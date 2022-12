The Biggest Obstacle To Real Freedom Is The Belief That We Already Have It Listen to a reading of this article: ❖ If you live in one of the so-called free democracies of the western world, the worst mistake you can make is to buy into the hype. To believe you are a free i…

Das größte Hindernis für echte Freiheit ist der Glaube, dass wir sie bereits haben

von Caitlin Johnstone

11. Dezember 2022





Wenn Sie in einer der so genannten freien Demokratien der westlichen Welt leben, ist der schlimmste Fehler, den Sie machen können, dem Hype Glauben zu schenken. Zu glauben, man sei ein freies Individuum in einem Land, das seine Freiheit und Individualität respektiert und schützt.

Wann immer ich dieses Thema anspreche, bekomme ich eine Flut von Einwänden zu hören: “Ich lebe lieber dort, wo ich lebe, als unter einem autoritären Regime wie im Iran oder in China! Wenn Sie in einem dieser Länder leben würden, wäre es Ihnen niemals erlaubt, Ihre Herrscher so zu kritisieren, wie Sie es tun!”

Und ich möchte sie immer fragen, was sie wohl zu diesem Einwand veranlasst hat? Warum verteidigen Sie Ihr Land und die Menschen, die über Sie herrschen, und verurteilen gleichzeitig fremde Länder, die Ihre eigene Regierung nicht mag? Könnte es sein, dass Sie von klein auf dazu erzogen wurden, sich so zu verhalten, und dass Ihre Einwände aus dem gleichen Grund kommen wie die Einwände eines Sektenmitglieds gegen Kritik an seiner Sekte?

Denn das ist es letztlich, was die Machtstrukturen in den mit den USA verbündeten Nationen des globalen Nordens zusammenhält: Indoktrination. Dasselbe, womit man religiöse Extremisten und Sektenmitglieder programmiert. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Indoktrination nicht durch die Heilige Schrift und religiöse Führer erfolgt, sondern durch die Schule, die Mainstream-Medien und die Manipulation von Algorithmen im Silicon Valley.

Ohne die massenhafte Indoktrination in machtfördernde Narrative über Nation, Regierung und Welt würden die Machtstrukturen, die über uns herrschen, sofort zusammenbrechen. Die Menschen würden aufhören, sich freiwillig in einer Weise zu verhalten, die diesen Machtstrukturen zugute kommt, sie würden aufhören, ihre Regierung als legitime Autorität anzuerkennen, sie würden aufhören, so zu tun, als seien Wahlen echte Verfahren, um die Handlungen ihrer Regierung zu bestimmen, sie würden aufhören zu glauben, dass sie wahrheitsgemäße Informationen von den Massenindoktrinationsmedien erhalten, und sie würden die Macht ihrer Zahl nutzen, um sich in einer Weise zu organisieren, die den Vielen zugute kommt und nicht nur einer kleinen Elite.

Das ist es, was man verteidigt, wenn man sich dagegen wehrt, dass einem gesagt wird, man lebe nicht in einer freien Gesellschaft. Ihr Einwand ist selbst das Produkt der Realität, die sie leugnen.

In Wirklichkeit sind wir unter unseren Machthabern nicht wirklich freier als die Menschen unter den Regierungen, die unsere Machthaber hassen. Sicherlich können die Menschen Kritik an ihren gewählten Vertretern ins Internet stellen, aber diese Kritik wird von allen, auf die es ankommt, abgetan und ignoriert, sie richtet sich an politische Galionsfiguren ohne wirkliche Macht, und sie kommt aus Köpfen, die zutiefst indoktriniert worden sind in eine Weltanschauung, die der Macht dient. Ihren Machthabern ist es egal, ob Sie ein Demokrat sind, der die Republikaner hasst, oder ein Republikaner, der die Demokraten hasst, solange Sie an einen der genehmigten Realitätstunnel angeschlossen sind.

Wie Noam Chomsky es ausdrückte: “Propaganda ist für eine Demokratie das, was der Knüppel für einen totalitären Staat ist.” In einem totalitären Staat werden die Menschen pwerden physisch zu Konformität und Gehorsam missbraucht; in einer “Demokratie” werden die Menschen psychologisch zu Konformität und Gehorsam missbraucht. In gewissem Sinne ist jemand, der in einem offenen Totalitarismus lebt, freier als ein Westler, der von der mächtigsten Propagandamaschine, die je erfunden wurde, indoktriniert wurde, denn er hat wenigstens seinen Verstand. Wenigstens wissen sie, wer ihre Verfolger sind.

Sicherlich ist es angenehmer, in einer Gesellschaft zu leben, in der man alles sagen kann, was man sagen möchte, und in der man so leben kann, wie man es sich finanziell leisten kann. Noch angenehmer wäre es, in einem Bottich zu leben, dessen Gehirn in eine virtuelle Welt gesteckt wird, in der jeder Wunsch erfüllt wird – aber das wäre keine Freiheit. Es wäre ein Gefängnis, getarnt als Freiheit.

