Das Image des Sieges



von Gilad Atzmon

21.05.2021

Wenn das Gewinnen einer militärischen Schlacht durch das Erreichen der eigenen militärischen Ziele definiert wird, dann hat die Hamas die aktuelle Runde der Gewalt mit ihrem allerersten ballistischen Sperrfeuer auf Jerusalem vor zehn Tagen gewonnen. Israel hingegen wird nicht gewinnen, kann nicht gewinnen und träumt nicht einmal vom Gewinnen. Wie in den letzten “Runden” hofft Israel nur, ein “Bild des Sieges” zu erreichen. Trotz seiner militärischen Macht und seiner Zerstörungswut kann Israel militärisch nicht siegen, weil es nicht einmal mehr weiß, was militärische Ziele sind oder wie sie aussehen.

In den letzten sieben Jahrzehnten hat Israel unerbittlich daran gearbeitet, die Palästinenser zu spalten, in dem Versuch, ihre Fähigkeit, als ein Volk Widerstand zu leisten, zu demontieren. Dieses Projekt war in den Augen der Israelis so erfolgreich, dass viele von ihnen zu glauben begannen, die palästinensische Sache habe sich in Luft aufgelöst. Aber dann, völlig aus heiterem Himmel (soweit es die Israelis betrifft), schaffte es die Hamas, die Palästinenser zu einer einheitlichen Faust des Widerstands zu vereinen: Am Dienstag schloss sich jeder Palästinenser zwischen dem Fluss und dem Meer einem von der Hamas ausgerufenen Streik an. Einen solchen kollektiven, sektorübergreifenden Streik hat es in Palästina seit 1936 nicht mehr gegeben.

Der militärische Sieg wird nicht an dem Gemetzel gemessen, das man dem Feind zufügt. Er wird nicht an der Zahl der Opfer oder der Wohntürme gemessen, die man in Staub verwandelt. Zugegeben, man kann die militärischen Fähigkeiten Israels nicht mit der Feuerkraft der Hamas vergleichen. Israel ist eine der technologisch fortschrittlichsten Streitkräfte der Welt. Die Hamas hinkt Jahrzehnte hinterher, und doch gewinnt sie in jeder Runde der Gewalt über Israel.

Der Grund dafür ist einfach. Die militärischen Ziele der Hamas sind einfach und bescheiden. Die Hamas hat geschworen, den Widerstand am Leben zu erhalten. Sie erfüllt ihr Versprechen. Indem sie dieses Ziel erreicht, hat sich die Hamas als der palästinensische Einiger positioniert. Israel hingegen kann seine militärischen Ziele nicht bestimmen. Wir hören Israels Verteidigungsminister schwören, den Israelis Sicherheit zu bringen, aber die Hamas beweist ihm das Gegenteil, indem sie Israel weiterhin mit Raketen in wachsender Zahl beschießt. Israel prahlt mit seinen Präzisionsbombardements der Hamas-Tunnel, doch zynischerweise operiert die Hamas weiterhin aus Tunneln, die intakt und einsatzbereit zu sein scheinen.

Man muss kein militärisches Genie sein, um zu begreifen, dass Israel, um die Hamas zu stoppen, Bodentruppen einsetzen und sich einen erbitterten Kampf in den Straßen von Gaza liefern muss. Aber das ist genau das, was die IDF sich weigert zu tun, und zwar aus einer Vielzahl von sehr guten Gründen. Erstens haben die Israelis Angst vor einem Haus-zu-Haus-Kampf. Zweitens will Israel nicht 2,5 Millionen Gazaner kontrollieren. Drittens ist kein einziger israelischer Militärführer bereit, sich der unerbittlichen israelischen Mutterbrigade zu stellen. In der Region wird Israels Zögern, Fußsoldaten nach Gaza zu schicken, jedoch als Feigheit und Schwäche verstanden.

Für Israel ist Gaza im Besonderen und Palästina im Allgemeinen eine No-Win-Situation.

Aber es gibt einen tieferen Grund für Israels aussichtslose Situation. Israelische Entscheidungsträger (sowohl im politischen Bereich als auch im Militär) glauben an die Macht der Abschreckung. Für die Israelis bedeutet die Macht der Abschreckung, die Araber so hart zu bestrafen, dass ihr Kampfeswille praktisch aufhört zu existieren. Aus dem einen oder anderen Grund schaffen es die Israelis, ungeschickt im Zickzackkurs durch ihre beunruhigende Geschichte in der Region zu gehen, um diese Doktrin zu rechtfertigen. Zum Beispiel arbeitet Israel hart daran, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Hisbollah trotz ihres militärischen Fiaskos im Libanon im Jahr 2006 gezögert hat, in eine neue Runde der Gewalt mit Israel einzutreten, weil sie von den Konsequenzen eingeschüchtert ist.

Ein Blick in die israelische Geschichte widerlegt die israelische Doktrin tatsächlich. Wenn Araber auf dem Schlachtfeld besiegt und gedemütigt werden, kämpfen sie weiter, bis sie gewinnen. Wenn Araber gewinnen, verlieren sie oft ihre Motivation, weiter zu kämpfen. Sie suchen gelegentlich nach Frieden und Harmonie in Übereinstimmung mit der islamischen Lehre.

