“Israel über alles stellen”

Bild: Nir Orbach of the Yamina Party (at left) is restrained as he challenges Mazen Ghanaim of the Ra’am Party (center in blue suit) after Ghanaim voted against extension of apartheid law in the West Bank. June 6, 2022. Screenshot from Knesset video.

Die israelische Regierung scheitert (erneut) an der Apartheid-Abstimmung – und ihr “arabisches Experiment” zerbricht

Das israelische Parlament scheiterte gestern an der Verlängerung eines Apartheid-Gesetzes, das israelischen Siedlern die zivile Regierungsgewalt und den Palästinensern das Militärrecht an die Seite stellt.

Von Jonathan Ofir



7. Juni 2022

Gestern war ein dramatischer Tag für das israelische Parlament. Das Parlament sollte über ein Apartheidgesetz abstimmen, die Verlängerung einer Notverordnung, die jüdischen israelischen Siedlern im Westjordanland eine zivile Regierungsgewalt einräumt, während Palästinenser im selben Gebiet unter Militärrecht stehen. Es handelt sich um eines der eklatantesten Apartheidgesetze, das seit Beginn der israelischen Besatzung 1967 regelmäßig alle fünf Jahre erneuert wird. Die Regierung verlor die Abstimmung: 58 waren gegen die Verlängerung, 52 dafür. Die Opposition wurde von Benjamin Netanjahu angeführt, dessen Koalition gegen die Verlängerung stimmte, nur um die Regierung in diesem Fall zu Fall zu bringen.

Nichtsdestotrotz hat die Regierung theoretisch bis zum 1. Juli Zeit, die Verordnung zu verabschieden, da die vorläufige Verordnung an diesem Tag ausläuft. Unabhängig vom Ausgang des Verfahrens ist die Geschichte, die das Drama über den israelischen Zeitgeist und die Apartheid-Realität und -Mentalität erzählt, wirklich interessant.

Der Grund, warum Israel überhaupt ein solches Gesetz braucht, ist ironischerweise, um eine andere düstere Realität zu verschleiern – dass trotz aller israelischen Hasbara-Behauptungen, das besetzte palästinensische Gebiet sei “umstritten”, es ganz klar unter dem Status der so genannten kriegerischen Besetzung steht. Und Israel will diesen Status nicht so ändern, dass die Millionen von Palästinensern unter Besatzung die Staatsbürgerschaft erhalten. Die israelischen jüdischen Siedler würden jedoch unter Militärherrschaft fallen, wenn es nicht spezielle Regelungen für sie, und nur für sie, gäbe, so dass sie in Inseln israelischer Herrschaft leben können – Inseln, die eigentlich ein zusammenhängendes Netz von Siedlungsgebieten sind, die 165 palästinensische Bantustan-ähnliche Enklaven umgeben.

Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich um eine Regierung handelt, die gerade nicht Netanjahu heißt, aber immer noch die am weitesten rechts stehende Regierung in der Geschichte Israels ist. Sie enthält jedoch auch Elemente, die ihren Zionismus in Frage stellen, insbesondere unter ihren wenigen palästinensischen Wählern.

Vor zwei Monaten verlor die Regierung ihre hauchdünne Mehrheit von 61 von 120 Sitzen, als der fundamentalistische jüdische Gesetzgeber Idit Silman von der Yamina-Partei (“Rechts”) von Premierminister Naftali Bennett die Koalition verließ, weil es ihm angeblich an “jüdischer Identität” mangelte. Die Bennett-Regierung machte irgendwie weiter, indem sie es vermied, Silman offiziell als Abtrünnigen zu bezeichnen. Bei der gestrigen Abstimmung enthielt sich Silman einfach der Stimme und verlieh damit der von Benjamin Netanjahu angeführten Opposition stille Macht.

Aus den Reihen der Regierungskoalition stimmten Ghaida Rinawi-Zoabi, eine palästinensische Abgeordnete der Meretz-Partei, und Mazen Ghanaim von der Ra’am (Vereinigte Arabische Liste), einer konservativen palästinensischen Partei, die sich von der palästinensisch-repräsentativen Gemeinsamen Liste abgespalten hat, um sich pragmatisch in die zionistische Politik einzubringen.

