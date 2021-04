Das Gibraltar Massaker von Gilad Atzmon

Von Gilad Atzmon

Viel interessanter ist jedoch der Versuch, den engen Zusammenhang zwischen der Impfung und der so genannten “Niederschlagung des Virus” zu verstehen. Wir sollten dementsprechend fragen, wie viele Menschen in einer gegebenen Gesellschaft geimpft werden müssten, bevor wir einen Rückgang der Covid-Fälle sehen würden? Ich habe diese Frage anhand der konservativsten und am weitesten verbreiteten Statistiken untersucht: Ein Blick auf Israel zeigt, dass 30,6 % der Bevölkerung bereits im Dezember schnell geimpft wurden, bevor wir einen Rückgang der Fälle sahen. Diese intensive Aktion führte eindeutig dazu, dass sich die Zahl der Todesfälle in Israel verdoppelte und das Gesundheitssystem fast zusammenbrach. 4. Israel fällt 30%.06.png Der Fall der Vereinigten Arabischen Emirate ist es fast identisch. Auf die schnelle Impfkampagne folgte ein sofortiger Anstieg der Fälle und Todesfälle. Es dauerte dann, bis 31% der Bevölkerung geimpft waren, um den ersten Rückgang der Zahlen zu sehen. 5. UAE cases drop 31%.png

Untersucht man die konservativsten Covid-Daten, die uns durch die WHO und andere internationale Institutionen zur Verfügung stehen, kann man leicht die enge Korrelation zwischen Impfungen, Fällen, Todesfällen und der Ausbreitung bestimmter Mutanten (britisch, brasilianisch, südafrikanisch usw.) studieren: In den untenstehenden Grafiken kann man leicht erkennen, dass die Fälle und Todesfälle in schockierender Nähe zum Start der Massenverteilungskampagnen für Impfstoffe exponentiell ansteigen. 3.vcd.jpg

Ich verstehe, dass die britische und israelische Regierung zögern, den offensichtlichen Zusammenhang zwischen Impfungen, Fällen, Todesfällen und möglicherweise der Ausbreitung der britischen Mutante zu untersuchen. Eine Untersuchung dieser Fragen könnte ergeben, dass einige Fakten im Zusammenhang mit der britischen Mutante bereits im Voraus bekannt waren. So erfuhren wir zum Beispiel, dass die britische Mutante bereits im September in Großbritannien identifiziert wurde. Man kann sich fragen, ob die britischen Wissenschaftler nicht durch die Möglichkeit alarmiert waren, dass die neue Variante mit den Impfstoffversuchen zusammenhängen könnte, die seit dem Spätsommer im Königreich stattfanden?

In Großbritannien sahen wir einen ähnlichen Anstieg der Covid-Todesfälle, kurz nachdem die Impfkampagne gestartet wurde. In fast allen Ländern, die zu dieser Zeit neben anderen Impfstoffen auch den Pfizer-Impfstoff verwendeten, wurde der britische Mutant für den Anstieg der Fälle und die daraus resultierenden Todesfälle verantwortlich gemacht. Wenn man bedenkt, dass der Flugverkehr bis Ende Dezember fast zum Erliegen kam, war es schon damals schwer zu verstehen, wie sich der britische Mutant so weit verbreiten konnte. Wie schaffte er es zum Beispiel, nach Israel zu gelangen und dort zum dominierenden Covid-Stamm zu werden? Wie hat er es nach Gibraltar geschafft, wo er Ende Dezember ebenfalls zum dominanten Stamm wurde? Eine mögliche und leider offensichtliche Antwort ist, dass Impfstoffe im Gegensatz zu Menschen in der Luft und um die ganze Welt reisten.

Bisher haben wir Israel als das ultimative Testgelände für das Pfizer-Experiment betrachtet. Wie ich seit Anfang Januar berichtet habe, ist das Ergebnis des Israel/Pfizer-Experiments ziemlich verheerend. Die Covid-Todesfälle in Israel verdoppelten sich in nur 2 Monaten der Impfungen. Fälle von Covid bei Neugeborenen stiegen um 1600%, Krankenhausaufenthalte verdoppelten sich und so weiter.

