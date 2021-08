Der Tag wird kommen!

The RIGHT of RETURN: Sacred, Legal and Feasible – by Dr. Salman Abu Sitta The Plight of Refugees: Displacement, Deprivations, and Denial of Right to Return The ugly record of Israel’s crimes against Palestinians continues unabated for 73 years. Unlike any settler-colonial project, the settlers would not only seize the land and evict the people but they apply their policy and practice to eliminate the people from the land, history and geography.

Das RECHT auf RÜCKKEHR: heilig, legal und machbar:

Von Salman Abu Sitta

Gründer und Präsident der Palestine Land Society

Die Notlage der Flüchtlinge: Vertreibung, Entbehrungen und Verweigerung des Rückkehrrechts

Die hässliche Bilanz der israelischen Verbrechen gegen die Palästinenser hält seit 73 Jahren unvermindert an. Im Gegensatz zu jedem anderen siedlungskolonialen Projekt beschlagnahmen die Siedler nicht nur das Land und vertreiben die Menschen, sondern wenden ihre Politik und Praxis an, um die Menschen aus dem Land, der Geschichte und der Geografie zu eliminieren. Hinzu kommt die Besonderheit, dass die israelischen Siedler sich als das ECHTE Volk des Landes ausgeben, und zwar in einer einzigartigen Hochstaplerposition, die es in keinem anderen Kolonialprojekt gibt. Die Hochstapler eignen sich das Essen, die Kleidung, die Bräuche und die Ortsnamen der Menschen an. Es war ein verzweifelter Versuch, die osteuropäischen Polen und Russen als das natürliche Volk Palästinas darzustellen, wie ihre Verwandten, die Syrer und Ägypter.

Die Palästinenser kämpfen in ihrer Heimat seit mehr als einem Jahrhundert ums Überleben, und zwar buchstäblich in den letzten 73 Jahren oder 26.000 Tagen, um das tägliche Leid zu messen. Sie sind unbewaffnet, aber sie haben eine unschlagbare Waffe: das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat.

Wie ist es dazu gekommen?

Die Anatomie der Enteignung

Es begann mit der berüchtigten Balfour-Erklärung, die die letzte Manifestation des europäischen Imperialismus war. In einer unheiligen Allianz zwischen der britischen Kolonialmacht und der zionistischen Bewegung wurde Palästina von Großbritannien, dem das Land nicht gehört, den Juden versprochen, die keinen Anspruch darauf haben, ohne das Wissen oder die Zustimmung der rechtmäßigen Eigentümer, der nationalen Mehrheit des Landes.

Die britische Mandatsregierung ermöglichte die Gründung eines jüdischen Staates während ihrer Amtszeit. In dieser frühen Periode verfügten die jüdischen Einwanderer über eine Quasi-Regierung (die Jewish Agency), eine militärähnliche Armee (die Haganah), ein eigenes Bildungssystem, eine anerkannte hebräische Sprache, eine Gesellschaft für Wasserressourcen, eine Gesellschaft für Energieerzeugung und ein eigenes Arbeitersyndikat (Histadrut), eine Reihe von Landgesetzen, die sich teilweise auf die jüdische Besiedlung des Landes bezogen, und viele andere Anzeichen für einen eigenen Staat.

Ben Gurion brauchte seinen Staat nur 1948 auszurufen.

Im Jahr 1947 griffen die Westmächte erneut auf das Balfour-Erbe zurück. Sie veranlassten die UNO, Palästina zu teilen. Die UN-Delegation, die Palästina besuchte, stellte fest, dass das Land aus 1.111 palästinensischen Dörfern und 172 kleinen jüdischen Siedlungen bestand, die eher Bauernhöfen glichen. Die Delegation kehrte zu den Vereinten Nationen zurück und schlug die Teilung des Landes in einen jüdischen und einen palästinensischen Staat vor. Nach kleinen Änderungen und vielen Drohungen und Nötigungen wurde die Resolution 181 vom 29. November 1947 knapp angenommen. Sie zerstückelte das Land, anstatt neues Leben in ihm zu schaffen.

Dem jüdischen Staat wurden 55,6 % Palästinas zugewiesen, obwohl die jüdischen Siedlungen nie mehr als 5,5 % des Landes besaßen, um nicht zu sagen besessen haben. Die Hälfte der Einwohner des künftigen jüdischen Staates waren Palästinenser, die sich plötzlich unter fremder Herrschaft wiederfanden. Sie lebten in 470 Städten und Dörfern, während die neuen jüdischen Herrscher in 159 kleinen jüdischen Siedlungen lebten.

Den Palästinensern wurden 43,7 % Palästinas für ihren Staat zugewiesen. Sie lebten in 622 Städten und Dörfern. Eine winzige Mehrheit von Juden (etwa 9.000) lebte in 12 Siedlungen innerhalb der Grenzen des “arabischen” Staates.

