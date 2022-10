The Consortium Imposing the Growing Censorship Regime – scheerpost.com The rapid escalation of online censorship, and increasingly offline censorship, cannot be overstated. The silencing tactic that has most commonly provoked attention and debate is the banning of particular posts or individuals by specific social media platforms. But the censorship regime that has been developed, and which is now rapidly escalating, extends far beyond those relatively limited punishments.

Im Uhrzeigersinn von oben links: Der Minister für Industrie und Hochtechnologie der VAE spricht während des Global Energy Forum des Atlantic Council in Dubai am 28. März 2022 (Foto: KARIM SAHIB/AFP via Getty Images); das US-Ministerium für Heimatschutz (Foto: Salwan Georges/The Washington Post via Getty Images); der Hauptsitz von Google (Foto: Tayfun Coskun/Anadolu Agency via Getty Images); das Gebäude von Comcast/NBC Universal in Los Angeles, CA (Dania Maxwell/Los Angeles Times via Getty Images);

Das Konsortium, das das wachsende Zensurregime durchsetzt

Von Glenn Greenwald / Substack

Oktober 30, 2022

Die rasche Eskalation der Online-Zensur und zunehmend auch der Offline-Zensur kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Taktik der Unterdrückung, die am häufigsten für Aufmerksamkeit und Diskussionen gesorgt hat, ist das Verbot bestimmter Beiträge oder Personen durch bestimmte Social-Media-Plattformen. Doch das Zensurregime, das sich entwickelt hat und das nun rasch eskaliert, geht weit über diese relativ begrenzten Strafen hinaus.

Das Konsortium aus staatlicher und unternehmerischer Macht

Es gab einige Berichte – von mir und anderen – über die neue und völlig betrügerische “Desinformations”-Industrie. Diese neu geschaffene, selbsternannte Expertise, die auf wenig mehr als einer kruden politischen Ideologie beruht, beansprucht das Recht, offiziell zu erklären, was “wahr” und “falsch” ist, um unter anderem die staatliche und unternehmerische Zensur dessen zu rechtfertigen, was ihre “Experten” als “Desinformation” bezeichnen. Die Industrie wird von einem Konsortium aus einer kleinen Handvoll neoliberaler Milliardäre (George Soros und Pierre Omidyar) zusammen mit US-amerikanischen, britischen und EU-Geheimdiensten finanziert. Diese von Regierungen und Milliardären finanzierten “Anti-Desinformations”-Gruppen tarnen sich oft unter wohlklingenden Namen: Das Institute for Strategic Dialogue, das Digital Forensics Research Lab des Atlantic Council, Bellingcat, das Organized Crime and Corruption Reporting Project. Sie sollen den Anschein unpolitischer Wissenschaftlichkeit erwecken, aber ihr einziger wirklicher Zweck ist es, einen rechtfertigenden Rahmen zu schaffen, um alle Gedanken, Ansichten und Ideen zu stigmatisieren, zu unterdrücken und zu zensieren, die von der neoliberalen Orthodoxie des Establishments abweichen. Mit anderen Worten, sie existieren, um Zensur und andere Formen der Unterdrückung als wissenschaftlich und nicht als ideologisch erscheinen zu lassen.

Dass diese Gruppen vom westlichen Sicherheitsstaat, von Big Tech und anderen politisch aktiven Milliardären finanziert werden, ist keine Spekulation oder eine fieberhafte Verschwörungstheorie. Aus verschiedenen rechtlichen Gründen sind sie verpflichtet, ihre Geldgeber offen zu legen, und diese Fakten darüber, wer sie finanziert, beruhen daher auf ihren eigenen öffentlichen Eingeständnissen. So läuft die Finanzierung oft über gut etablierte Tarnorganisationen für die CIA, das Außenministerium und den Nationalen Sicherheitsstaat der USA, wie z. B. “National Endowment for Democracy”.

Wie bei zensurfreudigen Tyrannen im Laufe der Geschichte üblich, muss der nächste Schlag umso heftiger ausfallen, je mehr sich die Machtzentren dem berauschenden Rausch hingeben, ihre Widersacher zum Schweigen zu bringen. Jede Bewegung, die die Zensur als politische Waffe eingesetzt hat, erzählt sich dieselbe Geschichte, um sie zu rechtfertigen. In gewöhnlichen Zeiten, so wird beiläufig behauptet, sei die Redefreiheit ein lebenswichtiger Wert. Aber dies sind keine gewöhnlichen Zeiten, in denen wir leben. Unsere Feinde und ihre Ideen sind anders. Sie sind in einzigartiger Weise hasserfüllt, falsch, aufrührerisch und gefährlich. Die Ideen, für die sie eintreten, werden die Gesellschaft destabilisieren, anderen direkten Schaden zufügen, die Menschen täuschen und zu Gewalt gegen Autoritätspersonen und ihre Anhänger aufrufen. Daher, so argumentieren sie, zensieren wir eigentlich gar nicht. Wir verhindern lediglich, dass böse Menschen der Gesellschaft, der Regierung und den Bürgern Schaden zufügen.

Schauen Sie sich irgendeine Regierung oder Gesellschaft an, in der Zensur herrschte – entweder heute oder in der Geschichte. Dieses Narrativ, warum Zensur nicht nur gerechtfertigt, sondern moralisch notwendig ist, ist immer präsent. Niemand möchte sich als Zensurbefürworter sehen. Sie müssen mit einer Geschichte versorgt werden, warum sie etwas anderes sind, oder zumindest, warum die Zensur, die sie zu unterstützen versuchen, in einzigartiger Weise gerechtfertigt ist.

Und das funktioniert, weil es im wahrsten Sinne des Wortes an die Vernunft appelliert. Wenn man wirklich glaubt, wie es Millionen amerikanischer Liberaler tun, dass die USA vor zwei und nur zwei Möglichkeiten stehen – entweder (1) die Demokraten zu wählen und dafür zu sorgen, dass sie regieren, oder (2) unter einer weißen, nationalistischen, faschistischen Diktatur zu leben – dann werden solche Leute natürlich glauben, dass Desinformationskampagnen in den Medien, Zensur und andere Formen des Autoritarismus notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Demokraten gewinnen und ihre Gegner besiegt werden. Wenn diese selbstverherrlichende Begründung erst einmal angenommen ist – unsere Gegner sind nicht nur anderer Meinung als wir, sondern richten mit der Äußerung ihrer Ansichten Schaden an -, dann gilt: je mehr Unterdrückung, desto besser. Und genau das geschieht jetzt.

Verbannung aus dem Finanzsystem

ine der jüngsten und vielleicht beunruhigendsten neuen Grenzen der Zensur ist der zunehmende Ausschluss von Bürgern aus dem Finanzsystem als außergerichtliche Bestrafung für die Äußerung von Ansichten oder politischem Aktivismus, der von der etablierten Macht missbilligt wird. In gewisser Weise ist das nicht neu.

