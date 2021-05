Das Flugzeug von Evo Morales zur Landung zu zwingen war ein Akt der Luftpiraterie Von John Pilgar

Was für ekelhafte Doppelstandards, wenn zwei das gleiche tun, dann ist das immer noch etwas “ganz anderes”, schließlich sind wir “die Guten”.

Was sich der imperiale Westen – folgen- und sanktionslos – erdreistet, ist einem Diktator noch lange nicht erlaubt!

Das ändert nichts an der Tatsache, dass ich die Freilassung von Roman Protaswitsch fordere. ein Flugzeug zu einer erzwungenen Landung zu zwingen, um einen “nicht genehmen” Blogger und Journalisten zu verhaften ist aufs Schärfste zu verurteilen und ein perfider Gewaltakt des Lukaschenka Regimes, dass durch nichts zu rechtfertigen ist. Ich hoffe sehr, dass der russische Präsident Putin, dazu beitragen kann, seinen “Günstling zur Besinnung” zu bringen Gleiches gilt allerdings auch für westliche Regime, die mit den gleichen oder ähnlichen Mitteln arbeiten und die selbst vor “gezielten Tötungen” nicht zurückschrecken, dies aber ungestraft tun. Schluss mit den scheinheiligen “Krokodilstränen” und Propaganda Lügen. Das bringt mich auch noch zu Julian Assange, der endlich freigelassen werden muss, aus westlicher Geiselhaft!

Zur Erinnerung hier ein Artikel aus dem Jahr 2013 im britischen Guardian des grandiosen John Pilgar. Dank an Claudia Karas für die Zusendung dieses Artikels.

Bild: President Morales arrives back in La Paz, Bolivia. ‘Imagine the response from Paris if the French president’s plane was forced down in Latin America.’ Photograph: Zuma/Rex Features