Damit blieben 0,7 % Palästinas für den Großraum Jerusalem übrig, zusätzlich zu 18 palästinensischen Dörfern und einer jüdischen Siedlung, die als corpus separatum gelten sollte.

Nach dem bevorstehenden Abzug der Briten ergriffen die Zionisten die Gelegenheit und fielen im April 1948 in das restliche Palästina ein. Ihre Streitkräfte überrannten und entvölkerten 213 Dörfer und vertrieben die Hälfte der Flüchtlinge im Jahr 1948, während Palästina noch unter dem Schutz der britischen Mandatsregierung stand und bevor irgendein arabischer Soldat einen Fuß auf palästinensischen Boden setzen konnte, um die verbleibende Bevölkerung zu retten.

In den folgenden sechs Monaten nach dem Ende des Mandats und der Ausrufung des Staates Israel fegten die zionistischen Streitkräfte über Palästina hinweg und entvölkerten insgesamt 531 Primärstädte und -dörfer sowie 662 Weiler.14 Etwa 900.000 Palästinenser wurden zu Flüchtlingen. Sie und ihre Nachkommen sind auch heute noch Flüchtlinge. Statt der zugewiesenen 55,6 % Palästinas besetzten die Zionisten, die heute Israelis heißen, mit Waffengewalt 78 % Palästinas.

Die erste öffentliche Persönlichkeit, die dieses Verbrechen anprangerte, war Graf Folke Bernadotte, der Vermittler der Vereinten Nationen für Palästina. In seinem Fortschrittsbericht vom 16. September 1948 stellte er unter der Überschrift “Das Recht auf Repatriierung” fest, dass

“Das Recht unschuldiger Menschen, die durch den gegenwärtigen Terror und die Verwüstungen des Krieges aus ihrer Heimat vertrieben wurden, in ihre Häuser zurückzukehren, sollte bekräftigt und in die Tat umgesetzt werden, mit der Zusicherung einer angemessenen Entschädigung für das Eigentum derjenigen, die nicht zurückkehren wollen.”

Weiter heißt es in demselben Bericht,

“Es wäre ein Verstoß gegen die Grundsätze elementarer Gerechtigkeit, wenn diesen unschuldigen Opfern des Konflikts das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat verweigert würde, während jüdische Einwanderer nach Palästina strömen und zumindest die Gefahr besteht, dass die arabischen Flüchtlinge, die seit Jahrhunderten in diesem Land verwurzelt sind, dauerhaft ersetzt werden.”

Am nächsten Tag, dem 17. September 1948, wurde Bernadotte in Jerusalem von jüdischen Terroristen erschossen. Einer der Mörder, Itzhak Shamir, stieg zum israelischen Premierminister auf.

Bernadotte forderte die UNO auf, das Recht auf Rückkehr zu bekräftigen, nicht zu erfinden. Sein letzter Bericht enthielt eine Empfehlung, seinen letzten politischen Willen, der den Kern der berühmten UN-Resolution 194 bildete, die am 11. Dezember 1948 von der Generalversammlung verabschiedet wurde. In Absatz 11 heißt es,

“beschließt, dass den Flüchtlingen, die in ihre Heimat zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestattet werden sollte, und dass für das Eigentum derjenigen, die sich gegen eine Rückkehr entscheiden, sowie für den Verlust oder die Beschädigung von Eigentum eine Entschädigung gezahlt werden sollte, die nach den Grundsätzen des Völkerrechts oder nach Billigkeit von den verantwortlichen Regierungen oder Behörden zu ersetzen ist.”

Das Recht auf Rückkehr wurde auch in Artikel 13 Absatz 2 verankert, der besagt, dass jeder Mensch das Recht hat, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren. Dies ist eine einfache und grundlegende Aussage, die von den allgemeinen Rechtsnormen bestätigt und von einigen Nationen bereits im Jahr 1215 schriftlich anerkannt wurde, als die Magna Carta in ihrem Artikel 42 auf den Wiesen von Schloss Windsor unterzeichnet und besiegelt wurde.

Die Rechte der Palästinenser

Die Rechte der Palästinenser beruhen auf der Beseitigung aller Folgen des Verbrechens der Vertreibung und der ethnischen Säuberung, wie es in der UN-Resolution 194 heißt. Das bedeutet die Rückführung der Flüchtlinge und die Rückgabe ihres Eigentums.

Was die Rückgabe ihres Eigentums anbelangt, so ist die Akte vollständig. Die jüdischen Einwanderer haben während der britischen Mandatszeit 1.491.699 Dunum (Dunum = 1.000 m2) in Besitz genommen, 6 % von 26.323.000 d., der Fläche Palästinas, oder 7 % von 20.255.000 d., der Fläche Israels. Der Rest ist palästinensisches Land, das ethnisch gesäubert wurde.

