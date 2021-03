This Is Ours – And This, Too The report by B’Tselem and Kerem Navot exposes the mechanisms Israel uses to encourage its citizens to move into the occupied territory. The report also reviews developments on the ground over the last decade, focusing on the spatial impact of the two large settlement blocs.



Das gehört uns – und das auch : Israels Siedlungspolitik im Westjordanland

B`Tselem berichtet



Zusammenfassung des gemeinsamen Berichts mit Kerem Navot, März 2021

Der Staat Israel erzwingt ein Regime jüdischer Vorherrschaft im gesamten Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer. Die Tatsache, dass das Westjordanland nicht formell annektiert wurde, hält Israel nicht davon ab, es so zu behandeln, als wäre es sein eigenes Territorium, insbesondere wenn es um die massiven Ressourcen geht, die Israel in die Entwicklung von Siedlungen und die Errichtung von Infrastrukturen für deren Bewohner investiert. Diese Politik hat die Errichtung von mehr als 280 Siedlungen und Außenposten ermöglicht, die heute von mehr als 440.000 israelischen Bürgern bewohnt werden (ohne Ostjerusalem). Dank dieser Politik wurden mehr als zwei Millionen Dunam [1 Dunam = 1.000 Quadratmeter] palästinensisches Land gestohlen, auf offiziellem und inoffiziellem Wege; die Westbank ist durchzogen von Straßen, die die Siedlungen untereinander und mit Israels Hoheitsgebiet westlich der Grünen Linie verbinden; und das Gebiet ist übersät mit israelischen Industriezonen. All dies hat die Geographie der Westbank im Laufe der Jahrzehnte bis zur Unkenntlichkeit verändert.

Dieser Bericht befasst sich mit den finanziellen, rechtlichen und planerischen Mechanismen, die die israelischen Behörden seit mehr als einem halben Jahrhundert anwenden, um die Errichtung und den Ausbau von Siedlungen zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten. Er konzentriert sich auf zwei Schlüsselaspekte:

Erstens die Anstrengungen, die von verschiedenen staatlichen Behörden unternommen werden, um Juden zu ermutigen, in die Siedlungen zu ziehen und dort und in der Umgebung finanzielle Unternehmungen zu entwickeln. Der Staat bietet eine Reihe von Vorteilen und Anreizen für Siedler und Siedlungen, sowohl durch offizielle als auch durch inoffizielle Kanäle – die hier ausführlich beschrieben werden. Das Wohngeld ist das bedeutendste, da es Familien, die über kein Kapital oder nennenswerte Einkommensquellen verfügen, erlaubt, Häuser in den Siedlungen zu kaufen. Diese Vorteile erklären zum Teil das schnelle Bevölkerungswachstum in den großen ultra-orthodoxen Siedlungen im Westjordanland – Modi’in Illit und Beitar Illit. Darüber hinaus werden den Bewohnern von etwa 30 Siedlungen, von denen einige sehr wohlhabend sind, erhebliche Steuervorteile von bis zu 200.000 NIS (~USD 60.500) pro Steuerzahler angeboten.

Weitere Vergünstigungen und Anreize werden für Industriezonen im Westjordanland angeboten, darunter ermäßigte Landgebühren und Beschäftigungssubventionen. Dies führt zu einem stetigen Wachstum der Zahl der Fabriken dort. Israel ermutigt Juden auch, neue Außenposten zu errichten, die als landwirtschaftliche Betriebe fungieren und die weitgehende Übernahme von palästinensischem Acker- und Weideland ermöglichen. In den letzten zehn Jahren wurden vierzig solcher Farmen errichtet, die effektiv Zehntausende von Dunams in Besitz nehmen.

Blick auf die Siedlung Eli vom Dorf Qaryut aus. Foto: Dror Etkes, Kerem Navot, 23. Februar 2021.