Im Jahr 2012 war ich Mitbegründer der Gruppe Freedom of the Press Foundation (FPF) – zusammen mit der Oscar-prämierten CitizenFour-Regisseurin Laura Poitras, dem Whistleblower der Pentagon Papers Daniel Ellsberg und anderen. Die Gründung dieser Gruppe war eine Reaktion auf die 2010 vom damaligen Senator Joseph Lieberman (D-CT) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Heimatschutzausschusses des Senats zusammen mit anderen Kriegsfanatikern beider Parteien gestellten Forderungen, dass Finanzdienstleistungsunternehmen wie der Online-Zahlungsabwickler PayPal, die Kreditkartenunternehmen MasterCard und Visa und die Bank of America alle die Konten von WikiLeaks als Strafe für die Veröffentlichung der Irak- und Afghanistan-Kriegsprotokolle durch die Gruppe kündigen sollten: eine Fülle von Dokumenten, die systematische Kriegsverbrechen und Lügen durch den US-Sicherheitsstaat und seine Verbündeten bewiesen. Zu beobachten, wie Beamte des nationalen Sicherheitsstaates der USA private Unternehmen, über die sie die regulatorische Kontrolle ausüben, unter Druck setzen und zwingen, ihre journalistischen Kritiker zu vernichten, ist genau das, was in den Tyranneien getan wird, die wir alle zu verachten gewohnt sind.

Alle diese Unternehmen gehorchten und hinderten WikiLeaks daran, Spenden von der Öffentlichkeit zu sammeln, obwohl die Gruppe nie wegen eines Verbrechens angeklagt, geschweige denn verurteilt worden war. Amazon schmiss dann WikiLeaks von seiner Hosting-Plattform und nahm die Gruppe für Wochen aus dem Internet. Dies war nichts weniger als eine extralegale Verbannung von WikiLeaks aus dem Finanzsystem. Wir haben FPF gegründet, um dieses Verbot zu umgehen, indem wir Spenden für WikiLeaks sammeln und diese Gelder dann an die Gruppe weiterleiten. Als ich 2012 in einem Guardian-Artikel die Gründung der Gruppe ankündigte und in einem weiteren Guardian-Artikel über diese Druckkampagnen gegen WikiLeaks berichtete, erklärte ich, wie gefährlich es wäre, wenn die US-Regierung missliebigen journalistischen Gruppen einfach die Teilnahme am Finanzsystem verbieten könnte, ohne sie überhaupt eines Verbrechens anzuklagen:

Es handelte sich also um einen Fall, in dem die US-Regierung – durch positive Schritte und/oder die Duldung krimineller, ausgeklügelter Cyberangriffe – die Fähigkeit einer gegnerischen Gruppe, die keines Verbrechens überführt wurde, im Internet zu agieren, nahezu zerstört hat. Wer könnte diese Macht als etwas anderes als äußerst beunruhigend betrachten? Welchen politischen Wert kann das Internet oder der Journalismus im Allgemeinen haben, wenn die US-Regierung außerhalb der Grenzen des Gesetzes – wie in diesem Fall – befugt ist, die Arbeitsfähigkeit jeder Gruppe, die ihre Politik sinnvoll in Frage stellt und ihr Fehlverhalten aufdeckt, zu lähmen? . Zusammenfassend lässt sich sagen, dass [durch die Gründung des FPF] die Bemühungen der Regierung, ihren Zwangsdruck auf Unternehmen zu nutzen, um nicht nur WikiLeaks zu ersticken, sondern auch jede andere Gruppe, die sie in Zukunft in ähnlicher Weise ins Visier nehmen könnte, ohnmächtig machen wird.

Letzte Woche – als Reaktion auf zahlreiche Berichte in diesem Jahr über den zunehmenden Ausschluss von PayPal aus dem Finanzsystem als Bestrafung für “extremistische” politische Ansichten und Aktivitäten – erinnerte der Tech-Investor Stephen Cole an die damals beispiellose Kampagne gegen WikiLeaks aus dem Jahr 2010, die von PayPal angeführt wurde. Cole schrieb: “Ich war Ingenieur bei eBay/PayPal, als PayPal im Jahr 2010 Spenden an Wikileaks zensierte. Das ist das erste Mal, dass ich mich frage: Sind wir wirklich die Guten?”

Damals, im Jahr 2010, wurde diese ominöse Taktik als einmalige Ausnahme dargestellt, als Einzelfall einer besonders bedrohlichen Gruppe (Wikileaks). Doch im letzten Jahr steht außer Frage, dass der Ausschluss aus dem Finanzsystem zum Mittel der Wahl für westliche Zensoren im öffentlichen und privaten Sektor wird, die – ebenso wie Big Tech und der US-Sicherheitsstaat – zusammenarbeiten, um Dissidenten zu identifizieren und zu bestrafen, die zu gefährlich sind, um sprechen zu dürfen.

Der alarmierende Vorbote dieser Taktik kam im Februar dieses Jahres, als der kanadische Premierminister Justin Trudeau ein Notstandsdekret erließ, das ihm die Befugnis verlieh, die Bankkonten aller kanadischen Bürger einzufrieren, die nach seinem alleinigen Ermessen an den Protesten der Trucker gegen Impfstoffmandate und Pässe teilnahmen oder diese anderweitig unterstützten. Als Ergebnis von Trudeaus außerordentlicher und unkontrollierter Machtübernahme “froren kanadische Banken etwa 7,8 Millionen Dollar (6,1 Millionen US-Dollar) auf etwas mehr als 200 Konten im Rahmen von Notfallbefugnissen ein, um die Proteste in Ottawa und an wichtigen Grenzübergängen zu beenden”. Die BBC bezeichnete diese Taktik als “beispiellos”, da sie den Premierminister ermächtigt, die persönlichen Bankkonten von Personen einzufrieren, die “mit den Protesten in Verbindung stehen …., ohne dass ein Gerichtsbeschluss erforderlich ist.” Wenn es nicht als “despotisch” angesehen wird, wenn ein politischer Führer die Macht hat, einseitig die persönlichen Gelder von Bürgern als Bestrafung für friedliche Proteste gegen die Politik der Regierung zu beschlagnahmen, dann ist es nichts.

Aber diese Taktik hat funktioniert, um den friedlichen Protest zu beenden, den Trudeau ablehnte – die Menschen können nicht überleben, wenn sie keinen Zugang zu ihren Geldern haben oder nicht am Finanzsystem teilnehmen können – und wird daher jetzt aggressiv ausgeweitet. Der führende Waffenhersteller ist vielleicht PayPal. Letztes Jahr kündigte PayPal eine neue Partnerschaft mit der Anti-Defamation League (ADL) an, einer einst angesehenen Gruppe, die den Antisemitismus bekämpfte und die allgemeinen bürgerlichen Freiheiten verteidigte, bevor sie zu einer weiteren Standardaktivistengruppe der liberalen Demokratischen Partei wurde, die sich der Zensur von Gegnern der neoliberalen Orthodoxie verschrieben hat (die ADL hat, um nur ein Beispiel zu nennen, wiederholt die Entlassung des meistgesehenen Moderators der amerikanischen Kabelnachrichten, Tucker Carlson von Fox News, gefordert). Der erklärte Zweck dieser PayPal/ADL-Partnerschaft war es, zu untersuchen, wie extremistische und Hassbewegungen in den Vereinigten Staaten Finanzplattformen nutzen, um ihre kriminellen Aktivitäten zu finanzieren”, mit dem letztendlichen Ziel, die Finanzströme aufzudecken und zu unterbrechen, die weiße supremazistische und regierungsfeindliche Organisationen unterstützen”, wie die ADL behauptet.

Aber vorhersehbarerweise – ja, absichtlich – war diese “Partnerschaft” nichts weiter als eine veredelnde Verkleidung, um PayPal in die Lage zu versetzen, alle möglichen Konten von Personen und Unternehmen zu kündigen, die politische Ansichten äußerten, die den Führungskräften des Unternehmens missfielen. Im Laufe des letzten Jahres wurden die Konten einer ganzen Reihe von Einzelpersonen allein aufgrund ihrer missbilligten politischen Ansichten und ihres Aktivismus gekündigt.