Im Rahmen der Resolution 194 haben die Vereinten Nationen die UN-Vermittlungskommission für Palästina (UN CCP) eingerichtet, um die Rückkehr der Flüchtlinge zu erleichtern. Die UN-Vergleichskommission verfügt über 453.000 Eigentumsverzeichnisse von Einzeleigentümern. Obwohl sie nicht vollständig sind (es fehlen Teile von Jerusalem, Ramleh und alle Bezirke von Beer Sheba), stellen sie einen konkreten Beweis für das Recht der Palästinenser auf Rückgabe ihres Eigentums dar.

Al Nakba trennte die Geographie des durch die israelische Invasion besetzten Palästina von seiner Geschichte, die die Flüchtlinge in ihr Exil mitnahmen. Das Recht auf Rückkehr verbindet sowohl die Geographie als auch die Geschichte Palästinas.

Es gibt viele gute Beispiele für die Rückkehr im Einklang mit dem Völkerrecht. Das bisher beste Beispiel ist Bosnien. Mit der Durchsetzung von UN-Resolutionen durch die Großmächte war es möglich, das Völkerrecht in Kraft zu setzen. Die UNO erfüllte ihr Mandat, indem sie die diskriminierenden Gesetze gegen die zurückkehrenden Flüchtlinge aufhob, einen Mechanismus zur Lokalisierung und Identifizierung der Eigentümer des Eigentums schuf, lokale Beamte der alten Garde entließ, die sich gegen die Durchsetzung der Rückgabe sträubten, und kreative Wege fand, um mit den (derzeitigen) Zweitbesitzern umzugehen. Offensichtlich gab es viele logistische Hürden, aber der Grundsatz der Rückgabe wurde aufrechterhalten.

Es gibt noch weitere Beispiele für die Rückführung, aber der Fall Palästina ist der am besten dokumentierte und durch UN-Resolutionen bestätigte. Es ist auch der Fall, der von denselben westlichen Mächten am meisten geleugnet wird, die die Erbsünde Israels verursacht haben.

Im Gegensatz zu anderen Restitutionsfällen ist der Fall Palästina am einfachsten zu lösen. In allen anderen Fällen konkurrieren Tausende von Einzelklägern miteinander, was die Gerichte jahrelang beschäftigen würde. In Palästina gibt es keinen einzigen jüdischen Inhaber des Eigentumsrechts an einem palästinensischen Grundstück. Eine einzige israelische Behörde (ILA) verwaltet das gesamte palästinensische Eigentum und verpachtet es an jüdische Gruppen. Mit einem einzigen Vertrag zwischen der ILA und einer entsprechenden palästinensischen Behörde kann das beschlagnahmte Eigentum an die Eigentümer zurückgegeben werden.

Die Durchführbarkeit der Rückkehr

Das Recht auf Rückkehr ist den Palästinensern heilig, in jedem Artikel des Völkerrechts verankert und auch realisierbar.

Wir haben mehrere Studien darüber durchgeführt, wie die Rückkehr umgesetzt werden kann. Wir haben gezeigt, dass es ohne den Bezirk Beer Sheba 246 palästinensische Dörfer gibt, in denen heute keine Juden leben, und 272 Dörfer, in denen nur wenige Juden leben, jeweils weniger als 5000 (Zahlen von 2008).

Der Bezirk Beer Sheba ist praktisch leer, abgesehen von den wiederbesiedelten palästinensischen Städten. Dieses überraschende Ergebnis wurde verschwiegen, um die Rückkehr der Flüchtlinge zu verhindern.

Im Gegensatz zu den entvölkerten palästinensischen Dörfern, die von Israel vollständig zerstört wurden, beschränkte sich die Zerstörung in den Städten auf die alten Viertel. Die Städte haben sich aufgrund des Zustroms von Einwanderern vergrößert. In vielen lebt immer noch eine beträchtliche Anzahl von Palästinensern.

In Galiläa, dem Kleinen Dreieck und Beer Sheba gibt es bereits eine große palästinensische Bevölkerung, die bereit ist, ihre Verwandten aufzunehmen.

Aus den obigen Ausführungen wird deutlich, dass die Rückkehr der Flüchtlinge kein demographisches Problem darstellt. Darüber hinaus gibt es keine rechtlichen, geographischen oder historischen Gründe, die eine Rückkehr verhindern, mit Ausnahme eines großen Hindernisses. Das ist die rassistische Politik der Zionisten und die Apartheid.