Zweitens analysiert der Bericht die räumlichen Auswirkungen von zwei Siedlungsblöcken, die das Westjordanland durchziehen. Der eine Block, der südlich von Bethlehem errichtet wurde, erstreckt sich von den städtischen Siedlungen Beitar Illit und Efrat im Westen und den zum Regionalrat von Gush Etzion gehörenden Siedlungen, die Bethlehem und die umliegenden Dörfer einschließen, bis zur Siedlung Nokdim und ihrem Umland am Rande der Judäischen Wüste im Osten. Der andere Block befindet sich im Zentrum des Westjordanlandes und besteht aus den Siedlungen Ariel, Rehelim, Eli, Ma’ale Levona, Shilo und den um sie herum gebauten Außenposten. Dieser Block durchschneidet auch das Westjordanland und reicht bis zu den Hängen über dem Jordantal.

Israel bemüht sich unermüdlich, die Bevölkerung in diesen beiden Blöcken zu vergrößern und ihren geographischen Fußabdruck zu erweitern. Dies geschieht durch die Planung neuer Stadtteile, den Ausbau der Infrastruktur und die Vorbereitung von Plänen und Landreserven für zukünftige Bebauung und Entwicklung. Diese Schritte haben bereits in den letzten zehn Jahren zu einem beschleunigten Bevölkerungswachstum in beiden Blöcken geführt. Es wird erwartet, dass sich die Bevölkerung von Efrat in den kommenden Jahrzehnten verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen wird. Beitar Illits Bevölkerung wird voraussichtlich um 20.000 Siedler wachsen, die von Ariel um etwa 8.000.

Die Auswirkungen der beiden Blöcke gehen weit über ihre bebauten Flächen (die etwa 20.000 Dunam umfassen) und die Größe ihrer Bevölkerung (insgesamt etwa 121.000 Siedler) hinaus. Ihre Existenz erstickt jede Möglichkeit einer nachhaltigen Entwicklung für die Palästinenser in der Region und wirkt sich direkt auf den Lebensunterhalt und die Zukunft von Zehntausenden von Palästinensern in Dutzenden von Gemeinden aus.

Karte des Siedlungsblocks südlich von Bethlehem, Erweiterung der bebauten Fläche 2010-2019

Klicken Sie hier, um die Karte zu vergrößern.

Der Block südlich von Bethlehem erstreckt sich von der Grünen Linie im Westen bis zum Rand der judäischen Wüste im Osten, grenzt an die südlichen Stadtgrenzen Jerusalems – einschließlich Teilen der Westbank, die Israel Wochen nach der Besetzung annektiert hat – und breitet sich nach Süden bis zum al-‘Arrub Flüchtlingslager aus. Die Siedlungen und Außenposten in diesem Block teilen den palästinensischen Raum, indem sie das Gebiet von Bethlehem vom Gebiet von Jerusalem im Norden und von Hebron und seiner Umgebung im Süden abschneiden. Sie fragmentieren auch das Gebiet von Bethlehem selbst, machen Dörfer zu isolierten Inseln, verhindern die zukünftige Entwicklung der Stadt und kontrollieren die Route 60 – die Hauptverkehrsader, die das Westjordanland von Norden nach Süden durchquert und Jerusalem, Bethlehem und das südliche Westjordanland verbindet.

Der zentrale Block halbiert das Westjordanland von Westen nach Osten und unterbricht die Kontinuität einer Reihe palästinensischer Gemeinden. Die Siedlungen Eli und Shilo und die Außenposten um sie herum wurden in einem der bevölkerungsreichsten und fruchtbarsten Gebiete im Westjordanland gebaut, das über Generationen hinweg als ländliches Zentrum für die Palästinenser diente, deren Lebensunterhalt von der intensiven Bewirtschaftung des Landes abhing. Die Siedler in diesem Gebiet haben die Palästinenser schrittweise und hartnäckig um Tausende von Dunam Ackerland gebracht und sie damit ihrer Lebensgrundlage beraubt.