Die lesbische Aktivistin Jaimee Michell wurde letzten Monat von PayPal benachrichtigt, dass das Konto ihrer Aktivistengruppe “Gays Against Groomers” (Schwule gegen Bräutigame) aufgrund von nicht näher bezeichneten Regelverstößen sofort gelöscht wurde. Wenige Augenblicke später wurde die Gruppe – die von Schwulen und Lesben gegründet wurde, um sich den Versuchen von Trans-Aktivisten zu widersetzen, jungen Schulkindern Trans-Dogmen und eine höchst umstrittene Gender-Ideologie beizubringen – benachrichtigt, dass ihr Konto bei der PayPal-Tochter Venmo ebenfalls sofort gekündigt wurde, so dass sie nur wenige Möglichkeiten haben, weiterhin Spenden zu sammeln. Etwa zur gleichen Zeit wurde der britische Anti-Wachmann und rechtsgerichtete Kommentator Toby Young, der eine Gruppe namens Free Speech Union gegründet hatte, um sich gegen sprachbasierte Kontokündigungen zu wehren, von PayPal benachrichtigt, dass das Konto der Gruppe, das zur Annahme von Spenden verwendet wurde, ebenfalls gekündigt wurde; obwohl PayPal sich weigerte, Young den Grund für die Kündigung mitzuteilen, erklärte es gegenüber der Daily Mail, dass es versuche, “die Ideale von Toleranz, Vielfalt und Respekt” mit den Werten der freien Meinungsäußerung in Einklang zu bringen.

Zum Zeitpunkt seines Ausschlusses von PayPal war Young ein lautstarker Gegner der eskalierenden Beteiligung der britischen Regierung am Krieg in der Ukraine geworden. Zwei der Websites, auf die sich dieser langjährige Rechtsaußen wegen seiner Ablehnung der NATO-Beteiligung in der Ukraine stützte, waren MintPress und Consortium News, zwei populistische linke Websites, die sich seit langem einer Antikriegs- und Antiimperialismuspolitik verschrieben haben. Einige Monate zuvor wurden diese beiden linken Anti-Establishment-Websites von PayPal benachrichtigt, dass ihre Konten sofort geschlossen würden und dass die Guthaben auf ihren Konten beschlagnahmt und möglicherweise nie zurückerstattet würden. PayPal weigerte sich, den beiden Nachrichtenseiten oder Coinbase, die über die Kontenschließungen berichteten, die Gründe dafür zu nennen. Es handelte sich lediglich um eine willkürliche Anordnung von unsichtbaren Behörden, die nicht nur die Konten schlossen, sondern auch damit drohten, die Spendengelder zu beschlagnahmen, ohne sich die Mühe zu machen, einen Grund zu nennen. Das ist echte tyrannische Macht. MintPress-Autor Alan MacLeod sagte, dass dies ein Warnschuss für jeden ist, der auch nur im Entferntesten gegen das Establishment ist”, und fügte hinzu, dass alternative Medien mit sehr kleinen Budgets arbeiten und auf riesige Unternehmen wie PayPal angewiesen sind, um korrekt zu funktionieren. Wenn sie das mit uns machen können, können sie es auch mit Ihnen machen.

Anfang dieses Monats kündigte PayPal an, dass es Kontoinhabern eine Geldstrafe von 2.500 Dollar auferlegen würde, wenn PayPal nach eigenem Ermessen zu dem Schluss käme, dass diese Nutzer sich der “Förderung von Fehlinformationen” schuldig gemacht hätten. Mit anderen Worten: PayPal würde seinen eigenen Nutzern einfach das Geld vom Konto abziehen, um sie außergerichtlich für die Äußerung von Ansichten zu bestrafen, die PayPal – vermutlich in Zusammenarbeit mit liberalen Aktivistengruppen wie der ADL und von Milliardären finanzierten “Desinformationsexperten” – für falsch oder anderweitig inakzeptabel hält. Als diese neue Politik weitaus mehr Wut auslöste, als PayPal offensichtlich erwartet hatte, behauptete das Unternehmen, es handele sich nur um einen großen Fehler – als ob irgendein PayPal-Computer versehentlich eine Richtlinie erstellt hätte, die die Nutzer über die Beschlagnahme von Geldern informiert. Unabhängig davon, ob PayPal zu dieser Politik zurückkehrt – und es gibt, wie Forbes anmerkte, einige unbestätigte Berichte, dass es damit beginnt – ist die Absicht klar, denn sie steht im Einklang mit so vielen anderen neuen Rahmenbedingungen: die Stärkung eines vielschichtigen Regimes staatlicher und unternehmerischer Macht, um Andersdenkende zum Schweigen zu bringen und zu bestrafen.

Vereinigung von Big Tech, US-Sicherheitsstaat und Mediengiganten

Im Mai löste die versuchte Ernennung einer offensichtlich geistesgestörten Parteifanatikerin, Nina Jankowicz, zur “Desinformationsbeauftragten” durch das Ministerium für Innere Sicherheit heftige Reaktionen aus. Doch liberale Medienkonzerne – die immer als erste zur Verteidigung des US-Sicherheitsstaates aufspringen – bezeichneten die daraus resultierende Wut über diese dreiste Ernennung unisono als “Desinformation”, ohne jemals etwas Falsches über Jankowicz oder das DHS-Programm zu sagen.

Obwohl die Wut über dieses klassisch orwellsche Programm natürlich berechtigt war – schließlich handelte es sich um einen Versuch, dem nationalen Sicherheitsstaat der USA die Befugnis zu übertragen, offizielle Dekrete über Wahrheit und Unwahrheit zu erlassen – verdeckte diese Wut manchmal den wahren Zweck der Schaffung dieses Regierungsprogramms. Es handelte sich nicht um einen abwegigen Versuch der Regierung Biden, sich eine völlig neue und noch nie dagewesene Macht anzumaßen. Vielmehr war es nur das jüngste Puzzlestück in einem mehrgleisigen Plan, der von einem Zusammenschluss von US-Sicherheitsbehörden, Politikern der Demokratischen Partei, liberalen Milliardären und liberalen Medienkonzernen entwickelt wurde, um ein dauerhaftes und beständiges System zur Kontrolle des Informationsflusses an die westliche Bevölkerung zu errichten und umzusetzen. Und was noch wichtiger ist: Diese Instrumente werden sie in die Lage versetzen, jeden gewaltsam zum Schweigen zu bringen oder anderweitig zu bestrafen, der eine abweichende Meinung zu ihren Orthodoxien oder einen bedeutenden Widerstand gegen ihre institutionellen Interessen äußert.

Dass diese staatlichen und unternehmerischen Instanzen zusammenarbeiten, um das Internet zu kontrollieren, ist inzwischen so bekannt, dass es kaum noch eines Beweises bedarf. Eine der ersten und folgenreichsten Enthüllungen der Snowden-Berichterstattung war, dass die führenden Big-Tech-Unternehmen – darunter Google, Apple und Facebook – im Rahmen des PRISM genannten Staats- und Unternehmensprogramms riesige Mengen an Daten über ihre Nutzer an die National Security Agency (NSA) weitergeben, ohne dass dafür auch nur ein Haftbefehl vorliegt. Ein neues Dokument, das Darren Beattie von Revolver News erhalten hat, enthüllt, dass Jankowicz seit 2015 an Programmen zur Kontrolle von “Desinformation” im Internet gearbeitet hat, und zwar in Zusammenarbeit mit einer Horde nationaler Sicherheitsbeamter, von Milliardären finanzierten NGOs und den größten Medienkonzernen der Nation. Ausführliche Berichte, unter anderem hier, haben gezeigt, dass viele der umstrittensten Zensurmaßnahmen von Big Tech auf Geheiß der US-Regierung und des von den Demokraten kontrollierten Kongresses umgesetzt wurden, der offen mit regulatorischen und rechtlichen Repressalien bei Nichteinhaltung droht.