Jüdische Führer der linkszionistischen Meretz stimmten für das Apartheidgesetz. Haaretz-Journalist Noa Landau auf Twitter:

[Gabi Lasky, Mossi Raz und Michal Rosin haben für die Apartheid gestimmt. In der Tat interessante Tage.

Rinawi-Zoabi wurde in Meretz geduldet, aber ungenannte Funktionäre von Meretz äußerten ihren Ärger über sie und sagten, sie sei “unberechenbar und unerwünscht” (laut Ynet).

Die sechs Abgeordneten der Gemeinsamen Liste haben alle gegen den Beschluss gestimmt.

Als Ghanaim dagegen stimmte, wurde er von Nir Orbach, einem Abgeordneten der Yamina, fast körperlich angegriffen, der ihn angriff und rief, dass “das Experiment mit euch gescheitert ist”. Mit “euch” sind natürlich die Palästinenser im Allgemeinen gemeint, die Palästinenser in der Regierung. Diese Regierung ist die erste, der eine palästinensische Partei angehört. Der Rest der Ra’am-Mitglieder hat sich einfach enthalten. Das ist es, was hinter Orbachs Behauptung von einem “Experiment” steckt.

Die Idee, eine kleine palästinensische Partei einzubeziehen, stammt eigentlich nicht von dieser Regierung, sondern von Netanjahu, als er vor anderthalb Jahren nach einem Ausweg aus dem ewigen Wahldebakel suchte. Aber diese Regierung hat es letztes Jahr zum ersten Mal aufgegriffen. Die Botschaft Orbachs lautet, dass die Palästinenser so lange toleriert werden, wie sie sich der Apartheid unterordnen können. Wenn sie sich direkt dagegen stellen, sind sie der Feind.

Justizminister Gideon Sa’ar, der sich vor zwei Jahren vom Likud abspaltete, seine Partei “Neue Hoffnung” gründete und dann Bennetts Koalition beitrat, drohte im Vorfeld der Abstimmung damit, dass er die Koalition platzen lassen würde, wenn sie nicht zustande käme. “Jedes Koalitionsmitglied, das nicht für dieses so wichtige Gesetz stimmt, trägt aktiv zu dessen Untergang bei”, sagte Sa’ar vor der Abstimmung. Er behauptete, die Nichtverabschiedung der Verlängerung würde “rechtliches Chaos” bedeuten – für die Siedler im Westjordanland. Berichten zufolge hat Sa’ar nun für Ende der Woche eine Parteisitzung einberufen, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Verteidigungsminister Benny Gantz sagte:

Wir haben weniger als einen Monat Zeit, um sicherzustellen, dass sich das Westjordanland nicht aufgrund politischer Interessen in den Wilden Westen verwandelt.

Gantz rief die Parlamentsmitglieder dazu auf, “Israel über alles zu stellen”.

Letzteres ist eine Wiederholung seines Mottos von vor 3,5 Jahren, als er in die Politik eintrat und seine Partei, die damals “Resilience to Israel” hieß, “Israel vor alles” forderte. Damals rühmte er sich auch, Gaza “in die Steinzeit zurückversetzt” zu haben.

Wir müssen Sa’ar’s und Gantz’ Proklamationen als ultranationalistische Aufrufe zur Apartheid verstehen. Sa’ar stört sich nicht daran, dass das Westjordanland für die besetzten Palästinenser ein gesetzloser Ort ist – er stört sich daran, dass es, Gott bewahre, für die Siedler zu einem solchen Ort werden könnte. Gantz stört sich nicht daran, dass das Westjordanland für die Palästinenser ein “wilder Westen” ist – das ist es ohnehin schon lange. Wenn Gantz sagt “Israel vor allem”, meint er nicht die Palästinenser, sondern die jüdischen Siedler (das ist so ähnlich wie bei “Amerika zuerst”). Zumindest räumt Gantz mit der Illusion auf, dass Israel und die besetzten Gebiete getrennte Regime sind.

Diese zentristischen Zionisten bieten sich selbst als Verfechter von Recht, Ordnung und Stabilität an, aber es ist alles Apartheid-Stabilität – alles davon. Wenn wir die Dramen beobachten, die sich im Parlament abspielen, dürfen wir nie das allgemeine Paradigma vergessen: Israel ist ein Staat jüdischer Vorherrschaft vom Fluss bis zum Meer, genau wie die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem sagt. Übersetzt mit Deepl.com