Karte des Ariel – ‘Eli – Shilo Blocks, Gebiete, die für Palästinenser unzugänglich sind und Übernahme von Ackerland

Klicken Sie hier, um die Karte zu vergrößern.

Nach der Errichtung dieser beiden Siedlungsblöcke haben Palästinenser den Zugang zu Tausenden von Dunams landwirtschaftlichen Landes verloren, entweder direkt (in Gebieten, die als “Staatsland” deklariert oder durch Militärbefehl gesperrt wurden) oder als Ergebnis der abschreckenden Wirkung staatlich unterstützter Siedlergewalt, die viele Palästinenser davon abhält, ihr Land zu betreten. Rund um die Siedlungen Tekoa und Nokdim haben Palästinenser den Zugang zu mindestens 10.000 Dunam verloren. In der Umgebung von Shilo, Eli und ihren Satelliten-Außenposten ist ihnen der Zugang zu mindestens 26.500 Dunam verwehrt.

Der Bericht sollte im Kontext des kürzlich veröffentlichten Positionspapiers von B’Tselem gelesen werden, in dem behauptet wird, dass das israelische Regime, das danach strebt, die jüdische Vorherrschaft im gesamten Gebiet zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer zu fördern und aufrechtzuerhalten, ein Apartheidregime ist. Die Politik des Regimes, den Raum zu judaisieren, ist nicht auf die beiden Siedlungsblöcke beschränkt, die in diesem Bericht diskutiert werden. Sie wird im gesamten Gebiet umgesetzt, basierend auf der Denkweise, dass Land eine Ressource ist, die in erster Linie der jüdischen Bevölkerung zugute kommen soll. Dementsprechend wird Land genutzt, um bestehende jüdische Siedlungen zu entwickeln und zu erweitern und neue zu bauen, während Palästinenser enteignet und in kleine, überfüllte Enklaven gepfercht werden. Diese Politik wird seit 1948 in Bezug auf Land innerhalb des souveränen israelischen Territoriums praktiziert und seit 1967 auf Palästinenser in den besetzten Gebieten angewandt.

Siedler greifen Olivenpflücker in Huwarah, Bezirk Nablus, an. Standbild aus dem Videomaterial. Video: Muhammad Fawzi, 7. Oktober 2020.

Zwar wurde die De-Jure-Annexion des Westjordanlands auf Eis gelegt, doch das ist in der Praxis unerheblich – wie der Bericht einmal mehr beweist. In jüngster Zeit wurden im Westjordanland Bau- und Infrastrukturarbeiten in einem Ausmaß durchgeführt, wie man es seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hat. Diese groß angelegte Entwicklung soll einen weiteren signifikanten Anstieg der Zahl der im Westjordanland lebenden Siedler ermöglichen, die nach Angaben der Siedlungsführer in naher Zukunft eine Million erreichen wird.

Diese massive Investition festigt Israels Einfluss auf das Westjordanland weiter und zeigt deutlich die langfristigen Pläne des Regimes. Diese beinhalten die Zementierung der Position von Millionen von Palästinensern als Untertanen, denen Rechte und Schutz verweigert werden, die jeglicher Möglichkeit beraubt sind, ihre eigene Zukunft zu beeinflussen und gezwungen sind, in unzusammenhängenden, schwindenden, wirtschaftlich unterdrückten Enklaven zu leben. Sie sind gezwungen, zuzusehen, wie ihnen mehr und mehr Land entzogen wird, während Gemeinden und Infrastruktur für jüdische Bürger gebaut werden. Zwei Jahrzehnte nach Beginn des 21. Jahrhunderts scheint Israel entschlossener denn je zu sein, ein Apartheidregime in dem gesamten Gebiet unter seiner Kontrolle aufrechtzuerhalten und zu verewigen, auch in den kommenden Jahrzehnten. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...