Wall Street Journal Leitartikel, 9. September 2022

Jede neu ausgerufene Krise – ob echt oder erfunden – wird sofort genutzt, um alle neuen Ebenen und Arten der Online-Zensur und immer mehr und mehr Offline-Strafen zu rechtfertigen. Eine der Kernaussagen der Russiagate-Hysterie war, dass Trump mit Hilfe Russlands gewonnen hat, weil es keine ausreichende Kontrolle darüber gab, welche Art von Informationen an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Dies führte zu neuen Gruppen, die sich der “Überwachung” dessen widmeten, was sie als Desinformation erachteten, und zu neuen Richtlinien von Medien, um Berichte zu zensieren, wie sie WikiLeaks 2016 über den DNC und die Clinton-Kampagne lieferte. Diese Zensurwut gipfelte in der immer noch schockierenden Entscheidung von Twitter und Facebook, die Berichterstattung der New York Post über Joe Bidens Aktivitäten in China und der Ukraine zu zensieren, die auf Dokumenten von Hunter Bidens Laptop basierte, von denen die meisten Medien inzwischen anerkennen, dass sie völlig authentisch waren – alles gerechtfertigt durch eine von den Medien bestätigte CIA-Lüge, dass diese Dokumente “russische Desinformation” waren.

Der Aufruhr im Kapitol am 6. Januar wurde in ähnlicher Weise genutzt, allerdings diesmal nicht nur, um Dissidenten aus dem Internet zu verbannen, sondern auch, um die Monopolmacht von Big Tech zu nutzen, um die damals beliebteste App des Landes (Parler) zu zerstören, gefolgt vom Verbot des amtierenden gewählten Präsidenten selbst, ein Akt, der so bedrohlich war, dass selbst Trump-feindliche Regierungen – in Frankreich, Deutschland, Mexiko und darüber hinaus – davor warnten, wie bedrohlich es für die Demokratie sei, privaten Monopolen zu erlauben, sogar gewählte Führer aus dem Internet zu verbannen. Liberale Zeitungen wie The New Yorker begannen, unter Schlagzeilen wie “The National-Security Case for Fixing Social Media” offen für die Internetzensur zu werben.

Die COVID-Pandemie führte zu einer noch stärkeren Zensur. Jeder, der zu Beginn der Pandemie dazu aufrief, Masken zu tragen, wurde beschuldigt, gefährliche Desinformationen zu verbreiten, weil Dr. Anthony Fauci und die WHO damals darauf bestanden, dass Masken nutzlos oder schlimmer seien. Als Fauci und die WHO beschlossen, dass Masken unbedingt notwendig seien, wurde jeder, der dieses Dekret in Frage stellte, indem er darauf bestand, dass Stoffmasken unwirksam seien – was genau der Ansicht von Fauci und der WHO wenige Wochen zuvor entsprach -, von Big-Tech-Plattformen wegen Verbreitung von Desinformation verbannt; solche Verbote durch Google betrafen auch amtierende US-Senatoren, die selbst Ärzte sind. Von Beginn der Pandemie an war es verboten, die Frage zu stellen, ob das COVID-Virus aus einem Labor in Wuhan eingedrungen sein könnte – bis die Biden-Administration selbst diese Frage stellte und eine Untersuchung anordnete, um das herauszufinden, woraufhin Facebook und andere Plattformen eine Kehrtwende vollzogen und ankündigten, dass es nun zulässig sei, diese Frage zu stellen, da die US-Regierung selbst dies tue.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Regierungsbehörden und Big-Tech-Monopole die zweijährige COVID-Pandemie ausnutzten, um die westliche Bevölkerung dazu zu erziehen, die Regel als normal zu akzeptieren, dass nur solche Meinungen gehört werden dürfen, die mit den von den Institutionen der Staatsgewalt geäußerten Ansichten völlig übereinstimmen. Umgekehrt wurde jeder, der von solchen institutionellen Dekreten abwich oder sie auch nur in Frage stellte, der Verbreitung von “Desinformation” beschuldigt und als ungeeignet angesehen, im Internet gehört zu werden. Infolgedessen blieben eklatante Irrtümer und offensichtliche Lügen monatelang unwidersprochen, weil die Menschen darauf konditioniert wurden, dass jede Infragestellung der offiziellen Ansichten eine Bestrafung nach sich ziehen würde.

Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem jede Krise genutzt wird, um ganz neue Formen der Zensur einzuführen. Der Krieg in der Ukraine hat zu einer Eskalation der Zensurtaktiken geführt, die noch vor ein oder zwei Jahren unvorstellbar gewesen wäre. Die EU hat Rechtsvorschriften erlassen, die es europäischen Unternehmen oder Einzelpersonen gesetzlich verbieten, russische Staatssender (einschließlich RT und Sputnik) auszustrahlen. Während ein solcher gesetzlicher Zwang in den USA (vorerst) mit ziemlicher Sicherheit als Verstoß gegen die im Ersten Verfassungszusatz garantierte Rede- und Pressefreiheit verboten wäre, sahen sich Unternehmen aus Nicht-EU-Ländern, die sich im Namen einer offenen Debatte dazu entschlossen haben, RT zuzulassen – wie Rumble – einer Flut von Drohungen, Druckkampagnen, Medienangriffen und verschiedenen Formen der Vergeltung ausgesetzt.

Einer der einfachsten und sichersten Wege, um heutzutage von Big-Tech-Plattformen verbannt zu werden, ist die Ablehnung der Grundprinzipien der CIA/NATO/EU-Sichtweise des Krieges in der Ukraine, selbst wenn dieser Dissens nur die Bestätigung eben jener Ansichten bedeutet, die westliche Medien ein Jahrzehnt lang selbst befürworteten, bis sie zu Beginn des Krieges ihren Kurs komplett änderten – wie etwa die Tatsache, dass das ukrainische Militär von Neonazi-Bataillonen wie Asow dominiert wird, vor allem im östlichen Teil des Landes. Unabhängig davon, wie man zur Beteiligung der Biden-Administration an diesem Krieg steht, muss man sich nicht anstrengen, um zu erkennen, wie gefährlich es ist, zu versuchen, eine umfassende Nachrichtensperre über die Herausforderungen der US-Kriegspolitik zu verhängen, insbesondere angesichts der Warnung von Biden selbst, dass dieser Krieg die Welt näher an ein nukleares Armageddon gebracht hat als jemals zuvor seit der Kubakrise 1962.

Es kann nicht genug betont werden, wie eng die Zensur von Big Tech mit der Agenda des US-Sicherheitsstaates verknüpft ist. Und es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Google und Amazon erhalten Milliardenverträge von der CIA, der NSA und dem Pentagon, und wie wir hier im April berichteten, sind die lautstärksten Lobbyisten, die sich für den Erhalt der Monopolmacht von Big Tech einsetzen, ehemalige Mitarbeiter des Sicherheitsstaates. Zur Veranschaulichung dieser Ausrichtung hat Facebook – zu Beginn des Krieges in der Ukraine – eine Ausnahme von seiner Regel des Verbots von Lobpreisungen für Nazi-Gruppen eingeführt, indem es das Asow-Bataillon und andere neonazistische ukrainische Milizen ausnahm.