Die finanziellen Kosten der Rückführung sind im Vergleich zu anderen Fällen sehr bescheiden. Der benötigte Betrag ist relativ gering und kann durch Entschädigungen ausgeglichen werden, auf die die Palästinenser seit der Nakba Anspruch haben. Der Wiederaufbau der zerstörten Dörfer kann problemlos von palästinensischen Ingenieuren und Arbeitskräften durchgeführt werden, da viele von ihnen in der Golfregion ähnliche oder viel größere Projekte gebaut haben. Es sei darauf hingewiesen, dass die Kosten für den Wiederaufbau nur einen Bruchteil der Hilfe ausmachen, die die USA und die Europäische Union für Israel bereitstellen. Außerdem fallen diese Baukosten nur einmal an und nicht jährlich wie bei der Hilfe für Israel. Das UNRWA sollte mit seinem überwiegend palästinensischen Personal in der Lage sein, die Repatriierung für einen Zeitraum von bis zu acht Jahren zu überwachen. Das Recht sollte unter diesen Umständen auf Demokratie und Gerechtigkeit beruhen und unter Androhung von Strafe jeden Rückgriff auf Rassismus, Apartheid und Diskriminierung verbieten. Der entscheidende Faktor ist die Wahrung der Menschenrechte und der Grundsätze der Gerechtigkeit.

Mit palästinensischer Entschlossenheit und Standhaftigkeit und mit solider völkerrechtlicher Rückendeckung soll das Recht auf Rückkehr wiederhergestellt werden. Angesichts so vieler alter Feinde und vieler Freunde, die zu Feinden geworden sind, sollten die Palästinenser nicht den Mut verlieren. Sie werden weiter für ihre Freiheit und ihr Überleben kämpfen. Sie wissen nur zu gut, dass Jerusalem länger palästinensisch ist als London englisch.

Ihre oberste Priorität besteht nun darin, die jungen Menschen, die mehr als 70 % der Bevölkerung ausmachen, mit ihren zahlreichen Fähigkeiten und Talenten zu mobilisieren, damit sie durch die Wahl eines neuen Palästinensischen Nationalrats, der 14 Millionen Palästinenser demokratisch vertritt, an vorderster Front die palästinensische Führung übernehmen. Übersetzt mit Deepl.com

&&&

Table of Global Distribution of Palestinians.

Place of Refuge Palestinian Population 2019 end % of Population Geographical Distribution All Refugees 2019 Registered

Refugees

(RR) 2019 Dec ACTUAL Unregisrered Refugees % of Registered Refugees Geographical Distribution Palestine 1948 (Israel) 1,678,659 12% 451,378 451,378 Gaza Strip 2,047,969 15% 1,622,000 1,622,121 – 121 26% West Bank 2,804,664 20% 1,143,255 1,065,772 77,483 17% Truncated Palestine (OPT) 4,852,633 35% 2,765,255 2,687,893 77,362 43% Total Palestine 6,531,292 47% 3,216,633 2,687,893 528,740 43% Jordan 4,138,221 30% 3,105,650 2,419,662 685,988 38% Lebanon 633,284 5% 594,246 538,692 55,554 9% Syria 768,482 6% 731,967 647,143 84,824 10% Egypt 85,884 1% 71,245 71,245 0% Border Countries 5,625,871 41% 4,503,109 3,605,497 897,612 57% Saudi Arabia 483,726 3% 483,726 483,726 Kuwait 66,365 0% 60,509 60,509 Other Gulf 185,873 1% 185,873 185,873 Iraq, Libya 130,779 1% 130,779 130,779 Other Arab Countries 9,760 0% 9,760 9,760 Total non Border Arab Countries 876,504 6% 870,648 870,648 USA 358,422 3% 304,659 304,659 Other Countries 456,413 3% 387,952 387,952 Total non Arab Countries 814,836 6% 692,611 692,611 GRAND TOTAL 13,848,503 100% 9,283,001

Salman Abu Sitta

Gründer und Präsident der Palestine Land Society

Dr. Salman Abu Sitta ist ein palästinensischer Forscher, der vor allem für seine entscheidende Arbeit an der Formulierung eines praktischen Rückkehrplans für palästinensische Flüchtlinge und für seine umfassende Kartierung Palästinas bekannt ist. Er ist der Gründer und Präsident der Palestine Land Society, und seine Archivsammlung und seine Arbeitsunterlagen bilden das Rückgrat des Palestine Land Studies Center an der AUB. Er ist außerdem Autor von über 400 Artikeln und Abhandlungen über Palästina sowie von mehreren Büchern, darunter The Atlas of Palestine, 1917-1966 (2010). Sein neuester Atlas, The Atlas of Palestine (1871-1877), der im August 2020 erscheint, zeigt Palästina vor der zionistischen Kolonisierung. Sein Buch Mapping my Return ist der erste persönliche Erinnerungsbericht in englischer Sprache, der die Erfahrungen der Nakba in Südpalästina beschreibt.

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...