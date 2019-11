Dank an Yavuz Özoguz

Das Imperium will den EndsiegOder warum der Hochmut vor dem Fall Israels kommt und viele Juden am Ende in den Iran fliehen werden! Schaut man sich die Welt an, so scheint das USraelische Imperium seinen Träumen von einer imperialen Herrschaft über die Welt immer näher gerückt zu sein.