Dieses Zensurregime ist alles andere als willkürlich. Seine Hauptfunktion besteht darin, Propaganda, die von den Machtzentren der herrschenden Klasse ausgeht, vor Kritik, Anfechtung und Opposition zu schützen. Es soll sicherstellen, dass die westliche Bevölkerung nur die Behauptungen und Verlautbarungen der staatlichen und unternehmerischen Eliten zu hören bekommt, während ihre Gegner und Kritiker bestenfalls an den Rand gedrängt (mit Warnhinweisen und anderen Indizien der Diskreditierung) oder ganz verboten werden.

Zensurbefürwortende Unternehmens “Journalisten”

Keine Diskussion über dieses wachsende und grenzenlos gefährliche Zensurregime wäre vollständig, ohne die zentrale Rolle zu erwähnen, die die größten Medienkonzerne des Westens und ihre größtenteils unmündigen, zensurbesessenen liberalen Angestellten spielen, die in der Personalabteilung die trügerische Berufsbezeichnung “Journalist” tragen. Die beliebtesten Journalisten des modernen amerikanischen Liberalismus sind nicht diejenigen, die die geheimen Verbrechen der CIA, die chronischen Lügen des Pentagons und anderer Arme der endlosen US-Kriegsmaschinerie oder die monopolistischen Missbräuche von Big Tech aufdecken. In der Tat sind Journalisten, die diese Arbeit machen – die Geheimnisse der tatsächlichen Machtzentren in Frage stellen und aufdecken – diejenigen, die von den Liberalen am meisten gehasst werden, da sie diese Institutionen verehren. Das erklärt ihre Unterstützung für Julian Assanges andauernde Inhaftierung und Edward Snowdens andauerndes Exil als einzige Möglichkeit, das gleiche Schicksal zu vermeiden, das Assange erleidet.

Die heutigen journalistischen Ikonen des amerikanischen Liberalismus sind nicht diejenigen, die der Macht des Establishments entgegentreten, sondern ihr vielmehr dienen: indem sie unerbittlich gewöhnliche Bürger angreifen, als Strafe für die Äußerung von Ansichten, die von den Meistern des Establishments dieser Journalisten für tabu erklärt wurden. Wie ich schon früher berichtet habe, gibt es eine Horde von Angestellten bei Medienriesen mit der klassischen Denkweise von Dienern kleiner Tyrannen, deren einzige Funktion – und Leidenschaft – darin besteht, das Internet auf der Suche nach beunruhigendem Dissens zu durchforsten und dann für dessen Beseitigung durch die Zentren der Konzernmacht zu agitieren: Die Mitarbeiter der Desinformationsabteilung von NBC News, Ben Collins und Brandy Zadrozny; der “Online-Kultur”-Kolumnist der Washington Post, Taylor Lorenz; und die Tech-Reporter der New York Times (Mike Isaac, Ryan Mac und unzählige andere). Als ich zum ersten Mal darüber berichtete, womit sie beauftragt sind, nannte ich dies “Petzenjournalismus”: die Fixierung auf die Forderung nach der sofortigen Beendigung “ungehinderter Gespräche” und der ständige Versuch, normale Bürger für das Verbrechen der Äußerung verbotener Ansichten zu konfrontieren und bloßzustellen.

Im September weigerte sich Matthew Price, CEO von Cloudflare – einem großen Technologieunternehmen, das Dienstleistungen anbietet, die das Rückgrat des Internets bilden, einschließlich Sicherheitsschutz -, vor der Druckkampagne zur Löschung der KiwiFarms genannten Website zu kapitulieren. Die Löschungsforderungen stützten sich auf die Behauptung, dass das Forum “Belästigung” und “Doxing” eines Twitch-Streamers namens “Keffals” zulässt, den Lorenz in der Washington Post – unter der Überschrift “The trans Twitch star delivering news to a legion of LGBTQ teens” – Monate zuvor zum Schutzpatron der Trans-Opfer getauft hatte. Price, der CEO, warnte, dass es für Cloudflare extrem gefährlich wäre, Konten aufgrund öffentlicher Abneigung gegen Inhalte auf diesen Seiten zu schließen, da es sich um ein Sicherheitsunternehmen und einen Hosting-Service handelt und nicht um eine Website für soziale Medien. So erklärt er die standhafte Weigerung des Unternehmens, vor Zensurforderungen zu kapitulieren – solche Kündigungen, so erklärt er, wären vergleichbar mit der Forderung an AT&T, rechtsgerichteten Kommentatoren den Telefondienst zu verweigern, mit dem Argument, dass sie ihre Telefone zur Verbreitung schädlicher Ansichten nutzen:

Einige argumentieren, dass wir diese Dienste für Inhalte, die wir verwerflich finden, einstellen sollten, damit andere Angriffe starten können, um sie vom Netz zu nehmen. Das ist das gleiche Argument wie in der realen Welt, dass die Feuerwehr nicht auf Brände in den Häusern von Menschen reagieren sollte, die nicht über einen ausreichenden moralischen Charakter verfügen. Sowohl in der realen Welt als auch im Internet ist dies ein gefährlicher Präzedenzfall, der langfristig höchstwahrscheinlich gefährdeten und ausgegrenzten Gemeinschaften unverhältnismäßig großen Schaden zufügen wird.

Heute nutzen mehr als 20 Prozent des Internets die Sicherheitsdienste von Cloudflare. Wenn wir über unsere Richtlinien nachdenken, müssen wir die Auswirkungen, die wir haben, und den Präzedenzfall, den wir für das Internet als Ganzes schaffen, im Auge behalten. Die Beendigung von Sicherheitsdiensten für Inhalte, die unser Team persönlich als ekelhaft und unmoralisch empfindet, wäre die populäre Wahl. Aber auf lange Sicht erschweren solche Entscheidungen den Schutz von Inhalten, die unterdrückte und marginalisierte Stimmen unterstützen, vor Angriffen.

Aber die Weigerung von Cloudflare, vor den Zensurbefürwortern zu kapitulieren, machte Ben Collins von NBC News wütend – dessen Hauptzweck im Leben darin besteht, für eine größere und repressivere Kontrolle über das Internet zu agitieren, um Ansichten zu unterdrücken, die vom Liberalismus des Establishments abweichen – und er nutzte zusammen mit seiner NBC-Kollegin und Zensurbefürworterin Kat Tenbarge die riesige Unternehmensplattform von NBC News, um Druck auf Cloudflare auszuüben, damit es gehorcht, und behauptete, dass Cloudflare’s Weigerung, auf Befehl zu zensieren, Trans-Personen gefährdet. Innerhalb von weniger als 24 Stunden nach der Veröffentlichung von Collins’ Artikel – der über die verschiedenen Plattformen, die NBC und Collins’ Unternehmenseigentümer, die Comcast Corp. gehören, an Millionen von Menschen gesendet wurde – machte der CEO dieses mächtigen Unternehmens eine Kehrtwendung, indem er vor den Zensurbefürwortern der Medien kroch und versprach, dass dies eine einmalige Ausnahme sein würde. “Dies ist eine außergewöhnliche Entscheidung für uns und angesichts der Rolle von Cloudflare als Internet-Infrastrukturanbieter eine gefährliche Entscheidung, mit der wir uns nicht wohlfühlen”, schrieb er, als er ankündigte, dass er es trotzdem tun würde (es wird natürlich das Gegenteil einer einmaligen Ausnahme sein, da jeder Millennial-Zensor bei der Huffington Post oder Vox Cloudflare nun leicht dazu zwingen kann, weiter zu zensieren, indem er diesen neuen Präzedenzfall mit neuen Artikeln über ihr Zensurziel unter Verwendung der “Schlimmer-als-Kiwifarms”-Formulierung ausnutzt).