Ich treffe immer wieder auf Libertäre, die sagen, dass sie nicht in einer freien Gesellschaft leben, weil sie gezwungen sind, Steuern zu zahlen, ihren Angestellten einen Mindestlohn zu zahlen und ihre Geschäfte von Bundesbehörden reguliert werden usw., aber der wahre Grund, warum sie nicht in einer freien Gesellschaft leben, ist viel, viel weitreichender als das. Sie leben nicht in einer freien Gesellschaft, weil die Menschen nicht einmal frei denken können.

Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel freier unser geistiges Leben wäre, wenn wir nicht ständig in künstliche Grenzen gezwungen würden, um über die Welt nachzudenken. Um darüber nachzudenken, was unsere wirklichen Probleme sind. Darüber, welche Lösungen für diese Probleme möglich sind. Darüber, wie die Welt aussehen könnte, wenn wir uns wirklich Gedanken darüber machen würden. Über das riesige Spektrum politischer Meinungen, das außerhalb der winzigen Bandbreite des Overton-Fensters des Mainstreams existiert.

Es ist wirklich erbärmlich, wie eingeengt und beschränkt die Köpfe innerhalb der indoktrinierten Mainstream-Weltanschauung sind. Haben Sie sich jemals darüber gewundert, dass einige der intelligentesten Menschen, die Sie kennen, den offensichtlichsten Propagandaartikeln Glauben schenken können? Das liegt daran, dass Intelligenz allein nicht ausreicht, um jemanden vor Indoktrination zu schützen; um aus der narrativen Matrix auszubrechen, braucht man Weisheit und eine gehörige Portion Glück. Aber denken Sie einmal darüber nach, wie viel Gehirnleistung frei werden würde, wenn intelligente Köpfe nicht in die engen Grenzen offizieller Sichtweisen gezwängt würden. Wie viel mehr könnte unsere Spezies erreichen, wenn brillante Köpfe echte Freiheit hätten und nicht nur die Illusion einer solchen.

Das ist der Grund, warum alles, was Mainstream ist, dumm ist, von Filmen über Fernsehsendungen bis hin zu Politik und Meinungsmacherei. Das liegt nicht daran, dass die Menschen dumm sind, sondern daran, dass wir in einer hochgradig kontrollierten Zivilisation leben, in der nur machtfördernder Blödsinn verbreitet wird. Blödsinn, der aus einem eingeengten, begrenzten Verstand kommt und die Einengung und Begrenzung des Verstandes begünstigt.

Wir, die wir in so genannten freien, liberalen Demokratien leben, erzählen uns gerne das Märchen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die die Individualität respektiert und ihr Vorrang einräumt, aber die Wahrheit ist das genaue Gegenteil: Unsere Gesellschaft tut alles, was sie kann, um die wahre Individualität auszumerzen und uns durch konformitätserzeugende Verarbeitungssysteme zu treiben. Was als “Individualismus” dargestellt wird, bedeutet zunehmend, dass man die Freiheit hat, seine Einzigartigkeit auszudrücken, indem man zwischen endlosen Marken und Produktvarianten wählen kann, während man die gleichen Gedanken wie alle anderen über seine Regierung, sein Wirtschaftssystem, seine Nation und seine Welt hat.

Echter Individualismus würde zu radikaler Individualität und zur Abweichung von orthodoxen Vorstellungen ermutigen. Die so genannten liberalen Demokratien der westlichen Welt bewirken genau das Gegenteil, indem sie uns in autorisierte, der Macht dienende Sichtweisen hineinhämmern und uns in parteipolitische Mainstream-Echokammern treiben, in denen wir darüber streiten, wie das Imperium existieren sollte, anstatt darüber, ob es existieren sollte. Echte Individualität wird mit Füßen getreten und durch Prothesen aus geistlosem Konsum und parteiischem Denken ersetzt.

Unsere Aufgabe als Gefangene in einer zutiefst unfreien Gesellschaft besteht also darin, so vielen Menschen wie möglich zu verdeutlichen, wie unfrei wir wirklich sind. Wir müssen die Stimmen sein, die in der Matrix flüstern und die Träumer auf jede erdenkliche Weise in die reale Welt locken. Wir müssen unsere Kreativität einsetzen und mehr und mehr Wege finden, um die Menschen dazu zu bringen, zu hinterfragen, ob alles, was ihnen über ihre Welt erzählt wurde, wirklich wahr ist.

Wenn uns das gelingt, können wir alles erreichen, denn dann haben wir das größte und stärkste Hindernis für die Schaffung einer gesunden Welt umgestoßen. Die Machtstrukturen, die uns beherrschen, sind nicht darauf eingerichtet, mit einer kritischen Masse von Menschen umzugehen, die aus ihren psychologischen Kontrollsystemen erwachen und mit einer Stimme “Nein” sagen; wenn wir diesen Punkt erreichen können, ist der schwierige Teil vorbei. Von da an, wenn unsere Gedanken wirklich frei sind und die imaginären Grenzen dort verlaufen, wo die Träume hingehen, können wir gemeinsam etwas wirklich Schönes schaffen. Übersetzt mit Deepl.com

