sich ihre Mitglieder nicht einig sind.

Hier ein paar Fakten: Das russische Militär würde jede Streitmacht, die die NATO aufstellen kann, in einem konventionellen Kampf besiegen. Das gesamte Konzept der kollektiven Selbstverteidigung beruht auf der Fähigkeit, jeden potenziellen Gegner davon abzuhalten, militärische Maßnahmen gegen ein NATO-Mitglied in Erwägung zu ziehen, da das Ergebnis – die vollständige Niederlage des Angreifers – nie in Frage gestellt wurde.

Während ein wirklich defensives Bündnis die moralische Autorität hätte, den Ausbau der russischen Militärmacht um die Ukraine als unangemessene Provokation zu bezeichnen, ist die NATO schon lange nicht mehr in der Lage, dieses Etikett mit einem gewissen Maß an Ernsthaftigkeit auf sich selbst anzuwenden. Wenn dasselbe “defensive” Bündnis, das seinen Verbündeten Belgrad bombardiert und am Sturz des libyschen Staatschefs mitgewirkt hat, die Aufnahme der Ukraine und Georgiens als Mitglieder anstrebt, können solche Aktionen aus russischer Sicht nur als aggressive, offensiv ausgerichtete Maßnahmen betrachtet werden, die Teil einer umfassenderen Antirussland-Kampagne sind.

Entlarvung der NATO

Außenminister Antony Blinken und andere Vertreter von NATO-Staaten bei einem Gruppenfoto im NATO-Hauptquartier in Brüssel, 23. März 2021. (Außenministerium, Ron Przysucha)

Durch die Militarisierung der Ukraine-Krise hat Russland die absolute militärische Ohnmacht der NATO offengelegt. In erster Linie musste die NATO, nachdem sie der Ukraine vierzehn Jahre lang den Köder der NATO-Mitgliedschaft hingehalten hatte, eingestehen, dass sie nicht in der Lage sein würde, die Ukraine im Falle eines russischen Militärangriffs zu verteidigen, da Artikel 5 die Inanspruchnahme der kollektiven Verteidigung nur für NATO-Mitglieder erlaubt, was die Ukraine nicht ist.

Darüber hinaus haben sich die “massiven” Wirtschaftssanktionen, die die NATO anstelle einer militärischen Reaktion versprochen hat, als ebenso wirkungslos erwiesen wie die militärische Macht der NATO. Ungeachtet der gegenteiligen Behauptungen der politischen Führung der NATO und der Vereinigten Staaten besteht keine Einigkeit über die Verhängung von Sanktionen gegen Russland im Falle eines militärischen Überfalls auf die Ukraine.

Kurz gesagt, jedes Sanktionspaket, das auf die russische Energieversorgung und/oder den Zugang zu Bankinstituten abzielt, wird Europa weit mehr schaden als Russland. Während die Vereinigten Staaten weiterhin darauf drängen, dass Europa und insbesondere Deutschland sich von russischen Energielieferungen abkoppelt, ist es eine Tatsache, dass es keine brauchbare Alternative zu russischer Energie gibt, und darüber hinaus erkennt Europa zunehmend, dass die Position der USA weniger mit der europäischen Sicherheit zu tun hat als mit dem Versuch der USA, den europäischen Markt für sich zu erobern.

Unter normalen Bedingungen können die USA bei Erdgaslieferungen in Bezug auf Preis und Menge nicht mit Russland konkurrieren. Wenn die USA Europa durch Sanktionen von Russland abschneiden können, dann können sie Europa ihre eigenen Energieprodukte zu Preisen aufzwingen, die ansonsten nicht wettbewerbsfähig wären.

Die Einsicht der NATO

Die einzelnen NATO-Mitglieder werden sich allmählich der Tatsache bewusst, dass ihre Organisation kaum mehr als ein ohnmächtiges Werkzeug der amerikanischen globalen Hegemonie ist. Ungarn hat sein eigenes Gasabkommen mit Russland geschlossen und damit den Anweisungen der USA, sich zurückzuziehen, getrotzt. Kroatien und Bulgarien haben deutlich gemacht, dass sie keine Truppen zur Unterstützung der NATO-Positionierung in der Ukraine entsenden werden.