Im Jahr 1967 besiegte Israel 3 arabische Armeen in nur 6 Tagen. Israel führte eine perfekte Blitzkrieg-Operation durch. Die israelische Luftwaffe überraschte und zerstörte die ägyptische, jordanische und syrische Luftwaffe am Boden in weniger als vier Stunden. Gleichzeitig stürmten israelische Panzer in den Sinai, innerhalb weniger Stunden brachen die ägyptischen Streitkräfte zusammen. Die Demütigung der ägyptischen Armee war in militärischer Hinsicht beispiellos.

Wenn die israelische Doktrin irgendeine Gültigkeit hätte, würde Ägypten keine militärische Konfrontation mit Israel in Betracht ziehen. Aber die Realität vor Ort bewies das Gegenteil. Nur wenige Monate nach der Niederlage im Juni 1967 begann die ägyptische Armee einen Zermürbungskrieg gegen Israel, der die israelischen Streitkräfte (einschließlich der Luftwaffe) erschöpfte. Im Zermürbungskrieg (1967-70) zeigte Ägypten neue Fähigkeiten und stützte sich auf neue sowjetische Boden-Luft-Raketen, die die israelische Luftüberlegenheit auslöschten. Doch Israel weigerte sich, die notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Es wurde von einer Hybris erstickt, die es daran hinderte, seine Nachbarn und deren Absichten zu lesen.

Am 6. Oktober 1973 (Jom Kippur) um 14 Uhr starteten Ägypten und Syrien einen koordinierten Angriff auf die israelischen Streitkräfte im Suezkanal und auf den Golanhöhen. Innerhalb weniger Stunden gelang es den beiden arabischen Armeen, die israelischen Verteidigungslinien auszulöschen. Ein paar Tage später und dank einer nahen amerikanischen Luftbrücke erholte sich Israel. Es gewann sein verlorenes Land auf den besetzten Golanhöhen zurück und schaffte es sogar, einige neue Gebiete in Syrien zu erobern. Im Süden gelang es Israel, einen Brückenkopf über den Suez-Kanal zu errichten. Es kesselte die ägyptische 3. Armee ein und schnitt ihre Nachschublinien ab. Aber Israel gelang es nicht, die ägyptische 3. und 2. Armee zurückzudrängen. Armee zurückzudrängen. Die ägyptische Armee beendete den Krieg und eroberte einen schmalen Streifen des Sinai zurück. Es war dieser Sieg, der Anwar Sadat ermächtigte, vier Jahre später (1977) eine Friedensinitiative zu starten.

Hafez al-Assad, der damalige syrische Führer, schaffte es nicht, einen Sieg zu erringen. Syrien blieb ein trotziger Feind Israels. Es ist vernünftig, darüber zu spekulieren, dass Israel und Syrien zu weiteren Versöhnungsgesprächen hätten übergehen können, wenn man Assad erlaubt hätte, sich an einige seiner territorialen Gewinne im Oktober ’73 zu klammern.

Die gleiche Logik lässt sich auf die Hisbollah anwenden. Die libanesische schiitische Widerstandsbewegung zögert, gegen Israel zu kämpfen, nicht weil sie Angst vor den Konsequenzen hat, wie die Israelis sich einbilden, sondern weil sie bereits deutlich über die IDF gewonnen hat. Ein Krieg mit Israel ist für die Hisbollah nicht deshalb gefährlich, weil Israel noch einmal alles daran setzen wird, die libanesische Infrastruktur zu zerstören und halb Beirut platt zu machen, sondern weil der Ausgang eines solchen Krieges unbekannt ist. Die Hisbollah ist in einer viel besseren Position, wenn sie ihren Status als die arabische Militärmacht behält, die die IDF dazu brachte, mit eingezogenem Schwanz nach Hause zu rennen (2006).

Man kann sich fragen, ob die israelischen Strategen so dumm sind, dass sie die offensichtlichsten Fakten über ihre Nachbarn nicht begreifen und was ihre Motivation zum Kämpfen antreibt. Es kann natürlich sein, dass Israels Entscheidungsträger nicht so begeistert von der Ruhe sind, wie einige von uns glauben wollen. Gaza ist der Ort, an dem Israel seine neuen Waffen und Taktiken testet. Raketen aus Gaza sind eine notwendige Zutat für die Öffentlichkeitsarbeit des Iron Dome. Am wichtigsten ist, dass die Gaza-Krise aufkam, als Netanjahus politische Optionen zur Neige gingen. Es war der aktuelle Gaza-Konflikt, der die politischen Kräfte in Israel untergehen ließ und dann im Bereich der harten Rechten klar kristallisierte. Dieser Krieg hat sowohl Netanjahu als auch die Hamas stärker gemacht.

Es wäre fair zu argumentieren, dass die Hamas innerhalb der modernistischen Auffassung von Konflikten operiert, wie sie von Carl von Clausewitz entwickelt wurde. Für den deutschen Militärphilosophen ist “Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.” Im “postmodernen” Israel scheint der Krieg eines der Mittel zu sein, das einige Politiker aus dem Gefängnis heraushält. Übersetzt mit Deepl.com