Und so hat dieser Unternehmens-“Journalist” wieder einmal eine brandneue Eskalation in der Verstärkung des Zensurregimes eingeleitet: das Herumbasteln an der Infrastruktur des Internets, um Websites und Personen zu vertreiben, die den liberalen Vorstellungen zuwiderlaufen. Wie üblich haben nicht nur die Liberalen, sondern auch die Linken diese erzwungene Kapitulation bejubelt, da sie irgendwie davon überzeugt sind, dass die Welt ein besserer Ort sein wird, wenn die Macht, Stimmen und Ideen zum Schweigen zu bringen, in den kollektiven Händen des US-Sicherheitsstaates, ihrer oligarchischen Partner, denen Big Tech gehört, und ihrer Diener liegt, die sich tief in den Eingeweiden der größten Medienkonzerne des Westens als “Journalisten” tarnen. Umfragen lassen keinen Zweifel daran, dass Demokraten die Internetzensur nicht nur durch große Unternehmen, sondern auch durch den Staat weitaus mehr unterstützen, und das ist die Denkweise, die sich immer wieder durchsetzt, um diese Zensurpläne der mächtigsten institutionellen Akteure des Westens zu bejubeln.

Dies ist das Zensurregime, dessen Tentakel jeden Monat wachsen und dessen Macht sich unaufhaltsam ausweitet. Wie alle Zensoren hat das Konsortium, das dieses Regime kontrolliert und finanziert, erkannt, dass derjenige, der den Informationsfluss kontrolliert, unangefochtene Macht ausüben wird, und dass nur wenige Kräfte mächtiger und tyrannischer sind als die Fähigkeit, die eigenen Kritiker an den äußersten Rand zu drängen oder sie ganz zum Schweigen zu bringen.

Unser neues nächtliches Live-Programm auf Rumble

Jeder Artikel, der einfach nur über diese lebenswichtigen Entwicklungen bei der freien Meinungsäußerung und der systematischen Zensur berichtet, ist für sich genommen journalistisch wertvoll, ja sogar notwendig. Da so viele westliche Unternehmensjournalisten die schwerwiegenden Gefahren, die dieses System mit sich bringt, unterstützen oder ihnen (bestenfalls) gleichgültig gegenüberstehen, wird die Wahrheit hinter diesem Zensurregime – wer es aufbaut und zu welchen Zwecken – viel zu selten enthüllt. Jeder Nachrichtenartikel, der über die einzelnen Bestandteile dieses eskalierenden Regimes berichtet, wäre an sich schon wertvoll.

Aber wenn es um dieses unheilvolle Regime der Informationskontrolle geht, halte ich es schon lange nicht mehr für ausreichend, nur darüber zu berichten. Ich betrachte die Notwendigkeit, gegen dieses Zensurregime zu kämpfen, es zu destabilisieren und zu untergraben und es schließlich zu besiegen, als eine vorrangige Sache, die journalistische und politische Sache, die ich über alle anderen stelle. Wenig ist möglich, auch kein sinnvoller Journalismus, wenn wir daran gehindert werden, uns Gehör zu verschaffen, wenn unser Diskurs von genau den Machtzentren streng kontrolliert und überwacht wird, denen unsere Rechte erlauben und uns ermutigen, sie zu hinterfragen. Nur wenige andere Werte können verteidigt und nur wenige andere Ungerechtigkeiten aufgedeckt und bekämpft werden, wenn die herrschenden Eliten weiterhin die tyrannische Macht haben, Informationen zu kontrollieren und Andersdenkende zum Schweigen zu bringen.

Taten, nicht nur Worte, sind gefragt. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, nur solche Websites und Unternehmen zu unterstützen, die wirklich entschlossen sind, sich dem Druck und anderen Formen der Nötigung zur Zensur im Namen der westlichen Institutionen zu widersetzen und stattdessen Räume für freie Meinungsäußerung und freie Untersuchungen im Internet zu erhalten und zu stärken, die eine große Anzahl von Menschen erreichen können. Es nützt niemandem – außer den eigenen Gegnern -, wenn man sich willentlich in Randbezirke und Randgruppen ghettoisiert. Was wir brauchen, ist ein Engagement für die freie Meinungsäußerung und die strategische Fähigkeit, ein großes Publikum anzuziehen – und das bedeutet für mich, dass ich meinen Journalismus nur auf Plattformen betreibe, die sich nachweislich für diese Werte einsetzen und die nachweislich in der Lage sind, eine große Zahl von Menschen zu erreichen.

Aus diesem Grund sind die Plattformen, mit denen ich in den letzten zwei Jahren zusammengearbeitet habe, solche, die nicht nur ihre Bereitschaft, sondern ihren Eifer bewiesen haben, diese Zensurzwänge zu verachten und ein beeindruckendes Engagement für die freie Meinungsäußerung zu zeigen: Substack für schriftlichen Journalismus, Callin für Podcasts und Rumble für Videojournalismus. Jede dieser Plattformen war Ziel von Druckkampagnen der Art, die den CEO von Cloudflare dazu veranlasste, seine eigene Weigerung, Zensuranordnungen zu befolgen, nach weniger als einem Tag zu widerrufen. Jede dieser Plattformen hat sich geweigert, diesen Forderungen in der Weise nachzukommen, wie es Cloudflare und so viele andere vor ihr getan haben. Das ist genau das, was man braucht, um das wachsende Zensurregime zu untergraben: Menschen und Unternehmen, die sich einfach weigern, zu gehorchen.

Vor allem Rumble war Ziel heftiger Angriffe – zum Teil, weil es RT erlaubte, auf seiner Plattform zu senden, um gegen das Verbot dieses Netzwerks durch die EU zu protestieren und sich damit den Zorn der russlandbesessenen Konzernmedien zuzuziehen, aber auch, weil es ein massives Wachstum erlebte, das größtenteils auf die wachsende Wut über die Zensur durch Big Tech zurückzuführen ist. Rumble zieht nicht nur politische Kommentatoren an, die unisono von Big Tech verbannt wurden – wie der kürzlich verbannte Andrew Tate, der prompt sein großes Publikum zu Rumble verlegte -, sondern auch Kulturkommentatoren und Persönlichkeiten der Gen Z, die zunehmend wütend über das repressive Klima sind, das Google auf seiner YouTube-Plattform herrscht. Dies führt zu immer mehr Wachstum auf der Plattform, was wiederum dazu führt, dass die etablierten Medienkonzerne immer mehr Energie darauf verwenden, sie zu verunglimpfen.

Die Klage von Rumble gegen Google wegen Kartellrechtsverstößen – mit der Behauptung, Google nutze seine Marktdominanz bei Suchmaschinen, um Rumble-Videos zu verstecken, um Googles YouTube zu schützen – brachte einen bedeutenden Sieg für Rumble, wie wir hier im August berichteten, da der Richter den Antrag von Google auf Abweisung der Klage ablehnte. Diese Entscheidung ermöglicht es Rumble, umfangreiche Informationen darüber zu erhalten, wie Google seine Suchmaschinenalgorithmen manipuliert und zu wessen Gunsten.

