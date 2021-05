Aber mit dieser einseitig auf zionistischer Seite stehenden westlichen “Wertegemeinschaft” wird dies ein ferner Traum bleiben

Bild: Smoke and flame rise after Israeli fighter jets’ airstrike hit an area in Khan Yunis, Gaza on 13 May 2021. [Abed Rahim Khatib – Anadolu Agency]

This Must End I am writing this letter looking at my terrified 6-year-old son, who keeps putting his hands over his ears trying block the sounds of Israel’s bombardment, my two daughters, aged 13 and 10 and my wife. These faces show the anxiety of not knowing where they can be safe now.



Das muss ein Ende haben

Offener Brief des Direktors der Gaza Community Mental Health Programme

14. Mai 2021

Ich schreibe diesen Brief mit Blick auf meinen verängstigten 6-jährigen Sohn, der sich immer wieder die Hände über die Ohren hält und versucht, die Geräusche des israelischen Bombardements zu blockieren, meine beiden Töchter im Alter von 13 und 10 Jahren und meine Frau. Diese Gesichter zeigen die Angst, nicht zu wissen, wo sie jetzt sicher sein können. Meine beiden älteren Söhne, 16 und 15 Jahre alt, sitzen fassungslos und schweigend da, und ich weiß, dass sie die Erinnerungen an die vorangegangenen drei Offensiven auf den Gazastreifen und die Familienmitglieder, die wir verloren haben, wieder durchleben. Das sind die Gefühle, die jede Familie im Gaza-Streifen durchlebt.

Wir Palästinenser haben Jahrzehnte der Demütigung, der Ungerechtigkeit und der Misshandlung erlebt. Im Jahr 1948 wurden wir von unserem Land vertrieben; über 600 Dörfer wurden vollständig zerstört; Hunderttausende von uns wurden getötet oder entwurzelt. Fast 800.000 endeten als Flüchtlinge an verschiedenen Orten rund um den Globus.

Dies geschah unter den Augen der Internationalen Gemeinschaft, die uns einen souveränen Staat über etwa ein Fünftel unseres ursprünglichen Heimatlandes versprochen hat. Diese Entscheidung wurde erst in den 1990er Jahren von Palästinensern akzeptiert, die an eine Zwei-Staaten-Lösung glaubten.

Sechsundzwanzig Jahre später schauen wir auf die Zustände in dem versprochenen Staat Palästina und sehen ein Westjordanland, das geteilt und von Hunderttausenden von Siedlern besetzt ist, die in Siedlungen leben, die auf den Trümmern palästinensischer Häuser gebaut wurden, und die das Leben des palästinensischen Volkes zur Hölle machen.

Wir sehen den Gazastreifen seit mehr als 14 Jahren unter einer Blockade, die uns die grundlegenden Lebensbedingungen vorenthält. Nicht nur das, sondern wir haben in diesem kleinen Gebiet drei große Offensiven erlebt, bei denen Tausende unserer Leute getötet, zerstört und traumatisiert wurden.

Und wir sehen, dass Ost-Jerusalem mit seinen heiligsten Stätten für Muslime und Christen gleichermaßen weiterhin einer ständigen Bedrohung ausgesetzt ist, da Siedler palästinensische Häuser und Stadtteile übernehmen.

Vor einer Woche begannen israelische Siedler, Sheikh Jarrah anzugreifen, um weitere Häuser palästinensischer Familien zu beschlagnahmen. Jeder hat es gesehen. Keiner griff ein.

An einem der heiligsten Ramadan-Abende beschloss Israel, Zehntausende von Gläubigen zu vertreiben, die gerade in der Al-Aqsa beteten. Das waren hauptsächlich Palästinenser, die in Palästina ’48 – jetzt Israel – leben. Jeder sah den brutalen Einsatz von militärischer Macht durch Israel. Keiner griff ein.

Die gewalttätigen Szenen in Sheikh Jarrah und auf dem Al-Aqsa-Gelände haben ein Feuer in den palästinensischen Herzen entzündet, nicht nur im historischen Palästina, sondern überall auf der Welt.

Während wir in Akko, Jaffa, Nazareth und im Westjordanland demonstrierten, wurden aus Gaza Raketen abgefeuert, die ein Ende der Gräueltaten in Jerusalem forderten.

Die Antwort der israelischen Armee war, den Gazastreifen mit noch mehr Gewalt anzugreifen als in den schrecklichen Tagen der vorherigen Offensiven. Dieses Mal starben mehr als 80 Menschen, darunter 17 Kinder und 7 Frauen. Bombardierungen trafen Hochhäuser, Wohnungen, Regierungs-und Polizeigebäude und sogar ganze Straßenzüge. Jeder sieht es. Keiner schreitet ein.

Wie lange wird die Welt einfach untätig herumsitzen, während wir hier in Gaza so leiden? Die Menschen in Gaza brauchen mehr als nur Erklärungen und Resolutionen, während Israel die Waffen erhält, die uns töten und terrorisieren.

Ich bin in erster Linie ein Vater und in zweiter Linie ein Psychiater. Mein Traum ist es, dass meine Kinder in Sicherheit leben, wachsen und lernen können. Das ist derselbe Traum wie der jedes einzelnen meiner Klienten, die ich sehe. Es werden heute und morgen mehr von ihnen sein. Es ist meine Aufgabe, Hoffnung zu geben. Ich werde ihnen sagen, was ich meinen Kindern und meiner Frau sage. “Nur weil diese Ungerechtigkeit für die Palästinenser seit sieben Jahrzehnten andauert, macht sie das nicht normal. Die Welt ist zunehmend voll von Menschen, die nicht akzeptieren, dass es normal ist. Es wird sich etwas ändern.”

Konkrete politische Maßnahmen sind JETZT notwendig, um nicht nur die aktuellen tödlichen Bombenangriffe zu beenden, sondern auch diese illegale Besetzung und Belagerung des Gazastreifens durch Israel, und zwar sofort.

Unsere derzeitigen Lebensbedingungen unter der Belagerung sind ein Affront gegen die Menschenwürde. Ich sage meinen Kindern und meinen Klienten: “Wir Palästinenser haben das Recht zu leben wie jedes andere Volk auf der Welt: in Frieden, in Würde zu leben und unsere Rechte zu genießen. Das wird kommen.”

Die Internationale Gemeinschaft MUSS JETZT ihr Versprechen eines souveränen palästinensischen Staates erfüllen. Die Achtung des Völkerrechts verlangt, dass jedes zivilisierte Land den Staat Palästina jetzt anerkennen muss.

Nach mehr als sieben Jahrzehnten der Besatzung und des Elends bleiben wir unverwüstlich und werden niemals aufgeben. Aber es gibt keinen Vater, der es ertragen kann, seine Kinder so leben zu sehen. Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...