Am 8. Dezember meldete elperiodico.com, dass “die spanischen Arbeiter im Gesundheits- und Pflegesektor in Gibraltar die ersten im Land sein werden, die ab Dienstag (8. Dezember) im Rahmen des Impfprogramms der Regierung von Gibraltar gegen das Coronavirus geimpft werden.”

Die spanische El Pais zitiert Antonio Sánchez, einen spanischen Staatsbürger und Betreuer von zwei Kindern mit Autismus in einem Jugendhilfezentrum, der wusste, dass er zu den ersten gehören würde, die den Impfstoff erhalten. “Ich bin einer der Ersten. Die Subunternehmerfirma, für die ich arbeite, hat uns gesagt, dass sie sehr wahrscheinlich nächste Woche [in der Woche ab dem 7. Dezember] damit beginnen werden, uns zu impfen.”

Der Radiosender Gibraltar Bay berichtete am 7. Dezember 2020, dass “mehr als 9.200 spanische Staatsangehörige die Grenze zu Gibraltar überqueren, um dort zu arbeiten. Die Impfpläne werden noch ausgearbeitet, aber etwa 273 Arbeiter, die in Pflegeagenturen arbeiten und sich um ältere Menschen kümmern, könnten die ersten spanischen Staatsbürger sein, die den Impfstoff von Pfizer erhalten.”

Was die Leute nicht wissen, ist, dass nur wenige Tage, bevor sich Gibraltar in eine Covid-Tötungszone verwandelte, 273 spanische Mitarbeiter in Schlüsselpositionen des Gesundheitswesens, die mit älteren und gefährdeten Menschen in Gibraltar zu tun haben, Berichten zufolge mit dem Impfstoff von Pfizer geimpft wurden.

Gibraltar hat derzeit die schlimmste Covid-19-Todesrate pro Kopf der Welt (2791 pro Million zum Zeitpunkt der Veröffentlichung). Die Katastrophe begann am 12. Dezember, als ein noch nie dagewesener Anstieg der Fälle zu verzeichnen war (siehe Grafik unten). Bis zu diesem Zeitpunkt waren die Covid-Fälle, wie auch in anderen europäischen Ländern, eine Zeit lang konstant rückläufig gewesen. In Gibraltar war die Zahl der Fälle seit dem 13. November fast einen Monat lang rückläufig gewesen. Gibraltar 11. Dezember.png

Der Fall der Vereinigten Arabischen Emirate ist fast identisch. Auf die schnelle Impfkampagne folgte ein sofortiger Anstieg der Fälle und Todesfälle, es dauerte dann, bis 31 % der Bevölkerung geimpft waren, um den ersten Rückgang der Zahlen zu sehen.5. UAE cases drop 31%.pngIn Großbritannien, das bei seiner frühen Massenimpfkampagne ineffizient war, ist die Situation viel besser. In Großbritannien brauchte es nur 15% der Bevölkerung, die teilweise geimpft wurden (1 Dosis statt 2), um einen deutlichen Rückgang der Fälle zu sehen. Trotzdem stieg die Zahl der Covid-Todesfälle während der Massenimpfung um etwa 50% an. Wir sprechen hier von Zehntausenden von Menschen, die umgekommen sind.6. UK Tod fällt um 15%.png

Ich war daher schockiert, als ich bereits Anfang März feststellte, dass in Portugal nur 3% der Bevölkerung durch Massenimpfung geimpft werden mussten, um Covid zu besiegen und die Zahlen sinken zu sehen!

Dies ist erklärbar. Wenn die vermutlich durch Impfung ausgelöste Mutante doppelt so infektiös ist wie ihre Vorgängerin und sie zunächst über das medizinische System durch Impfungen und nicht durch sozialen Kontakt verbreitet wird, dann kann es ausreichen, 3% der Bevölkerung zu Superverbreitern zu machen, um eine ganze Gesellschaft mit einer resistenten Mutante zu infizieren.