Aufgrund des scheinbar aufrichtigen Engagements der Rumble-Gründer für die Meinungsfreiheit und die Bekämpfung der Zensur gehörte ich im vergangenen Jahr zu einer Gruppe, der auch die ehemalige Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard und der häufige Joe Rogan-Gast Bridget Phetasy angehörten und die sich bereit erklärte, Videojournalismus ausschließlich für diese Plattform zu produzieren. Unsere Sendung mit dem Titel System Update war ein großer Erfolg und übertraf alle meine Erwartungen. Mehrere unserer Videosendungen – mit geringem Werbebudget oder regelmäßigem Programm – erreichten mehr als 750.000 Zuschauer, während unsere Shows regelmäßig mehr als 200.000 Aufrufe hatten. Gemäß unserer Vereinbarung luden wir jedes Video einige Stunden nach der Ausstrahlung bei Rumble auf YouTube hoch, und mit Ausnahme von ein oder zwei Videos schnitten die Rumble-Videos deutlich besser ab.

(Bemerkenswert ist, dass der Artikel der Washington Post, in dem unser Umzug angekündigt wurde, versuchte, Rumble als einen giftigen Kanal der Desinformation zu verunglimpfen. Um dies zu tun, zitierte sie eine dieser gutartig klingenden Gruppen – was die Post als “das Institut für strategischen Dialog, eine Denkfabrik zur Bekämpfung des Extremismus in London” ankündigte – um Rumble “eine der wichtigsten Plattformen für Verschwörungsgemeinschaften und rechtsextreme Gemeinschaften in den USA und auf der ganzen Welt” zu nennen. Wie ich in einem ausführlichen Videobericht über Rumble dokumentiert habe, wird das von der Post als Desinformationsexperte zitierte “Institut” von den Sicherheitsstaaten der USA und Großbritanniens sowie von Big Tech selbst finanziert und dient diesen als Partner. Mit anderen Worten, die Post hat unwissentlich veranschaulicht, wie diese Schein-“Desinformations”-Industrie von den Institutionen des Establishments als Waffe eingesetzt wird, um der Öffentlichkeit vorzugaukeln, dass es sich bei ihren Dekreten um unpolitische, wissenschaftlich begründete Verlautbarungen handelt und nicht um das, was sie sind: extrem politisierte Machenschaften im Auftrag westlicher Machtzentren, die darauf abzielen, grobe Zensur als aufgeklärt und wissenschaftlich erscheinen zu lassen).

Dieser überwältigende Erfolg im vergangenen Jahr – mit Einschaltquoten, die viele Kabelsender vor Neid erblassen lassen würden – hat uns und Rumble dazu veranlasst, nun ein weitaus umfassenderes, ehrgeizigeres und aufregenderes Engagement einzugehen. Als Teil eines neuen Live-Netzwerks von Nachrichtensendungen, das Rumble auf seiner Plattform veranstalten wird, werden wir in Kürze eine neue und radikal erweiterte Version von “System Update” auf den Markt bringen. Unsere Sendung wird nun eine einstündige, abendliche Nachrichten- und Kommentarsendung sein, die von Montag bis Freitag um 19:00 Uhr ET live und exklusiv auf der Plattform von Rumble ausgestrahlt wird. Am Ende jeder Sendung auf Rumble werde ich zu meiner speziellen Community-Seite auf Locals wechseln – der Plattform, die kürzlich von Rumble gekauft wurde und die darauf ausgelegt ist, Communities mit Inhalten und Kommentaren aufzubauen (mehr dazu später) – wo ich die Live-Sendung nur für Abonnenten fortsetzen werde, für etwa 20-30 Minuten, indem ich Fragen zur Sendung beantworte, Kritik und Vorschläge annehme und anderweitig direkt mit unserem Publikum interagiere.

Jeder, der ein bezahltes Abonnement hier auf Substack hat, hat automatisch das Recht, auch Abonnent unserer Locals-Community zu werden, und zwar ohne Kosten oder Gebühren. Mit anderen Worten: Wenn Sie bereits ein Jahresabonnement hier bei Substack erworben haben, haben Sie weiterhin vollen Zugang zu all meinen schriftlichen Beiträgen hier und auch zu allem, was wir bei Locals tun, einschließlich der After-Show, die ausschließlich der Interaktion zwischen dem Publikum und unseren Abonnenten dient. Unabhängig davon, wie lange Ihr Substack-Abonnement noch läuft – wer zum Beispiel im Juni ein einjähriges Substack-Abonnement abgeschlossen hat und somit noch acht Monate Zeit hat -, erhält automatisch acht Monate kostenlosen Zugang zu unserer Locals-Community. Jeder, der hier sein Substack-Abonnement auf monatlicher Basis erwirbt, kann dies auch bei Locals tun.

Das neue Netzwerk von einstündigen Live-Shows auf Rumble startete bereits, als Russell Brand am 28. September seine neue Live-Show “Stay Free” auf Rumble vorstellte. Viele seiner Shows haben bereits nach weniger als einem Monat eine Zuschauerzahl von 250.000 oder mehr (ich war einer der Gäste in seiner Debüt-Show, die um 41:00 Uhr beginnt, wo wir den Zweck und das Ziel dieser neuen Shows diskutierten). Rumble wird in Kürze weitere Moderatoren vorstellen, die ähnlich heterodoxe und unabhängige Ansichten vertreten. Am 8. September berichtete das Wall Street Journal über das neue Netzwerk von Sendungen, zu dem sich Rumble verpflichtet hat, und es enthält viele Details über unser neues Programm.

Unser neues Live-Programm sollte ursprünglich am 10. September starten, wurde aber aufgrund der anhaltenden Gesundheitskrise in meiner Familie, über die ich hier schon mehrfach berichtet habe, verschoben. Diese gesundheitliche Krise ist leider noch nicht überwunden, und das macht es mir ziemlich schwer, mich auf ein konkretes Startdatum für die Sendung festzulegen, denn, um ehrlich zu sein, gibt es Tage, an denen ich einfach nicht in der Lage bin zu arbeiten, und ich möchte die Sendung erst dann starten, wenn ich sicher bin, dass ich fünf Abende lang ein hochwertiges Live-Programm produzieren kann.

Wir sind jedoch sehr gespannt auf die neue Sendung. Rumble weiß, dass wir sehr hochwertige Sendungen produzieren müssen, wenn wir wollen, dass die Leute CNN und andere Fernsehsender abschalten und stattdessen unsere Sendungen sehen. Das hat es uns ermöglicht, ein neues, hochmodernes Studio zu bauen, in dem unsere Show ausgestrahlt wird, und ein großes Studioteam einzustellen, um die Show mit der gleichen technischen Qualität zu produzieren, wie man sie von jeder anderen Fernsehsendung zur Hauptsendezeit erwarten würde.

Bis wir uns auf einen endgültigen Starttermin festlegen können – das heißt, wenn unsere Familie wieder vollständig ist und ich nicht einen Großteil meiner Tage damit verbringe, mit Teams von Ärzten und Krankenschwestern auf der Intensivstation zu sprechen – werden wir stattdessen einen “sanften Start” der Sendung durchführen. Zu diesem Zweck werden wir in Kürze – innerhalb der nächsten paar Wochen – damit beginnen, unsere Live-Show nicht auf Rumble, sondern auf unserer Lokalseite zu senden. Mit anderen Worten: In den ersten Wochen, in denen wir an der Show arbeiten und einen Testlauf durchführen, werden wir unsere Show in den ersten Wochen ausschließlich für unsere Substack- und Locals-Abonnentenbasis produzieren. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, an der Entwicklung der Sendung teilzuhaben, uns Rückmeldungen zu geben, wie wir sie verbessern können, und zu sehen, was wir von Anfang an als sehr hochwertige Nachrichten, Berichte und Kommentare erwarten. Ich würde nichts auf Sendung bringen, auch nicht als Teil einer “sanften Einführung”, auf das ich nicht stolz wäre und an das ich nicht glauben würde.

