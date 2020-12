Das palästinensische Kind Mohammad Muqbel wurde in israelischer Haft ans Krankenbett gekettet, brutal von IDF Soldaten zusammengeschlagen

Stellt sich so das Auswärtige Amt, unter dem “Auschwitzminister-Maas” die “deutschen Aktivitäten zur Besserung der Menschenrechte in kritischen Staaten” so vor, wenn ein Bericht von “stiller Diplomatie” über öffentliche Dialoge hin bis zur Einschränkung von Beziehungen spricht?Der Bericht kündigt auch die Absicht der EU an, noch in der Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentenschaft “ein Sanktionsregime zu verabschieden, was schwerste Menschenrechtsverletzungen ahndet”. Betrifft das auch das zionistische Staatsterrorregime, was diese Verbrechen an Besetzten, Kindern und dem Völkerrecht begeht?



Das palästinensische Kind Mohammad Muqbel ist nach einer Operation an sein Krankenhausbett gekettet zu sehen, nachdem es von israelischen Soldaten brutal zusammengeschlagen wurde, 4. Dezember 2020 [iKhaybar/Twitter]

A Palestinian child detainee underwent surgery yesterday after he was brutally beaten by Israel soldiers, according to the Palestinian Prisoners’ Society (PPS). The 16-year-old from the Al-Arroub refugee camp, north of Hebron, was hospitalised at the Hadassah Hospital in Jerusalem after suffering abuse at the hands of Israeli occupation forces while in detention two days ago.