Die Türkei hat erklärt, sie betrachte die Ukraine-Krise lediglich als einen kaum verhohlenen Versuch der NATO und der USA, die Türkei zu schwächen, indem sie sie zwingt, im Schwarzen Meer gegen Russland zu kämpfen. Doch die vielleicht aufschlussreichsten Momente kamen, als die beiden europäischen NATO-Mächte Deutschland und Frankreich gezwungen waren, sich mit der Realität ihrer untergeordneten Rolle gegenüber den USA auseinanderzusetzen.

Als der französische Präsident Emmanuel Macron nach Russland flog, um über eine Lösung der Ukraine-Krise zu verhandeln, wurde er mit der Realität konfrontiert, dass Russland nicht mit Frankreich verhandeln wird, ohne dass die USA zuvor ihre Unterstützung für die vom französischen Präsidenten vertretenen Positionen zum Ausdruck bringen. Die USA sind wichtig, Frankreich ist es nicht.

Ebenso musste der deutsche Bundeskanzler bei seinem Besuch im Weißen Haus stumm zusehen, wie US-Präsident Joe Biden “versprach”, das Pipeline-Projekt NordStream 2 einseitig zu stoppen, obwohl die USA beim Bau und der Verwaltung der Pipeline keine Rolle spielen. Deutschland, so Biden, sei kaum mehr als eine Kolonie der Vereinigten Staaten.

Der chinesische Präsident Xi Jinping und der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Besuch in Moskau im Jahr 2019. (Kreml)

Der endgültige Sargnagel für die NATO kam am 4. Februar, als sich der russische Präsident mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking traf. Die beiden Staatsoberhäupter gaben eine über 5.000 Wörter umfassende gemeinsame Erklärung ab, in der sich China hinter Russlands Einspruch gegen die NATO-Erweiterung in der Ukraine stellte.

Die gemeinsame chinesisch-russische Erklärung war eine De-facto-Erklärung, dass weder Russland noch China es zulassen würden, dass die von der Regierung Biden verkündete “regelbasierte internationale Ordnung” unter Führung der USA unangefochten fortgeführt wird. Stattdessen kündigten die beiden Nationen an, dass sie eine “rechtsbasierte internationale Ordnung” anstreben werden, die sich auf die Charta der Vereinten Nationen stützt, im Gegensatz zu einseitigen Regeln, die nur den Interessen der USA und kleiner Blöcke verbündeter Nationen dienen.

Eine andere Welt

Die Welt hat sich grundlegend verändert. Die NATO hat buchstäblich keine Bedeutung mehr. Ihre letzte Geste des Trotzes besteht in der Stationierung von Streitkräften in Osteuropa, um die Verteidigungsfähigkeit dieser Region gemäß Artikel 5 zu stärken. Die entsandten Streitkräfte – ein paar tausend amerikanische Fallschirmjäger und ein paar andere Kontingente aus anderen NATO-Staaten – sind nicht nur nicht in der Lage, einen russischen Gegner zu besiegen, sondern bieten nicht einmal ein Mindestmaß an Abschreckung, falls Russland geneigt sein sollte, seinen Blick von der Ukraine weg auf Polen und das Baltikum zu richten.

Was die NATO nicht weiß, ist, dass Russland nicht die Absicht hat, in die Ukraine oder nach Osteuropa einzumarschieren. Russland hat lediglich die leere Hülle demonstriert, zu der die NATO geworden ist, indem es unterstrichen hat, wie leer das Versprechen der kollektiven Verteidigung nach Artikel 5 tatsächlich ist.

In dieser Hinsicht sollte man die derzeitige Runde des Muskelspiels der NATO als das moderne Äquivalent zum Picket’s Charge, dem Höhepunkt des transatlantischen Bündnisses, betrachten. In den kommenden Wochen und Monaten wird die NATO mit der Realität konfrontiert werden, dass Russland niemanden angreift und dass die derzeitige Muskelanspannung nicht nur überflüssig, sondern, schlimmer noch, unhaltbar ist.

Die Risse in der NATO-Mitgliedschaft, die in Bezug auf die Ukraine zutage treten, werden mit der Zeit nur noch größer werden. Es mag Jahre dauern, bis sich die NATO auflöst, aber niemand sollte sich von dem, was derzeit geschieht, täuschen lassen – die NATO ist als Bündnis am Ende. Übersetzt mit Deepl.com

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des US Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Entwaffnung von Massenvernichtungswaffen eingesetzt war.