In vielerlei Hinsicht ist diese Sendung eine neue und bedeutende Herausforderung für mich. Wir haben uns verpflichtet, an fünf Abenden pro Woche eine einstündige Live-Sendung zu produzieren. Die Sendung wird mit einem ausführlichen Monolog (bis zu zwanzig Minuten) beginnen, der in seiner Art den beweislastigen Präsentationen ähnelt, die wir im Rahmen unserer regelmäßigen System-Update-Sendungen auf Rumble now produzieren. Das zweite Segment besteht aus einem ausführlichen, etwa zwölf- bis fünfzehnminütigen Interview mit einem politischen Amtsträger, einem Journalisten oder einer anderen Person, die etwas Originelles und Informatives zu sagen hat. Das dritte Segment ist der Berichterstattung über die zwei oder drei wichtigsten Nachrichten des Tages gewidmet – auch mit Live-Reportern vor Ort -, aber wir werden diese Geschichten auf eine ganz andere Art und Weise, mit einer anderen Stimme und aus einer anderen Perspektive behandeln, als Sie es erwarten würden, wenn Sie Ihren Fernseher einschalten, um die Unternehmensnachrichten zu sehen. Und der letzte Teil der Sendung besteht aus einer regelmäßigen, wechselnden Reihe von Themen und Beiträgen, die in die Live-Aftershow mit Publikumsbeteiligung auf Locals übergehen.

Schriftlicher Journalismus war schon immer die Grundlage für meine Teilnahme an unserem Diskurs, und das wird auch so bleiben. Aber diese neue Live-Sendung wird es mir ermöglichen, ein völlig neues Publikum zu erreichen (viele Menschen, vor allem, aber nicht nur jüngere, konsumieren Nachrichten nur noch per Video) und mit Hilfe der leistungsfähigsten technologischen Werkzeuge zu berichten und Analysen zu erstellen. Ich bin davon überzeugt, dass es nichts anderes tun wird, als die Reichweite und Wirkung des Journalismus, den ich hier bereits betreibe, zu vergrößern.

Obwohl die Sendung Teil eines neuen Netzwerks von Sendungen auf der Rumble-Plattform sein wird, ist sie keine Rumble-Sendung. Damit meine ich, dass wir – im Gegensatz zu anderen Sendungen, die im Fernsehen erscheinen – nicht innerhalb einer Unternehmensführung oder Unternehmensstruktur existieren oder ihr unterstellt sein werden. Rumble hat kein Interesse daran, Nachrichten und politische Programme zu produzieren, sondern lediglich daran, eine ideologisch und inhaltlich neutrale Plattform für freie Meinungsäußerung zu bieten, die es jedem ermöglicht, frei zu sprechen und gehört zu werden. Rumble hat daher keine Redaktionsleiter oder andere Führungskräfte, die in der Lage sind oder sein wollen, die Inhalte von irgendjemandem zu beaufsichtigen. Unser Vertrag sieht vor, dass wir volle, vollständige und unbegrenzte redaktionelle Freiheit und journalistische Unabhängigkeit haben; Rumble hat weder den Wunsch noch die Möglichkeit, eine unserer Sendungen zu überprüfen; und unser Vertrag ist garantiert und kann nicht aufgrund von Meinungsverschiedenheiten oder Einwänden gegen unsere Ansichten, Inhalte oder Berichterstattung gekündigt werden.

Letztendlich kann kein Vertrag der Welt wirklich die redaktionelle Freiheit garantieren (wie ich gelernt habe, als The Intercept schamlos das vertragliche Recht verletzte, das ich seit der Mitbegründung der Seite im Jahr 2013 genoss, meine Berichte direkt im Internet ohne redaktionelle Einmischung oder Kontrolle zu veröffentlichen – eine redaktionelle Zensur, die mich dazu brachte, zu kündigen und vor fast zwei Jahren zu Substack zu kommen). Diese Art von Beziehungen erfordert Vertrauen, und ich habe absolutes Vertrauen in das Engagement der Gründer und Manager von Rumble, die Seite den Werten der freien Meinungsäußerung zu widmen. Selbst wenn sie sich nicht wirklich für diese Werte einsetzen würden – und das tun sie -, wissen sie, dass das Eigeninteresse von Rumble die Erfüllung ihrer Verpflichtungen zur Meinungsfreiheit erfordert, da der Grund für den Erfolg von Rumble genau darin liegt, dass es die Alternative zu Googles YouTube für die freie Meinungsäußerung wird.

Sobald der Termin für den Soft-Launch unserer Sendung auf Locals feststeht, werden wir alle Abonnenten hier benachrichtigen. Alles, was man braucht, um Zugang zu unserer Locals-Community zu erhalten – und damit die Exklusivrechte für die ersten paar Wochen unseres Debüts sowie das Recht, die Aftershow auf Locals zu sehen und daran teilzunehmen – ist ein aktuelles Substack-Abonnement. Diejenigen unter Ihnen, die bereits bezahlte Abonnenten sind, müssen nichts weiter tun, als sich für ihr neues kostenloses Locals-Abonnement anzumelden, wenn wir die E-Mail mit der Ankündigung unseres Starttermins verschicken. Aber die Sendung selbst wird – sobald sie in ihrer nächtlichen Form auf Rumble debütiert – für die breite Öffentlichkeit frei zugänglich sein: kein Abonnement erforderlich. Unser primäres Ziel ist es – nach der Produktion von qualitativ hochwertigem Journalismus und Rundfunkprogrammen -, ein möglichst großes Publikum zu erreichen. Wir wollen keine Paywalls, die die Reichweite unserer Arbeit schmälern.

Sich über das ausufernde Zensurregime im Westen zu beschweren, es anzuprangern oder gar dagegen zu protestieren, wird es nicht aufhalten oder gar sein Wachstum behindern. Vielmehr werden Plattformen entstehen und wachsen, die sich der freien Meinungsäußerung verschrieben haben und die in jeder Hinsicht – ideologisch, politisch und technologisch – bestens gerüstet sind, um sich gegen Eingriffe in unser grundlegendstes Recht zu wehren: das Recht, uns frei zu äußern, frei miteinander zu kommunizieren und die politischen Pläne, Diktate und Dekrete von Autoritätspersonen frei herauszufordern, zu hinterfragen und ihnen zu widersprechen. Plattformen für freie Meinungsäußerung wie Rumble und unser neues nächtliches Live-Programm “System Update” sind vor allem diesem zentralen Anliegen gewidmet. Übersetzt mit Deepl.com

Glenn Greenwald ist Journalist, ehemaliger Verfassungsrechtler und Autor von vier New York Times-Bestsellern über Politik und Recht. Sein neuestes Buch, No Place to Hide” (Kein Platz zum Verstecken), handelt vom US-Überwachungsstaat und seinen Erfahrungen bei der Berichterstattung über die Snowden-Dokumente in aller Welt. Sein demnächst erscheinendes Buch, das im April 2021 veröffentlicht werden soll, handelt von der brasilianischen Geschichte und der aktuellen Politik, wobei der Schwerpunkt auf seinen Erfahrungen bei der Berichterstattung über eine Reihe von Enthüllungsberichten in den Jahren 2019 und 2020 liegt, die Korruption auf höchster Ebene durch mächtige Beamte in der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro aufdeckten, die anschließend versuchten, ihn für diese Berichterstattung strafrechtlich zu verfolgen.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...