7.Portugal 3%.png

In den oben genannten Fällen starben viele Menschen, und nur eine kriminalistische Untersuchung könnte aufzeigen, welches Maß an Bewusstsein, Fahrlässigkeit oder Ungeschicklichkeit bei den Überlegungen und Entscheidungen hinter der Massenimpfung in den betreffenden Ländern im Spiel war. Was wussten unsere Entscheidungsträger im Vorfeld über den Impfstoff und mögliche Mutationen, die er auslösen kann? Was haben sie während der Kampagne erkannt? Was waren die Überlegungen und wer genau hat die Entscheidungen getroffen?

Dennoch ist die Situation nicht völlig düster, da man auch davon ausgehen kann, dass die Ungeimpften, die die britische Mutation überlebt haben, sich wahrscheinlich die bestmögliche natürliche Widerstandsfähigkeit gegen Covid-19 und seine zukünftigen Mutanten erkauft haben, etwas, das wir von den Geimpften leider nicht sagen können: Der CEO von Pfizer gab gestern zu, dass die Geimpften “wahrscheinlich” innerhalb der nächsten 6-12 Monate erneut geimpft werden müssen. Ihre Immunsysteme sind nun auf die ständige Versorgung mit mRNA-Substanzen durch Pharma angewiesen.

Aber die Geschichte des Gemetzels in Gibraltar könnte uns eine endgültige Bestätigung für die obigen Überlegungen liefern.

33.000 Briten leben in Gibraltar. Die offizielle Impfung der Kolonie begann erst am 10. Januar, doch die gemeldeten Pfizer-Impfungen von nur 273 wichtigen Mitarbeitern des Gesundheitswesens (weniger als 1 % der Bevölkerung) ab dem 7. Dezember reichten, wenn sie wahr sind, aus, um eine riesige Welle von Covid-Fällen auszulösen, gefolgt von einer noch nie dagewesenen Welle von Todesfällen. Wie in Israel, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und vielen anderen Ländern, folgte auf die Covid-Impfung ein starker Anstieg der Covid-Fälle. Schockierenderweise begann die Zahl der Covid-Fälle in Gibraltar am 7. Januar zu sinken, drei Tage bevor Gibraltar damit begann, seine gesamte britische Bevölkerung zu impfen.

Gibraltar 7 jan.png

Man könnte meine Lesart der Situation in Gibraltar in Frage stellen und sich fragen: “Wenn die Impfstoffe Mutanten induzieren, wie Sie sagen, warum stieg die Zahl der Fälle nicht an, nachdem die umfassende Impfung begonnen hatte? Eine mögliche Antwort ist, dass Gibraltar am 7. Januar, 3 Tage vor dem Start der Massenimpfkampagne, bereits eine starke Herdenimmunität besaß. Genug Mitglieder des britischen Territoriums waren dem Mutanten ausgesetzt, diejenigen, die überlebten, waren immun. Wenn ich hier richtig liege, dann reichte weniger als 1% der Bevölkerung, die geimpft wurde, um die gesamte Kolonie mit dem britischen Mutanten zu infizieren und ihr eine totale Herdenimmunität zu verschaffen.

Ich frage mich oft, warum ich, ein Jazz-Saxophonist, Analysen liefern muss, die von konservativen Mainstream-Statistiken und -Daten bestätigt werden. Ist das nicht die Aufgabe von Akademikern, Gesundheitsexperten, den Medien, Virologen, Epidemiologen, der Oppositionspartei und der “Linken”?

Gibraltar war, wie Israel, ein einzigartiges Testgelände und das Ergebnis ist verheerend, aber schlüssig. Aber die quälendste Nachricht ist, dass wir, das Volk, am helllichten Tag von einer vereinigten Liga verraten werden, die sich sehr weit vom athenischen Ethos der Wissenschaft, des Pluralismus und der Ethik entfernt hat. Für mich ist das sicherlich die erschreckendste Lehre aus dieser sogenannten Pandemie. Übersetzt mit Deepl.com